Melhores jogos para Android e iOS da semana [11/05/2023]

O Peridot transforma em realidade a fantasia de criar um vínculo com uma criatura mágica e admirável capaz de voar, que está sempre ao seu lado e tem uma paixão secreta por sanduíches de peru. Com o poder da AR, este jogo de simulação de animais de estimação traz ao mundo real seres exóticos conhecidos como Peridots (“Dots”). E com os Peridots, a diversão com os amigos fica ainda melhor, simples assim. Encontre seus melhores amigos do mundo real para reproduzir novos Dots que herdarão as Características dos pais, em seguida, tire uma foto e compartilhe-a com os amigos!