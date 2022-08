POCO F4 GT vs Galaxy S22: celular gamer “barato” supera compacto da Samsung? | Comparativo

O POCO F4 GT é um gamer da Xiaomi pensado em oferecer custo-benefício no segmento. Do outro lado, o S22 se trata do flagship mais da família recente da Samsung. Entre o smartphone voltado a jogos e o top de linha convencional, qual deles oferece a melhor experiência a um valor mais aceitável? Vamos descobrir a resposta neste Comparativo, aqui no TechSmart.

Índice do Comparativo

Design

Multimídia e recursos

Desempenho

Bateria

Câmera

Preço

Conclusão

Design e conectividade

POCO F4 GT

Começando pela construção, encontramos dois aparelhos compostos por laterais de alumínio e traseira de vidro. Enquanto o Galaxy vem com a certificação IP68 para resistir a poeira e líquidos, o POCO se destaca pelos seus gatilhos físicos retráteis para aprimorar a experiência gaming. - Advertisement - No design, o S22 não muda muito a aparência da geração anterior, como o seu bloco de câmeras alinhado à moldura, mesmo sem deslizar para o lado. Já o F4 GT vem com o módulo em seta com escritas que fazem alusão ao alto desempenho livre de aquecimento. A parte de trás dele ainda possui linhas iluminadas que alertam sobre as notificações.

Samsung Galaxy S22

O coreano é o que conta com um corpo mais e leve da dupla, além de ter um leitor de impressões digitais sob a tela, mais avançado que o sensor biométrico integrado ao botão de energia do rival. Pelo menos, o chinês é o único a conter um emissor infravermelho, que permite usá-lo como controle remoto da sua TV. Na frente, a opção deles foi pelo notch em furo centralizado. Nenhum deles suporta expansão do armazenamento por cartão microSD. Na parte de conectividade, ambos são compatíveis com Wi-Fi de sexta geração, Bluetooth 5.2 e NFC, para pagamentos por aproximação. O Galaxy S22 dá maior proteção e biometria avançada, em um corpo menor. Já o POCO F4 GT tem o visual mais moderno e com diferenciais. Começamos com um ponto para cada.

Melhor construção Ambos Visual mais moderno POCO F4 GT Slot é híbrido ou dedicado? Nenhum Melhor solução do notch Nenhum Melhor solução da biometria Galaxy S22 Melhor certificação de resistência? Galaxy S22 Qual é mais compacto e leve? Galaxy S22 Tem NFC? Ambos Tem emissor infravermelho? POCO F4 GT Gatilhos retráteis POCO F4 GT

Multimídia e recursos

Tela





Temos do lado chinês um painel de 6,67 polegadas OLED, com destaque para a reprodução de mais de um bilhão de cores. Já do lado coreano, está a tela de 6,1 polegadas Dynamic AMOLED 2X, que capricha no brilho máximo, para uso em qualquer hora do dia. Nos dois casos, o ângulo de visão não decepciona o usuário. A dupla se assemelha na resolução Full HD+, no suporte a HDR10+ e na taxa de atualização de 120 Hz, pensada para dar mais fluidez nas animações do sistema e nos jogos compatíveis. Por vir com menos bordas, o S22 tem um aproveitamento frontal superior. O F4 GT dá o troco com um sensor de toque de 480 Hz, para ter uma resposta mais rápida nos games. Eles ainda fornecem proteção Gorilla Glass Victus, com a versão Plus um pouco superior no modelo da Samsung. Tela maior, melhores cores e resposta rápida no POCO. Maior brilho, menos bordas e maior proteção no Galaxy. Damos um empate de novo.

Melhor tecnologia de tela Ambos Melhor brilho de tela Galaxy S22 Cores mais precisas POCO F4 GT Melhor resolução de tela Nenhum Tela maior POCO F4 GT Melhor proporção tela/corpo Galaxy S22 Tela de Hz elevada? Ambos Alta taxa do sensor de toque POCO F4 GT Melhor proteção Gorilla Glass Galaxy S22 Qualidade geral da tela Ambos

Som





O sistema sonoro é um ponto forte destes dois dispositivos. As fabricantes não economizaram aqui e colocaram um áudio estéreo, para ampliar a imersão do usuário em qualquer tipo de uso. Só que a Xiaomi preferiu inserir quatro alto-falantes, dois no topo e na parte inferior. Cada conjunto traz um woofer e um tweeter, para gerar maior equilíbrio entre graves, médios e agudos. Isso dá para a chinesa uma qualidade melhor que a rival coreana, já que a Samsung apenas usou o alto-falante de chamadas como canal secundário no seu celular. Mesmo com as quatro saídas de som do POCO, é o Galaxy que acerta mais na potência e atinge um volume máximo superior ao do concorrente. Os dois dispensaram o conector físico para fones de ouvido e não mandam um acessório compatível na embalagem, mas o F4 GT ao menos envia um adaptador P2 para USB-C, que permite plugar um fone comum. Pelo conjunto inteiro, o POCO F4 GT traz mais vantagens e fica com o ponto.

Som é estéreo? Ambos Possui entrada P2? Nenhum Maior equilíbrio de frequências POCO F4 GT Potência sonora Galaxy S22 Vem fones de ouvido na caixa? Nenhum Vem com adaptador P2 – USB-C POCO F4 GT

Sistema





Tanto o POCO quanto o Galaxy saem da caixa com o Android 12 de fábrica. A Xiaomi tem ampliado o tempo de atualizações dos seus aparelhos, mas a Samsung ainda vai oferecer um período maior de mudanças de software e pacotes de segurança mensais que a rival. Sempre bom destacar que os dois são compatíveis com o 5G, para ter uma rede móvel mais veloz. A fluidez da MIUI e da One UI também se beneficiam da alta taxa de atualização que ambos possuem. A interface do F4 GT é cheia de customizações, que vão desde as tradicionais do tema, até a possibilidade de personalizar as ações dos gatilhos como atalhos para apps, além de configurar as cores do LED no bloco de câmeras conforme o tipo de notificação ou chamada. Por sua vez, o S22 vem com os atalhos do Tela Edge, as informações do Always-on Display e o modo DeX que transforma o celular em um PC portátil. Boa fluidez e recursos avançados dos dois lados. Assim, a longevidade vira o critério de desempate e dá o ponto ao coreano.

Sistema bem atualizado? Ambos Sistema será atualizado futuramente? Galaxy S22 Qual sistema ou personalização tem mais e melhores recursos? Ambos Faltam conexões? Sobram? Ambos Software mais fluido Ambos

Desempenho

As fabricantes usaram o Snapdragon 8 Gen 1 como a plataforma móvel dos seus respectivos aparelhos. Porém, o desempenho foi bem distinto nos nossos testes de velocidade. Apesar de ter sido um pouco mais rápido que o S22 na abertura de apps, o F4 GT não foi capaz de segurar todos os apps em segundo plano e ficou quase 20 segundos atrás do rival no tempo total. O POCO vai mostrar todo o seu potencial apenas nos benchmarks, com uma pontuação bem superior no AnTuTu e um equilíbrio maior no Geekbench. Partindo para os games, ambos rodam todos os títulos com qualidade máxima e todos os filtros ativados, além do suporte até 120 fps nos jogos compatíveis. O modelo da Xiaomi ainda tem o sensor de toque superior como diferencial aqui. Neste ponto, o desempenho multitarefas da Samsung acaba pesando mais e dá o ponto ao Galaxy.

Quem se sai melhor no teste de abertura? Galaxy S22 Quem leva a melhor nos jogos mais exigentes? POCO F4 GT Quem tem os melhores números de benchmark? POCO F4 GT Qual o processador mais atualizado? Nenhum Qual tem melhor equilíbrio de RAM/processador? Galaxy S22 Qual tem mais armazenamento? Nenhum

Bateria

A bateria do modelo chinês tem uma capacidade de 4.700 mAh, maior que os 3.700 mAh presentes no smartphone coreano. Será que isso faz a diferença, na prática? Os nossos testes padronizados mostraram que sim. O POCO ficou com uma autonomia três horas superior em relação ao S22. Na recarga, a Xiaomi ousou ao mandar um adaptador de 120 W, que leva apenas 20 minutos até chegar nos 100%. O tempo fica bem abaixo do carregador padrão de 25 W da Samsung, que precisa de mais de uma hora para completar o processo, sem contar que ele nem vem mais na caixa. Pelo menos, o Galaxy é o único da dupla a suportar carregamento sem fio. O F4 GT anota o ponto com facilidade.

Qual tem mais bateria? POCO F4 GT Qual recarrega mais rápido? POCO F4 GT Qual dura mais de acordo com o teste de bateria do TC? POCO F4 GT Tem carregamento sem fio? Galaxy S22

Câmera

Dos dois lados, os celulares trazem um conjunto triplo de câmeras. Tanto a principal de 64 MP do POCO quanto a de 50 MP do Galaxy não decepcionam na quantidade de detalhes e nos poucos ruídos. A diferença é que o coreano não conta com saturação e acerta no alcance dinâmico, além do modo noturno mais eficiente. O S22 ainda entrega uma lente teleobjetiva com zoom óptico de três vezes, que tira fotos de cenários distantes com uma qualidade muito superior ao zoom digital de duas vezes bem limitado do modelo chinês. A ultrawide deles captura bem mais dos ambientes e contam com cores próximas da câmera principal, só que o modo noturno da Samsung torna os registros melhores em locais escuros. Por fim, apenas o F4 GT vem com sensor macro, mas limitado pela baixa resolução e pela falta de foco automático, que acabam não ficando muito acima desse tipo de foto feita com a câmera mais ampla do rival. Pelos resultados bem superiores, o Galaxy S22 pontua aqui.

Melhor conjunto de câmera traseira Galaxy S22 Melhores fotos noturnas Galaxy S22 Conjunto mais versátil Galaxy S22 Melhor ultrawide Galaxy S22 Melhor teleobjetiva Galaxy S22 Melhor macro Ambos Melhor profundidade Galaxy S22

Fotos tiradas com o POCO F4 GT

Estes aparelhos são compatíveis com gravações em 4K a 60 fps. O foco dos dois é ágil, enquanto a captura de som estéreo funciona bem, mas ainda está longe da perfeição neles. O Galaxy entrega alguns diferenciais aqui. Um deles está na estabilização óptica, mais avançada para lidar com tremidos que a eletrônica do POCO. Outro está nos vídeos em 4K também com a ultrawide e a teleobjetiva, contra apenas Full HD no concorrente. Por isso, o S22 marca de novo.

Possui estabilização óptica? Galaxy S22 Melhor estabilização eletrônica? Galaxy S22 Foco mais ágil Ambos Grava em 4K a 60 fps? Ambos Melhor captação de áudio Nenhum Melhor qualidade de vídeo Galaxy S22

Fotos tiradas com o Samsung Galaxy S22

O POCO e o Galaxy tiram boas selfies durante o dia, com cores próximas da realidade. Porém, o coreano ainda capricha mais na nitidez e consegue resultados bem melhores à noite, mesmo com um sensor com metade da resolução do chinês. O S22 também é o único da dupla a filmar de frente em 4K. Pelo menos, os dois oferecem um bom modo retrato com a câmera frontal. A Samsung pontua de novo.

Melhor conjunto de câmera frontal POCO F4 GT Câmera frontal grava em 4K? Galaxy S22 Melhor selfie Galaxy S22

Preço

Dos dois dispositivos, apenas o Galaxy S22 foi lançado oficialmente no Brasil. Ele chegou pelo preço sugerido de R$ 6.000. No mercado atual, o coreano já baixou para algo próximo de R$ 4.000. Contudo, o POCO F4 GT pode ser encontrado no varejo nacional por importadores já na faixa de R$ 3.800. Assim, a Xiaomi fica com o último ponto do duelo.

Qual teve melhor preço de lançamento? Galaxy S22 Qual tem melhor custo-benefício atual? POCO F4 GT

Conclusão

Apesar de o coreano ter vencido no placar, o chinês mostrou uma série de qualidades no confronto. O POCO F4 GT tem o design mais moderno e diferenciado, com recursos extras para atender aos gamers, além da tela com melhores cores e uma resposta mais rápida. Ele ainda fornece um som estéreo de qualidade, a maior autonomia de bateria e um tempo de carregamento bem abaixo do concorrente coreano. Por outro lado, o forte do Galaxy S22 está no seu conjunto de câmeras, superior nas fotos traseiras, nos vídeos e nas selfies. Este também conta com uma construção mais resistente e um corpo compacto, a tela com maior brilho, o sistema vencedor em longevidade e o desempenho multitarefas mais rápido. Quando analisamos o custo de mercado, o modelo da Xiaomi acaba levando a melhor, por estar disponível a um preço mais baixo. Caso você goste de jogar no celular e queira pagar menos por um celular que atenda bem nisso, o F4 GT poderá atender melhor do que o dispositivo da Samsung, sem machucar tanto o bolso.

RESULTADO POCO F4 GT: 5 PONTOS Design mais moderno e com gatilhos para jogos

Tela OLED maior, com melhores cores e com sensor de toque mais rápido

Som estéreo de maior qualidade e com adaptador USB-C para P2

Bateria com maior autonomia e menor tempo de recarga

Menor preço no mercado brasileiro atual Samsung Galaxy S22: 7 PONTOS Design mais compacto e leve, e construção superior

Tela AMOLED com mais brilho e proteção superior

Software com maior longevidade

Desempenho mais rápido

Câmeras traseiras com melhor modo noturno e sensor telefoto

Vídeos com estabilização melhor e suporte a 4K em todos os sensores

Selfies mais nítidas e com maior qualidade à noite

Entre eles, qual te agradou mais? Você compraria o POCO ou o Galaxy, se tivesse que escolher? Participe conosco!