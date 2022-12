Samsung Galaxy S10 Lite recebe atualização de segurança de dezembro nos EUA

Atualização (20/12/2022) – MR

Na semana passada, a Samsung liberou a versão estável do Android 13 com One UI 5.0 para o Galaxy S10 Lite na Ásia e Europa. Hoje (20), o aparelho recebeu uma nova atualização nos Estados Unidos, mas não é o que muitos esperavam: ele foi contemplado com o pacote de segurança Android de dezembro de 2022.

A variante americana do Galaxy S10 Lite de numeração SM-G770U1 recebeu o pacote de segurança Android de dezembro de 2022 com firmware de versão G770U1UES6GVL2. Ele corrige mais de 93 vulnerabilidades de segurança e privacidade em celulares e tablets Galaxy, além de trazer melhorias na estabilidade geral do sistema e desempenho. - Advertisement - O mais recente firmware está disponível apenas nos Estados Unidos e deve chegar a mais países nos próximos. Infelizmente, não há previsão para o update tenha sua distribuição iniciada no Brasil.

Caso você tenha o Galaxy S10 Lite e more nos Estados Unidos ou apenas queira verificar se seu aparelho já foi contemplado com o pacote de segurança Android de dezembro de 2022, vá nas “Configurações”, “Atualização de Software” e clique em “Baixar e Instalar”. Para aqueles que desejam fazer o processo manualmente, o firmware será disponibilizado nas próximas horas. A Samsung lançou o Galaxy S10 Lite no início de 2010 com o sistema operacional Android 10. Alguns meses depois, ele recebeu o Android 11 e no ano seguinte, o Android 12. Até o momento, apenas na Ásia e Europa ele foi atualizado com o Android 13 e One UI 5.0, mas a expectativa é que os Estados Unidos e Brasil recebam o update nas próximas semanas.

Atualização (06/09/2022) – HA

Galaxy S10 Lite dos EUA recebe atualização de segurança de agosto

O Galaxy S10 Lite já começou a receber uma nova atualização de segurança nos EUA referente ao mês de agosto de 2022 em quase todas as redes de operadoras do país. Ela vem com a versão de firmware G770U1UES6GVH4. - Advertisement - O patch de segurança referente ao mês de agosto traz correções de diversas vulnerabilidades de segurança, entre elas as relacionadas a vazamentos de endereços MAC via Bluetooth e Wi-Fi, Samsung DeX, Samsung Knox e controle de acesso inadequado. Se você for um usuário do Galaxy S10 Lite nos EUA com um modelo desbloqueado, poderá baixar a nova atualização navegando até: Configurações > Atualização de software > Baixar e Instalar. A Samsung lançou o Galaxy S10 Lite no início de 2020 com o Android 10 integrado. O telefone recebeu a atualização do Android 11 no início de 2021 e a atualização do Android 12 no início deste ano. Provavelmente a atualização do Android 13 chegará nos próximos meses.

Galaxy S10 Lite recebe atualização com pacote de segurança de julho

Atualização (13/07/22) – JB

- Advertisement - A Samsung ainda não lançou o pacote de segurança de julho para o Galaxy S10 ou até mesmo S10 Plus, mas o modelo Galaxy S10 Lite está sendo o primeiro da geração a ser agraciado com a novidade. Segundo o relato de diversos usuários na Europa, a atualização está sendo distribuída com a numeração G770FXXS6GVG1 e traz a correção para cerca de 50 vulnerabilidades encontradas no Android. Além disso, o changelog também cita a presença de melhorias de desempenho para a interface proprietária da marca. Contudo, o update é distribuído de forma lenta e gradual, sendo que isso pode fazer com que aparelhos brasileiros demorem para acessá-lo. De toda forma, o caminho para verificar a disponibilidade é simples: Configurações > Atualização de software > Baixar e Instalar.

Atualização (22/5/2022) – HA

Samsung Galaxy S10 Lite começa a receber atualização com pacote de segurança de maio

Donos do Galaxy S10 Lite já começaram a receber a atualização com o pacote de segurança de maio de 2022, que já aportou nos outros celulares da família. Agora, o primeiro smartphone Samsung a trazer um chip Snapdragon já traz a nova versão de firmware G770FXXS6GVE2, em um update que começou a ser distribuído pela Espanha. Além do país europeu, a novidade chegará em breve a outros mercados. Lembrando que trata-se apenas da atualização rotineiro de segurança, sem quaisquer outras modificações na interface do dispositivo, que já conta com o Android 12 e está entre os eleitos para o Android 13.





O Galaxy S10 Lite foi lançado com o Android 10 e promete, afinal, três atualizações do sistema operacional, e deve ser o único dos S10 a receber a tal One UI 5.0. Se você é um usuário do Galaxy S10 Lite na Espanha, talvez já deva ter recebido uma notificação da nova atualização. Para verificar se o seu aparelho já pode ser atualizado, basta ir até Configurações » Atualização de software e tocando em Baixar e instalar. Se preferir, e tiver cautela, pode baixar o firmware de um banco de dados e fazer a instalação manual.

Veja mais

Atualização (11/03/2022) – por DT

Atualização com pacote de segurança de março chega para o Samsung Galaxy S10 Lite

A divisão de software da Samsung deu início, nesta sexta-feira (11), a liberação da atualização com o pacote de segurança referente ao mês março para o Galaxy S10 Lite. De acordo com informações do site SamMobile, a nova versão do firmware é identificada como G770FXXS6FVB7. No momento, o update está sendo liberado na Espanha, mas a expectativa é de que todos os mercados recebam em breve, incluindo o Brasil.





Na atualização de março de 2022, a Samsung promete corrigir mais de 50 vulnerabilidades relacionadas à privacidade e segurança do sistema operacional. O update também pode trazer correções gerais de bugs e melhorias na estabilidade dos dispositivos. Se você é um usuário do Galaxy S10 Lite na Espanha, talvez já deva ter recebido uma notificação da nova atualização. Para verificar se o seu aparelho já pode ser atualizado, basta ir até Configurações » Atualização de software e tocando em Baixar e instalar.

Atualização (28/02/2022) por LL Pode baixar! Samsung Galaxy S10 Lite recebe atualização com pacote de segurança de fevereiro

Embora já tenha liberado o pacote de segurança de março para sua linha de celulares flagship Galaxy S22, a Samsung ainda está disponibilizando o patch de fevereiro de 2022 para alguns modelos. O Galaxy S10 Lite, que recebeu recentemente a One UI 4.0 baseada no Android 12, está agora sendo contemplado por mais essa atualização. Identificada pela firmware de versão G770FXXS6FVA2, a atualização já está sendo liberada para os usuários do S10 Lite no Brasil. Como de costume, a novidade é lançada via OTA. Se você ainda não tiver recebido a notificação, pode consultar a disponibilidade manualmente no seguinte caminho: Configurações > Atualização de software > Baixar e instalar.

Esta nova update para o Galaxy S10 Lite traz o pacote de segurança de fevereiro para o Android, que corrige cerca de 60 vulnerabilidades de privacidade e segurança. Além disso, a atualização pode trazer melhorias de estabilidade e correções de bugs gerais. Seu Galaxy S10 Lite já foi contemplado pelo novo pacote de segurança? Conte sua experiência nos comentários!

Atualização (06/01/2022) por LL Pode baixar! Samsung Galaxy S10 Lite recebe atualização com pacote de segurança de dezembro

O smartphone Samsung Galaxy S10 Lite está recebendo o pacote de segurança de dezembro de 2021 para o Android em território brasileiro. A nova atualização traz a firmware de versão G770FXXS6EUK2 e corrige dezenas de vulnerabilidades de privacidade e segurança. É possível que a Samsung também tenha melhorado a estabilidade do dispositivo e corrigido alguns dos bugs com essa nova atualização. Porém, não vai demorar muito para que os usuários do S10 Lite comecem a receber uma novidade ainda mais interessante: a One UI 4.0 baseada no Android 12. Para verificar se o seu S10 Lite já está com a nova versão de firmware disponível, basta abrir o aplicativo “Configurações” do seu celular, na sequência em “Atualização de software” e tocar em “Baixar e instalar”, ou aguarde a chegada da notificação.

Atualização (16/11/21) – JB Samsung libera pacote de segurança de novembro para Galaxy S10 Lite

A Samsung liberou nesta terça-feira (16) a atualização com o pacote de segurança de novembro para o Galaxy S10 Lite. A novidade foi confirmada por diversos usuários na Espanha, sendo que o update traz a numeração G770FXXS6EUK1. Assim como os demais aparelhos que já foram agraciados com a atualização de novembro, o Galaxy S10 Lite não recebe novos recursos. Na verdade, a fabricante apenas corrige cerca de 50 brechas de segurança encontradas no Android. O changelog ainda cita que há melhorias de desempenho para a interface proprietária da Samsung, mas o texto não é detalhado o suficiente para listar tudo o que mudou. De toda forma, a atualização de segurança de novembro já pode ser baixada na Europa ocidental, mas ainda não há relatos do update no Brasil. Assim, salientamos que é sempre bom ter um pouco de paciência, uma vez que esse tipo de pacote é distribuído de forma lenta e gradual por meio de lotes.





Atualização (25/10/2021) – por DT

Galaxy S10 Lite recebe atualização com pacote de segurança de outubro de 2021

A fabricante sul-coreana Samsung finalmente começou a liberar a atualização de segurança de outubro de 2021 para o modelo Galaxy S10 Lite em alguns mercados que o dispositivo está presente. De acordo com informações do site SamMobile, a nova versão do firmware possui a nomenclatura G770FXXU6EUJ3 e já está disponível para usuários da Rússia e da Espanha. Espera-se que mais mercados tenham acesso ao update nos próximos dias.

O patch de segurança de outubro de 2021 corrige mais de 60 vulnerabilidades relacionadas à privacidade e segurança. Embora ainda não se tenha o changelog oficial, esperamos que o novo firmware traga correções de bugs e melhorias de estabilidade. Para verificar se o seu celular já pode baixar a atualização de segurança, basta ir até Configurações > Atualização de software > Baixar e instalar. A marca segue firme na meta de manter uma segurança para os usuários dos smartphones Galaxy.





A Samsung lançou o Galaxy S10 Lite há quase dois anos. O smartphone estreou com o One UI 2 baseado em Android 10 e recebeu a atualização do Android 11 no final de 2020. Você costuma manter seu smartphone sempre atualizado? Conta pra gente nos comentários logo abaixo!

Atualização (03/09/21) – HA Galaxy S10 Lite recebe atualização com pacote de segurança de setembro

Mais um mês, mais um pacote de segurança para integrar os sistemas do smartphones. Depois de lançar a atualização de setembro de 2021 para o Galaxy S20 FE, Galaxy Z Flip e Galaxy Z Flip 5G, a Samsung começou a lançar seu mais novo patch para o Galaxy S10 Lite. A novidade chega primeiro à Espanha e em breve será expandida para outros mercados. O smartphone começou a receber a nova atualização de software com a versão de firmware G770FXXS6EUH5. A sul-coreana ainda não detalhou os ajustes feitos nesse patch de segurança, mas a listagem deve aparecer nos próximos dias, incluindo outras correções de bugs e melhorias em estabilidade do dispositivo.





Usuários do Galaxy S10 Lite na Espanha já podem ter recebido uma notificação sobre a nova atualização. Se você quer verificar se a atualização já chegou manualmente, pode ir até configurações e procurar por “atualização de software”. Como alternativa, você pode procurar o arquivo em um banco de dados de firmware e fazer a atualização você mesmo. O Galaxy S10 Lite foi lançado no início de 2020 com Android 10. O smartphone também recebeu a atualização do Android 11 com One UI 3.0 em dezembro de 2020 e a atualização para One UI 3.1 no início deste ano.

Atualização (06/08/21) – HA

Galaxy S10 Lite recebe atualização com pacote de segurança de agosto

Continua a andar a fila dos aparelhos Samsung a receber a atualização com o pacote de segurança de agosto. Chegou a vez do Galaxy S10 Lite, depois de já ter chegado ao Galaxy S20, S21, Galaxy Note 20, A52, Galaxy Z Flip e Galaxy Fold. O Galaxy S10 Lite recebe o patch antes de seus outros familiares da série. A nova atualização de software com a versão de firmware G770FXXS5EUG5 está sendo lançado para os aparelhos localizados na Espanha, e deve chegar para os outros mercados nos próximos dias. A nova atualização corrige 40 vulnerabilidades relacionadas à segurança e à privacidade em smartphones e tablets da fabricante coreana.

Usuários do Galaxy S10 Lite na Espanha devem receber a atualização automaticamente, mas se você quiser verificar se o pacote já chegou ao seu aparelho, onde você estiver, pode acessar manualmente as configurações e procurar por “Atualização de software”. O Galaxy S10 Lite foi lançado em fevereiro de 2020 com Android 10. Ele recebeu a atualização One UI 3.0 baseada em Android 11 em dezembro de 2020 e a atualização One UI 3.1 em março de 2021. O celular pode obter ainda mais duas atualizações de sistema operacional Android no futuro. E você, já conhece esse aparelho? Se ainda não, confira nossa review!

Veja mais

Atualização (12/07/2021) por LL

Foi rápido! Galaxy S10 Lite começa a receber atualização com pacote de segurança de julho

Com a Samsung seguindo firme na missão de acelerar as updates dos dispositivos Galaxy, o smartphone Galaxy S10 Lite recebeu há cerca de um mês um novo pacote de segurança atualizado para o Android. E agora, depois da linha S10 — composta pelos modelos Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus — ser uma das primeiras contempladas pelo patch de segurança julho para o Android, o dispositivo de versão Lite da série já está recebendo a mesma novidade. A nova atualização disponível para o Galaxy S10 Lite traz a firmware de versão G770FXXS4EUF6 com o pacote de segurança de julho. A Samsung afirma que a update inclui correção para quase 20 vulnerabilidades, incluindo problemas com Bluetooth e bugs na utilização da aplicação Android Auto, de acordo com o site SamMobile. No momento a atualização está sendo liberada apenas na Espanha, mas certamente alcançará outras regiões nos próximos dias — incluindo o Brasil. Para verificar se a nova atualização já está disponível para você, acesse o aplicativo Configurações > Atualização de Software > Baixar e Instalar.





Atualização (11/06/2021) por PM Foi rápido! Galaxy S10 Lite é atualizado com pacote de segurança de junho do Android Além de ter atualizado recentemente o Galaxy A30s com o Android 11, a Samsung também liberou updates para outros modelos como, por exemplo, o Galaxy S10 Lite. A versão mais humilde do antigo top de linha coreano foi contemplada com um novo pacote de segurança datado de junho de 2021 (firmware G770FXXU4EUF1), que chega apenas 10 dias após o pacote do mês passado ter sido liberado. Lembramos que todas as falhas e vulnerabilidades corrigidas (tanto da Google quanto da Samsung) foram descritas nesse artigo. Como de costume, o pacote está sendo liberado aos poucos e deve chegar para todos os donos do S10 Lite nos próximos dias. Certifique-se de sempre realizar um backup dos dados importantes antes de atualizar o seu aparelho, para evitar eventuais perdas.

Atualização (01/06/2021) por LL Chegou aí? Samsung Galaxy S10 Lite recebe pacote de segurança de maio em nova atualização

A Samsung segue dando continuidade à distribuição de pacotes de segurança atualizados para o sistema operacional Android. Enquanto alguns smartphones de ponta da fabricante já ganham a versão de segurança de junho, como as séries Galaxy S20 e S21, outros recebem o patch de maio. Modelos antigos como o Galaxy Note 8 e Note 9 receberam updates recentes, além do famoso modelo de câmera giratória Galaxy A80. Agora chegou a vez do Galaxy S10 Lite, que havia recebido há cerca de um mês o patch de abril, ser atualizado com o pacote de segurança de maio. A firmware de versão G770FXXS4EUE4 pesa 205.99 MB e já está sendo distribuída no Brasil. De acordo com a changelog, a única mudança é o novo patch de segurança. Mas, é claro, melhorias para a fluidez do sistema podem estar incluídas.

Atualização (30/04/2021) por LL Chegou aí? Samsung Galaxy S10 Lite recebe pacote de segurança de abril em nova atualização

Enquanto a Samsung já adianta a disponibilização do pacote de segurança do Android para o mês de maio em alguns dispositivos mais novos no mercado, como as linhas Galaxy S21 e S20, além dos Galaxy A51 e Note 20, outros seguem recebendo a atualização de abril. Dentre os recém-contemplados pela update do patch de segurança de abril estão os modelos das linhas Galaxy Note 9, M10, A9, S8 e S8 Plus. Agora, o Galaxy S10 Lite, um dos modelos de 2020 da Samsung, finalmente teve a segurança aprimorada.

A atualização chega em firmware sob o código G770FXXU4EUD1, pesando 253.34MB, e já está disponível para os smartphones localizados em território brasileiro. De acordo com a changelog disponibilizada pela Samsung na tela de atualização, a update traz, além do pacote de segurança de abril para o Android, a aplicação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Matéria original (13/01/2021) Galaxy S10 Lite começa a receber nova atualização do Android com patch de janeiro

A Samsung acaba de disponibilizar um novo update de software para os usuários do Galaxy S10 Lite. A nova versão do sistema operacional chega para atualizar o patch de segurança dos dispositivos para o mês de janeiro. A atualização chega poucos dias após a gigante sul-coreana começar a liberar o Android 11 para os donos do celular na Itália, portanto não é possível esperar a adição de novos recursos ou funções com o update de hoje. Ao invés disso, a nova versão do sistema operacional, que chega sob a build de número G770FXXS3DTL2 é focada apenas em aprimorar o nível de segurança dos aparelhos.