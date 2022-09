The Flash: Ezra Miller está sendo acusado de criar culto religioso e mais

A publicação traz “novos detalhes perturbadores” sobre Miller depois de falar com mais de uma dúzia de pessoas ligadas ao ator. O artigo entra em detalhes sobre a paixão do ator por armas, bem como seu “comportamento controlador”. De acordo com várias pessoas próximas a Miller, seu comportamento se deu em parte ao “estresse emocional” do divórcio de seus pais, que começou em 2019. No entanto, o porta-voz de Miller nega que isso seja um fator. “Os assuntos que levaram às suas recentes preocupações com a saúde mental foram uma combinação de questões complexas relacionadas ao estresse”.

Em meados de agosto, Ezra Miller finalmente se pronunciou sobre as múltiplas polêmicas em que estava envolvido e revelou que estava em busca de ajuda profissional para voltar aos eixos. Embora muitos tivessem acreditado que a situação finalmente estava estabilizada, eis que surge a Vanity Fair com possíveis novas informações chocantes sobre o ator.

Alguns dos problemas de Miller ocorreram na Islândia, onde eles passaram um tempo com Jasper Young Bear, um curandeiro de 55 anos de Dakota do Norte. Miller teria contratado Young Bear como conselheiro espiritual. “Jasper estava dizendo a Ezra que ele não fazia parte do movimento, ele era o movimento – que ele era o próximo Messias e que os maçons estavam enviando demônios para matá-lo”, disse uma fonte à Vanity Fair, que observa que algumas das pessoas que foram entrevistadas sobre Miller às vezes os confundem.

Ele falava sobre o metaverso e a medicina e como eles são o Messias e qual é o seu trabalho aqui. Eles dizem que sua prática espiritual é estar entre as pessoas – o que significa festa. Então, quando estava na Islândia, ele saía sem parar. Suas favoritas eram as raves, onde ele pulava por dois ou três dias de cada vez.

“Muitas vezes ele faz as mulheres colocarem o celular no altar quando entram, e outras oferendas”, diz um amigo de longa data. “Ezra surtou recentemente… exigindo que Susan Sarandon viesse prestar homenagem ao seu altar porque ela não convidou Ezra para um jantar.” (Sarandon e Miller “são amigos queridos”, diz um representante de Miller.)

Na sua casa em Vermont, Miller possui um altar que abriga balas, ervas daninhas, sálvia e bonecos do Flash, de acordo com duas pessoas que visitaram o local este ano.

Como sempre, teremos que esperar para descobrir se as informações são verdadeiras e qual será o destino do filme do Flash.

Flash: Ezra Miller finalmente se pronuncia sobre as polêmicas e pede desculpas

Tendo passado recentemente por um período de crises intensas, eu agora entendo que estou sofrendo de problemas mentais complexos e comecei a buscar tratamento. Eu quero me desculpar com todo mundo que eu preocupei e entristeci com meu comportamento no passado. Eu estou comprometido em fazer o que for necessário para um estado saudável e produtivo em minha vida.

Poucos dias depois da notícia de que a nova gerência da Warner Bros. estava considerando três opções para o futuro do filme do Flash por conta das polêmicas envolvendo o protagonista Ezra Miller, o ator finalmente se pronunciou publicamente sobre os problemas e o que ele pretende fazer de agora em diante.

No início deste mês, Miller foi preso em Vermont e acusado de roubo depois que os proprietários relataram que várias garrafas de álcool estavam faltando. Antes disso, Miller foi preso duas vezes no Havaí, uma por conduta desordeira e outra por assédio. Miller posteriormente não contestou a conduta desordeira e teve que pagar uma multa de US$ 500 enquanto a acusação de assédio foi retirada.

Flash: nova gerência da Warner considera três opções diferentes para o futuro de Ezra Miller

Em meados de junho, o Deadline revelou que a Warner não pretendia continuar sua parceria com Ezra Miller após o lançamento de Flash, mas que outras opções para o lançamento ou cancelamento do filme estavam sendo consideradas pelo estúdio.

As notícias bizarras e polêmicas envolvendo o nome de Ezra Miller já se tornaram corriqueiras e por mais que David Zaslav, novo presidente da Warner Bros. Discovery, tenha confirmado há alguns dias que o estúdio pretende seguir com o lançamento de Flash, que tem Miller como protagonista, parece que os últimos eventos envolvendo o ator podem ter feito com que o estúdio reconsiderasse a decisão.

Como sempre, teremos que aguardar pelos próximos capítulos dessa novela e torcer para que as coisas não saiam ainda mais do controle.

O cancelamento de um filme que já está pronto parecia uma atitude impensável pelo lado financeiro, ainda mais quando levamos em conta que Batgirl custou US$ 70 milhões e Flash é uma produção gigantesca que custou US$ 200 milhões. Até o momento, não vimos nenhum estúdio tomando uma decisão tão drástica quanto essa.

De qualquer forma, não há como Miller ser o herói da DC Comics futuramente, o que nos leva à terceira opção do estúdio. Se a situação piorasse, a empresa poderia optar por arquivar o Flash, assim como fizeram com Batgirl.

Já as outras duas opções são um pouco mais complexo. O segundo cenário faria com que a Warner Bros. Discovery ainda lance o filme, mas sem qualquer participação de Miller na divulgação.

De acordo com o THR, a primeira opção seria ver o ator tentar obter algum aconselhamento e depois dar uma entrevista no futuro explicando seu comportamento errático. Após esse período, Miller poderia fazer uma pequena turnê de imprensa para promover Flash antes do filme estrear nos cinemas.

Esta semana, o The Hollywood Reporter revelou que a Warner agora considera três opções para o filme do Flash. O site indica que os três caminhos dependem da possibilidade de Miller buscar ajuda para os problemas por trás das polêmicas judiciais que vem enfrentando nos últimos anos. O ator foi preso por arrombamento esta semana e sua mãe está com ele em Vermont agora.

The Flash: Warner Bros. cortará laços com Ezra Miller após o filme

Não é de hoje que ouvimos o nome de Ezra Miller ligado à polêmicas bizarras, mas parece que nas últimas semanas, a situação do ator chegou em seu auge, fazendo com que sua relação profissional com a Warner Bros. ficasse insustentável.

Embora a Warner tenha se mantido em silêncio sobre todas as polêmicas envolvendo o ator, devemos lembrar que, no ano que vem, Miller será o protagonista do primeiro filme do Flash, o que fez com que muitos se perguntassem como o estúdio pretende lidar com todos esses problemas e qual será o futuro da franquia.

De acordo com o Deadline, The Flash deve ser o último filme de Ezra Miller na Warner Bros., mas além disso, os executivos do estúdio estão estudando qual será a melhor alternativa para o lançamento.

Com a recente fusão entre a WarnerMedia e a Discovery, David Zaslav, novo CEO da empresa, é quem terá que lidar com esse problema herdado pela administração anterior.

Segundo o site, Zaslav tem várias opções e fará uma escolha em breve. Dentre elas: ele pode desistir de promover muito o filme no verão norte-americano de 2023, se limitando à algumas pequenas ações de marketing e sem nenhuma turnê publicitária. Ou ele pode enviar o lançamento diretamente para o streaming na HBO Max e perder lucros. Em último caso, ele pode investir pesado para tornar o filme um sucesso e, em seguida, descartar Miller se eles não conseguirem endireitar as coisas.