scars above recensione: atmosfera affascinante ma troppo arretrato

Scars Above narra l’epopea della scienziata e astronauta Kate, che è stata delineata con passione e affiancata a un impasto ludico che vuole offrire un mix di generi e meccaniche interessanti, con risultati purtroppo imperfetti. Parliamo infatti di un third person shooter che offre il giusto spazio all’esplorazione, in un’esperienza a tinte fosche dal profilo tecnico non particolarmente brillante, sia durante il gameplay, sia nel corso di cutscene lunghe ma dall’efficacia altalenante. Senza ulteriori indugi, scopriamo in modo approfondito l’opera prima di Mad Head Games e la sua avventura su di un pianeta irto di pericoli.

Paesaggi alieni e strani eoni

Una piramide rovesciata in orbita nell’atmosfera terrestre mette in allerta le potenze mondiali, che decidono di inviare un team di scienziati a scoprirne l’origine. Prendiamo subito il controllo di Kate, una studiosa con elevate capacità di adattamento e improvvisazione. Dopo un brevissimo tutorial sui movimenti basilari, però, la situazione precipita.

L’immenso oggetto attrae a sé la nave spaziale umana e la protagonista sviene. Si riprende subito, o così pare a lei, ma non è più a bordo: è precipitata su un pianeta alieno. Quel che è peggio è che terribili visioni di colossi degni dell’immaginario Lovecraftiano la tormentano, mentre l’ologramma senziente di un’extraterrestre antropomorfa la guida verso l’ignoto. I suoi compagni sono dispersi, la vegetazione autoctona ha ricoperto i frammenti del veicolo precipitato e qualcosa non torna: quanto tempo è passato dallo schianto? Perché ogni volta che Kate muore rinasce presso misteriosi monoliti? Questo è solo l’inizio di un viaggio alla scoperta di indicibili segreti e di molto, molto di più. Normalmente sarebbe difficile non restare rapiti da un incipit simile, in cui sono riconoscibili citazioni chiare a capisaldi del genere sci-fi. La durata dell’introduzione e dei filmati non sarebbe nemmeno eccessiva: l’azione diventa preponderante appena Kate mette le mani sul primo dei quattro fucili elementali a sua disposizione. Però, le animazioni rivedibili, i modelli umani di scarsa qualità e il doppiaggio un po’ piatto minano in modo percepibile l’efficacia della narrazione.

La solidità di quel che è un intreccio privo di buchi, che non si complica mai troppo, non basta comunque a sorreggere una trama che in più occasioni sa di già visto, e che non nasconde chiari riferimenti anche al Prometheus di Ridley Scott (ecco la recensione di Prometheus per schiarirvi le idee). Inoltre, i pochi personaggi presentati non vengono sviluppati a dovere, il che rende molto difficile riuscire a immergersi completamente nel racconto o a empatizzare con loro. La stessa Kate ci dice pochissimo di sé per buona parte dell’avventura e quando decide di farlo non riesce a generare un vero coinvolgimento emotivo.

Troviamo inspiegabile l’abuso di cutscene classiche contraddistinte da anti-climatiche bande nere. Ci sono momenti, infatti, in cui il titolo propone una fusione di gameplay e racconto in tempo reale, lasciandoci il controllo della protagonista. I risultati scenici sono evidentemente superiori in questo secondo caso, il problema è che in 15 ore di campagna sono tre o quattro le istanze di questo tipo con una regia ispirata.

Complice l’ottima colonna sonora, i filmati ci hanno talvolta sorpreso, genuinamente incuriosito e, più in generale impediscono all’intreccio di svilupparsi in modo incontrollato. Purtroppo però il culmine di questi eventi ci è parso affrettato e incapace di rispondere in modo soddisfacente ad alcune delle più annose domande alla base del viaggio di Kate. In aggiunta, nelle parti conclusive dell’avventura si è chiamati a esplorare location già visitate, alla scoperta di brevi sezioni inesplorate rese accessibili dal nuovo equipaggiamento della scienziata ma che finiscono soltanto per estendere in modo artificioso la storia del gioco.

Il potere della scienza

Le quattro – più una – aree di Scars Above sono dettagliate e riconoscibili. Si passa dal guadare pozze verminose nelle ampie e grige paludi, al sopravvivere in anguste grotte di roccia e ghiaccio, scavate in dedali claustrofobici. Non mancano avamposti alieni ipertecnologici e altre caverne molto poco… accoglienti. La direzione artistica e il level design degli scenari sono perciò i veri punti di forza della produzione.

Le zone poi, non sono solo gradevoli da guardare, ma anche funzionali. Mancano di verticalità ma non di shortcut, vie alternative, stralci di lore testuali o vocali e ricompense o sfide opzionali. Difficile perdersi qualcosa, ma è un bene: le mappe hanno dimensione contenuta, l’esplorazione completa non richiede molto tempo e permette di potenziarsi a dovere. Peccato solo che le interazioni ambientali su cui il titolo basa gran parte della sua unicità rispetto ai giochi di struttura simile – Returnal, o ancor meglio Remnant From the Ashes (ve lo ricordate? Ecco la recensione di Remnant From the Ashes) – siano in realtà limitate. Le prime volte è divertente sfruttare una pozza d’acqua per umidificare un mostro e rendere più efficaci i nostri proiettili elettrici o congelanti. Dopo un po’, però, ci si accorge della meccanicità di tali combo, nella sostanza tutte identiche e persino quasi tutte collegate con lo stato alterato “bagnato”. Se un nemico è in acqua o ne è appena uscito propagherà i danni elettrici ai suoi vicini, verrà ferito in modo più grave e si congelerà più in fretta, ma sarà più resistente al fuoco.

Tutte le variazioni a parte quelle acquatiche vivono a sé stanti, senza influenzarsi a vicenda. Al massimo rendendosi necessarie per abbattere mostri con evidenti vulnerabilità a un tipo di effetto secondario. L’unica altra notevole alterazione riguarda la protagonista, che in aree molto fredde rischia l’ipotermia. Per scongiurarla basta dare fuoco a piccoli cespugli fosforescenti: è sufficiente questo per dichiarare che in Scars Above si deve “sfruttare ogni risorsa sul territorio”? La promessa, fatta tramite i primi pop up tutorial in game, è allettante, ma non mantenuta in toto.

Nelle zone del pianeta sono distribuite risorse utili solo a rimpinguare le nostre munizioni o a costruire altri strumenti da combattimento, che aumentano di numero man mano riempiendo un menu a ruota. Occasionalmente scoveremo poi cubi viola pieni “di conoscenza” e parti per sbloccare power up per i fucili. La progressione di Kate è legata alla sua natura di scienziata, che si manifesta in un albero delle abilità da colmare accumulando sapere (i cubi viola).

Le modifiche ai suoi talenti sono semplici, prettamente statistiche o legate a specifiche percentuali. L’astronauta è anche capace di adattare tra loro parti meccaniche di provenienza diversa in armi letali e ricombinare molecole raccolte sul pianeta alieno, per costruire strumenti consumabili. La meccanica di crafting, però, è lontana da quel che ci si aspetterebbe.

Diversamente da un tradizionale survival l’assemblaggio delle risorse è automatico: non è richiesto lo studio delle singole parti né alcun mini-gioco, ricetta o schermata di fusione attiva. Due volte contate in tutto abbiamo dovuto interagire con qualche elemento nel menù, osservando e rigirando il suo modello 3D per scovare una parte rimovibile.

Se non consideriamo queste rare evenienze, solo poche indagini sull’ambiente circostante variano un gameplay altrimenti basato solo sullo shooting. In realtà, i momenti di analisi sono ben distribuiti ma anche sin troppo elementari, giacché prevedono delle basilari interazioni in prima persona, che in alcun modo richiedono di aguzzare l’ingegno.

Escono dalle… “proverbiali” pareti!

Per quanto poco approfondito, il sistema di armi e munizioni elementali funziona. L’aim assist non è dei migliori, anche quando è tarato al massimo della sensibilità. Poco importa, tanto la gittata dello strumento di morte principale, quello elettrico, è infinita: la strategia più efficace è quasi sempre iniziare a sparare da lontano, per poi passare a strumenti con un DPS (danno per secondo) più elevato a bruciapelo, come il fucile a pompa velenoso.

Inoltre, la maggior parte degli scontri l’abbiamo vissuta mirando verso target immobili, “freddati” dal nostro equipaggiamento di tipo gelo. Diventa inestimabile, una volta sbloccata, anche la granata incendiaria, che risolve tutte le restanti situazioni. Quando c’è più di un solo alieno gigante a riempire lo schermo, il fuoco è sempre risolutivo. Abbiamo trovato divertente destreggiarci con una protagonista che, in quanto scienziata, non affronta i suoi opponenti “a muso duro”, semplicemente riversando su di loro ondate su ondate di proiettili. Anche grazie alle interazioni ambientali di cui sopra, la necessità di avere un minimo di pianificazione e inventiva è sempre benvenuta. Un plauso, perciò, va alla ruota degli oggetti craftabili, tutti diversi e parte di questa piacevole strategicità. Tra boost alla salute, un cocktail che cura l’avvelenamento, un disco che attira l’aggro dei mostri e scudi di energia di vario genere, gli effetti di questi strumenti sono chiari, il tutorial che li spiega è breve e indolore e sfruttarli durante le lotte, da soli o in combo, non richiede chissà quale abilità, dato che il tempo si congela indefinitamente mentre siamo sulla schermata di selezione.

Le opzioni per variare la curva di sfida di Scars Above sono tre, dal facilissimo al super impegnativo. La scelta di mezzo è ovviamente la più bilanciata, ma non è esente da improvvisi picchi di (artificiosa) difficoltà. Questi sono in parte attribuibili al desiderio di far durare le fasi finali più a lungo possibile, costringendoci a ripetere alcune sezioni diverse volte. Un altro colpevole purtroppo è rappresentato dalle possibilità offensive degli abomini che dobbiamo eliminare.

Sul fronte prettamente estetico, la varietà non manca, eppure al contempo abbiamo notato numerose “reskin” di avversari già incontrati in precedenza, resi più tosti da armature o variazioni nel moveset.

Ci vengono in mente alcuni esemplari particolarmente ostici, solo perché tendono a ripetere incessantemente degli attacchi esplosivi o per la loro capacità di ripristinare per intero la salute al primo errore di mira commesso da Kate. Anche a difficoltà normale, nell’endgame, questo si traduce in una sconfitta certa, perché le munizioni si esauriscono in fretta e la scienziata non ha altre possibilità offensive, a parte un misero e debole coltellino laser che abbiamo sfruttato pochissimo. Si giocano con meno “ingiustizie” le boss fight, poche e distribuite con una certa diluizione. Proprio come quando ci troviamo contro un alieno più alto e largo degli altri, per eliminare i “gatekeeper” non basta premere il pulsante di fuoco a caso. I loro assalti si fanno via via più incombenti e dannosi, distribuiti in varie fasi di difficoltà crescente. Per fortuna, c’è più di un “trucco” da capire, per ogni creatura, che almeno per un po’ ci faciliterà lo scontro. Il tentativo di rendere caratteristici questi incontri tramite il sistema di intervento su oggetti del fondale, pavimenti inclusi a volte, è evidente, ma solo un paio di combattimenti con i boss ci hanno davvero soddisfatto. Gli altri sono risultati troppo simili ai normali scambi di fuoco con i mostri comuni disseminati negli stage.

Sul nostro PC di fascia medio-alta non abbiamo sperimentato cali di frame rate, bug visivi o spiacevoli fenomeni di pop-up. Eppure, Scars Above sembra rimasto una generazione indietro. Nonostante le ambientazioni e gli sfondi siano quasi sempre riusciti a strapparci un sorrisetto soddisfatto, quell’espressione non durava mai molto, abbattuta da una generale rigidità dei modelli e delle animazioni, soprattutto quelle della protagonista. Il trattamento riservato agli alieni è più credibile, specialmente guardando gli aracnidi e i nemici meno antropomorfi. Non mancano ad esempio dei serpentoidi simili ai Facehugger di Alien, che si uniscono ad altre creature capaci di accrescere la tensione in alcune sezioni, merito anche dei suoni ambientali e delle musiche di sottofondo.