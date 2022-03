OPPO Find X5 Pro, análisis: con esta cámara lo tiene fácil para conquistar la gama más premium

OPPO ha puesto toda la carne en el asador para 2022, y los OPPO Find X5 Pro y OPPO Find X5 son su herramienta para conquistar la gama alta. La ambición en fotografía es mayor que nunca, firmando un acuerdo con Hasselblad, desarrollando

Pasa por nuestra mesa de análisis el OPPO Find X5 Pro, el buque insignia de OPPO y firme candidato a mejor gama alta de 2022. Potencia, carga rápida de 80W y unas cámaras que prometen, comprobemos si es tan bueno como promete su hoja técnica.

Ficha técnica del OPPO Find X5 Pro

Diseño: mismas sensaciones, más refinamiento

El OPPO Find X5 Pro sigue la línea de su antecesor, el Find X3 Pro. Estamos ante un teléfono acabado en cerámica y aluminio, habiéndonos gustado especialmente el tratamiento oleofóbico de su parte trasera. A pesar de no ser mate, sino brillante, no capta apenas huellas, por lo que es bastante difícil ensuciarlo cuando lo utilizamos sin funda.

El acabado es “glossy”, pero ni resbala ni se ensucia. El OPPO Find X5 Pro tiene uno de los mejores tratamientos del cristal en la gama alta

Como suele ir asociado a móviles que se ensucian poco, no resbala demasiado, algo que ayuda bastante en la experiencia con la ergonomía. OPPO está logrando tratar el cristal como lo merece la gama alta, y el Find X5 Pro es la prueba más clara de ello.

El módulo de cámara es bastante distinto a nivel de diseño respecto a lo que estamos acostumbrados a ver en la gama alta. Está más refinado en cuanto a líneas respecto a la generación pasada, y es que ahora las lentes están completamente integradas en el módulo, sin sobresalir lo más mínimo.

El aluminio lateral está bien tratado, repitiendo con las curvaturas vistas en el OPPO Find X5 Pro. Aquí, curiosamente, nos convenció más el tratamiento de su hermano gemelo el Realme GT 2 Pro, con un aluminio recubierto en mate, algo menos sucio. En el Find X5 Pro seguimos teniendo un acabado premium en los biseles, pero sí que se ensucian de forma sencilla.

La botonera es más que sólida, con unos botones de volumen a una altura razonable y con un botón de encendido ligeramente alto, pero que no ocasiona mayor problema. No hay un mal remate, un hueco entre cristal y bisel o el más mínimo atisbo de que el proceso de construcción del X5 Pro no ha sido exquisito.

La bandeja SIM, altavoz y puerto C se ubican en la parte inferior, quedando la superior sin elementos. En resumidas cuentas, grandes noticias tanto por los laterales como por la parte trasera: es un móvil premium a la altura de lo que se espera en su rango de precio.

Si lo miramos por delante, tenemos un buen ejercicio de aprovechamiento frontal. En concreto, un 89.6% La barbilla inferior es mínima, los laterales están bien aprovechados, aunque no ha habido mejora respecto a la generación anterior. De hecho, son exactamente los mismos marcos y aprovechamiento frontal numéricamente hablando.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm²) Volumen (cm3) OPPO Find X5 Pro 163,7 73,9 8,5 218 6,7 5.000 120,97 102,82 Huawei Mate 40 Pro 162,9 75,5 9,1 212 6,76 4.400 122,99 111,92 iPhone 13 Pro Max 160,8 78,5 7,65 238 6,7 4.352 125,59 96,07 Samsung Galaxy S22 Ultra 163,3 77,9 8,9 228 6,71 5.000 127,21 113,21 Xiaomi Mi 11 Ultra 164,3 74,6 8,38 234 6,81 5.000 122,57 102,71 Sony Xperia 5 III 157 68 8,2 169 6,1 4.500 106,76 87,54 OnePlus 9 Pro 163,2 73,6 8,7 197 6,7 4.500 120,12 104,5

Si hablamos del ejercicio de compactación, estamos ante un móvil grande y pesado, con más de 16 centímetros de alto y casi 220 gramos de peso. Sigue siendo algo más ligero que un iPhone 13 Pro Max, Xiaomi Mi 11 Ultra o Samsung Galaxy S22 Ultra, pero es un móvil inevitablemente enorme. Su ergonomía se ve reforzada por el buen grip de la parte trasera, pero no es un móvil cómodo para usarlo con una mano.

En definitiva, el OPPO Find X5 Pro tiene un diseño alineado con la gama alta premium: es enorme, está bien construido y tiene materiales de primera.

Pantalla: sin avances, aunque no es una mala noticia

OPPO vuelve a apostar por un panel AMOLED de 6,7 pulgadas, con resolución Quad HD+ y te tipo LTPO para lograr un refresco adaptativo. La promesa es de 800 nits de brillo típico y pico máximo de hasta 1300. En el panel no hemos notado mejora respecto al modelo del año pasado, algo que no es una mala noticia. Tenemos una pantalla muy nítida, con un brillo máximo en exteriores digno y con una calibración correcta.

Desde los ajustes podemos calibrar el panel en los modos natural e intenso, además de un modo Pro ‘Cinemático’ que fuerza el perfil P3 y otro perfil Pro ‘Brillante’ que promete ser el más fiel reproduciendo color. Nos hemos encontrado cómodos con el modo natural, más cálido, sin demasiada saturación y, si bien queda lejos de una calibración perfecta, cumple bien su trabajo.

La tasa de refresco funciona especialmente bien: cuando no lo tocamos baja hasta 1 Hz, y en cuanto hacemos contacto con el panel sube hasta los 120 Hz. Reproduciendo vídeo también salta entre 30 y 60 Hz, midiendo desde las propias opciones de desarrollador del terminal.

También son buenos (aunque no excelentes) los ángulos de visión, con el principal problema de las pantallas curvas: sombreados en los laterales en cuanto movemos el teléfono. La curva no es un problema, pero no aporta nada más allá de lo visual. No hemos tenido toques fantasma ni demasiados problemas con el sistema de gestos, pero ya empiezan a llegar los paneles Quad HD+ sin curva, y estos sí que convencen al completo.

El OPPO Find X5 Pro ha sido conservador con el panel. No nos acercamos a los 2.000 nits de pico máximo, no se aumenta la tasa de refresco ni se hacen experimentos: se ha optado por lo que ya funcionaba, y no ha sido una mala decisión.

Rendimiento: solo hay alegrías por aquí

Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna: la fórmula perfecta para que un Android vuele. El OPPO Find X5 Pro es uno de los móviles más rápidos del mercado, sin rastro de lag, con una ejecución superlativa en juegos y con unos tiempos de apertura en las apps prácticamente instantáneo.

El OPPO Find X5 Pro vuela: los juegos funcionan de forma espectacular, las apps se abren rápido y no hay rastro alguno de falta de optimización

ColorOS ayuda bastante con esta sensación de fluidez, y es que a pesar de ser un móvil recién nacido está muy optimizado, las animaciones vuelan y la experiencia de usuario es sobresaliente. No hemos notado incrementos importantes en la temperatura, aunque sí que suben los grados de forma rápida cuando le exigimos en propuestas como ‘Genshin Impact’.

Destacable el OPPO el buen trabajo que se hace a nivel de rendimiento sostenido, y es que no caen demasiado los FPS aunque llevemos unos cuantos minutos de partida. Es un móvil para disfrutar jugando (hasta donde la batería permita, pequeño spoiler) y utilizando aplicaciones de forma intensiva.

Para los amantes de los benchmarks, estos son los datos que ha arrojado el OPPO Find X5 Pro en los test:

OPPO FIND X5 PRO HUAWEI MATE 40 PRO IPHONE 13 PRO SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA XIAOMI MI 11 ULTRA SONY XPERIA 5 III ONEPLUS 9 PRO PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Kirin 9000 Apple A15 Bionic Exynos 2100 Snapdragon 888 Snapdragon 888 Snapdragon 888 RAM 12 GB 8 GB 6 GB 12 GB 12 GB 12 GB 12 GB GEEKBENCH 5 968 / 3.385 921 / 3298 1.736 / 4.518 991 / 3.272 1.031 / 3.538 1.132 / 3.634 1.105 / 3.603 3D MARK (SLING SHOT) (Maxed out) (Maxed out) – 9.226 (Maxed out) (Maxed out) (Maxed out) PCMARK (WORK) 11.701 9.173 – 14.043 11.113 11.857 11.919

Software: Android 12 y lo mejor de ColorOS

Android 12 nada más sacarlo de la caja, poco bloatware y personalización por doquier. ColorOS es una de las ROMs que mejor ha evolucionado con el tiempo, y en el Find X5 Pro la experiencia vuelve a ser sobresaliente. A nivel visual es una ROM que cada vez se aleja más de lo asiático, nos recuerda a nivel de personalización a lo ya visto en ROMs hermanas como OxygenOS, y la precarga de aplicaciones no es agresiva.

ColorOS es una ROM limpia, que respeta parte de la línea Material You de Android 12 y con muy poca precarga de aplicaciones

Podemos personalizar los iconos de la barra de estado, el modo Always On Display, los colores del sistema, contamos con Material You para adaptar el color de acento al fondo de pantalla, velocidad de las animaciones, etc. Es el justo equilibrio entre personalización y sencillez.

Como ya adelantamos en el apartado del rendimiento, uno de los puntos fuertes de ColorOS es el refinamiento general de la ROM. No hay bugs, todo funciona de forma rápida, las animaciones son especialmente rápidas y no nos falta de nada a nivel de sistema operativo. Un sobresaliente para OPPO aquí.

Biometría: un reconocimiento facial rápido como el rayo

A nivel biométrico repetimos la configuración del año pasado. Tenemos un lector de huellas bajo la pantalla rápido y sin apenas errores. Reconoce el dedo en prácticamente cualquier circunstancia y, tras esta semana de uso, no nos ha fallado más allá de un par de veces.

El reconocimiento facial de OPPO no es el más seguro, pero sí es de los más rápidos. Además, funciona con mascarilla con la misma velocidad

Pero donde brilla OPPO es en el reconocimiento facial. No es el método más seguro, pero pese a esto marca distancias con su competencia en Android. Es sorprendentemente rápido y desbloquea con mascarilla. A tal punto llega la velocidad de funcionamiento que, en nuestro uso, el lector de huellas se ha acabado convirtiendo en un complemento del reconocimiento facial, cuando lo habitual es lo contrario.

Autonomía: luces y sombras

Y llegamos a la autonomía, punto clave en cualquier teléfono, más aún en uno que nos pide a gritos hacer fotos, jugar y llevar el brillo alto. Aquí no hemos encontrado demasiada evolución respecto al OPPO Find X3 Pro, modelo que contaba con 4.500mAh. El Find X5 Pro tiene 5.000mAh, pero en los últimos análisis estamos comprobando que el Snapdragon 8 Gen 1 es bastante tragón cuando se le exige.

A pesar del aumento en miliamperios hora, no hay mejora en tiempos de pantalla respecto a la generación anterior

Obtenemos así una amplia franja de horas de pantalla. Si no le damos demasiada caña, estamos bajo red WiFi y nos alejamos del juego, podemos llegar a superar las siete horas de pantalla. En el momento en el que nos conectamos a redes móviles, subimos el brillo y le damos uso intenso, nos quedamos cerca de las cinco horas. Cifras idénticas a la generación pasada bajo nuestras pruebas.

Donde sí ha habido una ligera mejora es en la carga rápida, que pasa de los 65 hasta los 80W. Para alcanzar el 50% de carga bastan 12 minutos, cargándose por completo en media hora. Con este aumento en potencia de carga obtenemos los mismos tiempos de carga, a pesar de contar con 500mAh más. También tenemos carga inalámbrica de 50W, una cifra más que digna para cargar lejos del cable.

Sonido: notable, aunque con margen de mejora

El sonido del OPPO Find X5 Pro es vibrante, destacable en volumen máximo y emitido a través de un doble altavoz estéreo. No obstante, falta trabajo con los graves y matices, y es que la sensación aquí es la de que suena fuerte, pero no con máxima calidad. Es un sonido en la línea de la gama alta, pero queda lejos de los mejores exponentes en audio.

El sonido en OPPO es un punto a mejorar. Es alto y es contundente, pero hay bastante distorsión en rangos altos de volumen y faltan graves

No contamos tampoco con jack de auriculares, como era esperable en esta gama, por lo que queda recurrir al audio inalámbrico o a los adaptadores físicos en el caso de que queramos disfrutar de audio analógico. Nos gustaría ver un salto en sonido en la gama alta de OPPO, ya que es uno de los pocos puntos débiles con los que cuenta este teléfono.

Cámaras: agárrate, que vienen curvas

Marisilicon X. El nombre da para un debate aparte, pero es importante conocer a la estrella en el apartado fotográfico de este OPPO. Por primera vez, el fabricante ha desarrollado una NPU propia para ayudar específicamente en el procesado de imágenes.

A nivel técnico es una apuesta de 6 nanómetros, con una potencia de cálculo de 18TOPS y que ofrece un rango dinámico de 20bits. ¿En qué afecto esto al consumidor final? Según OPPO, en una NPU que permite más detalle en sombra, un mejor modo noche, mejor HDR en vídeo y más mejoras que más adelante comprobaremos si están o no.

Llega también el mismo acuerdo que ya hizo OnePlus con Hasselblad, para prometer “colores ricos, vivos y precisos” (algo delicado, ya que los colores “vivos” por lo general no son precisos). Toda esta batería de novedades para acompañar a dos sensores Sony IMX766 de 50 megapíxeles en las cámaras gran angular y ultra gran angular, junto a un teleobjetivo de 13 megapíxeles de dos aumentos. Otro punto clave es que el estabilizador óptico es de cinco ejes, en lugar de los clásicos dos.

La app de cámara es la misma que ya hemos encontrado

en otras propuestas de OPPO y Realme. Una app rápida, sin sobrecarga de modos y con todo lo importante a mano: modo retrato, noche, vídeo, etc. Tiene integración directa con Google Lens y tan solo hay que lidiar con un modo de “inteligencia artificial” que tiende a activarse de forma automática, hasta que le decimos basta.

Fotografía diurna

A nivel de detalle el OPPO Find X5 Pro es sobresaliente.

La cámara del OPPO Find X5 Pro es excelente. Nos ha gustado el balance de blancos, contraste, el funcionamiento del HDR y, sobre todo, el detalle que es capaz de captar. No hay un sobreprocesado agresivo, como solemos ver últimamente en la gama alta. Las fotografías quedan así bien resueltas a nivel de nitidez, con cierta pérdida en las esquinas de las mismas, pero sin ser excesivamente problemático.

Ese verde no era así de verde.

Ese verde no era así de verde.