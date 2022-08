O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder ganha trailer épico antes do lançamento

Atualização (23/08/2022) – GS

O trailer final de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do acaba de ser lançado pelo Prime Video. O derivado da franquia criada por J.R.R. Tolkien é focado na segunda era da Terra Média e se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. O novo trailer é focado em Galadriel e os demais personagens principais, além de nos dar muitos vislumbres em algumas paisagens icônicas da franquia, tais como as Montanhas Sombrias, a floresta de Lindon e a ilha de Númenor. Como podemos ver, a Amazon investiu pesado na produção, já que tudo no trailer parece deslumbrante e remete bastante aos filmes com orçamentos colossais da franquia. O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder estará disponível no Prime Video a partir de 2 de setembro com novos episódios sendo lançados semanalmente.

Atualização (14/07/2022) – GS

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder trailer completo espetacular

Depois de um curto teaser liberado no início de julho, o Amazon Prime Video liberou nesta quinta (14), um novo trailer completo de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder. No vídeo, podemos ver um pouco mais da jornada da jovem Galadriel pela Terra Média e o local é o grande destaque do vídeo. Apresentando as imensas planícies, as minas dos anões e até mesmo o reino dos Elfos, podemos ver que a série tem tudo para ser espetacular. Embora muitos acreditem que a guerra acabou e que estão seguros, um novo mal está se erguendo e pode colocar fim em tudo. Narrando uma aventura que se passa milhares de anos antes das jornadas de Bilbo e Frodo Bolseiro, O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder chega ao catálogo do Prime Video em 2 de setembro. E aí, o que achou do trailer?

Atualização (08/07/2022) – GS

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder tem novo teaser liberado pelo Prime Video

O Amazon Prime Video liberou esta semana uma nova prévia da série O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder. O vídeo serve como uma prévia para o trailer completo que será liberado em 14 de julho. Mostrando Sadoc Burrows lendo um texto antigo, o vídeo de apenas segundos destaca um pouco das lindas paisagens da Terra Média e das ameaças que estão surgindo. Um meteoro passando pelo céu chama a atenção de diversas raças, incluindo humanos, elfos e anões.

A série se passa milhares de anos antes da trilogia de filmes O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Apesar de muitos detalhes da trama estarem sendo mantidos em sigilo, sabemos que a história se passa na Segunda Era da Terra Média. O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder estará disponível a partir de 2 de setembro com novos episódios sendo lançados semanalmente. E aí, ansioso para a série?

Atualização (14/02/2022) por LL

Veja agora! Série de O Senhor dos Anéis tem primeiro trailer divulgado no Super Bowl 2022

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (do inglês The Lord of The Rings: The Rings of Power) foi uma das novas produções cinematográficas que tiveram trailers divulgados durante o Super Bowl 2022. Esse é o primeiro teaser oficial da série baseada no universo criado por J. R. R. Tolkien. Além de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, o jogo final do campeonato da NFL trouxe novos trailers dos filmes Sonic 2 e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O título e as primeiras imagens oficiais do seriado foram apresentados recentemente. A nova trama.se passa milhares de anos antes dos eventos nos livros da saga “O Senhor dos Anéis” original. Segundo a Amazon, a história “une os principais eventos da Segunda Era de Tolkien: a forja dos icônicos anéis.”

De acordo com informações do G1, os criadores J.D. Payne e Patrick McKay disseram que a série: Une todas as principais histórias da Segunda Era da Terra-Média: a forja dos anéis, a ascensão do Lorde das Trevas Sauron, o conto épico de Númenor e a Última Aliança de Elfos e Homens. […] Até agora, o público só viu na tela a história do Um Anel", acrescentaram. "Mas antes que houvesse Um, havia muitos… e estamos empolgados em compartilhar a história épica de todos eles. A Amazon gastou cerca de US$ 465 milhões nas filmagens da primeira temporada da série, gravada na Nova Zelândia. A empresa prevê fazer cinco temporadas da série, tornando-a uma das mais caras de todos os tempos. O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder estará disponível a partir de 2 de setembro com novos episódios sendo lançados semanalmente. Quais são as suas expectativas sobre O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder? Conte nos comentários!

Atualização (11/02/2022) por LL O Senhor dos Anéis: série do Prime Video ganha primeiras imagens oficiais

A Amazon divulgou as primeiras imagens oficiais da série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (do inglês The Lord of The Rings: The Rings of Power). As fotos mostram o universo criado por J. R. R. Tolkien e personagens da nova trama, que é sem dúvidas uma das estreias mais aguardadas pelos assinantes do Prime Video. Até o momento, pouco se sabe sobre o seriado baseado na popular franquia de fantasia. O título oficial e o primeiro teaser foram apresentados na metade de janeiro. Um roteirista de Game of Thrones está envolvido na produção da série, que contou com 700 colaboradores e um orçamento para lá de abundante: US$ 465 milhões (~ R$ 2,5 bilhões). A estreia está prevista para 2 de setembro. Confira todas as fotos divulgadas:

A trama de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder ainda é desconhecida e apenas dois personagens foram confirmados, Galadriel e Sauron de Morrfydd Clark. Entre os personagens novos, destacam-se a princesa anã Disa (Sophia Nomvete), o elfo silvestre Arondir (Ismael Cruz Córdova), Bronwyn (Nazanin Boniadi) e Halbrand (Charlie Vickers). A produção deve ganhar seu primeiro trailer durante os comerciais da final do Super Bowl 2022, que será realizado no próximo domingo (13). No elenco estão Peter Mullan, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson, Trystan Gravelle, Lenny Henry, Alex Tarrant, Charles Edwards, Augustus Prew, Maxim Baldry, Simon Merrells, Lloyd Owen, Amelie Child Villiers, Kip Chapman, Thusitha Jayasundera, Will Fletcher, Fabian McCallum, Geoff Morrell, Maxine Cunliffe, Leon Wadham, Anthony Crum e Ian Blackburn. Quais são as suas expectativas sobre O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder? Conte nos comentários!

Atualização (19/01/2022) – GS O Senhor dos Anéis: série do Prime Video ganha título oficial e teaser

Um dos lançamentos mais aguardados do ano pelos assinantes do Amazon Prime Video com certeza é a série baseada na franquia O Senhor dos Anéis. Esta semana, a plataforma finalmente compartilhou novidades empolgantes sobre o projeto que tem data de estreia prevista para 2 de setembro. Em comunicado oficial para a imprensa, descobrimos que a série se chamará O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, o que nos dá uma pista do que esperar da trama. Este é um título que imaginamos que poderia estar na lombada de um livro ao lado de outros clássicos de J.R.R. Tolkien. O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder une todas as principais histórias da Segunda Era da Terra-Média: A forja dos anéis, a ascensão do Lorde das Trevas Sauron, o conto épico de Númenor e a Última Aliança de Elfos e Homens. Até agora, o público só viu na tela a história do Um Anel — mas antes que houvesse o Um, havia muitos… e estamos empolgados em compartilhar a história épica de todos eles JD Payne e Patrick McKay, showrunners da série. Assim como muitos elementos da série em si foram feitos à mão, o Prime Video escolheu forjar fisicamente o título em uma fundição de ferreiro, despejando metal derretido em ravinas de madeira esculpidas à mão em forma de letras; um processo que foi capturado em câmera lenta para um vídeo em live-action. O título personalizado aparece trabalhado em um metal prateado, com linhas de escrita élfica inscritas ao longo da crista de cada letra. E aí, empolgado para a nova série?

Atualização (02/08/2021) por LL

Amazon divulga data de estreia da série “O Senhor dos Anéis”, que contará com roteirista de GOT

As primeiras notícias sobre o interesse da Amazon no universo de O Senhor dos Anéis chegaram ainda em 2019, pouco depois do fim de Game of Thrones. Ao que parece, o Prime Video contratou um dos roteiristas mais importantes de GOT, Bryan Cogman, para se responsabilizar pela produção da série baseada nas obras de J.R.R. Tolkien. Em 2020, descobrimos alguns nomes do elenco principal do seriado baseado em O Senhor dos Anéis. Agora, depois de um bom tempo sem novidades, o Amazon Prime Video divulgou a data de estreia da nova série e novos detalhes sobre a produção.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

O universo chamado de “O Senhor dos Anéis no Prime” será liberado em um total de oito episódios para todos que possuem assinatura do Amazon Prime Video daqui a pouco mais de um ano: 2 de setembro de 2022. A sinopse oficial sugere que o seriado mostrará acontecimentos da “lendária Segunda Era da história da Terra Média”, o que significa que veremos um enredo de “milhares de anos” antes das histórias que vemos em O Hobbit e a trilogia Senhor dos Anéis: Desde as profundezas mais escuras das Montanhas Nebulosas, até as majestosas florestas da capital elfo de Lindon, até o deslumbrante reino insular de Numenor, até os confins do mapa, estes reinos e personagens vão esculpir legados que vivem muito tempo depois de terem partido.

Texto original (22/05/2019) Amazon contrata roteirista de GOT para trabalhar com série de “O Senhor dos Anéis”

Com o fim de Game Of Thrones, grande parte do público agora se questiona sobre o futuro de parte da equipe responsável pelo seriado da HBO. Os principais roteiristas, David Benioff e D.B. Weiss, agora se dedicam ao próximo filme da saga Star Wars. Já o terceiro roteirista mais importante do seriado, Bryan Cogman, foi confirmado como integrante da equipe responsável pela produção da série baseada em “O Senhor dos Anéis”. A informação foi confirmada pelo escritor George R.R. Martin, autor dos livros “As Crônicas de Gelo e Fogo”, que deram origem a GOT. A Amazon pegou Bryan Cogman e o colocou para trabalhar no desenvolvimento de seus próprios shows, além de ajudá-los em seu grande projeto de Tolkien

Como sabemos, o seriado baseado no universo de “O Senhor dos Anéis” foi anunciado pela Amazon recentemente, mas ainda segue sem data de estreia. Isso porque grande parte da mega produção ainda está em estágio inicial. De toda forma, a gigante do comércio eletrônico aposta que a série conseguirá a mesma popularidade de GOT. Por isso, parte dos fãs de Tolkien — inclusive o próprio George R.R. Martin — estão de olho nas movimentações de bastidores. Assim, muitos acreditam que a contratação de Cogman deve agregar muito valor ao seriado. Isso porque ele ficou conhecido por produzir os melhores episódios de GOT. Alguns fãs ainda destacam que Cogman também é aclamado por ter um conhecimento “enciclopédico” dos livros e por seguir com fidelidade o que está escrito. Assim, diferente da dupla D&D, ele não enfrentou a grande reprovação do público de GOT, que até fez petição exigindo a regravação da oitava temporada. Vale lembrar que a adaptação da obra de J.R.R.Tolkien para a TV está sendo feita por JD Payne e Patrick McKay. O seriado será produzido pela Amazon Studios e será um dos grandes destaques do serviço de streaming Amazon Prime Video. Até o momento, não há uma previsão de estreia para o seriado, mas rumores indicam que o lançamento deve ocorrer em 2021. É fã da saga do “Senhor dos Anéis”? O que achou da contratação da Amazon? Conte para nós a sua opinião aqui nos comentários.