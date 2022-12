Melhor celular básico para comprar no Natal 2022 | Guia do TudoCelular

Nossa lista inclui desde modelos de baixo custo até celulares básicos que chegam próximo do segmento intermediário, tendo como limite o valor de R$ 1.200. Organizamos a lista partindo do mais barato para o mais caro levando o preço médio praticado em dezembro de 2022 nas principais lojas do varejo online.

O Natal 2022 está chegando e se você está em busca de um celular baratinho para presentear alguém querido, então chegou ao lugar certo. O TechSmart fez guias com os melhores celulares intermediários e avançados para comprar agora no final do ano. E neste guia iremos listar os mais acessíveis para quem está com o orçamento apertado ou não quer gastar muito no presente.

Índice do guia

Samsung Galaxy A03 Core

A bateria é um dos pontos fortes do A03 Core. Ela rende com folga mais de um dia e chegou perto de 30 horas em nosso teste padronizado. Há apenas uma câmera na traseira e outra na frontal. A qualidade fotográfica é limitada, sendo um aparelho para quem usa câmera esporadicamente.

O desempenho fica por conta do chip SC9863A da Unisoc que equipa uma infinidade de aparelhos de entrada. Por ser um hardware antigo, não espere muita velocidade do A03 Core. Pelo menos a Samsung escolheu o Android Go Edition, que por ser mais leve não penaliza tanto o desempenho devido aos 2 GB de RAM. Os 32 GB de armazenamento são suficientes para quem não armazena muitas fotos ou instala muitos apps no celular.

O A03 Core possui tela de 6,5 polegadas com resolução HD e taxa de atualização de 60 Hz. O painel adotado é um simples com tecnologia PLS LCD que faz bem o essencial ao reproduzir boas cores e ter ângulo de visão amplo. O único alto-falante limita a experiência sonora a áudio mono. A potência é até decente, mas a qualidade não é das melhores.

Começamos nossa lista com o Galaxy A03 Core. Ele é o mais básico dos lançamentos da Samsung de 2022 e atualmente é encontrado em ofertas por R$ 600. Por ser um aparelho bem básico, não espere por leitor biométrico ou Wi-Fi padrão recente com suporte a redes mais rápidas.

Samsung Galaxy A03

Se o Galaxy A03 Core é básico demais ou os 32 GB de armazenamento são poucos para suas necessidades, há o Galaxy A03 que custa um pouco mais e agora perto do Natal de 2022 é encontrado por volta de R$ 750.

- Advertisement -

O Galaxy A03 também fica devendo leitor biométrico, mas traz Wi-Fi no padrão AC para suporte a redes mais rápidas. A tela do A03 é igual a do Core e temos 6,5 polegadas com resolução HD e taxa de atualização de 60 Hz. O único alto-falante na parte inferior limita a experiência com filmes e jogos a som mono. A potência é boa para a categoria, mas os agudos exagerados fazem com que o áudio fique distorcido quando no máximo.

O A03 vem com chip T606 da Unisoc, sendo mais potente que o básico presente no A03 Core. Além disso, temos o dobro de RAM, o que faz com que este não apenas consiga segurar mais apps abertos ao mesmo tempo, como também é mais ágil no carregamento de aplicativos e jogos.

A bateria dura bastante e consegue render um dia todo com folga. Só faltou a Samsung caprichar mais no carregador, já que o modelo que vem com o celular demora mais de 3 horas para encher totalmente a bateria. O Galaxy A03 possui câmera dupla na traseira e captura fotos melhores que o A03 Core.