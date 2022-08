Pokémon Unite confirma Mew, Scizor e Dodrio como personagens jogáveis

Atualização (26/08/2022) – GS

As comemorações de aniversário do Pokémon Unite continuam a todo o vapor! Em meados de julho, o jogo anunciou que seriam seis novos jogáveis como parte dessa comemoração, mas revelou apenas Buzzwole, Tyranitar e Glaceon, além do novo mapa que tem Rayquaza como personagem central e o novo modo de jogo composto inteiramente por Pikachu. Esta semana, a empresa finalmente revelou quem são os três últimos personagens dessa nova leva, sendo eles: Mew, Scyzor e . Os novos personagens serão lançados no jogo no mês de setembro, nos dias 2, 14 e 28, respectivamente. O Pokémon mítico Mew possui mais ataques a serem aprendidos do que os personagens tradicionais do jogo e ele pode até mesmo esquecer e reaprender os ataques durante as batalhas. Para ter uma chance de jogar com ele, você deve coletar fragmentos do mural.

Infelizmente, os detalhes e ataques sobre os outros dois personagens ainda não foram revelados, mas mais informações devem ser liberadas em breve. No vídeo de anúncio dos personagens, também foi anunciado um novo evento onde será possível enfrentar treinadores icônicos da franquia Pokémon, tais como Cinthia, Green, Leon e outros a partir de 9 de setembro. E aí, o que achou dos novos personagens de Pokémon Unite?

Atualização (28/06/2022) – GS

Pokémon Unite: dois novos personagens jogáveis podem ter vazado; veja detalhes

Desde que Pokémon Unite foi lançado em julho de 2021, o TiMi Studios tem adicionado novos personagens jogáveis mensalmente, mas como o jogo está prestes a completar um ano, parece que eles estão planejando dois grandes lançamentos para o próximo mês. Segundo posts do dataminer @ElChicoEeevee no Twitter, o jogo pode receber dois novos personagens em julho, sendo eles Glaceon e Buzzwole. Glaceon é um dos muitos tipos evolutivos de Eevee, com ataques de tipo gelo. Enquanto isso, Buzzwole é uma Ultra Criatura vinda de outra dimensão e apresentado durante os jogos Ultra Sun e Ultra Moon. Glaceon será um personagem do tipo Atacante, enquanto Buzzwole é do tipo Versátil, podendo ser usado em qualquer posição.

Os dois personagens já estão disponíveis no beta público do jogo, o que faz com que eles estejam mais que dos, apesar de não sabermos ainda quando eles serão lançados. O dataminer fez um vídeo descritivo com as habilidades de cada um:

Atualmente, Pokémon Unite já conta com duas Eevoluções diferentes, sendo elas: Sylveon e Espeon. Considerando que a carismática raposinha ainda possui diversos tipos de evoluções queridas pelos fãs, é provável que o jogo adicione elas no futuro. O que você achou dos dois novos personagens de Pokémon Unite?

Atualização (06/06/2022) – GS

Pokémon Unite anuncia Delphox como próximo personagem jogável; veja habilidades

Desde que foi lançado no ano passado, Pokémon Unite, o primeiro MOBA da franquia destinado ao Nintendo Switch e dispositivos Android e iOS, tem ganhado novos personagens constantemente, o que mantém os jogadores engajados e cria novas formas de se jogar. Depois do lançamento de Espeon em maio, o personagem de junho foi revelado e ele é ninguém menos que Delphox, o inicial de fogo da sexta geração, que chega ao jogo em 8 de junho. Através de sua conta oficial no Twitter, o jogo anunciou que Delphox será um personagem do tipo ranged, com foco em ataques de longa distância. Nos últimos dias, o perfil tem revelado as habilidades do personagem e podemos ver que ele será bem poderoso. Raja de Fogo lança um fogo intenso e destrutivo para frente, que causa dano a quaisquer oponentes que atingir. Ele também deixa uma zona de chamas que explodem depois de um tempo, causando dano aos Pokémon inimigos na área.

Giro de Fogo cria um vórtex de fogo em uma determinada área que se move ao redor do Pokémon inimigo. Depois de um curto período, as chamas aumentam sua intensidade, aumentando da taxa de dano e deixando o inimigo impedido de agir.

Fire Spin creates a vortex of fire in a designated area that moves towards the nearest opposing Pokémon. After a short time, the flames increase in intensity, increasing the rate at which damage is dealt and leaving opponents unable to act. Don’t play with fire! #PokemonUNITE pic.twitter.com/Y7Yv7KSyE9 — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) June 5, 2022

Fogos de Artifício Elegantes causam dano com o tempo no inimigo em sua área de efeito, diminuindo a velocidade de movimento e enfraquecendo a regeneração de HP por um curto tempo.

Fanciful Fireworks will deal damage over time to opposing Pokémon in its area of effect, decreasing their movement speed and weakening their HP recovery effects for a short time! #PokemonUNITE pic.twitter.com/4TGYb085tH — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) June 6, 2022

Agora, só nos resta esperar pelo lançamento do monstrinho para dominar o campo de batalha. Gostou das habilidades de Delphox?

Atualização (10/05/2022) – GS

Pokémon Unite confirma seu próximo monstrinho jogável; confira detalhes

Em abril, os jogadores de Pokémon Unite comemoraram a chegada de Azumarill ao primeiro MOBA baseado na franquia da Nintendo, mas felizmente, não demorou muito para descobrirmos qual será a próxima adição de personagens jogáveis. Nesta terça (10), a conta oficial do jogo no Twitter revelou que Espeon será o próximo personagem a chegar ao jogo e que seu lançamento acontece em 16 de maio. Infelizmente, o anúncio de Espeon não veio acompanhado de um vídeo com uma prévia de suas habilidades, com o post revelando apenas que ele será do tipo ranged, também conhecido como um atirador.

This Ranged Attacker uses its psychic power to predict your victory! Espeon arrives in #PokemonUNITE on 5/16. pic.twitter.com/IJqUJBHhv6 — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) May 10, 2022

Essa é a segunda Eevolução presente no jogo. Anteriormente, tivemos a adição e Sylveon, o Pokémon do tipo fada que serve como um suporte. No YouTube já é possível encontrar alguns vídeos vazados de Espeon no jogo, onde podemos ver um pouco de suas habilidades psíquicas. Ao que parece, ele será bem poderoso. E aí, gostou de ver Espeon no jogo? Quais outras Eevoluções você gostaria que fossem adicionadas?

Atualização (04/04/2021) – GS

Pokémon Unite: Azumarill é o próximo monstrinho jogável; veja vídeo com habilidades

No final de março, a Tencent Games e a The Pokémon Company indicaram que dois novos monstrinhos jogáveis estavam chegando em Pokémon Unite. Como muitos suspeitaram, uma dessas novas adições é o simpático Azumarill. Esta semana, o personagem foi revelado oficialmente, incluindo um vídeo que detalha suas habilidades e a melhor posição para jogo. Descrito como um All-Rounder, Azumarill conta com habilidades que servem tanto para fortalecer seus próprios ataques, quanto para passar pelas defesas de seus oponentes.

A brand-new Melee All-Rounder is ready to play rough! Azumarill joins the battle April 7! #PokemonUNITE pic.twitter.com/oC5XnFPriZ — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) April 4, 2022

Os fãs de Pokémon Unite estão bem animados com a chegada de Azumarill, ainda mais depois de um vazamento que revelou uma das habilidades do monstrinho. O ataque Aqua Tail dá a Azumarill um aumento de dano, que faz com que seus próximos três ataques básicos ignorem as defesas do inimigo, fazendo com que ele seja um ótimo oponente para Crustle ou Snorlax. Dependendo das demais habilidades do monstrinho, parece que ele pode ser um ótimo assassino, derrotando inimigos em combates 1vs1. Azumarill está programado para chegar ao jogo em 7 de abril. E aí, gostou da nova adição do jogo?

Atualização (28/03/2022) – GS

Pokémon Unite: depois de Duraludon, jogo indica a chegada de dois novos personagens

Há alguns dias, a Tencent Games e a The Pokémon Company anunciaram a chegada de Duraludon em Pokémon Unite, o primeiro MOBA baseado na popular franquia dos monstrinhos. Esta semana as redes sociais oficiais do jogo indicaram o lançamento de dois novos personagens jogáveis. Na imagem misteriosa, vemos que um dos possíveis novos monstrinhos que chega em abril pode ser o simpático Azumarill.

Someone left a folder in their seat at intermission. Were they close to a breakthrough? #PokemonUNITE pic.twitter.com/v0Ym1RbznK — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) March 25, 2022

Um detalhe que chama a atenção é a sombra que observa os arquivos de Azumarill, indicando que outro monstrinho também será lançado em conjunto com ele. Até o momento, o jogo conta com 33 personagens jogáveis, mas considerando que existem quase 1000 espécies de monstrinhos, ainda teremos muitas opções sendo lançadas no futuro. Você tem algum palpite para os novos personagens de Pokémon Unite?

Atualização (15/03/2022) – GS

Pokémon Unite: Duraludon já está disponível no jogo; veja trailer com habilidades

Pokémon Unite, o primeiro MOBA baseado na popular franquia de monstrinhos da Nintendo, continua em expansão. Depois da chegada do Pokémon lendário Hoopa, mais um personagem jogável acaba de entrar para o panteão do jogo. A bola da vez é o imponente Duraludon, apresentado nos jogos Pokémon Sword/Shield. Vindo diretamente da região de Galar, o Pokémon do tipo Dragão/Metal tem como especialidade os ataques à distância. A chegada de Duraludon no jogo havia sido anunciada durante o Pokémon Day 2022, evento que contou com outras novidades como o anúncio dos novos Pokémon Scarlet e Violet.

You’ll want to Laser Focus on this Ranged Attacker! Duraludon makes its way to #PokemonUNITE on 3/14! pic.twitter.com/qDSO6i01Na — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) March 8, 2022

No trailer de destaque do novo Pokémon, podemos ver que ele é ótimo na posição de atirador, seja contra apenas um inimigo ou com sua habilidade especial que causa dano em área. Duraludon já está disponível em Pokémon Unite, tanto no Nintendo Switch, quanto nas versões de Android/iOS. E aí, o que achou do novo personagem no jogo?

Atualização (24/02/2022) – GS

Pokémon Unite anuncia Hoopa como o próximo monstrinho jogável

No início de fevereiro, o jogo Pokémon Unite anunciou que Aegislash seria o próximo monstrinho jogável no MOBA. Esta semana, em comemoração à chegada do Pokémon Day 2022, o jogo revelou que o Pokémon mítico Hoopa também será lançado no jogo como um personagem jogável. Na verdade, o personagem já está disponível, tendo sido lançado em conjunto com o novo Holowear. De acordo com sua Descrição, Hoopa será um personagem do tipo suporte à distância. O vídeo com a prévia de Hoopa revelou que suas habilidades são baseadas em teleportes e mobilidade, dando a Hoopa e seus colegas de equipe um grande poder estratégico. Um dos movimentos primários do monstrinho é o Buraco Hiperespacial, uma habilidade que permite que ele abra portais entre sua localização atual e o objetivo inicial, permitindo que qualquer colega de equipe o utilize. Quando colocado no fim de um dos dois caminhos principais, Hoopa também cria um portal no lado oposto, dando aos jogadores muita mobilidade na arena. As habilidades de Hoopa também permitem que ele colete frutas dos inimigos ou coletar Energia Eos espalhada pelo mapa. O movimento unite de Hoopa transforma ele em sua forma Destravada, lhe dando ataques mais poderosos e uma habilidade de teleporte única que permite que os jogadores viagem para um ponto escolhido no mapa. Isso hipoteticamente permite que Hoopa leve seus amigos para um ponto de ataque traiçoeiro. Os outros movimentos de Hoopa incluem Truque, que faz com que ele e um Pokémon aliado ganhem um aumento de poder e um segundo ataque que é ativado sempre que Hoopa ataca, além da Força Fantasma, que age como um teleporte secundário que causa dano. E aí, o que você achou das habilidades de Hoopa?

Texto original – 04/02/2022

Pokémon Unite revela seu próximo monstrinho jogável

Depois de finalmente liberar a localização de Pokémon Unite para português do Brasil, os desenvolvedores do jogo anunciaram esta semana que Aegislash é próximo personagem jogável que chegará ao MOBA em breve. Seguindo os lançamentos de Dragonite e Trevenant, Aegislash é um personagem que serve para todas as rotas e que chega ao jogo em 10 de fevereiro de 2022.

O Pokémon do tipo Aço/Fantasma possui duas formas bem diferentes. A forma de espada conta com alto poder de ataque, enquanto a forma de escudo é resistente a ataques. Ambas as formas aparecerão em Pokémon Unite, embora ainda não esteja claro se o Pokémon pode alterar livremente entre elas ou se existe uma nova mecânica chegando.

This melee All-Rounder is as sharp as they come! Aegislash joins #PokemonUNITE on 2/10! pic.twitter.com/SIqdaX2DhR — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) February 4, 2022