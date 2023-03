Melhores jogos para Android e iOS da semana [16/03/2023]

No pior dia da sua vida, você encontra um estranho dispositivo com um arquivo chamado “Delete After Reading”. Nina, Cinco e Tomate, um grupo clandestino de crianças (eles estão mortos, mas nunca deixaram esse pequeno detalhe interferir em suas vidas diárias) querem que você se junte a eles em uma missão secreta para consertar o último defeito de Destiny. Injustiça: o desprezível milionário Martin Skrilhex roubou a única cópia existente do altamente cobiçado videogame “The Curse of Penguin Island” para que apenas ele possa jogá-lo. Juntos, vocês terão que entrar furtivamente na mansão do magnata e roubar de volta o videogame, para que crianças de todo o mundo possam jogá-lo.