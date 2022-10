Melhor celular Samsung para comprar | Guia do TudoCelular

A Samsung é a marca que mais vende celulares no Brasil e também é uma das que mais lança aparelhos pelo mundo. Só em 2022, tivemos dezenas de novidades por parte da coreana e na hora de comprar realmente fica complicado escolher entre tantas opções; sendo que muitas delas são até parecidas. O TechSmart preparou esse guia com 10 ótimas opções para comprar separadas por faixa de preço.

Acima você pode ver a lista do melhor para o pior, mas abaixo iremos ordenar por preço para que você escolha baseado em seu orçamento. É bom lembrar que o valor muda diariamente, ficando um pouco acima ou abaixo do que citamos.

Samsung Galaxy A03

Começamos pelo mais barato para aqueles que querem economizar. Dos celulares mais recentes da Samsung que testamos, o mais barato é o Galaxy A03 Core, mas ele fica de fora da nossa lista pelo fato de que o A03 custa um pouco a mais e entrega uma experiência muito melhor. O A03 foi lançado em março de 2022 por R$ 1.300 e atualmente já é encontrado em ofertas por volta dos R$ 800. Se você está em busca de um bom celular por menos de R$ 1 mil e faz questão que seja um da Samsung, então o A03 é a melhor escolha atualmente. O básico coreano tem design atual com cores chamativas como a vermelha. Ele peca por não ter leitor biométrico, mas oferece Wi-Fi AC para redes 5 GHz, o que ainda não é tão comum em celulares nessa faixa de preço. A tela é grande e com amplo ângulo de visão, apesar do brilho não ser alto. Seu alto-falante é potente, mas tende a distorcer no máximo. Ele vem com hardware da Unisoc, o modelo T606 que entrega bom desempenho alinhado aos 4 GB de RAM e roda até mesmo jogos mais exigentes, mas não na qualidade alta. A bateria dura muito, só poderia vir com carregador mais potente para não ter que esperar mais de 3 horas para recarregá-la. O Galaxy A03 tem câmera de 48 MP que registra boas fotos em situações favoráveis. A de desfoque é um extra bacana e faz um bom trabalho no efeito, enquanto a frontal captura boas selfies diurnas, mas sofre bastante em locais escuros.

Análise do Samsung Galaxy A03

Samsung Galaxy A23

Subindo além dos R$ 1 mil, indicamos o A23. Seu preço está muito próximo do A13 e no geral é um celular mais completo. O Galaxy A23 foi lançado em março de 2022 por R$ 2.000 e atualmente é encontrado em ofertas por menos de R$ 1.300. Com o A23 terá um celular com cara de aparelho superior e até inspirado em modelos que custam bem mais caro da Samsung. Neste terá leitor biométrico e NFC, que fazem falta no mais barato da linha. A tela do A23 é do tipo LCD, assim como no A03, mas aqui temos um painel de melhor qualidade que alcança brilho mais forte, exibe melhores cores e possui taxa de atualização de 90 Hz para fluidez superior. Infelizmente, a parte sonora não traz um avanço comparado ao mais barato e também distorce quando no máximo. Ele vem equipado com Snapdragon 680 e traz 4 GB de RAM, mas poderia ser mais ágil no multitarefas e não fica acima do que o Galaxy A03 oferece. Por outro lado, o desempenho é melhor em jogos mais exigentes, sendo possível jogar Call of Duty na qualidade alta e PUBG no balanceado com recursos extras ativados. A bateria dura o mesmo do A03, mas recarrega na metade do tempo. Em câmera temos um bom salto na qualidade das fotos, além de ter uma câmera ultra-wide para fotos mais amplas e outra dedicada para macros. Um dos destaques do A23 está na sua estabilização óptica, o que é raro neste segmento, e garante que terá vídeos com poucos tremidos.

Análise do Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A52

Há modelos mais antigos da Samsung que estão com bom preço agora na segunda metade de 2022 e acabam compensando mais que um lançamento do ano. Este é o caso do Galaxy A52 que foi lançado em abril de 2021 por R$ 3.300 e atualmente é encontrado em ofertas na faixa de R$ 1.500. O design traseiro do A23 foi inspirado na linha A50 e vemos o mesmo aqui no A52, mas a parte frontal traz entalhe em furo para a câmera de selfies e bordas mais finas. Há resistência à água, o que é difícil de ver em intermediários mais atuais. O A52 vem com painel Super AMOLED para melhores cores e tem brilho mais forte, mas a taxa de atualização também é de 90 Hz. Por outro lado, possui som estéreo e de boa qualidade, diferente dos básicos citados. Ele vem equipado com Snapdragon 720G aliado a 6 GB de RAM e entrega um desempenho muito superior ao A23, não apenas no multitarefas, mas especialmente em jogos. A bateria é menor e rende um pouco menos, porém ainda dura o dia todo com folga e recarrega em pouco mais de 1 hora e meia. Seu conjunto fotográfico é mais avançado e registra fotos mais nítidas e com melhores cores, especialmente à noite. A frontal também captura melhores selfies em locais com luz fraca e traz um bom avanço comparado ao A23. A filmadora também possui estabilização eficiente para lidar com tremidos e grava em 4K, algo ainda raro nessa faixa de preço.

Análise do Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A33

Voltando para a linha 2022 temos o Galaxy A33 que foi lançado em abril por R$ 2.700 e atualmente pode ser encontrado por volta de R$ 1.800. Seu design foi inspirado no A52, mas ainda traz entalhe em formato de gota e tem bordas mais largas. Pelo menos há 5G como diferencial e isso pode ser um atrativo para muitos. E assim como o A52, este também tem proteção contra água. Sua tela também é Super AMOLED com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 90 Hz. O brilho é forte, as cores são vibrantes e há amplo ângulo de visão, apesar de não haver suporte a HDR. O som é estéreo com boa potência e alta qualidade. O A33 vem equipado com o Exynos 1280, um hardware recente da Samsung que garante bom desempenho em uso com vários apps e também jogos. A bateria entrega boa autonomia, apesar de ficar um pouco abaixo de outros que citamos. Ainda assim, terá carga para o dia todo, enquanto o tempo de recarga poderia ser um pouco mais rápido. A câmera principal possui resolução inferior à do A52 e com isso perde em nitidez, mas no geral registra boas fotos em qualquer situação. A frontal faz boas selfies e acerta no modo retrato, enquanto consegue gravar vídeos em 4K, algo que intermediários de outras marcas nem sempre oferecem.

Análise do Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy M53

Saindo um pouco da linha Galaxy A, temos o M53 que foi lançado maio de 2022 por R$ 3.500. Agora na segunda metade do ano é possível achá-lo nas lojas por menos de R$ 2 mil, e o que você ganha ao pagar mais por ele? O design do M53 é mais simples, mas ele vai conquistar com sua tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, o que garante uma fluidez superior ao navegar e jogar. Infelizmente, há apenas um alto-falante, o que limita o som a mono. Pelo menos tem boa potência e entrega melhor qualidade sonora que os outros citados. O M53 vem equipado com Dimensity 900, um hardware recente da MediaTek que garante ótimo desempenho para o intermediário da Samsung. Ele foi mais rápido em nosso teste de velocidade focado no multitarefas e todos os jogos que testamos rodaram suave, até mesmo na qualidade mais alta. Sua bateria dura bem e até supera a do A33. Só poderia ter melhor tempo de recarga, já que esperar duas horas para um aparelho deste porte recarregar é inaceitável em 2022. O intermediário da Samsung tem câmera de 108 MP que registra fotos mais nítidas e permite abusar mais do zoom e há modo noturno eficiente que ajuda bastante a conseguir boas fotos em locais mais escuros.

Análise do Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy A73

Curtiu o M53 por sua câmera de 108 MP, mas sentiu falta de som estéreo e resistência à água? Então o Galaxy A73 é o modelo que você busca. Ele foi lançado no mercado nacional em abril de 2022 por R$ 3.800 e atualmente aparece em ofertas por pouco mais de R$ 2 mil. O Galaxy A73 tem design mais caprichado, bordas mais finas e aparência mais moderna que o M53. Assim como o outro intermediário da Samsung, este também possui tela grande de 6,7 polegadas com brilho forte e taxa de 120 Hz para ótima fluidez. O som é estéreo com qualidade e potência superiores ao A33. Enquanto o M53 vem com hardware da MediaTek, o A73 aposta no Snapdragon 778G que aliado aos 8 GB de RAM garante um ótimo desempenho no multitarefas e não peca na fluidez de nenhum jogo. A bateria dura tão bem quanto os demais citados, mas poderia vir com melhor carregador. Enquanto a Xiaomi já oferece celulares nesse preço com recarrega de menos de 1 hora, o A73 passa duas horas na tomada para encher sua bateria. A câmera de 108 MP captura imagens mais nítidas e com menos ruídos comparado ao M53 devido ao hardware da Qualcomm lidar melhor com o pós-processamento. Também temos imagens mais limpas à noite, melhor ultra-wide e macro mais eficiente. A filmadora do A73 também faz um bom trabalho, apesar de não permitir gravar em 4K a 60 fps.

Análise do Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy S21 FE

Entrando na categoria dos modelos top de linha, temos o mais acessível da geração 2022 da Samsung, o Galaxy S21 FE. Ele foi lançado em janeiro por R$ 4.500 e atualmente já pode ser encontrado por R$ 2 mil a menos, o que torna o seu custo-benefício imbatível. O Galaxy S21 FE é um celular bem compacto perto do A73. Isso acontece por causa da sua tela menor de apenas 6,4 polegadas, mas temos um painel superior, sendo o Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz, o mesmo usado na linha S21. Além do brilho mais forte e das cores mais realistas, temos suporte a HDR10+ para serviços de streaming e som mais potente e equilibrado. Testamos tanto a versão com Exynos 2100 quanto a com Snapdragon 888 e ambas nos decepcionaram no desempenho multitarefas. Por mais que o S21 FE tenha uma boa quantidade de RAM, ele acaba recarregando apps com frequência. Sua bateria é menor e com isso acaba rendendo menos do que a bateria do A73, mas em troca recarrega na metade do tempo. O S21 FE é um celular que não decepciona ao fotografar. Ele registra fotos nítidas, com poucos ruídos, cores próximas da realidade e contraste alto sem exagero. A câmera frontal registra melhores selfies que os demais citados e aqui é possível gravar em 4K a 60 fps.

Análise do Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S22

Se você foge de celulares grandões, então o Galaxy S22 vai te agradar. Ele foi o lançamento mais compacto da Samsung em 2022 e chegou em fevereiro por R$ 6.000, mas atualmente tem preço próximo dos R$ 4.000. Apesar da sua tela pequena de apenas 6,1 polegadas, ela tem qualidade superior à do S21 FE e consegue brilho mais forte com cores ainda mais realistas. O som estéreo também tem melhor equilíbrio entre graves, médios e agudos, o que faz o S22 ser ótimo para qualquer consumo de mídia. O desempenho fica por conta do Snapdragon 8 Gen 1, o hardware mais potente da Qualcomm lançado na primeira metade do ano. Isso faz com que o S22 seja muito mais rápido no multitarefas e até entregue melhor fluidez em jogos, mas sua bateria pequena não dá conta de tanta potência e entrega a pior autonomia da nossa lista. Pelo menos o tempo de recarga é melhor e leva pouco mais de uma hora para ser recarregada. O S22 estreia novo sensor de 50 MP e captura fotos mais nítidas e com melhores cores. Há zoom óptico de 3x para capturar de longe sem perda de qualidade, enquanto a frontal registra ótimas selfies. O destaque da filmadora fica para a possibilidade de gravar em 8K.

Análise do Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Ultra

Se busca a experiência mais completa na linha S22, então terá que investir no S22 Ultra. Ele também chegou no começo do ano e estreou com preço salgado de R$ 9.500, mas atualmente custa R$ 3 mil a menos. Ainda pode ser um celular caro, mas aqui terá design diferenciado inspirado na linha Note com direito à S Pen que aprimora a usabilidade e dá mais ferramentas para uma experiência multitarefas rica. Sua tela maior tem resolução superior e entrega brilho mais forte. Apesar do hardware ser o mesmo do S22, temos no Ultra uma maior quantidade de RAM e sistema de dissipação de calor mais avançado, o que ajuda a entregar melhor desempenho. Sua bateria maior também garante mais horas longe de tomadas e não demora mais para recarregar se comparada à do S22 menor. A qualidade fotográfica é superior com seu sensor de 108 MP e poderoso zoom óptico de 10x que permite ir muito mais longe com menor perda de qualidade. A câmera frontal captura selfies mais nítidas e a filmadora garante ótimos vídeos com o mínimo de tremidos, foco ágil e som limpo.

Análise do Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 4

Fechando o nosso top 10 temos o mais inovador e caro celular da Samsung, o Galaxy Z Fold 4. Se você não está preocupado com o preço e quer apenas o melhor celular da coreana, então vai curtir o mini tablet dobrável. Ele foi lançado em agosto de 2022 por R$ 12.800 e já pode ser encontrado por volta dos R$ 11.500. Esse é diferente de qualquer outro da nossa lista. É um celular que quando aberto tem tela grande de 7,6 polegadas sem furo, já que sua câmera fica por baixo do painel. Quando fechado tem um celular convencional, apesar de sua largura ficar o dobro do normal. Ele tem suporte à S Pen, mas não vem com a canetinha como no S22 Ultra. O Fold 4 traz o hardware mais atual da Qualcomm, o Snapdragon 8 Plus Gen 1 que não apenas tem maior poder de fogo como também consome menos energia comparado ao antigo presente na linha S22. Com isso, ele foi o celular da Samsung mais rápido que testamos em 2022 e sua bateria empata com o S22 Ultra. Suas câmeras são ótimas para fotografar em qualquer situação e a ultra-wide até faz melhores fotos noturnas devido ao modo noturno mais eficiente. Sem falar que o fato de ser dobrável permite usar o conjunto traseiro para selfies, incluindo a ultra-wide para fotos em grupos. Isso dá uma maior flexibilidade comparado ao S22 Ultra.

Analise completa do Samsung Galaxy Z Fold 4

Conclusão