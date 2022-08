Huawei Mate 50: alguns modelos devem ter câmera com abertura variável

Atualização (25/08/22) – JB

Com lançamento confirmado para o dia 6 de setembro, a linha Huawei Mate 50 já foi certificada e está pronta para chegar ao mercado chinês. Aproveitando que muita gente está ansiosa para usar os novos aparelhos, fones chinesas revelaram que modelos da série contar com câmera de variável. Para ser um pouco mais específico, estamos falando das variantes Huawei Mate 50 Pro e Mate 50 RS, sendo que ambos devem utilizar o sensor Sony IMX766 (de 50 MP). O principal ajuste da chinesa deve fazer com que a abertura varie entre f/1.7 e f/2.4, algo semelhante ao que a Samsung já fez no passado. O plano da Huawei é compensar o fim da parceria com a Leica ao lançar a marca XMAGE e a abertura variável pode ser um destaque importante para os smartphones. Outros detalhes importantes sobre esses aparelhos: eles até contarão com processador Snapdragon 8 Gen 1, mas nada de conexão 5G. Além disso, a 3C deixou claro que há suporte para carregamento rápido de até 66W. Por enquanto, a Huawei se mantém em silêncio sobre o assunto.

Atualização (24/08/2022) – MR

Linha Huawei Mate 50 é certificada após ter fichas vazadas ao lado de novo tablet MatePad

A Huawei anunciou que apresentará seus novos produtos em uma conferência no dia 6 de setembro. Entre as novidades, ela apresentará a linha flagship Huawei Mate 50. Os aparelhos foram certificados no órgão chinês 3C, confirmando alguma de suas especificações e reforçando que seu lançamento ocorrerá em breve.

O site 3C revela que há três modelos. Um deles tem código CET-AL00 e todos têm suporte para carregamento rápido de 66W, confirmando rumores prévios.

- Advertisement - A linha deve ser composta por três modelos: Huawei Mate 50, Mate 50 Pro e o Mate 50 RS com tema da Porsche. Entre eles, apenas os dois últimos virão com entalhe. Por um pôster, podemos ver o módulo traseiro de câmeras da linha, indicando que ele será um de seus maiores destaques.

A Huawei lançará sua própria marca para imagens com a linha Mate 50, a XMAGE. A intenção é substituir a Leica, que encerrou sua parceria com a fabricante chinesa. Ao mesmo tempo, o Mate 50 Pro e o Mate 50 RS terão lente telefoto periscópica e lente principal com abertura variável.

Segundo um famoso blogueiro do Weibo, o processador da linha Huawei Mate 50 será a plataforma Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm, que utiliza o processo de 4 nanômetros da Samsung. Entre outros destaques, os aparelhos contarão com tela AMOLED LTPS, taxas de atualização de 90 e 120 Hz, bateria de 4.400 mAh.

Atualização (19/08/2022) – por EB

Linha Huawei Mate 50 tem fichas e renders vazadas ao lado de novo tablet MatePad

- Advertisement - Nesta semana já vimos que o Huawei Mate 50 pode ter uma tela LTPO com características similares a do iPhone 14 e hoje as especificações dos aparelhos da série e renderizações foram vazadas junto de informações sobre um novo tablet da marca.

Huawei Mate 50

Começando com o Huawei Mate 50, é mencionado que ele terá 8 GB de RAM, e versões com 128 GB e 256 GB de armazenamento. O processador da ficha é um Snapdragon 8 Gen 1 apenas com suporte ao 4G. A bateria deve ser de 4.400mAh.

No setor de câmeras este modelo deve ter o novo sensor XMAGE que funcionará em conjunto com uma NPU HiSilicon, enquanto a câmera principal deve ter um sensor Sony IMX766 de 50 MP, sensor secundário telefoto e um terceiro ultrawide, que ainda não foram detalhados. A câmera selfie deve ser de 13 megapixels. A tela deste modelo deve ser fabricada pela BOE em AMOLED LTPS de 90Hz com resolução de 1.225 x 2.800 pixels.

Huawei Mate 50 Pro e 50 RS

Falando agora dos modelos Huawei Mate 50 Pro e 50 RS ambos também devem ter telas AMOLED LTPS da BOE, mas curvas com 6,78 polegadas e 120 Hz com resolução de 1.212 x 2.612 pixels. O Mate 50 RS deve ser o único com corpo de cerâmica, enquanto os demais ainda serão de vidro e metal.

Por dentro, o processador também deve ser o Snapdragon 8 Gen 1 4G emparelhado com 12 GB de RAM e opções com 128 GB, 256 GB e 512 GB de armazenamento interno, mas estes dois modelos devem contar com capas que habilitam o uso do 5G.

No setor de câmeras, o Mate 50 Pro e 50 RS devem ter sensor Sony IMX800 de 50 MP, um sensor telefoto e um ultrawide. Uma adição interessante é que, embora a câmera selfie seja de 13 MP, ambos ainda devem contar com um sensor 3D para reconhecimento facial.

A bateria dos modelos mais poderosos deve ser de 4.500mAh com carregamento rápido de 66W e suporte a carga wireless. Também é mencionado o Huawei Mate 50E, que deve carregar as mesmas especificações do Mate 50, exceto pelo processador, que deve ser um Snapdragon 778G 4G.

Huawei MatePad Pro 12.4

O vazamento de hoje também menciona o Huawei MatePad Pro 12.4″, que deve ser anunciado em 7 de setembro e vendas iniciadas em 9 de setembro. O tablet deve ter uma tela OLED de 12,4 polegadas com 120 Hz e 1.000 nits com um design fino de apenas 4,9 mm de espessura.

O tablet ainda deve contar com dois modelos: o padrão e o Performance Edition, que deve possuir um processador mais poderoso. Uma versão com suporte a conectividade sem fio também é listada, então podemos supor que ela deve ser compatível com o 4G. Um dos recursos mais interessantes do tablet com Harmony OS é o suporte a mais de 200 aplicativos com nível de desktop, oferecendo uma experiência completamente renovada e voltada para a produtividade. Vale lembrar que todas as informações reveladas hoje ainda não foram confirmadas pela Huawei, então o ideal é aguardar por mais confirmações para dizer com certeza quais as especificações de todos os modelos citados hoje.

Atualização (17/08/2022) – por EB Huawei Mate 50 pode ter tela LTPO similar a do iPhone 14, mas lançamento pode ser adiado

As expectativas pelo Huawei Mate 50 estão cada vez maiores e, após rumores indicarem que o seu lançamento pode ser adiado e um modo de emergência no Harmony OS 3.0, agora novas informações sobre a tela do topo de linha estão chegando. A fonte da vez é o leaker Digital Chat Station, que afirma que o Huawei Mate 50 pode ter uma tela flexível da BOE.

De acordo com o Digital Chat Station, a tela flexível deve ser similar à que deve ser utilizada no iPhone 14 Pro com tecnologia ProMotion, que varia de 1Hz a 120Hz para oferecer desempenho aprimorado e economizar energia. Mas a tela equipada no Huawei Mate 50 deve ir ainda mais longe, suportando uma frequência de 2160PWM com consumo de energia reduzido em 15% e emissão de luz azul em 6%, resultado numa vida útil 10% maior em relação à geração anterior.

Também se especula que o Huawei Mate 50 deve ter um entalhe curvo na tela, suporte para reconhecimento facial avançado em 3D para autenticar pagamentos, logins e mais. Demais especificações ainda devem incluir processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G, carregamento rápido de 66W e a nova tecnologia XMAGE para câmeras, que deve elevar ainda mais a capacidade fotográfica dos próximos celulares da chinesa.

Atualização (15/08/2022) – por LR Huawei Mate 50: rumores sugerem lançamento adiado e modo de emergência no Harmony OS 3.0

Apesar da escassez de informações sobre o lançamento do Huawei Mate 50, rumores divulgados esta semana tentam antecipar alguns detalhes sobre o próximo carro-chefe da fabricante asiática, afirmando que o aparelho pode chegar em quatro versões com chipsets diferentes e importantes aprimoramentos no hardware interno. Embora as especificações sejam o destaque, o sistema operacional que equipará a linha Mate 50 também deve se destacar por trazer novos recursos e correção para problemas reportados pela comunidade. De acordo com vazamentos, o Harmony OS 3.0, software proprietário da Huawei e rival do Android, trará um modo de “bateria de emergência” para usar quando a carga do dispositivo chegar a 0% do total.

Ao que tudo indica, por meio dessa função o usuário poderá efetuar chamadas de voz mesmo com o celular descarregado, isto é, sem energia o suficiente para manter aplicativos funcionando. Ainda que não haja muitos detalhes sobre o recurso, especula-se que os smartphones terão à disposição algumas células de bateria usadas apenas em situações extremas. Além da chamada de voz, o usuário também poderá enviar mensagens de texto ou compartilhar a localização do aparelho com contatos da agenda. Por ora, não sabemos muito sobre esse recurso e tampouco sobre a data de lançamento da linha Mate 50 que estava cotada para chegar em setembro deste ano, mas que deve atrasar para não coincidir com a chegada do iPhone 14.

Atualização (12/08/2022) – por DT Lançamento do Huawei Mate 50 pode ter sido adiado para competir com o Apple iPhone 14

A Huawei parece ter adiado o lançamento da sua linha topo de linha Mate 50 em virtude da chegada do Apple iPhone 14 ao mercado global de celulares, prevista para o próximo mês de setembro. A informação veio do blogueiro do fórum Weibo FactoryDirectorShiGuan, conhecido por trazer detalhes de bastidores sobre a indústria mobile, e afirmou que a fabricante chinesa está se esforçando ao máximo para competir com a Apple.





A marca chinesa possui componentes de hardware um pouco menos reativos do que a Apple, mas os rumores apontam que as coisas deram uma reviravolta para a empresa este ano, o que pode alavancar os números da Huawei. O leaker afirmou ainda que a empresa não apenas fez melhorias na seção de hardware, mas também elevou a experiência de software para seus usuários, o que tornaria a série Mate 50 totalmente elegível para competir com a Apple.

Por fim, o vazador afirmou que a empresa iniciou a sua preparação para a gravação da conferência da série Mate 50 e que este será um grande evento com várias novidades e benefícios para os clientes da Huawei. No entanto, o 5G é um campo em que a série Huawei Mate 50 pode sofrer em relação ao iPhone 14. A Huawei ainda não confirmou a data de lançamento, mas espera-se que a série seja apresentada em 7 de setembro.

Atualização (10/8/2022) – HA Huawei Mate 50: linha tem 3 dos 4 modelos certificados; terão chips SD, Kirin e mais

Após informações de que a Huawei está preparando um total de quatro modelos em sua nova linha — nominalmente, os Mate 50e, Mate 50, Mate 50 Pro e Mate 50 RS “Porsche Design”—, agora foi a vez de três desses aparelhos surgirem na certificação TENAA. O único que ficou de fora foi o modelo Mate 50e. Como os números de modelo BNE-AL00 (Mate 50), DCO-AL00 (Mate 50 Pro) e CET-AL00 (Mate 50 RS “Porsche Design”) é possível ver que os telefones terão suporte apenas à conectividade 4G LTE, sem nem sinal do 5G por ora. Esses telefones trabalharão ainda com o sistema operacional HarmonyOS, provavelmente já o HarmonyOS 3.0. Em termos de especificações, é isso que a certificação se limita a trazer.

Rumores anteriores sugeriam que a linha de telefones terá uma nova lente de seis lâminas com abertura variável para controlar a luz de forma mais eficaz e também para manter com segurança o hardware do sensor de imagem. Com essa tecnologia, a Huawei pretende fornecer melhor brilho nas imagens e desfoque de fundo em fotos de retrato. Entre outras coisas se prevê que apenas os modelos “Pro” e “RS” serão equipados com telas de 120 Hz. Enquanto isso, o Huawei Mate 50, com plataforma HiSilicon Kirin 9000S, teria display com taxa de atualização de apenas 90 Hz, assim como o Mate 50e, com chipset Qualcomm Snapdragon 778G. Atualmente, a Huawei não confirmou a data de lançamento, mas espera-se que a linha seja anunciada em 7 de setembro.

Atualização (08/08/2022) – FM

Huawei Mate 50: linha pode ter 4 modelos com chips Snapdragon e Kirin, telas de até 120 Hz e mais

Beirando o lançamento da nova geração de celulares tops de linha da Huawei, os vazadores seguem revelando as possíveis especificações dos sucessores do Mate 40. Fontes da indústria divulgaram nesta segunda-feira (08) mais detalhes da série que deve contar com quatro modelos: Mate 50e, Mate 50, Mate 50 Pro e Mate 50 RS “Porsche Design”. De acordo com o leaker, apenas os modelos “Pro” e “RS” serão equipados com telas de 120 Hz, característica de praticamente todos os celulares flagships disponíveis no mercado. Enquanto isso, o Huawei Mate 50 e teria display com taxa de atualização de apenas 90 Hz, mais comum entre os aparelhos intermediários.

O vazador acrescenta que a tela do Mate 50 Pro terá resolução de 1.212 x 2.616 pixels, o que é inferior à resolução de 1.344 x 2.772 pixels do Mate 40 Pro, cuja tela mede 6,76 polegadas. Por ora, ainda não há detalhes sobre o tamanho do display do futuro carro-chefe da Huawei. Aparentemente, a Huawei está buscando manter os preços mais equilibrados na nova geração. O Mate 50e possivelmente adotará uma tela de 90 Hz e o chipset Qualcomm Snapdragon 778G. Para garantir mais desempenho, mas sem grandes acréscimos no preço, o Mate 50 e 50 Pro utilizarão o HiSilicon Kirin 9000S, uma versão aprimorada do Kirin 9000.

Especula-se que somente o Mate 50 RS “Porsche Design” será equipado com Snapdragon 8 Gen 1, mas sem suporte ao 5G. Essa deve ser a versão mais cara da linha por adotar o hardware mais avançado, além de ostentar acabamento de cerâmica preta ou branca em sua traseira e recursos exclusivos em suas câmeras XMAGE.

A Huawei deve apresentar o quarteto de celulares “Mate” no dia 12 de setembro, segundo os rumores. Em paralelo, a gigante chinesa trabalha para driblar as sanções comerciais dos Estados Unidos com a marca Hi Nova, cujo lançamento mais recente é o Hi Nova 9z 5G.

Atualização (05/08/2022) – HA

Linha Huawei Mate 50 terá 4 novos modelos e 2 tipos de processadores

Um novo relatório divulgou que a nova série Huawei Mate 50 terá 4 novos modelos e 2 tipos de processadores. Um usuário do Weibo com o perfil como @wangzaiIshitong disse que a empresa divulgará oficialmente os detalhes em um evento em 7 de setembro. Essa nova informação pode confundir alguns internautas, tendo em vista que a especulação era de que o evento seria em 12 de setembro. Estima-se que o quarto modelo seja o Mate 50e, que não ficará na linha principal, liderada pelo Mate 50 padrão, o Mate 50 Pro e o exclusivo Mate 50 RS Porsche Edition. A série Mate 50 não trará a exibição em cascata das variantes Pro anteriores do Mate 30 e Mate 40. Aparentemente, o Mate 50e deverá ser um dispositivo de médio alcance.

Também foi divulgado pelo blogueiro que dois chipsets Snapdragon estarão presentes na nova linha. Ele detalhe que no Mate 50e será implantado o processador Snapdragon 778G e, no caso das outras versões, serão adaptadas com a versão mais recente do Snapdragon 8 Gen 1 4G – SM8425. No caso do processador Snapdragon 778G, ele está acima da arquitetura de processo de 6 nm. Ele inclui uma CPU Qualcomm Kryo 670 que oferece 40% de desempenho mais rápido e uma GPU Adreno 642L que dá 40% de renderização gráfica eficiente. Já o Snapdragon 8 Gen 1 4G traz recursos de 7ª geração da Qualcomm AI e aceleram o desempenho do dispositivo. Além disso, consiste em uma solução definitiva de modem-RF 5G com velocidade de download de até 10 Gbps.

Linha Huawei Mate 50 pode ser equipada com chips Snapdragon, novas câmeras XMAGE e mais

Atualização (03/08/2022) – EB

Relatos diziam que a linha Huawei Mate 50 deveria ser lançada em setembro com chip Kirin 9000S, mas hoje o leaker @FactoryDirectorShiGuan vazou novas informações indicando que a linha na realidade deve utilizar chips da Snapdragon da Qualcomm. Veja agora o que esperar dos novos modelos.

Segundo as informações vazadas hoje, a Huawei testou modelos com chip Kirin 9000S internamente, mas dificuldades envolvendo o fornecimento devem obrigá-la a lançar a linha com processadores linha Snapdragon 8, o que já foi especulado por outra fonte. Outra possibilidade é que apenas o modelo Mate 50 Porsche Design seja equipado com o chip da Qualcomm, enquanto os demais continuem com o Kirin 9000S.

Enquanto isso, o informante DirectorShiGuan, também do Weibo, afirma que a Huawei tem testado o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 na nova linha, o que reforça a possibilidade de a chinesa não ter chips Kirin o suficiente para os Mate 50, 50 Pro, 50 RS e 50 Porsche Design.

Novas câmeras com tecnologia XMAGE

Além de informações sobre os chips, DirectorShiGuan também informa que o Huawei Mate 50 deve contar com a nova tecnologia XMAGE na câmera principal.

A XMAGE deve ser baseada em um novo hardware e algoritmos para aumentar a qualidade da imagem se baseando em 3 princípios: inovação tecnológica, experiência fotográfica e cultura de imagem. Infelizmente ainda teremos que aguardar mais algumas semanas até saber mais sobre a nova tecnologia da Huawei, pois a nova linha deve ser anunciada apenas em setembro.

Atualização (28/07/2022) – FM Huawei Mate 50 deve chegar em setembro com chip Kirin 9000S e HarmonyOS 3, diz rumor

Apesar das grandes novidades reveladas no evento de apresentação do HarmonyOS 3, a Huawei não mencionou o lançamento de seu próximo celular top de linha. Na quarta-feira (28), por outro lado, um popular vazador chinês reiterou que a previsão de lançamento para o Mate 50 continua para o dia 12 de setembro de 2022. Conforme sugerido pelo leaker em seu Weibo, a gigante chinesa passou por dificuldades no planejamento do Mate 50, mas finalmente tomou a decisão de lançar o celular em até dois meses. Isso significa que o flagship terá a missão de disputar com o iPhone 14 na China — mercado que vem mostrando alta demanda por produtos da Apple.

O Huawei Mate 50 deve ser equipado com o HiSilicon Kirin 9000S — uma quarta versão da plataforma que também está disponível como “Kirin 9000”, “Kirin 9000E” e “Kirin 9000L” com diferentes configurações de núcleos no P50, Mate 40E Pro 5G e outros celulares. Além disso, é possível que haja uma versão equipada com Snapdragon 888. Ainda não há informações sobre a compatibilidade do Mate 50 com 5G, mas é possível que a Huawei utilize sua capa de proteção que habilita a conectividade no smartphone. Além disso, o flagship deve sair da fábrica executando o HarmonyOS 3. A nova versão do sistema operacional promete até 18% mais fluidez que a compilação anterior.

A Huawei também deve apresentar o Mate 50 Pro que, por sua vez, terá um grande entalhe que abrigará sensores avançados para a câmera frontal e desbloqueio biométrico facial. Renderizações não oficiais desse modelo foram publicadas anteriormente nesse mês, indicando que o carro-chefe da marca terá câmeras XMAGE.

Atualização (27/06/2022) por LL

Huawei Mate 50 deve chegar em setembro com chipset Kirin 9000S, diz rumor

A Huawei está preparando o lançamento de uma variedade de novos celulares, como a linha Nova 10, o modelo Enjoy 50 Pro e uma nova versão do P50 Pocket. Dadas as atuais sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, a empresa agora lança uma série flagship Mate ou P a cada ano. Neste ano, a expectativa é que a linha Mate 50 chegue no terceiro ou quarto semestre. A linha Huawei P50 foi apresentada no dia 29 de julho de 2021. De acordo com novos rumores, a aguardada série Mate 50 estreará em 12 de setembro com o chipset Kirin 9000S e o sistema operacional HarmonyOS 3.0, ambos de produção própria da empresa chinesa.

Entretanto, especulações prévias também apontam um chipset Qualcomm Snapdragon para o hardware da série Mate 50, além de conexão ao 5G. São esperadas melhorias em termos de câmeras em relação à linha P50 e novos recursos a nível de sistema operacional, como mais interação, segundo informações do GizChina. A linha Huawei Mate 50 deve trazer três novos modelos de celulares da marca chinesa: Mate 50, Mate 50 Pro e Mate 50 Pro Plus. A julgar pela proximidade da suposta data de lançamento dessas novidades, devemos descobrir mais detalhes ao longo das próximas semanas. Quais são as suas expectativas em relação à linha Huawei Mate 50? Conte nos comentários!

Texto original (23/06/2022) Huawei Mate 50 deve estrear chipset Kirin 9000S, segundo informante

O Huawei Mate 50 é o próximo flagship da gigante chinesa. No início do mês, rumores sugeriram que o celular estava na fase final de testes com suporte para 5G e HarmonyOS 3. Entretanto, ao contrário do que foi informado, ele não deve vir equipado apenas com plataformas Snapdragon, mas também uma nova variação do chipset Kirin 9000, desenvolvido pela própria Huawei e fabricado pela TSMC.

Segundo um famoso informante no Weibo, o Huawei Mate 50 virá com o novo chipset Kirin 9000S. A revelação se mostra como uma surpresa, já que marca o retorno do processador nesta série de flagships.

Ele também revela haver uma quantidade limitada desses chipsets para a linha Huawei Mate 50 e que alguns dos aparelhos utilizarão plataformas Snapdragon. Entretanto, o informante frisa que as especificações ainda poderão mudar até o lançamento. Em 2020, a Huawei apresentou a linha de chipsets Kirin 9000, composta por dois processadores: o Kirin 9000 e o Kirin 9000E. Ambos foram fabricados no processo de litografia de 5 nanômetros da TSMC e construídos com 15,3 bilhões de transistores. Eles contam com arquitetura de oito núcleos (1+3+4) e a GPU Mali-G78. Em março, a Huawei lançou o chipset Kirin 9000L com o Huawei Mate 40E Pro 5G, que tem como uma de suas peculiaridades arquitetura de seis núcleos, compostos por um Cortex-A77 com 3,13 GHz, dois Cortex-A77 com 2,54 GHz e 3 Cortex-A55com 2,05 GHz, além da GPU Mali-G78.

