Melhor celular top de linha para comprar no Natal em 2022 | Guia do TudoCelular

O final do ano está aí e a busca por um bom presente de Natal vira uma prioridade para muitos brasileiros. O celular está sempre entre os produtos mais desejados nas festas de final de ano, seja para presentear você mesmo ou alguém que você goste. O TechSmart preparou este guia para reunir 10 opções interessantes de aparelhos top de linha para você comprar agora no final de 2022. Iremos listar do mais barato para o mais caro selecionando aparelhos para perfis diferentes. Assim, você acertará no presente ao escolher um celular com design elegante, que seja bom para jogos ou que tenha a melhor câmera.

Índice do guia

Samsung Galaxy S21 FE

Motorola Edge 30 Fusion

Samsung Galaxy S22

Apple iPhone 13

Motorola Edge 30 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip 4

Asus ROG Phone 5

Samsung Galaxy S22 Ultra

Xiaomi 12S Ultra

Apple iPhone 14 Pro Max

Samsung Galaxy S21 FE

Iniciamos nosso guia com o Galaxy S21 FE. É normal pagar uma pequena fortuna por celulares top de linha, mas se você não faz questão de ter o mais caro ou busca um celular com bom custo-benefício para presentear, este da Samsung é, sem dúvidas, a escolha certa. - Advertisement - O Galaxy S21 FE tem corpo de metal com traseira de plástico, o que ajuda a justificar ser o mais barato da nossa lista. De qualquer forma, seu acabamento é de ótima qualidade e a parte frontal traz proteção Gorilla Glass Victus para alta resistência a impactos e riscos. Ele possui tela de 6,4 polegadas Full HD+ com taxa de atualização de 120 Hz e brilho alto. O som estéreo entrega boa potência e qualidade sonora. O desempenho fica por conta do Exynos 2100 aliado a 6 GB de RAM e mostrou bom desempenho, apesar de ser o mais lento dos modelos que selecionamos. Sua bateria rende o dia todo e leva pouco mais 1 hora para recarregar. O conjunto fotográfico captura boas fotos de dia e à noite, há ultra-wide para fotos amplas e teleobjetiva para zoom óptico de 3x. A filmadora consegue gravar vídeos em 4K com a traseira e frontal. E quanto custa o Galaxy S21 FE atualmente? Agora no final de 2022, ele pode ser encontrado em lojas virtuais por volta de R$ 2.500; e vale muito a pena por esse preço.

Análise do Samsung Galaxy S21 FE

Motorola Edge 30 Fusion

- Advertisement - Se a pessoa que você vai presentear curte celular com design mais caprichado, então o Edge 30 Fusion é uma opção mais interessante do que o Galaxy S21 FE. Neste temos um aparelho com corpo de metal e traseira de vidro que aposta em curvas nas bordas frontais e traseiras para uma pegada mais confortável com visual que chama a atenção. Sua tela é maior e possui taxa de atualização superior: temos painel de 6,6 polegadas Full HD+ de 144 Hz. Também temos de vantagem o brilho mais forte e a capacidade de reproduzir mais cores que o modelo da Samsung. O som é mais potente, com qualidade sonora superior, há suporte a Dolby Atmos e ainda vem um bom fone de ouvido na caixa. O desempenho fica por conta da combinação de Snapdragon 888 Plus e 8 GB de RAM, o que faz com que seja muito mais rápido do que o S21 FE no multitarefas. Sua bateria dura mais e recarrega mais rápido, levando menos de 50 minutos para chegar a 100%. - Advertisement - O conjunto triplo de câmeras garante boas fotos e traz eficiente modo noturno. A ultra-wide possui foco automático e serve como câmera macro, enquanto a filmadora é capaz de gravar na resolução 8K. Qual o preço do Edge 30 Fusion no final de 2022? Ele pode ser encontrado on-line por menos de R$ 3.500.

Análise do Motorola Edge 30 Fusion

Samsung Galaxy S22

Você ou a pessoa que vai presentear não gosta de celulares grandes? O Galaxy S22 é um dos modelos mais compactos da atualidade, sendo a nossa recomendação para quem busca um smartphone pequeno, porém poderoso. Ele não tem um design atraente quanto o da Motorola e se parece bastante com o S21 FE, apesar de aqui termos melhor acabamento com corpo de metal e traseira em vidro. Ele traz resistência à água, o que pode ser um extra bacana que não é encontrado no Edge 30 Fusion. A sua tela é a menor dos modelos com Android de nossa lista: temos 6,1 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. O brilho é forte e as cores exibidas estão bem próximas da realidade. A parte sonora é potente e bem equilibrada, apesar de não ser no nível do Edge 30 Fusion. O desempenho fica por conta do Snapdragon 8 Gen 1 e 8 GB de RAM. Apesar de ser um hardware mais atual, ele foi um pouco mais lento no multitarefas comparado ao celular da Motorola. Sua bateria não rende tanto, sendo preciso pegar leve para não ficar na mão antes do final do dia e o tempo de recarga é igual ao do Galaxy S21 FE. O destaque fica para o conjunto fotográfico que captura melhores fotos e registra melhores vídeos do que o Edge 30 Fusion. Temos uma câmera bastante completa que casa bem com o conjunto no geral. Preço médio do Galaxy S22 agora no final do ano? O mesmo do Motorola, podendo ser encontrado em ofertas por menos de R$ 3.500.

Análise do Samsung Galaxy S22

Apple iPhone 13

Não está buscando um celular Android para presentear no Natal? O iPhone 13 oferece o melhor custo-benefício agora no final de 2022 ao ser encontrado por volta dos R$ 4.500. Ele é do mesmo tamanho do Galaxy S22, o que também é uma boa opção para aqueles que preferem celulares compactos. O iPhone 13 traz tela com resolução superior ao S22 com brilho forte e excelente calibração de cores, mas fica devendo um painel com alta taxa de atualização, sendo o único da nossa lista limitado a 60 Hz. Pelo menos compensa com som estéreo de alta potência e qualidade sonora que envolve o usuário com som espacial. O celular da Maçã traz o chip A15 Bionic que mesmo possuindo apenas 4 GB de RAM entrega alto desempenho e foi consideravelmente mais rápido que o Galaxy S22 em nossos testes. A sua bateria é a menor dos modelos da nossa lista, mas é aqui que o hardware eficiente aliado ao software bem otimizado garante longa autonomia. Só fica devendo no tempo de recarga demorado que chega próximo de 2 horas. O iPhone 13 pode não ser o celular mais recente da Maçã, mas não fica atrás dos modelos de 2022 no quesito fotos. Ele compete bem com o Galaxy S22 e supera na qualidade da filmadora, apesar de não ser capaz de gravar vídeos em 8K.

Análise do Apple iPhone 13

Motorola Edge 30 Ultra

Se curtiu o design curvo do Edge 30 Fusion, mas busca um celular mais avançado para comprar de presente no Natal, o Edge 30 Ultra será a escolha certa. Como ambos são da mesma linha, eles possuem muito em comum. O Edge 30 Ultra também aposta em bordas curvas na parte frontal e traseira, mas assim como o modelo mais barato da Motorola, também fica devendo certificação IP68 para completa proteção contra água como temos nos celulares da Samsung e Apple. Sua tela grande de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 144 Hz alcança brilho forte e exibe belas cores. O som estéreo é potente e bem balanceado, e assim como o mais barato da linha também há Dolby Atmos e bom fone de brinde. Seu hardware é mais avançado que o do Galaxy S22 e temos o chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 e 12 GB de RAM para uma experiência multitarefas superior. Ele não é apenas o celular mais rápido da Motorola que testamos, como supera os demais modelos com Android da nossa lista. Sua bateria dura muito e recarrega em apenas 20 minutos. Ele é o celular da nossa lista com câmera com a maior resolução: são 200 MP para capturar todos os detalhes de qualquer cenário. Pode não ser a melhor câmera da atualidade, mas sempre terá fotos nítidas e com ótimas cores. E quanto é necessário pagar por tudo isso? O Edge 30 Ultra pode ser encontrado por menos de R$ 5.500 agora no final de 2022.

Análise do Motorola Edge 30 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip 4

Se a pessoa que você vai presentear curte celulares diferentes do convencional, então uma boa opção de compra é o Galaxy Z Flip 4, o dobrável mais acessível da Samsung da linha 2022. Quando fechado consegue ser ainda mais compacto do que o Galaxy S22. Há tela externa que serve para visualizar notificações e ser usada como guia ao tirar selfies com a câmera traseira. E mesmo sendo dobrável, há proteção contra água superior aos modelos da Motorola da nossa lista. Sua tela interna de 6,7 polegadas possui resolução Full HD+, taxa de 120 Hz e bom nível de brilho. A qualidade sonora é boa, mas não fica entre os melhores em potência e equilíbrio entre graves, médios e agudos. Ele vem com Snapdragon 8 Plus Gen 1 e se mostrou mais rápido do que o S22 em nossos testes. A bateria também dura mais e rende o dia todo, enquanto o tempo de recarga fica na média dos demais da Samsung. O Flip 4 captura ótimas fotos e até supera o S22 ao usar a ultra-wide à noite com fotos mais claras e com menos ruídos. Sem falar que terá melhores selfies ao usar a câmera traseira. E qual o preço do dobrável da Samsung perto do Natal? Ele pode ser comprado em ofertas no site do TechSmart por volta de R$ 5.500.

Análise do Samsung Galaxy Z Flip 4

Asus ROG Phone 5

A pessoa que você vai presentear é fissurada por jogos? Então a melhor escolha de compra de presente de Natal é um celular gamer. Apesar do mercado brasileiro não receber novidades com frequência neste segmento, o ROG Phone 5 da Asus é um modelo de 2021 que ainda vale a pena comprar. O ROG tem visual mais apelativo com direito a saída de ar para melhor refrigeração e logo com LED RGB na traseira com várias opções de customização. Enquanto os demais modelos da nossa lista apostam em bordas finas, o da Asus se preocupa mais em oferecer duplo alto-falante grande para som potente com qualidade superior aos demais. O ROG Phone 5 é mais um da nossa lista com tela de 144 Hz para aproveitar bem jogos acima dos 100 fps. Temos um painel grande com 6,78 polegadas e resolução Full HD+ com bom nível de brilho. O Snapdragon 888 garante bom desempenho, enquanto a bateria rende mais que os demais citados. Como o foco do ROG está no seu desempenho em jogos, ele acaba deixando a parte fotográfica em segundo plano. O top da Asus é até capaz de registrar boas fotos, mas é o mais fraco da nossa lista neste ponto. Ele custa um pouco a mais do que o dobrável da Samsung, ficando abaixo dos R$ 6 mil.

Análise do Asus ROG Phone 5

Samsung Galaxy S22 Ultra

Se jogos não são importantes e o celular que busca precisa ter como foco produtividade e ser multitarefas, então indicamos o Galaxy S22 Ultra que traz como extra a S Pen e permite ir muito além dos outros da nossa lista na produção e edição de conteúdo. O Galaxy S22 Ultra segue o caminho da linha Edge 30 da Motorola e traz corpo cheio de curvas para um design mais requintado que o S22 menor. Há tela grande de 6,8 polegadas com resolução Quad HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. O nível de brilho está entre os melhores da lista, assim como a reprodução de cores. A parte sonora pode não competir com o ROG Phone, mas temos áudio potente e de ótima qualidade. Ele é mais um da nossa lista com Snapdragon 8 Gen 1, mas por ter mais RAM que o S22 tradicional, entrega melhor desempenho no multitarefas. Sua bateria poderia durar mais, mas ainda é capaz de passar o dia todo longe de tomadas. O tempo de recarga fica acima dos modelos da Motorola, o que pode ser um fator decepcionante. O Galaxy S22 Ultra tem conjunto fotográfico competente para registrar ótimas fotos em qualquer situação. Seu poderoso zoom supera os demais com folga, enquanto a filmadora fica entre as melhores. E quanto é preciso pagar por tudo isso agora no final de 2022? O top coreano pode ser encontrado no varejo por volta dos R$ 6.500.

Análise do Samsung Galaxy S22 Ultra

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi também marca presença em nossa lista e o mais avançado da marca que testamos em 2022 é o 12S Ultra. Ele não foi lançado oficialmente por aqui, mas pode ser encontrado via marketplace em lojas conhecidas com valores que giram em torno de R$ 7.500. Ele vai atrair quem curte design exótico. O modelo chinês lembra aquelas antigas câmeras fotográficas com traseira com bloco circular gigante e acabamento em couro. A parte frontal traz curvas para visual moderno e que casa bem com o design. O Xiaomi 12S Ultra traz uma grande tela AMOLED de 6,73 polegadas com resolução Quad HD+, taxa de atualização de 120 Hz e brilho forte. As duas saídas de som garantem um bom nível de volume com áudio estéreo calibrado pela Harman/Kardon e com suporte a Dolby Atmos para uma experiência mais espacial e envolvente com filmes e jogos. Ele é mais um da lista com Snapdragon 8 Plus Gen 1 e traz 12 GB de RAM para rápido desempenho com muitos apps e jogos abertos ao mesmo tempo. Sua bateria dura bastante, superando o Galaxy S22 Ultra, enquanto recarrega mais rápido. Suas câmeras impressionam pela qualidade e quantidade de detalhes. Há zoom de longo alcance, que apesar de não se igualar com o S22 Ultra, consegue registrar fotos nítidas de uma boa distância. A filmadora também grava em 8K, só a frontal que fica abaixo dos outros no mesmo segmento.

Análise do Xiaomi 12S Ultra

Apple iPhone 14 Pro Max

E fechando a nossa lista temos o celular mais caro, o iPhone 14 Pro Max. Ele é recomendado para quem faz questão de ter o melhor smartphone da Apple. Pode estar além do orçamento de alguns e até ser complicado comprar um celular de R$ 9 mil para presentear neste Natal, mas não podemos deixar de fora um dos melhores lançamentos de 2022. Ele traz novo entalhe que interage com o sistema e apps do iOS. Sua tela de 6,7 polegadas tem brilho forte, cores precisas e taxa de atualização de 120 Hz. O som espacial tem alta qualidade e ótima potência para uma excelente experiência multimídia. O chip A16 Bionic mostra um bom salto comparado ao A15 do iPhone 13, sendo este o mais ágil da nossa lista. O iPhone 14 Pro Max tem bateria que dura muito bem, enquanto o tempo de recarga poderia ser melhor. Para um celular que custa tão caro, ele deveria levar menos de 1 hora para recarregar. Em câmeras não há com o que se preocupar. Ele bate de frente com o Galaxy S22 Ultra e o Xiaomi 12S Ultra em detalhes, nitidez e cores. Sua filmadora pode não gravar vídeos em 8K, mas traz extras bacanas para uma experiência mais cinematográfica.

Análise do Apple iPhone 14 Pro Max

Conclusão