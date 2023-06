Synology DS423+, el NAS definitivo para la casa y la oficina

He estado probando el Synology DS423+ durante varias semanas, y ha llegado el momento de contaros la experiencia.

Es un dispositivo de almacenamiento en red (NAS) de 4 bahías diseñado para la gestión de datos y medios. Este modelo se ha posicionado como una solución ideal para configuraciones multiusuario con características amigables para los medios.

El Synology DS423+ es más que un simple dispositivo de almacenamiento. Con su potente CPU Intel Celeron J4125 de cuatro núcleos, hasta 2.7GHz y 2GB de memoria DDR4 (ampliable hasta 6GB), este NAS es capaz de manejar una variedad de tareas de manera eficiente. Además, cuenta con dos puertos USB 3.2 Gen 1 y dos puertos de red 1GbE en la parte trasera, lo que facilita la conectividad con otros dispositivos.

Este NAS no solo ofrece un rendimiento sólido, sino que también proporciona una gran capacidad de almacenamiento. Con soporte para cuatro discos de 2.5″ o 3.5″ en las bahías principales y dos unidades M.2 NVMe adicionales en la parte inferior del dispositivo para caché o volúmenes manejables por el usuario, el DS423+ puede almacenar hasta 108TB de datos en un solo lugar.

Además de su hardware impresionante, el DS423+ también viene con el sistema operativo DiskStation Manager (DSM) de Synology, que ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión de datos, la colaboración, el acceso remoto a archivos y los sistemas de vigilancia.

Veamos ahora las características y el rendimiento del Synology DS423+.

Unboxing

Al abrir la caja del Synology DS423+, lo primero que notamos es el cuidado que Synology ha puesto en la presentación del producto. A pesar de ser un dispositivo que se compra principalmente en línea, la marca ha hecho un esfuerzo adicional para proporcionar una experiencia de unboxing agradable y detallada.

El embalaje del DS423+ es robusto y está diseñado para proteger el dispositivo durante el tránsito. Aunque la mayoría de los componentes del embalaje son de cartón, están bien organizados y proporcionan una protección adecuada para el dispositivo. Sin embargo, nos hubiera gustado ver un poco más de espuma dura para una protección adicional.

Dentro de la caja, encontramos el dispositivo NAS DS423+ junto con todos los accesorios necesarios para su instalación y uso. Esto incluye una fuente de alimentación externa de 90W y documentación para la configuración inicial y la garantía. No incluye discos duros.

La fuente de alimentación externa lleva la marca Synology, lo cual es un detalle agradable. Aunque hay usuarios que prefieren una fuente de alimentación interna por su simplicidad y orden, siempre preferiremos una fuente de alimentación externa por su facilidad de reemplazo, su contribución a la reducción del tamaño del chasis del NAS y su ayuda para mantener las temperaturas internas un poco más bajas.

Diseño

Es un dispositivo bien diseñado tanto estéticamente como en términos de funcionamiento eficiente las 24 horas del día. El chasis es principalmente de plástico negro mate por fuera y contiene una estructura más pequeña de aluminio en su interior.

El diseño del DS423+ minimiza la interacción física directa con el dispositivo, priorizando la interactividad basada en red. Carece de una pantalla LCD en la parte frontal y utiliza indicadores LED. Cuenta con una buena ventilación para un funcionamiento silencioso, aunque se pueden generar más ruidos si se utilizan discos duros de gran capacidad o de grado empresarial.

La ventilación pasiva es un enfoque destacado en el diseño del chasis, con múltiples orificios de ventilación en todos los lados, incluyendo el logotipo de Synology. Los LED en la parte frontal indican la actividad de las unidades y el estado del sistema. Las cuatro bahías de almacenamiento admiten discos SATA de 2.5″ o 3.5″ y ofrecen diversas configuraciones RAID.

Las bandejas de las unidades son de plástico y tienen mecanismos de bloqueo, aunque no son especialmente seguras. Se pueden instalar discos de 2.5″ con tornillos y discos de 3.5″ se sujetan con clips laterales. La parte frontal del NAS también cuenta con un puerto USB para realizar copias de seguridad.

En la parte inferior del NAS hay dos ranuras para SSD NVMe que admiten almacenamiento en caché y grupos de almacenamiento independientes. Estas bahías ofrecen flexibilidad en términos de configuración. Sin embargo, el sistema no se puede ejecutar directamente desde estas unidades.

Especificaciones del Synology DS423+

El Synology DS423+ es un dispositivo NAS (Network Attached Storage) de 4 bahías que ofrece una combinación de rendimiento y versatilidad. En esta sección, vamos a profundizar en las especificaciones técnicas de este dispositivo, tanto en términos de hardware como de software.

Detalles del Hardware y Software

El DS423+ está equipado con una CPU Intel Celeron J4125 de cuatro núcleos que puede alcanzar hasta 2.7GHz, lo que garantiza un rendimiento sólido para todas tus necesidades de gestión de datos. Viene con 2GB de memoria DDR4 por defecto, pero puede ser ampliado hasta 6GB si necesitas más potencia.

El DS423+ también es compatible con M.2 2280 NVMe SSDs, lo que permite una mayor velocidad y eficiencia en la lectura y escritura de datos. Esto es especialmente útil si planeas usar tu NAS para tareas intensivas de datos, como el streaming de medios en alta definición.

Conectividad

Los puertos y conexiones disponibles en el NAS Synology DS423+ no representan un gran avance en comparación con los que lo precedieron , y la parte trasera está dominada en gran medida por los 2 ventiladores de 92 mm, de refrigeración activa que ajustan automáticamente su velocidad de RPM según la temperatura ambiente del sistema. Los ventiladores no son removibles y la limpieza y mantenimiento pueden ser un poco complicados, pero debido a la gran cantidad de ventilación del sistema, esto no representa realmente un problema a largo plazo.

El modelo predeterminado del NAS DS423+ viene con dos puertos Ethernet 1 GbE. El hecho de que el DS423+ se lance en 2023 sin puertos superiores a 1GbE de forma predeterminada es algo decepcionante, pero es suficiente para quien no tiene previsto usar conexiones más rápidas.

El DS423+ también tiene un puerto USB adicional en la parte trasera. Los puertos USB aquí son USB 3.2 Gen 1, lo que significa una velocidad máxima de 5 Gb/s (500-500 MB/s de ancho de banda). Esperaba un USB 3.2 Gen 2 (10G/1,000+ MB) e incluso USB-C, pero tendré que esperar a modelos más avanzados.

En general, los puertos y la conectividad del DS423+ no presentan diferencias técnicas con respecto al modelo base del DS920+, que tiene casi tres años de antigüedad, por lo que es el punto más débil que he encontrado.

Capacidad de Almacenamiento y Rendimiento

El DS423+ puede soportar hasta 108TB de datos, lo que lo convierte en una solución de almacenamiento ideal para pequeñas y medianas empresas, así como para usuarios domésticos con grandes necesidades de almacenamiento. Con cuatro bahías principales para discos de 2.5″ o 3.5″ y dos unidades M.2 NVMe adicionales en la parte inferior del dispositivo para caché o volúmenes manejables por el usuario, tienes una gran cantidad de opciones para configurar tu almacenamiento.

En términos de rendimiento, el DS423+ puede alcanzar hasta 226/224 MB/s en lectura/escritura secuencial, lo que garantiza transferencias de datos estables y rápidas. Esto es especialmente útil si planeas usar tu NAS para tareas intensivas de datos, como el streaming de medios en alta definición o la copia de seguridad de grandes volúmenes de datos.

Para nuestras pruebas, utilizamos una variedad de archivos de diferentes tamaños y tipos, incluyendo documentos de texto, imágenes, videos y archivos de gran tamaño. Los resultados obtenidos fueron impresionantes, con velocidades de lectura y escritura secuenciales de hasta 226/224 MB/s, respectivamente. Estas cifras son indicativas de un dispositivo NAS de alto rendimiento que puede manejar eficientemente la transferencia de grandes volúmenes de datos.

Realizamos pruebas de velocidad en diferentes configuraciones de red, incluyendo conexiones Ethernet de 1GbE y 10GbE. En ambos casos, el DS423+ demostró un rendimiento sólido, manteniendo velocidades de transferencia de datos consistentes y rápidas.

Comparando el DS423+ con otros modelos de NAS en el mercado, encontramos que su rendimiento es competitivo. Aunque hay dispositivos NAS con velocidades de transferencia de datos más rápidas, el DS423+ ofrece un equilibrio ideal entre rendimiento, capacidad de almacenamiento y precio, lo que lo convierte en una opción atractiva para muchos usuarios.

Configuración e Instalación del Synology DS423+

La configuración e instalación del Synology DS423+ es un proceso sencillo y directo, diseñado para ser accesible incluso para aquellos que pueden ser nuevos en el uso de dispositivos NAS.

Proceso de Configuración Inicial

El primer paso en la configuración del DS423+ es la instalación física de las unidades de disco duro o SSD. El DS423+ tiene cuatro bahías que pueden acomodar tanto discos duros de 3.5″ como SSDs de 2.5″. Además, cuenta con dos ranuras M.2 NVMe en la parte inferior del dispositivo para unidades de caché o volúmenes manejables por el usuario.

Una vez que las unidades están instaladas, el siguiente paso es conectar el DS423+ a tu red. Esto se hace a través de uno de los dos puertos RJ45 Gigabit LAN en la parte trasera del dispositivo. También hay dos puertos USB 3.2 Gen1 disponibles para la conexión de otros dispositivos.

Instalación del DiskStation Manager (DSM)

El siguiente paso es la instalación del DiskStation Manager (DSM), el sistema operativo que alimenta el DS423+. DSM es conocido por su interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar, así como por su amplia gama de características y funcionalidades.

La instalación de DSM es un proceso sencillo que se realiza a través de la interfaz web del DS423+. Simplemente sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Una vez que DSM está instalado, puedes comenzar a configurar y personalizar tu DS423+ para que se ajuste a tus necesidades específicas.

DSM ofrece una amplia gama de aplicaciones y paquetes que puedes instalar para mejorar la funcionalidad de tu DS423+. Esto incluye soluciones para la gestión de datos, la colaboración, el acceso remoto a archivos y los sistemas de vigilancia.

Software

En el lanzamiento, el NAS DS423+ llega con la última versión del software de Synology, DSM 7.1. Sin embargo, esto no impide que siga evolucionando una vez que obtengas tu NAS de Synology. DSM ha sido y sigue siendo la fuerza dominante en el mundo del software NAS, proporcionando una amplia gama de servicios, aplicaciones (compatibles tanto de primera como de tercera parte) y una gran cantidad de aplicaciones cliente para escritorio, móviles, Windows, macOS y Linux (así como varias herramientas más orientadas al hogar). Estas permiten gestionar y acceder a los datos del DS423+ de manera muy personalizada, además del acceso basado en el navegador web que tiene la apariencia, el diseño intuitivo y la capacidad de respuesta de un sistema operativo local. La interfaz de DSM puede ser utilizada por cientos de usuarios al mismo tiempo (con cada usuario teniendo acceso, derechos y privilegios personalizados). DSM está disponible en TODOS los NAS de Synology y la profundidad y capacidad de DSM en cualquier NAS dependen de la arquitectura de hardware del propio NAS.

El Synology DS423+ es compatible con una amplia gama de aplicaciones y paquetes, lo que lo convierte en una solución de almacenamiento en red versátil y potente. A continuación, se presentan algunas de las aplicaciones y paquetes más destacados que son compatibles con este dispositivo.

Synology Drive : Esta es una solución de gestión de archivos que permite a los usuarios acceder a sus datos en cualquier momento y lugar. Synology Drive ofrece una plataforma unificada para compartir archivos, colaborar en documentos y realizar copias de seguridad de datos importantes.

: Esta es una solución de gestión de archivos que permite a los usuarios acceder a sus datos en cualquier momento y lugar. Synology Drive ofrece una plataforma unificada para compartir archivos, colaborar en documentos y realizar copias de seguridad de datos importantes. Active Backup Suite : Este paquete ofrece una solución integral para la protección de datos. Permite realizar copias de seguridad de servidores físicos y virtuales, así como de aplicaciones SaaS como Google Workspace y Microsoft 365.

: Este paquete ofrece una solución integral para la protección de datos. Permite realizar copias de seguridad de servidores físicos y virtuales, así como de aplicaciones SaaS como Google Workspace y Microsoft 365. Surveillance Station : Este es un sistema de gestión de video que permite a los usuarios configurar y administrar cámaras IP para la vigilancia de seguridad. El DS423+ puede soportar hasta 40 cámaras, lo que lo convierte en una solución ideal para pequeñas y medianas empresas.

: Este es un sistema de gestión de video que permite a los usuarios configurar y administrar cámaras IP para la vigilancia de seguridad. El DS423+ puede soportar hasta 40 cámaras, lo que lo convierte en una solución ideal para pequeñas y medianas empresas. Docker : Docker es una plataforma de software que permite a los usuarios automatizar el despliegue, la escalabilidad y la gestión de aplicaciones. El DS423+ es compatible con Docker, lo que permite a los usuarios ejecutar aplicaciones en contenedores.

: Docker es una plataforma de software que permite a los usuarios automatizar el despliegue, la escalabilidad y la gestión de aplicaciones. El DS423+ es compatible con Docker, lo que permite a los usuarios ejecutar aplicaciones en contenedores. PLEX: PLEX es una plataforma de gestión de medios que permite a los usuarios organizar y transmitir sus colecciones de medios. El DS423+ es compatible con PLEX y puede funcionar como un servidor de medios PLEX.

Estas son solo algunas de las muchas aplicaciones y paquetes que son compatibles con el Synology DS423+. Con su potente hardware y su versátil sistema operativo DSM, el DS423+ es capaz de manejar una amplia gama de tareas y funciones, lo que lo convierte en una excelente opción para usuarios domésticos y pequeñas empresas.

Otras opciones disponibles, propias de Synology, son:

Synology Office : Permite crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones en un entorno multiusuario. La sincronización en tiempo real y el guardado facilitan la colaboración.

: Permite crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones en un entorno multiusuario. La sincronización en tiempo real y el guardado facilitan la colaboración. Synology Chat : Es un servicio de mensajería instantánea orientado a empresas que transforma la forma en que los usuarios colaboran y se comunican.

: Es un servicio de mensajería instantánea orientado a empresas que transforma la forma en que los usuarios colaboran y se comunican. Synology Drive : Permite alojar tu propia nube privada en tu NAS con propiedad total de los datos y sin cuotas de suscripción. Drive se ha convertido en una de las aplicaciones principales de DSM y permite crear carpetas de equipo compartidas inteligentes que admiten versionado, transmisión y anclaje de archivos, cifrado, soporte de Windows AD (próximamente) y compatibilidad nativa del sistema de archivos con Windows y macOS.

: Permite alojar tu propia nube privada en tu NAS con propiedad total de los datos y sin cuotas de suscripción. Drive se ha convertido en una de las aplicaciones principales de DSM y permite crear carpetas de equipo compartidas inteligentes que admiten versionado, transmisión y anclaje de archivos, cifrado, soporte de Windows AD (próximamente) y compatibilidad nativa del sistema de archivos con Windows y macOS. Synology Photos : Permite gestionar tus fotos y videos con algoritmos de aprendizaje profundo que agrupan automáticamente las fotos con caras, temas y lugares similares. Diseñado después de la fusión de Synology Photo Station y Moments, también incluye funciones de carpeta personalizada, compartición y categorización para ayudar a los fotógrafos a administrar sus fotos y compartirlas con clientes para obtener comentarios o desarrollo comercial.

: Permite gestionar tus fotos y videos con algoritmos de aprendizaje profundo que agrupan automáticamente las fotos con caras, temas y lugares similares. Diseñado después de la fusión de Synology Photo Station y Moments, también incluye funciones de carpeta personalizada, compartición y categorización para ayudar a los fotógrafos a administrar sus fotos y compartirlas con clientes para obtener comentarios o desarrollo comercial. Synology Calendar : Permite mantenerse en el camino, compartir calendarios y programar reuniones, al tiempo que garantiza que la información confidencial se mantenga segura en las instalaciones de la empresa.

: Permite mantenerse en el camino, compartir calendarios y programar reuniones, al tiempo que garantiza que la información confidencial se mantenga segura en las instalaciones de la empresa. Synology Active Backup for Business (ABB) : Permite consolidar las tareas de copia de seguridad para entornos virtualizados, servidores físicos y computadoras personales, y restaurar rápidamente archivos, máquinas completas o máquinas virtuales sin necesidad de licencia. Este software también se presenta como una plataforma especializada de Microsoft Office 365 y Google Workspace para sincronizarse con esas plataformas y proporcionar una capa de almacenamiento en la nube para tus servicios de oficina en la nube.

: Permite consolidar las tareas de copia de seguridad para entornos virtualizados, servidores físicos y computadoras personales, y restaurar rápidamente archivos, máquinas completas o máquinas virtuales sin necesidad de licencia. Este software también se presenta como una plataforma especializada de Microsoft Office 365 y Google Workspace para sincronizarse con esas plataformas y proporcionar una capa de almacenamiento en la nube para tus servicios de oficina en la nube. Synology Hyper Backup : Permite hacer copias de seguridad seguras y eficientes de tu NAS en múltiples destinos con deduplicación, verificación de integridad, compresión y versionado.

: Permite hacer copias de seguridad seguras y eficientes de tu NAS en múltiples destinos con deduplicación, verificación de integridad, compresión y versionado. Synology Surveillance Station : Protege tu negocio, hogar y otros activos valiosos con herramientas confiables de videovigilancia. Con los servicios de inteligencia artificial mejorados accesibles gracias a las cámaras Synology BC500 y TC500 que llegarán en 2023. Además, puedes conectar esta plataforma con la plataforma en la nube de Synology para usar «C2 Surveillance» y aumentar las posibilidades de que las grabaciones se mantengan en caso de daño accidental/malicioso al sistema de vigilancia.

: Protege tu negocio, hogar y otros activos valiosos con herramientas confiables de videovigilancia. Con los servicios de inteligencia artificial mejorados accesibles gracias a las cámaras Synology BC500 y TC500 que llegarán en 2023. Además, puedes conectar esta plataforma con la plataforma en la nube de Synology para usar «C2 Surveillance» y aumentar las posibilidades de que las grabaciones se mantengan en caso de daño accidental/malicioso al sistema de vigilancia. Synology Virtual Machine Manager (VMM) : Es un hipervisor intuitivo que admite máquinas virtuales de Windows, Linux y Virtual DSM. Sus potentes herramientas de recuperación ante desastres ayudan a los usuarios a lograr un tiempo de servicio máximo.

: Es un hipervisor intuitivo que admite máquinas virtuales de Windows, Linux y Virtual DSM. Sus potentes herramientas de recuperación ante desastres ayudan a los usuarios a lograr un tiempo de servicio máximo. Synology High Availability : Combina dos servidores NAS de Synology en un clúster de alta disponibilidad activo-pasivo, evitando interrupciones del servicio al tiempo que se replica la información.

: Combina dos servidores NAS de Synology en un clúster de alta disponibilidad activo-pasivo, evitando interrupciones del servicio al tiempo que se replica la información. Synology Central Management System (CMS) : Permite gestionar rápidamente y de manera conveniente múltiples servidores NAS de Synology desde una sola ubicación.

: Permite gestionar rápidamente y de manera conveniente múltiples servidores NAS de Synology desde una sola ubicación. Synology Video Station : Permite gestionar todas tus películas, programas de televisión y videos caseros. Reproduce en varios dispositivos o compártelos con amigos y familiares.

: Permite gestionar todas tus películas, programas de televisión y videos caseros. Reproduce en varios dispositivos o compártelos con amigos y familiares. Synology Audio Station : Permite gestionar tu colección de música, crear listas de reproducción personales, transmitirlas a tus propios dispositivos o compartirlas con familiares o amigos.

: Permite gestionar tu colección de música, crear listas de reproducción personales, transmitirlas a tus propios dispositivos o compartirlas con familiares o amigos. Synology File Station: Permite gestionar los archivos de tu NAS de Synology de forma remota a través de navegadores web o dispositivos móviles. Esta herramienta ofrece una gestión completa de archivos y contiene todas las características y servicios de tu propia plataforma de gestión de archivos nativa (archivado, extracción, copiar, cortar, pegar, compartir, apertura de formatos de archivos nativos, integración con el resto de las aplicaciones de Synology, acceso a propiedades/metadata, etc.).

Streaming y Transcodificación de Medios (PLEX)

El Synology DS423+ se destaca en el streaming y la transcodificación de medios, gracias a su potente hardware y al soporte de aplicaciones como PLEX. Con la capacidad de transcodificación de hardware utilizando la tecnología Intel QuickSync, el DS423+ puede servir contenido 4K a múltiples clientes sin ningún problema.

Capacidad de Transcodificación de Medios

La transcodificación es esencial para el streaming de medios, ya que permite que los archivos de video se conviertan en tiempo real a formatos que son compatibles con diversos dispositivos. El DS423+ maneja esto con facilidad, gracias a su CPU Intel Celeron J4125. Esta CPU, junto con la memoria RAM DDR4, permite al DS423+ transcodificar videos 4K y 1080p en tiempo real.

Como comentaba antes, el DS423+ es compatible con la aplicación PLEX, que es ampliamente reconocida por su capacidad para organizar medios y transcodificar videos para el streaming. PLEX en el DS423+ puede manejar múltiples transmisiones simultáneas, lo que lo convierte en una excelente opción para hogares con varios usuarios que desean acceder a contenido de medios al mismo tiempo.

Rendimiento durante el Streaming de Contenido 4K y 1080p

En cuanto al rendimiento durante el streaming de contenido, el DS423+ no decepciona. Durante nuestras pruebas, pudimos transmitir contenido 4K y 1080p a múltiples dispositivos sin experimentar buffering o problemas de reproducción. Esto es gracias a la potente CPU y la transcodificación de hardware, que aseguran que los videos se conviertan rápidamente y sin problemas.

Es importante mencionar que, aunque el DS423+ puede manejar la transcodificación manual, esto puede causar problemas para el servidor y resultar en buffering o problemas de reproducción. Por lo tanto, se recomienda utilizar la transcodificación de hardware para obtener los mejores resultados.

Conclusiones

Después de una revisión exhaustiva, podemos concluir que el Synology DS423+ es un dispositivo NAS de alto rendimiento que ofrece una gran cantidad de características y funcionalidades. Con su potente procesador Intel Celeron J4125, una amplia capacidad de almacenamiento y la versatilidad del sistema operativo DSM, el DS423+ es más que capaz de manejar una variedad de tareas y satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes.

El DS423+ destaca por su capacidad para manejar tareas de gestión de datos y medios, y su rendimiento en nuestras pruebas de velocidad y transcodificación fue impresionante. Además, la compatibilidad con una amplia gama de aplicaciones y paquetes hace que este NAS sea una opción versátil para aquellos que buscan una solución de almacenamiento en red.

En términos de recomendaciones, el Synology DS423+ es una excelente opción para pequeñas empresas y usuarios domésticos que buscan una solución NAS robusta y versátil. Su rendimiento sólido, junto con su amplia capacidad de almacenamiento y su impresionante conjunto de características, hacen que este dispositivo sea una excelente inversión, aunque peque un poco con la velocidad disponible en Ethernet (limitada a 1 Gb).

Para aquellos que buscan un NAS para tareas de transcodificación de medios, el DS423+ es una opción sólida gracias a su potente hardware y su compatibilidad con PLEX. Además, aquellos que buscan una solución de almacenamiento en red para la gestión de datos encontrarán que el DS423+ es más que capaz de manejar sus necesidades.

