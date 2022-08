Roborock S7 Pro Ultra, análisis: vine por el robot aspirador y me quedé por su colosal base

La familia más premium de robots es de Roborock sigue creciendo: después del Roborock S7 MaxV Ultra y su que tuvimos la oportunidad de probar llega este Roborock S7 Pro Ultra, que se coloca en cuanto a especificaciones entre medio de su buque insignia y del Roborock S7. ¿En qué se traduce esto? En que de nuevo volvemos a tener su futurista base pero la navegación se limita al LiDAR, dejando a un lado la cámara y reactive AI. ¿Qué tal le sienta este recorte? Hemos probado a fondo el Roborock S7 Pro Ultra para descubrirlo.

Ficha técnica de la Roborock S7 Pro Ultra

Roborock S7 Pro Ultra Tamaño 353 x 350 x 96,5 mm Navegación LDS Láser Potencia 5100 Pa



69 W Capacidad Cubo basura 400 ml



Tanque de agua 200 ml Batería 5.200 mAh



69 W Capacidad Cubo basura 400 ml

Tanque de agua 200 ml Batería 5.200 mAh

Hasta 180 min Nivel de ruido 67 dB Filtro E11 Otros Base de carga 3 en 1, reconocimiento de obstáculos, detección de alfombras, mapeo multinivel 3D, zonas prohibidas, control de voz Precio 1.199 euros

Un diseño estándar con un enorme base como protagonista

Si pones en una fila los Roborock S7 MaxV Ultra, Roborock S7 Pro Ultra y Roborock S7 descubrirás que estéticamente no hay muchas más diferencias que el color y el acabado, en este caso blanco, brillante y liso. Obviamente, si no tiene cámara (como es el caso del robot que estamos analizando), no la vamos a encontrar, pero poco más.

Este es el clásico diseño consolidado de cilindro achatado con txapela para integrar el visor láser. En la zona superior encontramos tres botones (“HOME”, On/off y el botón de limpieza localizada o Spot cleaning) y la tapa que te permite acceder al filtro, el botón de reseteo y un LED para conectarlo al Wi-Fi de casa.

Está hecho de un plástico bastante resistente a prueba de los golpes que tarde o temprano se va a dar e incluso alguna patada accidental. Para reforzar su resistencia integra un “parachoques en el frontal”. En la parte de atrás encontrarás un depósito translúcido donde se almacena el agua que emplea para fregar el suelo.

Lo más interesante de este robot está boca abajo: dispone de un cepillo lateral con cinco puntas bastante largas y un rodillo, ambos de goma. Este material es especialmente útil para atrapar pelo, por lo que si tienes una mascota peluda, este aspirador es un buen candidato para tu hogar.

Su impresionante base la hace no apta para pisos pequeños

Sin lugar a dudas lo que más llama la atención al sacarlo de la caja es su impresionante base. Salvo por el color, es idéntica en tamaño y prestaciones a la del S7 MaxV Ultra. Una advertencia: no es apta para pisos pequeños. Ten en cuenta además que para un óptimo funcionamiento la marca recomienda colocarla con espacio suficiente a cada lado y enfrente (1,5 metros).

Esta base no sirve exclusivamente para cargar el aspirador. Tampoco se limita a vaciar su depósito de suciedad, como por ejemplo los de las Roombas más avanzadas, sino que está compuesta por tres columnas con tres misiones diferentes: una para vaciar el depósito de suciedad del robot, otra para llenar el depósito de agua para fregado y una tercera cuyo objetivo es guardar el agua sucia que queda después de limpiar el robot. Esta última es probablemente la más sorprendente.

Un problema común e inevitable de los robots aspiradores con accesorio para fregar es que la mopa suele quedarse sucia (salvo que la extraigas cada vez que la usas y la laves), así que esta base se encarga de lavarla por ti para que el robot salga a limpiar estando limpio. De hecho, limpia el robot antes y después de cada uso.

Navegación: inteligente dentro de la media

Este es el punto más interesante de la comparativa, ya que mientras que el S7 MaxV Ultra dispone de LiDAR + doble cámara RGB + reactive AI que da una vuelta de tuerca a la navegación para depurarla con el reconocimiento de objetos, este Roborock S7 Pro Ultra solo dispone de LiDAR.

Y sí, se nota. Lo primero de todo es una recomendación generalizada que hacen los fabricantes para mejorar la limpieza es despejar el área que vas a limpiar de cables, cordones y otros objetos, porque de lo contrario los robots pueden quedarse atascados. Eso sí, la vida es real es muy diferente: que levante la mano quien haga caso a esta indicación siempre.

Con este robot tendrás que tener cuidado precisamente con obstáculos pequeños porque durante nuestras semanas de prueba se ha quedado atascado con un cordón de zapatilla, el comedero del perro, el cable del ventilador y el propio pie de este, sobre una alfombra gruesa… esto con su hermano mayor apenas pasaba, pero ya ves que tiene fácil solución: quien avisa no es traidor.

Su navegación es sistemática, optimizada y eficiente… siempre y cuando tu casa esté recogida

No obstante, con una casa medianamente recogida no tiene mucho problema. Su navegación es sistemática y optimizada: primero recorre el perímetro de la habitación y después traza zigzags para cubrir todo el espacio. Eso sí, ten en cuenta su tamaño porque hay zonas por las que no pasa porque no cabe, como debajo de las sillas y la mesa del salón (salvo que levantes las sillas).

En este sentido no es muy diferente de otros modelos con idéntico sistema de navegación. En cuanto a tiempo, es capaz de recorrer la casa de mis padres (80 metros cuadrados) en aproximadamente una hora. Lo más útil de la navegación inteligente, además de optimizar su recorrido, es la posibilidad de limpiezas parciales, por ejemplo habitaciones concretas o zonas. Esto puede hacerse desde la app.

Como dato curioso, en la aplicación es posible ver en tiempo real la trayectoria seguida por el robot (y por tanto, lo que le queda por limpiar) tanto en 2D como una recreación de nuestra casa en 3D grosso modo, ya que al carecer de cámara, no es capaz de identificar obstáculos.

Limpieza: versatilidad al poder

Sus características de limpieza son idénticas a las de su hermano mayor pero quedan lastradas por las limitaciones de su navegación: si se queda atascado en un cable, cordón o en una alfombra gorda, ya no seguirá limpiando; mientras que el modelo MaxV Ultra probablemente salga airoso y complete su misión de limpieza.

Por lo demás, es de lo más completo del mercado en aspiración y fregado, brillando especialmente en esta última tarea. Así, cuenta con 5.100 Pa de succión máxima y fregado “sónico” ‘Vibrarise’ con vibración para ser más efectivo con las manchas secas.

Con cuatro niveles de potencia (+1 extra llamado MAX+ si optas solo por aspirar): silencioso, normal, turbo y máximo. Por potencia va sobrado. En la práctica, para nuestra casa con un cocker como cuarto miembro de la familia, basta el modo normal para aspirar polvo, arenilla, migas y pelo.

Con tres niveles de fregado: leve, moderado e intenso. Si optas por el nivel moderado o intenso, la combinación de la dosificación del agua con la vibración ha logrado retirar las pequeñas manchas secas habituales en la cocina o el baño.

Destaca su detección de alfombras: cuando se encarama en una de ellas, entonces notarás cómo emite más ruido: ha activado el modo Turbo para un extra de succión (esto lo puedes desactivar en la aplicación). Eso sí, ten en cuenta que solo funciona bien en alfombras de aproximadamente hasta 2 cm. Si tienes una alfombra gruesa y peluda es probable que se quede atascado.

En cualquier caso, tienes tres opciones a elegir ante una alfombra:

Ignorar , ideal si en tu casa no hay alfombras o estas se pueden fregar (por ejemplo si en realidad es un vinilo).

Evitar , para alfombras de pelo medio a largo donde probablemente se quede atascada.

Elevar, si son alfombrillas o alfombras de pelo corto, de modo que eleva la mopa para no rozarla y limitarse a aspirarla. A título personal, no me la he jugado a activar esta opción porque si no es lo suficientemente fina o incluso mientras se sube/baja, podría rozarla con la mopa húmeda. Y nadie quiere mojar una alfombra con agua sucia.

Concluyendo: comparado con lo que puede hacer el sector, este Roborock S7 Pro Ultra ofrece unos resultados en aspiración de notable, no tanto por su potencia de aspiración o la efectividad de sus cepillos, sino por las limitaciones en la navegación o simple y llanamente que no puede meterse en esquinas o rendijas porque no cabe. En cualquier caso, es idóneo para una limpieza regular de mantenimiento para el día a día combinada con una limpieza profunda manual de vez en cuando.

Si hablamos de fregado, la nota es de sobresaliente. Sigue con limitaciones propias de esta técnica, como que no puede limpiar un vaso de refresco que se derrama o no puedes añadir productos de limpieza, pero la vibración combinada con la dosificación de agua consigue un fregado de lo mejor del mercado.

La guinda del pastel de su buena propuesta en limpieza son las amplias opciones que ofrece la aplicación (ya tendremos tiempo de hablar de ella), llegando a poder elegir diferentes configuraciones de aspiración y/o fregado para diversas habitaciones.

Autonomía

Este robot aspirador integra una batería de 5.200 mAh que según el fabricante es capaz de aguantar hasta 3 horas de limpieza de forma teórica.

Eso sí, no es lo mismo realizar una limpieza con aspiración silenciosa solo parqué que ejecutar una limpieza a fondo con modo Turbo para alfombras y fregado intenso.

Va sobrado para limpiar pisos de 150 metros cuadrados, más grandes que los de la mayoría de los mortales

Para limpiar nuestro piso de 80 metros cuadrados en aproximadamente una hora gasta un 60% de batería empleando el modo MAX+ (el máximo) y solo un 20% si optamos por el silencioso.

Son los casos más extremos y seguramente poco frecuentes. Empleando el modo normal no tiene problema en superar holgadamente las dos horas de uso, traducido en metros cuadrados, va sobrado para limpiar pisos de 150 metros cuadrados, más grandes que en los que vivimos la mayoría de los mortales. En la práctica se traduce en que sirve para grandes áreas como casas, dúplex u oficinas.

En cualquier caso, si su batería se queda corta, vuelve a la base para cargarse para posteriormente finalizar la tarea de limpieza programada.

Cómo es la aplicación

La app de de lo más completo y avanzado que vas a encontrar. En este sentido, destaca por la cantidad de opciones que ofrece, lo que tiene su lado bueno y su lado no tan bueno: la versatilidad frente a resultar poco intuitiva tanto por abrumar con las opciones como porque su interfaz no es la más limpia y clara.

Si has tenido otros robots aspiradores de la casa, probablemente te suene familiar su apariencia, menús y colores. La pantalla principal muestra el mapa de tu casa, datos de la última limpieza, el estado del robot y el acceso a los parámetros principales de limpieza (zonas, aspiración y fregado).

Prácticamente todas las veces que he usado este robot me ha bastado con lo que ofrece la pantalla principal, pero si te vas a los tres puntitos de la esquina superior derecha encontrarás opciones que van desde elegir el comportamiento frente a alfombras o configurar programas, además de datos más específicos de configuración como la voz del robot, el bloqueo para niños, modo no molestar o usarlo en modo remoto como si fuera un coche teledirigido.

La aplicación es de de lo más completo y avanzado que vas a encontrar en el mercado

Si eres una persona familiarizada con la tecnología, no te costará demasiado familiarizarte con sus opciones y por ejemplo programar una limpieza automatizada de aspiración en modo máximo y fregado en modo intenso el baño y la cocina los martes y los jueves a las 22h.

Pero si no es el caso, probablemente no le saques partido a todo lo que ofrece y además te resulte algo denso. En este sentido, si te vas a limitar a aspirar y fregar toda la casa o de vez en cuando aspirar y/o fregar ciertas habitaciones, hay otros modelos más humildes que pueden colmar tus aspiraciones.

Mantenimiento

Hasta ahora prácticamente solo hemos hablado del colosal tamaño de la base del Roborock S7 Pro Ultra pero la cara B tiene que ver con la automatización de tareas de mantenimiento que o bien no hacemos todo lo a menudo que es recomendable (vaciar el depósito o limpiar la mopa) o, en caso de que tengamos alergia al polvo, directamente evitamos, delegando en otra persona.

Lo del autovaciado del depósito es algo que no es nuevo y que ya hemos visto antes en otras marcas como iRobot: cada vez que el robot vuelve a la base, esta succiona la suciedad del depósito con un sonoro pero rápido estruendo y la almacena en una bolsa (la de la derecha) que tendremos que cambiar cada 2 – 3 meses.

Los otros dos depósitos son de agua limpia y de agua sucia. Antes de que el robot salga a una misión que incluya fregado, girará 180 grados para poner la mopa al alcance de la base, momento en el que limpiará y humedecerá. Cuando termine de limpiar, volverá a entrar de culo y durante un par de minutos (en los que oiremos un ligero borboteo) limpiará la mopa con agua que pasará directamente al depósito de agua sucia (izquierda). Así, cada vez que le toque fregar, saldrá con la mopa limpia y humedecida, además del depósito de agua lleno.

La ventaja de todo esto es que en la práctica no tienes que preocuparte más que por tener la base “alimentada”, es decir, conectada a la corriente (obvio), con la torre central de agua limpia llena y la torre de agua sucia dentro de unos límites. En cualquier caso, el robot avisa cuando toca vaciar o llenar. En un par de semanas me ha tocado hacerlo una vez.

Eso sí, nos tocará a nosotros limpiar a la vieja usanza de vez en cuando los cepillos (y sustituirlos cuando sea pertinente, algo que puedes saber desde la app o en las recomendaciones de los manuales) o los filtros. La extracción de ambas piezas es extremadamente sencilla, limitándose en el primer caso a darle la vuelta al robot y tirar de las dos pestañas o en el segundo, a levantar la tapa y extraer el depósito. Pocas diferencias respecto a otros modelos.

Roborock S7 Pro Ultra, la opinión de Xataka

Más que la potencia o la conectividad (presentes y solventes en la mayoría de modelos del mercado), la batalla por el mejor robot aspirador está en tareas de automatización e inteligencia.

La “inteligencia” puede presentarse mediante software, ya sea por opciones en la aplicación o aprendizaje de nuestras preferencias, o por navegación. En este último punto interesa que el robot sea capaz de limpiar toda la superficie de nuestra casa (o al menos, cuanto más, mejor) y sin atascarse. Aquí el Roborock S7 Pro Ultra tiene un notable en navegación: se queda por debajo de modelos con cámara y reconocimiento y dentro de lo esperado de aquellos con LiDAR. Pero claro, hay candidatos como el Xiaomi Robot Vacuum Mop 2S que ofrecen algo similar por menos de 200 euros.

En un electrodoméstico “para vagos” (permítanme la licencia y el matiz de aplicar el término porque se renuncia a calidad de limpieza frente a no tener que doblar el lomo para barrer o pasar el aspirador a mano) lo ideal es no tener que preocuparse de nada y que él solito se encargue de todo. De nuevo, esto puede llegar mediante software o con extras como esta enorme base que limpia, vacía y rellena. ¿Merece la pena? Si tienes alergias y te sale a cuenta la inversión para no lavar la mopa de vez en cuando y tener que rellenar el depósito, puede que que sí. A título personal, no. Eso sí, no soy alérgica y no me gastaría más de 300 euros en un robot aspirador habiendo alternativas tan solventes en calidad precio.

Pero yo solo soy un perfil de usuario más. Si el precio no es un problema, eres una persona early adopter, quieres un modelo repleto de opciones, solvente en aspiración y fregado y con músculo para grandes áreas, es un buen candidato. Aunque si de verdad el precio no es un problema y habida cuenta que te vas a gastar más de mil euros, ¿por qué no ir por todo lo alto y apostar por el Roborock S7 MaxV Ultra? Quizás por el recelo que despierta tener una cámara grabando tu casa.

En cualquier caso hay que reconocer la ambición e innovación de Roborock. Desde hace tiempo que China no es (solo) un mercado en el que encontrar gangas de marcas desconocidas que hacen lo mismo que la marca de toda la vida por la mitad. Roborock está pisando fuerte con proyectos diferentes como estas completas bases o el Roborock Dyad. ¿Seguirá el sector por esos derroteros? Lo desconocemos. Lo que está claro es que alguien tiene que arriesgarse y dar el paso para aplicar nuevas características y que tarde o temprano estas se democraticen. Hace poco tiempo era impensable encontrar “navegación inteligente” por menos de 300 euros y ahora es una realidad.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Roborock. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.