Edge 30 Fusion vs Poco F4 GT: qual TOP de Linha oferece o melhor conjunto? | Comparativo

E temos aqui mais um duelo de celulares top de linha para quem busca um bom modelo pagando menos de R$ 4 mil. De um lado há o Edge 30 Fusion, um lançamento da Motorola que chegou ao mercado em 2022 com hardware top do ano passado. Do outro há o Poco F4 GT que vem com chipset mais atual. Qual será a melhor compra? Vamos descobrir.

Índice do comparativo

Design e conectividade

Multimídia e software

Desempenho

Bateria

Câmeras

Preço

Conclusão

Design e conectividade

Motorola Edge 30 Fusion

Poco F4 GT

Começamos pelo design e aqui temos dois celulares com propostas diferentes. O Edge 30 Fusion aposta em algo mais tradicional com curvas nas bordas frontais e traseiras. O visual é mais limpo, moderno e foca no usuário comum. O Poco F4 GT tenta atrair a atenção dos gamers que estão em busca de um celular com apelo mais robusto, apesar de não ser algo tão exótico quanto alguns modelos. Ele traz desenhos na traseira com vários triângulos e setas, com direito a flash em formato de raio e até LED RGB para notificações. - Advertisement - Outro diferencial do Poco está nos gatilhos na sua lateral. São dois botões físicos retráteis que são acionados por duas chaves especiais. Basta deslizar cada uma para que o gatilho salte e você tenha a sensação tátil com vibração avançada e precisa para turbinar sua experiência com jogos.

Na parte frontal temos design mais tradicional em ambos. Há entalhe em formato de furo para a câmera de selfies. Com o design curvo e as bordas mais finas do Edge 30 Fusion, temos um melhor aproveitamento frontal. O leitor biométrico fica localizado abaixo do display, enquanto no rival está na lateral incorporado ao botão de energia. Em conectividade temos Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e 5G em ambos. O Poco F4 GT tem como diferencial vir com emissor de infravermelho para controlar eletrônicos com o celular. Começamos com ponto para o Poco por ser mais completo.

- Advertisement - Melhor construção Ambos Visual mais moderno - Advertisement - Ambos Slot é híbrido ou dedicado? Nenhum Melhor solução do notch Ambos Melhor solução da biometria Ambos Melhor certificação de resistência? Nenhum Qual é mais compacto e leve? Edge 30 Fusion Tem NFC? Ambos

Multimídia e software

Tela





O Poco F4 GT traz uma tela de 6,67 polegadas com resolução de 1080 x 2400 pixels, painel OLED de 120 Hz com sensor de toque que responde a 480 Hz e suporte a HDR10+ para aproveitar filmes e séries em serviços de streaming. O brilho máximo é bom, mas fica abaixo do rival da Motorola. No Edge 30 Fusion temos tela um pouco menor também com resolução Full HD+, mas aqui sendo capaz de reproduzir mais cores e tendo taxa de atualização de 144 Hz como vantagem para uma maior fluidez com as animações do sistema, apps e jogos. Nenhum chega a apresentar boa qualidade de cores por padrão: o Motorola tende para tons mais quentes e o Poco exagera em tons frios deixando o branco azulado. Há algumas opções nas configurações para ajustar ao gosto de cada um, enquanto ambos os painéis do tipo OLED usados pela Motorola e Xiaomi apresentam amplo ângulo de visão com preto perfeito. Daremos ponto ao Edge 30 Fusion em tela.

Melhor tecnologia de tela Ambos Melhor brilho de tela Edge 30 Fusion Cores mais precisas Nenhum Melhor resolução de tela Ambos Tela maior Poco F4 GT Melhor proporção tela/corpo Edge 30 Fusion Tela de Hz elevada? Edge 30 Fusion Proteção Gorilla Glass? Ambos Qualidade geral da tela Ambos

Som





O Poco F4 GT traz quatro saídas de som, sendo dois alto-falantes no topo e na parte inferior. Cada conjunto é formado por um woofer e um tweeter, o que garante um som mais balanceado com devida reprodução de graves, médios e agudos. Ele supera o rival neste ponto, mas fica devendo na potência sonora. Se para você importa apenas o volume sonoro, então o Edge 30 Fusion vai te conquistar. Um extra bacana no Motorola está no fone de ouvido que vem junto com o celular, um acessório que nunca está presente nos smartphones da Xiaomi. O modelo que vem na caixa traz plug USB-C, já que o Edge 30 Fusion não possui entrada padrão para fones. O acessório é o mesmo visto em outros modelos avançados da Motorola e garante boa qualidade sonora e conforto. Um ponto para cada em som.

Som é estéreo? Ambos Possui entrada P2? Nenhum Maior equilíbrio de frequências Poco F4 GT Potência sonora Edge 30 Fusion Vem fones de ouvido na caixa? Edge 30 Fusion

Software





Ambos estão com Android 12 com diferença da interface modificada de cada fabricante. A Motorola aposta na My UX, um sistema mais limpo e com poucos recursos para uma experiência precisa e direta ao ponto. O Poco traz a MIUI que tem diversos extras em troca de fluidez inferior. Se você é do tipo que prefere um celular cheio de funcionalidades, então vai curtir mais o Poco F4 GT, que permite customizar os efeitos sonoros dos gatilhos, assim como efeitos luminosos e até animações ao jogar quando se pressiona tais botões. Também é possível configurar os gatilhos para serem usados como atalhos para apps ou funções específicas, como acionar a câmera ou ligar a lanterna. Algo similar aos gestos da Motorola quando sacudimos o celular. É possível customizar o LED RGB que fica no bloco de câmeras. Você pode configurar uma cor para chamadas e outra para notificações, assim como selecionar quais apps vão ativar o LED quando receber uma nova notificação. Daremos ponto para o Poco F4 GT em software.

Sistema bem atualizado? Ambos Sistema será atualizado futuramente? Ambos Qual sistema ou personalização tem mais e melhores recursos? Poco F4 GT Faltam conexões? Sobram? Nenhum Software mais fluido Edge 30 Fusion

Desempenho

E chegamos a hora da verdade: será que ter um celular com hardware mais atual realmente implica em desempenho superior? O Poco F4 GT traz o Snapdragon 8 Gen 1 que foi lançado no início de 2022 e equipou diversos lançamentos deste ano. A Motorola decidiu apostar em hardware mais antigo, o Snapdragon 888 Plus, o que pode soar decepcionante. A verdade é que não adianta ter hardware potente e não ajustar o software para fazer bom uso. Os dois conseguem abrir e carregar o conteúdo de apps com a mesma velocidade, mas falta gás no gerenciamento de RAM da MIUI, o que resulta em apps fechando com frequência e aqui temos vitória para o Edge 30 Fusion no multitarefas. Em benchmarks é o Poco que se destaca por conta do hardware mais atual que entrega potência bruta superior. Em jogos temos desempenho similar, mas como a tela do modelo chinês tem menor tempo de resposta e seus gatilhos laterais aprimoram a jogatina, ele acaba se destacando. Assim, daremos um ponto a cada.

Quem se sai melhor no teste de abertura? Edge 30 Fusion Quem leva a melhor nos jogos mais exigentes? Ambos Quem tem os melhores números de benchmark? Poco F4 GT Qual o processador mais atualizado? Poco F4 GT Qual tem melhor equilíbrio de RAM/processador? Ambos Qual tem mais armazenamento? Ambos

Bateria

O Poco F4 GT vem com bateria mais generosa; são 4.700 mAh contra apenas 4.400 mAh do rival. Tudo bem que a diferença na teoria não é grande, mas na prática temos um resultado inesperado. O Edge 30 Fusion conseguiu superar com folga o rival chinês em nosso teste de bateria ao alcançar mais de 5 horas de diferença na autonomia em uso moderado. Isso implica em uma vantagem de mais de 20%. O celular da Motorola até que recarrega rápido, passando menos de 50 minutos na tomada para chegar a 100%. Porém, é aqui que o Poco F4 GT realmente brilha e consegue recarregar em apenas 21 minutos. Com isso, daremos um ponto a cada em bateria.

Qual tem mais bateria? Poco F4 GT Qual recarrega mais rápido? Poco F4 GT Qual dura mais de acordo com o teste de bateria do TC? Edge 30 Fusion Tem carregamento sem fio? Nenhum

Câmeras

Cada modelo possui três câmeras na traseira. O Poco traz sensor com resolução superior, sendo 64 MP contra 50 MP no Motorola. Há ultra-wide em ambos com foco automático no Edge para servir como macro e por fim uma câmera para desfoque. A Xiaomi decidiu apostar em câmera dedicada para macros, deixando o desfoque de cenários por conta do software. Se você busca o celular que captura as melhores fotos, então pode escolher o Edge 30 Fusion. O Poco perde em nitidez, apesar do sensor de maior resolução, tem contraste mais limitado e HDR que não acerta em cenários com sol de fundo. As cores saem mais saturadas do que deveriam e há ruídos visíveis mesmo em fotos diurnas. A ultra-wide do Edge é superior e por ter foco automático registra melhores macros do que a câmera dedicada do Poco. O da Motorola também se destaca mais em fotos noturnas e apresenta melhor desfoque de cenários. Daremos ponto ao Edge por melhor conjunto fotográfico.

Melhor conjunto de câmera traseira Edge 30 Fusion Melhores fotos de dia Edge 30 Fusion Melhores fotos noturnas Edge 30 Fusion Conjunto mais versátil Ambos Melhor ultra-wide Edge 30 Fusion Melhor teleobjetiva Nenhum Melhor macro Edge 30 Fusion Melhor profundidade Edge 30 Fusion

Fotos capturadas com o Edge 30 Fusion

Qual é melhor para selfies? O Edge 30 Fusion traz sensor de 32 MP, mas não chega a superar em nitidez o de 20 MP do rival. Ele tende a apresentar um pouco de ruídos mesmo em fotos diurnas. O alcance dinâmico é bom, mas o tom de pele pode aparentar ser um pouco pálido a depender da iluminação. O modo retrato apresenta pequenos erros e tende a deixar as fotos ainda mais granuladas à noite. O Poco é capaz de registrar boas fotos em locais bem iluminados. As cores ficam próximas da realidade e não vemos o excesso de saturação como é o padrão da câmera traseira. Selfies noturnas saem escuras, então é bom ficar próximo de uma boa fonte de luz, mas ao menos não vemos excesso de ruídos e o desfoque de fundo funciona bem. Como nenhum se destaca em selfies, daremos empate.

Melhor conjunto de câmera frontal Edge 30 Fusion Câmera frontal grava em 4K? Ambos Melhor selfie Ambos

Fotos capturadas com o Poco F4 GT

E por fim a filmadora. O Poco F4 GT grava a no máximo 4K a 60 fps com a principal e Full HD com a ultra-wide e frontal. Há estabilização eletrônica sempre ativa que funciona bem com ambas as câmeras traseiras e reduzem os tremidos sem afetar o foco ágil. A captura de som poderia ser melhor, enquanto a frontal sofre com ruídos ao filmar à noite. O Edge 30 Fusion ganha em resolução ao filmar em 8K a 30 fps. A ultra-wide e frontal conseguem filmar em 4K a 30 fps, enquanto a principal entrega o dobro de quadros por segundo nesta resolução. A qualidade dos vídeos é ótima em qualquer resolução, apenas a frontal que sofre bastante com ruídos ao gravar à noite. Há boa estabilização com captura de som limpa e de boa qualidade. Fechamos câmera com ponto para o Edge 30 Fusion.

Possui estabilização óptica? Edge 30 Fusion Melhor estabilização eletrônica? Ambos Foco mais ágil Ambos Grava em 4K a 30 fps? Ambos Melhor captação de áudio Edge 30 Fusion Melhor qualidade de vídeo Edge 30 Fusion

Preço

O Motorola Edge 30 Fusion chegou ao Brasil em setembro por R$ 4.999 e atualmente pode ser encontrado por pouco mais de R$ 3 mil. O Poco F4 GT acaba saindo mais caro e agora no final de 2022 pode ser encontrado no varejo nacional por volta dos R$ 3.500. Assim, podemos declarar que o top da Motorola possui melhor custo-benefício. Encerramos nosso comparativo com o último ponto para o Edge.

Qual teve melhor preço de lançamento? Edge 30 Fusion Qual tem melhor custo-benefício atual? Edge 30 Fusion

Conclusão

E tivemos vitória para a Motorola neste comparativo. Se estava em dúvida sobre qual comprar, agora sabe que o Edge 30 Fusion é o melhor negócio. Ele sai mais barato no varejo nacional e entrega conjunto mais completo com tela com brilho mais forte, potência sonora superior, melhor desempenho multitarefas, maior autonomia de bateria e melhores câmeras para fotos e vídeos. O Poco F4 GT vai conquistar os que querem priorizar jogos com seus gatilhos que aprimoram a jogatina e o menor tempo de resposta da tela. Ele tem som mais envolvente e de melhor qualidade, enquanto traz software mais completo e leva poucos minutos para ter sua bateria completamente cheia.

RESULTADO

Edge 30 Fusion: 8 PONTOS Tela com brilho e taxa de atualização superiores

Potência sonora superior

Melhor desempenho multitarefas

Maior autonomia de bateria

Melhor conjunto fotográfico

Melhores selfies noturnas

Filmadora superior

Melhor custo-benefício POCO F4 GT: 6 PONTOS Gatilhos ajudam em jogos

Melhor equilíbrio entre graves, médios e agudos

Software mais completo

Melhor experiência em jogos

Menor tempo de recarga

Melhores selfies diurnas