Apple lançará AirPods Pro 2 sem grandes mudanças na próxima quarta-feira (07), dizem rumores

A transmitirá seu próximo evento na quarta- , dia 7 de setembro, às 14h00 (horário de Brasília). A ocasião deve servir como palco de anúncio do iPhone 14, Watch Series 8, Watch Pro e uma nova geração do Watch SE. Além disso, rumores afirmam que a big tech finalmente apresentará os fones de ouvido sucessores do Pro.

grandes-mudancas-na-proxima.jpeg" width="660" height="290">

Gurman disse em edições anteriores do boletim que as “novidades mais realistas” para os novos fones de ouvido são o estojo de carregamento com porta USB-C , suporte ao Bluetooth 5.2, codecs LC3 e uma nova versão do chip H1 para incrementar a qualidade de áudio.

Quanto ao seu visual, é possível esperar um case de recarga mais robusto, uma vez que ganhará compatibilidade com o aplicativo Buscar (também conhecido como “Find My”) e irá contar com sensores que permitem visualizar sua geolocalização. De acordo com as informações obtidas pelo jornalista Andrew O’Hara, o visual do estojo pode ter o seguinte design:

O AirPods Pro está disponível na loja oficial da Apple com preço sugerido de R$ 2.826, mas pode ser encontrado no varejo brasileiro por valores bem menos agressivos.

AirPods Pro 2 não devem ter sensor de temperatura ou frequência cardíaca, diz novo rumor

As novidades mais “realistas” que devemos esperar nos fones é a presença de porta USB-C no estojo de carregamento e também o chip H1 atualizado com a função Find. Além disso, os codecs LC3 e o Bluetooth 5.2 já estão praticamente confirmados nos novos fones.

De acordo com o jornalista da Bloomberg, os recursos até foram considerados e estudados pela Apple, mas fontes na empresa indicam que a companhia acredita que as novidades ainda não estão maduras o suficiente para chegar ao mercado.

AirPods Pro 2 podem trazer novo design e funções inéditas em estreia conjunta com iPhone 14

Além disso, a Apple deve introduzir um novo chip H1 com sistema SIP de última geração capaz de tornar possível o cancelamento de ruído de uma forma “auto-adaptável”, ou seja, de uma forma ainda mais avançada em comparação com a tecnologia disponível no mercado atual. O chip ainda deve consumir menos energia, o que terá um impacto positivo na autonomia dos AirPods Pro 2.

As novidades de nível funcional, entretanto, dizem respeito aos sensores que estarão presentes nos fones de ouvido. Os novos AirPods Pro 2 devem ser capazes de monitorar o ritmo cardíaco e detectar a temperatura corporal do usuário. Tais funções podem ser realizadas em sincronia com um Apple Watch ou mesmo de forma autônoma pelos fones, segundo informações do Hardware Upgrade.

Essa sugestão vem de uma revisão de imagens vazadas pelo próprio portal no ano passado, que supostamente revelavam o AirPods Pro de nova geração, ainda com um design nada distinto. Como é possível ver, não há sensores IR voltados para baixo para detectar quando estão nos ouvidos de um usuário. As últimas comparações 3D vistas agora sugerem que o novo ‌AirPods Pro‌ terão sensores de detecção de pele .

Novas análises feitas pelo portal MacRumors com o designer gráfico Ian Zelbo, que faz renders conceituais de produtos da Apple, sugere que afinal os AirPods Pro 2 podem usar o mesmo design da geração atual, mantendo as hastes, ao contrário de outros rumores sobre os vindouros acessórios da Apple.

Esse recurso não está nos atuais AirPods Pro, que preferem sensores ópticos duplos, menos preciso, pois pode se confundir se guardado em determinadas condições que podem reativá-lo por engano. As comparações em escala de Zelbo confirmam que as supostas imagens ‌AirPods Pro‌ 2 mostram sensores de detecção de pele que são exatamente do mesmo tamanho e orientação dos AirPods 3, anunciados em outubro do ano passado.

O novo recorte do sensor de detecção de pele que se acredita estar presente no novo acessório apresenta parece ser mais curto e visivelmente mais grosso com uma grade circular, sugerindo assim que as hastes ainda devem estar presentes no design, e mantendo até o mesmo comprimento e forma da parte intra-auricular do fone de ouvido.

AirPods Pro 2 podem estrear junto do iPhone 14 com novo design, ANC, áudio lossless e mais

Em janeiro vimos rumores sobre os AirPods Pro 2, que podem chegar com áudio lossless, monitoramento de exercícios e um novo design. Agora um relato do LeaksApplePro por meio do portal iDropNews indica que os novos AirPods Pro 2 devem ser oficializados junto do iPhone 14 em 2022. Confira agora o possível cronograma de lançamento.

As informações apresentadas hoje indicam que os AirPods Pro 2 devem ser anunciados pela Apple na “semana 37” de 2022, em agosto, dessa forma, os novos fones seriam lançados junto do iPhone 14 em outro evento que pode ser realizado em setembro.

Dentre os destaques é citado que os novos fones devem ter design sem hastes, um novo codec lossless com áudio de alta definição, uma nova tecnologia de cancelamento de ruído de última geração e carregamento via entrada USB-C. Especula-se que eles sejam vendidos por US$ 299 ou o equivalente a R$ 1.478,11 em conversão direta.

Segundo o Apple Insider, os novos AirPods Pro 2 devem ter um design sem hastes, o que os tornam mais discretos nas orelhas. Além disso, eles ainda devem contar com um novo processador H2, que chegará com maior eficiência energética ao lado de recursos aprimorados para suporte a assistente de voz Siri, troca automática de dispositivo e mais.

Kuo ainda diz que a próxima geração dos AirPods Pro deve chegar na primavera de 2022, ou seja, próximo do lançamento do iPhone 14, que deve ocorrer em setembro. É provável que eles custem os mesmos US$ 250 nos EUA ou R$ 2.999 cobrados pelos AirPods Pro atualmente.

Por fim, o estojo de carregamento deve receber melhorias com suporte a MagSafe, um alto-falante integrado para que ele possa ser utilizado como uma AirTag com rastreamento inteligente dos fones de ouvido, que ainda poderão emitir um som para ser encontrados mais facilmente por meio do Buscar.

Apesar da Apple não ter confirmado nenhuma informação, o analista Ming-Chi Kuo sugere que a próxima versão dos fones será oficializada com suporte ao codec ALAC e alterações tanto no design dos auriculares quanto da caixa de carregamento, que pode ganhar um par de alto-falantes para facilitar o rastreamento por meio do serviço Find My.

Com base nas remessas solicitadas pela fabricante neste primeiro trimestre, espera-se que o lançamento aconteça apenas após o mês de julho, possivelmente junto da nova geração de iPhones que deve ser anunciada em novembro deste ano com notórias mudanças no design, adotando o Face ID sob a tela e notch em formato de pílula.

A Apple está se preparando para lançar a segunda geração do AirPods Pro ainda este ano, supostamente no quarto trimestre. Os rumores sobre as especificações e o visual do novo par de fones da Maçã já circulam desde outubro do ano passado. De acordo com o analista Ming-Chi Kuo, os AirPods Pro 2 podem chegar equipados com diversas novidades interessantes.

Ao que parece, a nova geração de AirPods Pro pode contar com suporte ao formato ALAC, um codec de áudio sem perdas, que para AirPods seria uma verdadeira novidade. Os modelos atualmente disponíveis no mercado suportam o codec AAC de áudio avançado, uma limitação devido ao fato de que o áudio é transmitido via Bluetooth.