Samsung libera atualização com pacote de agosto para Galaxy A32

O A32 4G está recebendo o pacote de segurança de em alguns países. O update está alguns dias atrasado, mas antes tarde do que nunca. De acordo com o pessoal do SamMobile, a atualização está sendo da na Rússia e no leste europeu, sendo que o smartphone recebe a versão de firmware A325FXXU2BVH1. O update corrige uma série de brechas encontradas no Android 12 e também fecha algumas vulnerabilidades relacionadas ao vazamento de endereços MAC por Bluetooth e WiFi. O changelog também cita a presença de melhorias para a interface proprietária da Samsung, sendo que ainda não há relatos de usuários brasileiros recebendo o update. YouTube PWA will support video download for offline viewing - Advertisement - De toda forma, é preciso lembrar que esse tipo de atualização é distribuída por meio de lotes e pode demorar a ser liberada em todo o mundo.

Atualização (01/07/2022) – MR

Samsung começa a liberar pacote de segurança de julho de 2022 para o Galaxy A32 4G

A Samsung é elogiada por sua política de atualizações, sendo uma das fabricantes de celulares Android mais ágil na hora de disponibilizar novas versões do software. Em julho, não seria diferente: a sul-coreana já abriu o mês enviando o pacote de segurança do mês correspondente para o Galaxy A32 4G em sua terra natal, optando por iniciar a distribuição pelo seu modelo intermediário, lançado em 2021 no Brasil.

A atualização tem aproximadamente 1 GB e está disponível apenas para a versão 4G do Galaxy A32 na Coreia do Sul, com compilação de número A325NKSU1BVF2. Nos registros, a Samsung apenas menciona correções de segurança e melhorias na estabilidade, com alguns aplicativos, como o Health, Notes e SmartThings sendo atualizados. - Advertisement - Nos próximos dias, a atualização chegará a mais países gradualmente. Caso queira conferir se seu aparelho já foi contemplado, vá em Configurações, Atualização de Software e clique em Baixar e Instalar.

O pacote de segurança de junho introduziu diversas novidades para a linha Galaxy S22 e seus dobráveis. Então, é provável que o de julho não traga nenhuma mudança notável, apenas correções de bugs e melhorias de desempenho. O próximo grande lançamento da Samsung deve ser a One UI 5.0, já que a sul-coreana tem previsão para liberar a primeira beta de sua interface com o Android 13. Rumores indicam que a One UI 5.0 beta chega primeiro ao Galaxy 22 em julho e deve ter a sua distribuição pública iniciada em outubro. The design of the next OnePlus headphones is filtered. How will they be?

Atualização (14/04/2022) – LR

Samsung Galaxy A32 5G recebe One UI 4.1 com Android 12 e patch de segurança de março

- Advertisement - Seguindo o cronograma de atualizações da Samsung, o Galaxy A32 5G, smartphone lançado pela sul-coreana no primeiro trimestre de 2021, foi contemplado esta semana com a atualização para a interface One UI 4.1 que roda sobre o Android 12, versão mais recente do software do Google que está presente em diversos celulares da empresa. De acordo com informações do portal SamMobile, a atualização está sendo liberada inicialmente para os usuários tailandeses do Galaxy A32 5G, neste caso a versão com número de modelo SM-A326B. Assim como em updates anteriores, é esperado que mais países recebam a notificação via OTA nas próximas semanas.

Além da versão atual do Android, o pacote liberado sob o número de firmware A326BXXU4BVC8 também traz o patch de segurança referente ao mês de março de 2022 que corrige mais de 50 vulnerabilidades no sistema, incluindo a brecha ‘Dirty Pipe’ que foi descoberta em vários celulares recentemente. Ainda que seja provável a disponibilidade dessa versão em mais regiões fora da Tailândia, por ora ainda não há informações de quando versões de outros países serão atualizadas para o Android 12, mas com base no histórico da Samsung é esperado que aconteça nas próximas semanas. Análise completa do Galaxy A32 5G

Atualização (02/03/2022) por LL Samsung Galaxy A32 5G recebe atualização com pacote de segurança de fevereiro

A Samsung já atualizou a linha de smartphones flagship Galaxy S22 com o pacote de segurança de março para o Android, mas uma porção de modelos ainda está sendo contemplada pelo patch de fevereiro. Aliás, chegou a vez do intermediário Galaxy A32 5G receber essa update, poucos mais de dois meses após obter a versão de dezembro. A mais nova atualização para o Galaxy A32 5G (SM-A326U) é identificada pelo código A326USQU7AVB1 e traz o pacote de segurança de fevereiro, que corrige cerca de 60 vulnerabilidades relacionadas a privacidade e segurança. É possível que a update inclua correções de bugs e melhorias de estabilidade para o sistema operacional.

Segundo informações do SamMobile, a update já chegou para usuários do Galaxy A32 5G nos Estados Unidos. Como de costume, a liberação ocorre via OTA e deve ser liberada em outros territórios em breve, inclusive no Brasil. Se você ainda não tiver recebido a notificação, pode consultar manualmente no aplicativo Configurações > Atualização de software > Baixar e instalar. E aí, você já recebeu o novo pacote no seu Galaxy A32 5G? With these steps you can return to Windows 10 from Windows 11

Atualização (23/12/2021) – FM Samsung Galaxy A32 5G recebe atualização com pacote de segurança de dezembro

Uma das adições mais interessantes ao portfólio da Samsung está, enfim, começando a receber sua última atualização de segurança mensal do ano nesta quinta-feira (23). O Galaxy A32 5G é o próximo smartphone intermediário da sul-coreana a receber o pacote de segurança de dezembro de 2021. A atualização eleva o nível do firmware para A326U1UES6AUL1. Conforme detalha a fabricante, o pacote deste mês aborda diversas vulnerabilidades relacionadas à segurança e privacidade e, embora ainda não haja notas de lançamento, é possível que ligeiras melhorias de desempenho e estabilidade sejam observadas.

Inicialmente, o update está sendo distribuído para todas as variantes do aparelho nos Estados Unidos, incluindo as versões “bloqueadas” de operadoras populares, como a AT&T e T-Mobile. Note que a atualização foi liberada somente para o Galaxy A32 5G, e por ora, não há previsão de chegada para o Galaxy A32 4G. O Galaxy A32 5G atualmente executa o Android 11 sob a One UI 3.1. A Samsung já está atualizando os tops de linha com a One UI 4.0 baseada em Android 12, mas é possível que seja disponibilizada para os intermediários — incluindo os modelos da linha “A”.

As atualizações costumam ser instaladas automaticamente, mas você pode verificar se seu aparelho já foi contemplado pelo update seguindo o caminho: Configurações > Atualização de Software > Baixar e instalar.

Atualização (27/10/2021) por LL

Que rápido! Samsung Galaxy A32 recebe atualização com pacote de segurança de novembro

Outubro ainda nem chegou ao fim, mas a Samsung já está dando prosseguimento às atualizações de segurança dos smartphones Galaxy com o pacote de novembro. Depois da linha flagship Galaxy S21 ser contemplada, a novidade agora chega para o Galaxy A32. A nova firmware é identificada pelo código A325FXXU2AUJ4 e inclui o pacote de segurança de novembro para o Android. Outras mudanças podem estar incluídas na atualização, no entanto, ainda não há informações oficiais sobre o changelog disponibilizado pela Samsung. Nem mesmo o Google liberou detalhes sobre as correções que serão implementadas pelo patch. No momento, a atualização está sendo disponibilizada na Rússia e na Ucrânia. Como sempre, a expectativa é que seja disponibilizada em mais regiões em breve, incluindo o Brasil, segundo relatório do SamMobile. Para checar se seu celular já foi contemplado pela atualização, vá até Configurações > Atualização de software > Baixar e instalar.





Atualização (30/09/21) – HA Samsung Galaxy A32 4G e 5G recebem pacote de segurança de setembro para o Android

Na última sexta-feira, o Samsung Galaxy A32 começou a receber o pacote de segurança de setembro — mas apenas no modelo 4G LTE. Agora, enfim, a novidade chega também para o A32 5G, unindo-se à lista de dispositivos contemplados com a atualização, que inclui também o A52 5G, Galaxy Z Flip, Z Flip 5G e outros. O Galaxy A32 5G (SM-A326B) recebe o firmware A326BXXU3AUH7 — por enquanto na Colômbia, mas deve chegar a outros países nos próximos dias. A novidade corrige cerca de 50 problemas relacionados à segurança e vulnerabilidades do sistema.





Se você quiser chegar se a atualização já chegou, pode ir na parte de Configurações > Atualização de software e verificar. Se quiser, pode verificar também um banco de firmwares e realizar a atualização manualmente. A Samsung lançou o Galaxy A32 5G no início deste ano com a One UI 3.1 baseado no Android 11. O smartphone receberá pelo menos duas atualizações importantes do sistema operacional Android no futuro.

Atualização (24/09/2021) – PM

Samsung Galaxy A32 começa a receber pacote de segurança de setembro para o Android

A Samsung deu início à distribuição do OTA com pacote de segurança de setembro, já tendo contemplado modelos como o Galaxy Z Flip, Z Flip 5G, A52 5G e também o A32 (apenas no modelo 4G LTE, por enquanto). O firmware A325MUBU1AUH1 está disponível para download no Peru, mas deve ser liberado para outros países nas próximas semanas, trazendo mais de 50 correções relacionadas a segurança e vulnerabilidade. Além disso, o update também inclui algumas melhorias gerais de sistema e correções de bugs. Até o momento da redação deste artigo, o Galaxy A32 5G ainda não havia sido atualizado com o mesmo firmware.

Atualização (25/08/2021) – GS Já estava na hora! Samsung Galaxy A32 5G também recebe atualização de segurança de agosto

No início de agosto, a Samsung lançou o novo pacote de segurança mensal para o Galaxy A32, no entanto, a versão 5G do aparelho não havia recebido a atualização ainda. Esta semana, a gigante sul-coreana começou a libera a atualização para o Galaxy A32 5G na Malásia. Ela vem com a versão de software A326BXXU3AUH4 e inclui o pacote de segurança de agosto. De acordo com as notas da Samsung, o pacote corrige 40 bugs e vulnerabilidades relacionados à privacidade dos usuários e seguranças de dados. O pacote deve ser lançado em outros países nos próximos dias. Faltando poucos dias para a chegada de surpreso, o lançamento tardio deve ser um dos últimos feitos pela Samsung este mês. Se você quer verificar nos próximos dias se a atualização já está disponível no seu aparelho, você pode ir nas configurações e buscar por “Atualização de software” para confirmar a chegada do patch.

Atualização (06/08/2021) – HA

Chegou a vez dele! Samsung Galaxy A32 recebe atualização de segurança de agosto

Desde o final de julho, diversos aparelhos da Samsung estão recebendo a atualização com o pacote de segurança de agosto. Depois de já ter chegado ao Galaxy S20, S21, Galaxy Note 20, A52, Galaxy Z Flip, Galaxy S10 Lite, agora chegou a vez do Galaxy A32 receber o pacote. Tal como aconteceu com o Galaxy A72, o patch aporta primeiro na Rússia, e novos mercados devem ser contemplados nos próximos dias. Os usuários russos do A32 já devem ter recebido uma notificação automática para atualizar o firmware, identificado pelo código A325FXXU1AUH1. O número do firmware indica que o patch de segurança de agosto de 2021 deve ser acompanhado de recursos extras, mas faltam detalhes.

O patch de segurança de agosto de 2021 corrige cerca de 40 vulnerabilidades que afetam o sistema operacional Android e alguns problemas adicionais encontrados no próprio software da Samsung. Se você quer verificar nos próximos dias se a atualização já está disponível no seu aparelho, você pode ir nas configurações e buscar por “Atualização de software” para confirmar a chegada do patch. E você, já conhece o A32? Se não, dê uma olhada na nossa review!

Matéria original (13/05/2021)

Samsung libera atualização com pacote de segurança de maio para Galaxy A32

Seguindo o seu cronograma de atualizações, após liberar o pacote de segurança de maio para os modelos topo de linha, a Samsung agora está distribuindo o update para o Galaxy A32. A informação foi confirmada por diversos usuários da variante 4G que moram no Panamá, sendo que o pacote traz a numeração A325MUBU1AUD2 e pesa cerca de 256 MB. De acordo com o changelog, essa atualização corrige cerca de 23 brechas encontradas no Android 11 e outras falhas presentes na interface proprietária da Samsung.

Por enquanto, ainda não há relatos da atualização sendo distribuída em outros países e tampouco para a variante 5G do Galaxy A32. Assim, é preciso lembrar que esse tipo de update é distribuído de forma lenta, gradual e por meio de lotes. Com isso, salientamos que pode demorar um pouco mais para que usuários brasileiros recebam o pacote de segurança em seus aparelhos. De toda forma, o caminho para consultar a disponibilidade você confere abaixo: Configurações > Sistema > Atualizações > Buscar atualizações

Galaxy A32 4G

Tela Super AMOLED de 6,4 polegadas com resolução FHD+

Display no formato Infinity-U

Processador MediaTek Helio G80

4 GB de RAM

128 GB de armazenamento interno

Memória expansível com cartão MicroSD

Câmera frontal de 20 MP

Quatro câmeras traseiras: Sensor principal de 64 MP Sensor grande-angular de 8 MP Sensor macro de 5 MP Sensor de profundidade de 5 MP

Bluetooth 5.0, leitor de digitais sob o display, porta P2 e Samsung Pay

Bateria de 5.000 mAh com carregamento de 15W

Android 11 rodando sob a interface One UI

