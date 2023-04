Synology WRX560: Review completa de este impresionante router

Después de varias semanas probando el router Synology WRX560, ha llegado el momento de compartir la experiencia.

Se trata de un router de gama media-alta que promete mejorar significativamente nuestras experiencias de conectividad. Os contaré ahora las características clave, rendimiento y funciones avanzadas que ofrece este dispositivo para que podáis tomar una decisión adecuada al elegir vuestro próximo router.

Su instalación es realmente sencilla, ya que una vez conectado al modem, solo tenemos que capturar el código QR, instalar la app en el móvil y seguir el paso a paso.

Será necesario crear una cuenta Synology para aprovechar todas las funciones

Y definir el modo de funcionamiento

1 – Características y diseño del Synology WRX560

El Synology WRX560 es un router Wi-Fi 6 de doble banda que ofrece una solución de conectividad robusta y versátil para hogares y pequeñas empresas. Con su potente software Synology Router Manager (SRM) y una amplia gama de características, este router se presenta como una opción atractiva para aquellos que buscan mejorar su red doméstica o empresarial.

1.1 – Características

El Synology WRX560 viene con un procesador de cuatro núcleos a 1.4 GHz, 512 MB de memoria RAM y 4 GB de almacenamiento interno eMMC. Estas especificaciones permiten un rendimiento sólido y una gestión eficiente de la red.

El router cuenta con cuatro puertos Gigabit Ethernet LAN y un puerto Gigabit Ethernet WAN para conectar dispositivos cableados. También incluye un puerto USB-A 3.2 Gen 1, que permite conectar dispositivos de almacenamiento externo y transformar el router en un servidor NAS improvisado.

El Synology WRX560 es compatible con el estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) y es retrocompatible con Wi-Fi 5 (802.11ac) y versiones anteriores. La doble banda permite que el router opere simultáneamente en las frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz, ofreciendo velocidades de hasta 574 Mbps y 2402 Mbps, respectivamente. Aunque no cuenta con soporte para Wi-Fi 6E o conectividad tri-banda, el WRX560 ofrece un rendimiento sólido para la mayoría de los usuarios.

1.2 – Diseño

El Synology WRX560 presenta un diseño moderno y elegante que se adapta a cualquier entorno, ya sea en un hogar u oficina. Su carcasa de color negro mate es discreta y, al mismo tiempo, atractiva. El router no tiene antenas externas visibles, lo que le otorga una apariencia más limpia en comparación con otros dispositivos del mercado.

El WRX560 tiene un tamaño compacto y un peso ligero, lo que facilita su colocación en cualquier espacio, incluso en estanterías o escritorios con espacio limitado. Su diseño permite una instalación vertical u horizontal, según las preferencias del usuario y las necesidades de espacio.

En cuanto a los puertos, el Synology WRX560 cuenta con un puerto WAN, cuatro puertos LAN Gigabit Ethernet y un puerto USB-A en la parte posterior del dispositivo. Estos puertos permiten conectar múltiples dispositivos al router, así como conectar un disco duro externo para crear una solución de almacenamiento en red improvisada.

En la parte frontal del router, se encuentran varios indicadores LED que muestran el estado de la conexión, la actividad de los puertos LAN y la actividad del puerto USB.

El WRX560 está diseñado para garantizar una disipación de calor adecuada, lo que contribuye a un rendimiento óptimo y estable del dispositivo. Sus rejillas de ventilación ubicadas en la parte superior e inferior del router permiten que el aire circule eficientemente, evitando el sobrecalentamiento y garantizando un funcionamiento silencioso.

Si el espacio es un problema o si el usuario prefiere una instalación más discreta, el Synology WRX560 también cuenta con la opción de montaje en pared. Esto permite colocar el router en una posición más elevada, lo que puede mejorar la cobertura de la señal Wi-Fi y mantener el dispositivo fuera del alcance de niños o mascotas.

2 – Synology Router Manager (SRM): el corazón del WRX560

2.1 Descripción general del software

El Synology Router Manager (SRM) es el software que proporciona la interfaz y las funcionalidades del WRX560. Este software destaca por su amplia gama de funciones y su capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios. Entre sus características más notables se encuentran los controles parentales, la gestión de dispositivos individuales, la priorización de dispositivos, los cortafuegos, las redes privadas virtuales (VPN), las redes virtuales y la creación de perfiles y grupos.

2.2 – Configuración de la red y Smart Connect

Con SRM, los usuarios pueden configurar fácilmente su red principal utilizando Smart Connect, que permite el cambio automático de banda dual. Además, es posible configurar una red para invitados, manteniendo la privacidad y seguridad de la red principal. SRM facilita la separación y la unión de bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, lo cual es útil para la configuración de dispositivos de domótica que solo funcionan en la banda de 2.4 GHz.

2.3 – Gestión de dispositivos y notificaciones

El SRM, en combinación con la aplicación móvil DS Router, permite a los usuarios recibir notificaciones en tiempo real cuando un nuevo dispositivo se conecta a la red. Los usuarios pueden bloquear dispositivos, cambiar sus nombres o ajustar su prioridad. Esto permite un control eficiente de los dispositivos conectados y una mayor seguridad en la red.

2.4 – Seguridad y control de acceso

El Synology Router Manager ofrece opciones avanzadas de seguridad y control de acceso. Los usuarios pueden crear perfiles para agrupar dispositivos y aplicar políticas de seguridad, como limitar el acceso a Internet, establecer cuotas de ancho de banda, programar horarios de acceso y filtrar contenido.

Estas características son útiles tanto para controlar dispositivos de domótica como para proteger a los niños de contenido no deseado.

Al crear un perfil, le podemos asignar dispositivos, y de esa forma, definir reglas para que puedan bajar o no determinado tipo de contenido. De esa forma, cuando el móvil de tu hijo o hija se conecte a la red WiFi, estará protegido según tus propias reglas.

2.5 – Redes virtuales y aislamiento de dispositivos

Una de las funciones avanzadas del SRM es la capacidad de crear redes Wi-Fi virtuales y, si es necesario, redes cableadas. Estas redes virtuales permiten aislar dispositivos y grupos de dispositivos de la red principal, lo que aumenta la seguridad en caso de vulnerabilidades en los dispositivos conectados.

Podemos tener siempre bajo control los dispositivos conectados de cada cliente Wi-Fi, y definir la configuración desde el panel de control.

Aunque esta función puede ser un poco más avanzada para los usuarios novatos, SRM permite a los usuarios crecer y aprender, adaptándose a sus necesidades a medida que aumenta su conocimiento sobre redes.

3 – Monitoreo de tráfico con Synology WRX560

Aunque el monitoreo de tráfico podría mejorarse, SRM permite a los usuarios vigilar sus dispositivos y asegurarse de que se comporten de manera adecuada. Por ejemplo, es posible verificar que dispositivos de domótica, como termostatos y cámaras de seguridad, solo se comuniquen con sus servidores correspondientes, lo que garantiza que no haya actividad sospechosa en la red.

Es una función que puede mejorar bastante. Para empezar, los usuarios deben habilitar manualmente el monitoreo de tráfico histórico; de lo contrario, solo podrán monitorear el tráfico en tiempo real. Además, el monitor de tráfico se encuentra como una subpestaña dentro de la sección de Control de Tráfico del Network Center, en lugar de ser un elemento de menú de nivel superior.

Existen algunas inconsistencias en la forma en que se presentan los datos de tráfico en SRM. Por ejemplo, la aplicación móvil Android muestra gráficos del tráfico diario por dispositivo, pero esta información no está disponible en el administrador web de SRM. También hay limitaciones en la clasificación de dominios por dispositivo, y ciertos datos, como los países de los servidores a los que se conectan los dispositivos, no se encuentran fácilmente en el monitor de tráfico.

A pesar de las limitaciones mencionadas, SRM proporciona una gran cantidad de datos de tráfico, aunque su presentación podría mejorarse. Sería útil que Synology trabajara en la mejora de la interfaz de usuario para facilitar el acceso y la comprensión de los datos de tráfico para los usuarios.

4 – Rendimiento y conectividad del Synology WRX560

El Synology WRX560 cuenta con la tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax), lo que ofrece una mejora en el rendimiento, la capacidad y la eficiencia en comparación con la generación anterior (Wi-Fi 5 o 802.11ac). Esta tecnología proporciona una mayor velocidad de conexión y permite conectar un mayor número de dispositivos simultáneamente, lo que resulta en una experiencia de navegación más fluida y estable.

Opera en dos bandas de frecuencia, 2.4 GHz y 5 GHz, lo que permite adaptarse a las necesidades de los dispositivos conectados. La función Smart Connect del router permite a los dispositivos cambiar automáticamente entre las bandas según la intensidad de la señal y la congestión del tráfico, garantizando siempre la mejor conexión posible. Esto es especialmente útil en entornos con múltiples dispositivos y actividades en línea que requieren un alto ancho de banda, como streaming de vídeo o juegos en línea.

El Synology WRX560 ofrece una cobertura de señal excelente, incluso en hogares u oficinas de varios pisos o con paredes y obstáculos que suelen dificultar la propagación de la señal Wi-Fi. Además, el router cuenta con tecnologías como Beamforming y MU-MIMO, que mejoran la estabilidad y el alcance de la señal, asegurando una conexión estable y confiable para todos los dispositivos conectados.

Permite también configurar la priorización de dispositivos y aplicaciones a través de su función de calidad de servicio (QoS). Esto significa que los usuarios pueden asignar un mayor ancho de banda a dispositivos o aplicaciones específicas que requieran una conexión más rápida y estable, como videoconferencias o juegos en línea. Esta función garantiza una experiencia óptima para las actividades en línea más importantes, sin que se vean afectadas por la actividad de otros dispositivos conectados a la red.

El Synology WRX560 también ofrece la posibilidad de configurar una red de invitados separada e independiente de la red principal. Esta función es útil para proporcionar acceso a internet a visitantes sin comprometer la seguridad y la privacidad de la red doméstica o empresarial. Además, los usuarios pueden establecer límites de tiempo y ancho de banda para la red de invitados, lo que garantiza un uso responsable y controlado de los recursos de la red, tal y como comenté en el apartado anterior.

5 – Seguridad y protección con el Synology WRX560

Aunque varios de los puntos del apartado de Seguridad ya han sido mencionados en los apartados anteriores, vamos a resumirlos y ampliarlos aquí.

El Synology WRX560 ofrece sólidas características de seguridad para mantener protegida la red doméstica o empresarial. El router viene con un firewall integrado que proporciona protección contra accesos no autorizados y ataques de red.

Además, el router admite filtrado de direcciones IP, bloqueo de servicios y protección contra ataques DoS (Denial of Service) para garantizar la seguridad de la red.

Como ya comenté, tiene controles parentales avanzados que permiten a los usuarios configurar perfiles y restricciones para diferentes dispositivos. Es posible establecer límites de tiempo de uso, filtrar contenido inapropiado y bloquear sitios web o aplicaciones específicas. También se pueden configurar prioridades para ciertos dispositivos, asegurando que los equipos de trabajo o dispositivos críticos tengan acceso prioritario a la red.

No podemos olvidar el hecho de que permite crear redes virtuales Wi-Fi y cableadas para separar y aislar los dispositivos inteligentes del resto de la red. Esta característica es útil para proteger los dispositivos personales de posibles vulnerabilidades en los dispositivos IoT. El aislamiento de la red se puede configurar para permitir el acceso de un dispositivo a otro, pero no al revés, manteniendo la seguridad de la información sensible.

También es compatible con la creación de redes privadas virtuales (VPN) para garantizar la privacidad y la seguridad en línea. Con la función VPN, los usuarios pueden conectarse de forma segura a su red doméstica o empresarial desde cualquier lugar, protegiendo su información y evitando restricciones geográficas. El SRM también permite la configuración de acceso remoto a archivos y servicios a través de un servidor NAS improvisado conectado al puerto USB-A del router.

Por último, es compatible con la prevención de amenazas y la detección de intrusiones en tiempo real. Los usuarios pueden descargar paquetes adicionales para habilitar funciones como la protección contra malware y el análisis de tráfico sospechoso. Además, el router recibe actualizaciones periódicas de firmware y seguridad para mantenerse al día con las últimas amenazas y garantizar un funcionamiento seguro y estable.

6 – Conclusiones

El Synology WRX560 es un router ideal para usuarios que buscan una solución potente y versátil para sus necesidades de red. Es especialmente adecuado para aquellos con múltiples dispositivos, como teléfonos, computadoras y dispositivos inteligentes, que requieren una gestión eficiente y priorización del ancho de banda.

Está claro que, es una excelente opción para usuarios preocupados por la seguridad y la privacidad, ya que ofrece múltiples características de protección y control.

Después de analizar en detalle el Synology WRX560 y sus características, podemos concluir que es un router de alto rendimiento que ofrece una excelente relación calidad-precio. Su potente software Synology Router Manager (SRM) lo convierte en una herramienta versátil y fácil de usar, que se adapta a las necesidades de los usuarios novatos y expertos por igual.

A pesar de no ser un router de gama alta con Wi-Fi 6E o conectividad tri-banda, el WRX560 es una opción sólida para aquellos que buscan un dispositivo confiable y rico en funciones. Su capacidad para evolucionar y adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios lo convierte en una inversión inteligente a largo plazo.

Ideal para mejorar la calidad, la velocidad y la seguridad de su red doméstica o empresarial.

