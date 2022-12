Melhores jogos para Android e iOS da semana [15/12/2022]

A seleção abaixo traz opções de jogos pagos e gratuitos. O preço pode variar de acordo com o sistema operacional, então é possível que um mesmo título sofra mudanças no valor. A diferença de custo é aplicada pela desenvolvedora a fim de atenuar as taxas cobradas pelas lojas de aplicativos. Sem mais delongas, vamos aos indicados desta semana!

Afterplace

>#wrapperApp {-webkit-box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);-moz-box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);padding: 5px;background-color: white;display: flex;height:155px;}#appImagem {width: 25%;}

#appLogo {width: 154px;height: 154px;}#appDetalhes {flex-grow: 1;padding-left:1px;}#nome {font-size:150%;}#preco, #desenvolvedor, #tamanho {font-size:80%;}#links{flex-grow: 1;padding-left:50px;}.lojaImg {width: 35px;height: 35px;margin-right:3px;vertical-align:middle;}.lojaImgWindows {width: 27px;height: 27px;margin-left:3px;padding-right:6px;vertical-align:middle;}.lojasdivs {margin: 5px;margin-bottom:10px;}.lojalinkmobile {margin-right: 6px;}.lojas {margin-right:6px;margin-top:1px;}#lojasmobile{display:none;}

@media only screen and (max-device-width: 480px) {

#wrapperApp {height:auto;}#appDetalhes {padding-left:42px;}#lojasmobile {display:block;}#lojalinkmobile {font-size:85%}#nome {pading-bottom:4px;margin-bottom:4px;font-size:110%;}#preco, #desenvolvedor, #tamanho {display:none;}.lojas{display:none;}.lojaImg {width: 19px;height: 19px;}.lojaImgWindows{width: 19px;height: 17px;}#appLogo {width: 115px;height: 125px;}

}



FUR Squadron

>#wrapperApp {-webkit-box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);-moz-box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);padding: 5px;background-color: white;display: flex;height:155px;}#appImagem {width: 25%;}

#appLogo {width: 154px;height: 154px;}#appDetalhes {flex-grow: 1;padding-left:1px;}#nome {font-size:150%;}#preco, #desenvolvedor, #tamanho {font-size:80%;}#links{flex-grow: 1;padding-left:50px;}.lojaImg {width: 35px;height: 35px;margin-right:3px;vertical-align:middle;}.lojaImgWindows {width: 27px;height: 27px;margin-left:3px;padding-right:6px;vertical-align:middle;}.lojasdivs {margin: 5px;margin-bottom:10px;}.lojalinkmobile {margin-right: 6px;}.lojas {margin-right:6px;margin-top:1px;}#lojasmobile{display:none;}

@media only screen and (max-device-width: 480px) {

#wrapperApp {height:auto;}#appDetalhes {padding-left:42px;}#lojasmobile {display:block;}#lojalinkmobile {font-size:85%}#nome {pading-bottom:4px;margin-bottom:4px;font-size:110%;}#preco, #desenvolvedor, #tamanho {display:none;}.lojas{display:none;}.lojaImg {width: 19px;height: 19px;}.lojaImgWindows{width: 19px;height: 17px;}#appLogo {width: 115px;height: 125px;}

}



HAAK

>#wrapperApp {-webkit-box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);-moz-box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);padding: 5px;background-color: white;display: flex;height:155px;}#appImagem {width: 25%;}

#appLogo {width: 154px;height: 154px;}#appDetalhes {flex-grow: 1;padding-left:1px;}#nome {font-size:150%;}#preco, #desenvolvedor, #tamanho {font-size:80%;}#links{flex-grow: 1;padding-left:50px;}.lojaImg {width: 35px;height: 35px;margin-right:3px;vertical-align:middle;}.lojaImgWindows {width: 27px;height: 27px;margin-left:3px;padding-right:6px;vertical-align:middle;}.lojasdivs {margin: 5px;margin-bottom:10px;}.lojalinkmobile {margin-right: 6px;}.lojas {margin-right:6px;margin-top:1px;}#lojasmobile{display:none;}

@media only screen and (max-device-width: 480px) {

#wrapperApp {height:auto;}#appDetalhes {padding-left:42px;}#lojasmobile {display:block;}#lojalinkmobile {font-size:85%}#nome {pading-bottom:4px;margin-bottom:4px;font-size:110%;}#preco, #desenvolvedor, #tamanho {display:none;}.lojas{display:none;}.lojaImg {width: 19px;height: 19px;}.lojaImgWindows{width: 19px;height: 17px;}#appLogo {width: 115px;height: 125px;}

}



Kentucky Route Zero

Dívidas impagáveis, viajantes misteriosos e futuros abandonados: neste jogo místico de aventura, você deve trilhar sua jornada em uma estrada subterrânea e buscar sua própria comunidade de aliados. No crepúsculo do Kentucky, os caminhos que são bem conhecidos à luz do dia passam a ficar cada vez mais estranhos conforme o canto dos pássaros dá lugar ao coro de sapos e insetos. Não é à toa que é tão fácil se perder por ali, mas por sorte aqueles que já estão perdidos encontram uma estrada secreta que permeia cavernas subterrâneas. As pessoas que vivem e trabalham nesse local parecem um pouco estranhas a princípio, mas logo logo seus rostos passam a ser familiares.

>#wrapperApp {-webkit-box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);-moz-box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);padding: 5px;background-color: white;display: flex;height:155px;}#appImagem {width: 25%;}

#appLogo {width: 154px;height: 154px;}#appDetalhes {flex-grow: 1;padding-left:1px;}#nome {font-size:150%;}#preco, #desenvolvedor, #tamanho {font-size:80%;}#links{flex-grow: 1;padding-left:50px;}.lojaImg {width: 35px;height: 35px;margin-right:3px;vertical-align:middle;}.lojaImgWindows {width: 27px;height: 27px;margin-left:3px;padding-right:6px;vertical-align:middle;}.lojasdivs {margin: 5px;margin-bottom:10px;}.lojalinkmobile {margin-right: 6px;}.lojas {margin-right:6px;margin-top:1px;}#lojasmobile{display:none;}

@media only screen and (max-device-width: 480px) {

#wrapperApp {height:auto;}#appDetalhes {padding-left:42px;}#lojasmobile {display:block;}#lojalinkmobile {font-size:85%}#nome {pading-bottom:4px;margin-bottom:4px;font-size:110%;}#preco, #desenvolvedor, #tamanho {display:none;}.lojas{display:none;}.lojaImg {width: 19px;height: 19px;}.lojaImgWindows{width: 19px;height: 17px;}#appLogo {width: 115px;height: 125px;}

}



Ninja Must Die

>#wrapperApp {-webkit-box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);-moz-box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);padding: 5px;background-color: white;display: flex;height:155px;}#appImagem {width: 25%;}

#appLogo {width: 154px;height: 154px;}#appDetalhes {flex-grow: 1;padding-left:1px;}#nome {font-size:150%;}#preco, #desenvolvedor, #tamanho {font-size:80%;}#links{flex-grow: 1;padding-left:50px;}.lojaImg {width: 35px;height: 35px;margin-right:3px;vertical-align:middle;}.lojaImgWindows {width: 27px;height: 27px;margin-left:3px;padding-right:6px;vertical-align:middle;}.lojasdivs {margin: 5px;margin-bottom:10px;}.lojalinkmobile {margin-right: 6px;}.lojas {margin-right:6px;margin-top:1px;}#lojasmobile{display:none;}

@media only screen and (max-device-width: 480px) {

#wrapperApp {height:auto;}#appDetalhes {padding-left:42px;}#lojasmobile {display:block;}#lojalinkmobile {font-size:85%}#nome {pading-bottom:4px;margin-bottom:4px;font-size:110%;}#preco, #desenvolvedor, #tamanho {display:none;}.lojas{display:none;}.lojaImg {width: 19px;height: 19px;}.lojaImgWindows{width: 19px;height: 17px;}#appLogo {width: 115px;height: 125px;}

}



Paradigm: Reboot

- Advertisement -

>#wrapperApp {-webkit-box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);-moz-box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);padding: 5px;background-color: white;display: flex;height:155px;}#appImagem {width: 25%;}#appLogo {width: 154px;height: 154px;}#appDetalhes {flex-grow: 1;padding-left:1px;}#nome {font-size:150%;}#preco, #desenvolvedor, #tamanho {font-size:80%;}#links{flex-grow: 1;padding-left:50px;}.lojaImg {width: 35px;height: 35px;margin-right:3px;vertical-align:middle;}.lojaImgWindows {width: 27px;height: 27px;margin-left:3px;padding-right:6px;vertical-align:middle;}.lojasdivs {margin: 5px;margin-bottom:10px;}.lojalinkmobile {margin-right: 6px;}.lojas {margin-right:6px;margin-top:1px;}#lojasmobile{display:none;}@media only screen and (max-device-width: 480px) {#wrapperApp {height:auto;}#appDetalhes {padding-left:42px;}#lojasmobile {display:block;}#lojalinkmobile {font-size:85%}#nome {pading-bottom:4px;marginInsira o nome do App:Paradigm: RebootInsira 1 se o app for GRÁTIS / 2 se for PAGO:1Insira 1 se o app NÃO TIVER compras in-app / 2 se TIVER:2Insira o desenvolvedor do App:STEREOSCOPIC Music GameInsira o tamanho do App(ex: 95MB):525,7 MBInsira a URL da imagem 175×175:https://t2.tudocdn.net/650331?w=175&h=175Insira a URL para Android (pressione enter se não houver):Insira a URL para iOS (pressione enter se não houver):https://apps.apple.com/pt-br/app/paradigm-reboot/id1499645558Insira a URL para Windows(pressione enter se não houver):

——————–INÍCIO DO CÓDIGO—————-

>

#wrapperApp {-webkit-box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);-moz-box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);box-shadow: 0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.23);padding: 5px;background-color: white;display: flex;height:155px;}#appImagem {width: 25%;}

#appLogo {width: 154px;height: 154px;}#appDetalhes {flex-grow: 1;padding-left:1px;}#nome {font-size:150%;}#preco, #desenvolvedor, #tamanho {font-size:80%;}#links{flex-grow: 1;padding-left:50px;}.lojaImg {width: 35px;height: 35px;margin-right:3px;vertical-align:middle;}.lojaImgWindows {width: 27px;height: 27px;margin-left:3px;padding-right:6px;vertical-align:middle;}.lojasdivs {margin: 5px;margin-bottom:10px;}.lojalinkmobile {margin-right: 6px;}.lojas {margin-right:6px;margin-top:1px;}#lojasmobile{display:none;}

@media only screen and (max-device-width: 480px) {

#wrapperApp {height:auto;}#appDetalhes {padding-left:42px;}#lojasmobile {display:block;}#lojalinkmobile {font-size:85%}#nome {pading-bottom:4px;margin-bottom:4px;font-size:110%;}#preco, #desenvolvedor, #tamanho {display:none;}.lojas{display:none;}.lojaImg {width: 19px;height: 19px;}.lojaImgWindows{width: 19px;height: 17px;}#appLogo {width: 115px;height: 125px;}

}