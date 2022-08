Melhor jogo de RPG para jogar em casa durante as férias | Guia do TudoCelular

Destaque de cada jogo

Dragon Ball Z: Kakarot — RPG de ação com batalhas épicas

Pokémon Sword/Shield — A mais recente aventura com os monstrinhos de bolso

A mais recente aventura com os monstrinhos de bolso Darksiders Genesis — Franquia de ação ganha título no estilo Diablo

Franquia de ação ganha título no estilo Diablo Vampyr — RPG de ação com temática de vampiros

RPG de ação com temática de vampiros Final Fantasy XII: The Zodiac Age — Um grande clássico chega ao Switch

Um grande clássico chega ao Switch Nier Automata: Game of the Yorha Edition — Versão mais completa

Versão mais completa Tales of Vesperia: Definitive Edition — O da franquia na nova geração

O da franquia na nova geração Code Vein — O mais simples no estilo Soulslike

O mais simples no estilo Soulslike Monster Hunter: World – Iceborne — Expansão parece um jogo a parte

Expansão parece um jogo a parte The Outer Worlds — RPG mais focado na história

Ficar preso em casa devido à quarentena imposta para combater o Coronavirus pode não ser tão entendiante quanto parece. O TechSmart está preparando guias para ajudar a passar o tempo enquanto a pandemia não chega ao seu fim. Estava buscando um bom jogo de aventura para , mas está em dúvida em qual escolher? Então este é o guia que você busca. Por isso também estamos preparando guias com os melhores games, separados por categoria, e aqui temos os melhores jogos de RPG lançados nos últimos meses. Aqui temos lançamentos inéditos e versões completas de jogos conceituados que ganharam nova edição.

O TechSmart também faz análises de jogos e você pode conferir algumas aqui no site. Infelizmente, não chegamos a analisar profundamente os títulos de RPG, Os jogos são organizados abaixo por preço, e no começo do guia você pode conferir o diferencial de cada um para facilitar na hora da escolha.

Dragon Ball Z: Kakarot

durante-as.jpeg" width="660">

O ano começou com uma grata surpresa para os fãs de Dragon Ball: o lançamento de um novo jogo da saga que reconta a história do anime, só que agora com pegada de RPG. Neste game você jogará com Goku em sua fase adulta e explorará um vasto mundo ao mesmo tempo que enfrentará vários inimigos em lutas épicas. Na parte da história não há novidades, o jogo conta desde a invasão de Raditz até a luta contra Majin Boo — você que é fã já deve saber tudo isso de trás para frente. O que muda é a jogabilidade, que agora permite aprimorar os personagens, escolher quais habilidades aprender e como serão desenvolvidos os relacionamentos entre os personagens. Por ser um RPG de ação, as lutas acontecem em tempo real — nada de “cada um terá seu turno”. As lutas seguem no mesmo estilo de vários outros jogos da saga, então também não há muita novidade aqui. Dragon Ball Z: Kakarot é basicamente um jogo feito para fãs que estavam carentes de um novo game da franquia.

Pokémon Sword/Shield

Como é comum em toda geração Pokémon, a Nintendo lança não apenas um novo jogo dos monstrinhos de bolso, mas dois. Os mais recentes da franquia são Sword e Shield, que chegaram para o Nintendo Switch no finalzinho de 2019. O novo game estreia o trio de monstrinhos Gookey, Scorbunny e Sobble, formando o grupo inicial de criaturas do tipo planta, fogo e água. Em Sword e Shield você embarca em uma jornada pela nova região de Galar, onde você irá desafiar os encrenqueiros da Equipe Yell enquanto desvenda os mistérios por trás dos lendários Pokémon Zacian e Zamazenta. Durante a jornada é possível formar equipe com até outros três jogadores, seja localmente ou online com o novo modo multiplayer cooperativo chamado Max Raid Battles. No geral é a mesma fórmula de anos que continua fazendo sucesso, então se você é fã ou já jogou algum outro game da franquia também vai curtir estes.

Gift Card (mídia digital)

Mídia física

Vampyr

Vampyr é um jogo que mistura ação e RPG em um mundo sombrio na antiga Londres. Ele aborda a mitologia vampiresca com uma trama densa e mecânicas acertadas para prender o jogador do início ao fim. E as pessoas que você matar pelo caminho vão impactar o rumo da história. O jogo se passa durante a Primeira Guerra Mundial, em meio à pandemia da Gripe Espanhola. Você vai explorar uma cidade sombria passando por ruas desertas e esgotos infestados de infectados por uma praga sem explicação. O combate permite fazer manobras corpo a corpo, atacar à distância com pistolas ou mesmo usar habilidades especiais de vampiro. Você pode optar por poupar os personagens para não aumentar a calamidade da epidemia, mas isso o privará de adquirir XP. Quanto mais você beber do sangue dos NPCs, mais pontos terá para torrar nas habilidades e ficar mais forte. É uma difícil escolha que fará você viver em constante dilema.



Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Final Fantasy XII: The Zodiac Age saiu inicialmente para PlayStation 2 em 2006 e ganhou uma remasterização em 2017 para os consoles mais recentes. E só em 2019 é que o Nintendo Switch também recebeu a novidade. Por isso decidimos incluir este excelente RPG na nossa lista. Se você tem um PS4 e não jogou, vale a pena dar uma olhada. Esta remasterização não traz apenas gráficos melhorados, mas também há muito conteúdo novo que oferecerá uma nova experiência mesmo para aqueles que já jogaram o antigo. O protagonista deste Final Fantasy é Vaan, um órfão cujo maior sonho da vida é ser um pirata dos céus, ter sua própria nave e desbravar Ivalice em busca de tesouros e mais aventuras. O combate permite que os jogadores pré-automatizem ações antecipando determinadas situações. Ele é feito para fãs, mas também vai conquistar novatos.



Nier Automata: Game of the Yorha Edition

Nier Automata foi lançado inicialmente em 2017, mas acabou passando despercebido. Para os fãs de RPG japonês, este é um dos melhores que saíram nesta geração e este ano recebeu a versão Game of the Yorha, que traz muito conteúdo extra, que torna Nier ainda mais imperdível. A grande novidade desta versão fica para as arenas de combate. Existem três no total com níveis de dificuldade diferentes e espalhadas por pontos distintos no mapa. Cada arena possui sete desafios, como matar 50 inimigos em um tempo estabelecido ou vence a onda de inimigos sem tocar no chão. Este é um dos melhores jogos da atual geração. E você pode pegar tudo que ele pode oferecer nesta versão completa por um belo preço. Não há desculpas para deixar isso escapar. Se você ainda não jogou, esta é a chance!

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Tales of Vesperia é um dos jogos mais aclamados da série. O primeiro é bastante antigo e saiu lá no PlayStation 1. Mais de 10 anos se passaram e Tales of Vesperia é relançado para PC e consoles da atual geração. O original chegou para PS3 e Xbox 360. Trazendo melhorias gráficas, novos personagens, skills, artes, dungeons, roupas e cenas, Tales of Vesperia: Definitive Edition, pode ser considerado o melhor e mais completo título da série até o momento. Para quem gosta do estilo dos RPG japoneses, sem sombra de dúvida vale a pena apostar em Tales of Vesperia: Definitive Edition. O jogo foi desenvolvido no auge dos tempos de grande desenvolvimento desse gênero no Japão e vai agradar jogadores de todas as idades.



Code Vein

O mundo dos RPGs não vive apenas de remasterizações ou relançamentos de versões antigas. Um dos grandes lançamentos inéditos do ano é Code Vein. Ele esteve em desenvolvimento por um ponto e sofreu diversos atrasos, mas finalmente chegou aos consoles e PC este ano. Ele se inspira em diversas obras do gênero, mas traz o seu próprio tempero. A jogabilidade lembra bastante os jogos da série Dark Souls. Porém, os novatos podem achar a mecânica parecida com a de Monster Hunter, outro elogiado RPG que também está em nossa lista. Se você sempre teve vontade de entrar no mundo da FromSoftware, Code Vein pode ser o ponto de partida ideal por exigir menos dos jogadores. Ele tem um visual mais próximo de animes, isso faz com que seja menos sombrio e mais divertido que Bloodborne e outros. Ele tem uma curva de aprendizado muito mais rápida e prática, e ainda oferece companheiros opcionais muito bem controlados pela inteligência artificial, para ajudar na aventura.



Monster Hunter: World – Iceborne

Iceborne é vendido como uma expansão do jogo Monster Hunter, mas ele é praticamente um novo game. Em linhas gerais, todo o conteúdo adicional da expansão gélida entrega quase a mesma quantidade de horas do jogo base. Iceborne continua de onde as expedições terminaram e aqui, os jogadores vão explorar novas localidades e caçar monstros e subespécies novas. A Capcom soube levar essa sua franquia para um outro patamar e atrair novos fãs para o game. O jogo está mais prático e mais intuitivo, seja na hora de perseguir algum monstro, montar sua armadura ou ficar apenas de bobeira na área social. E a parte de personalização, seja de armadura, de personagem ou do seu quarto, tem muito mais opções e mais liberdade para deixar as coisas do seu gosto. Mas é bom ter jogado o título base e ter pelo menos o ranque 16 de caçador para sobreviver aqui.



The Outer Worlds

Talvez o maior lançamento do ano no mundo dos RPGs seja o jogo The Outer Worlds. Ele foi desenvolvido pela Obsidian Entertainment, sendo considerada uma das melhores produtoras de Role Play Games da atualidade. O jogo tem um design tão próprio e uma história que nos envolve até ao fim. Ele não chega a ser um RPG de ação como outros lançados pela produtora e traz maior foco nos diálogos e exploração. Combinando uma narrativa envolvente e com inúmeras possibilidades a um combate sólido e divertido, The Outer Worlds entrega ao jogador uma experiência excelente e que pede para ser vivenciada múltiplas vezes. É o tipo de jogo que agradará qualquer fã do gênero.



Darksiders Genesis

Darksiders é uma franquia que nasceu como jogo de ação no estilo hack and slash, mas a cada capítulo foi ganhando cada vez mais elementos de RPG. E no mais recente lançamento da série temos uma transformação que lembra bastante jogos do gênero RPG como Diablo. A câmera do jogo agora mostra uma visão de cima e a mecânica também mudou. Alguns tratam o Genesis como uma espécie de spin-off, mas ele ajuda a contar muito sobre o que aconteceu com o cavaleiro Guerra (protagonista do primeiro jogo). Além disso, esta é primeira vez que temos dois personagens controláveis, marcando a estreia de Conflito (o último dos quatro cavaleiros do Apocalipse). Durante a jornada, os dois protagonistas vão visitar várias camadas do abismo e desafiar demônios enormes e poderosos. Dividido em 16 missões, o jogo ainda leva os jogadores a conhecerem mais sobre o Éden, a traição dos Nephilim e a criação do reino dos humanos.