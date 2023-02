Samsung Galaxy S21 recebe atualização para a One UI 5.1 no Brasil

Após receber duas atualizações de segurança recentemente, chegou a vez do Samsung Galaxy S21 ganhar uma atualização de maior porte no Brasil, trazendo a interface One UI 5.1, baseada em Android 13, que chegou com os Galaxy S23 recém-lançados.

A Samsung ainda não divulgou um cronograma para a distribuição da One UI 5.1, mas citou alguns dos celulares elegíveis a atualização. Curiosamente os Galaxy A53 e A33 —por exemplo, que receberam o pacote recentemente na Coreia do Sul— não estavam nela, o que significa que o update deve chegar a mais aparelhos em breve.

O pacote promete corrigir 48 vulnerabilidades encontradas no sistema operacional. Você pode conferir todas as novidades da One UI 5.1 aqui. Infelizmente, usuários também tem relatos bugs em aplicativos e drenagem de bateria após atualização.

A novidade pegou muita gente de surpresa, uma vez que os Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra recebem o mesmo pacote de janeiro , mas com novas versões de firmware.

A linha Samsung Galaxy S21 chegou ao Brasil em fevereiro de 2021, junto do Galaxy Buds Pro e do Smart Tag. A série de flagships contou com diversas melhorias nas suas câmeras e design, adotando o chipset Exynos 2100.

Caso você tenha o Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ou Galaxy S21 Ultra com ROM da Suíça e queira verificar se atualização já está disponível para você, poderá ir nas “Configurações”, “Atualização de Software” e clique em “Baixar e Instalar”. O firmware será disponibilizado nas próximas horas para aqueles que desejem fazer a atualização manualmente.

De acordo com quem já teve acesso ao update, ele traz a numeração de firmware G991BXXU5DVKF e corrige cerca de 93 vulnerabilidades de segurança encontradas no Android.

As variantes desbloqueadas do Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra começaram a receber a nova atualização com versão de software de G996USQS5CVI8 e inclui o pacote de segurança de outubro de 2022 que corrige múltiplas vulnerabilidades de segurança.

A linha Galaxy S21 foi lançado no início do ano passado com o Android 11 sob a interface One UI 3. No ano passado, os três aparelhos receberam o Android 12 sob a interface One UI 4.

Atualmente, a Samsung teste o Android 13 com a interface One UI 5.0 e planeja liberar a versão estável antes do final do ano.

Nas especificações, a série de flagships conta com diversas melhorias nas suas câmeras e design, adotando a plataforma Exynos 2100. Eles possuem com 8 GB (S21 e S21 Plus) e 12 GB de RAM (S21 Ultra) e pelo menos 128 GB de armazenamento interno, mas não há possibilidade de expansão via MicroSD.

Em bateria, S21 e S21 Ultra herdaram os 4000 mAh e 5000 mAh de seus antecessores, enquanto a versão Plus conta com 4800mAh.