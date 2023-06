Melhor celular para presentear neste Dia dos Namorados | Guia do TudoCelular

- Advertisement -

Dia dos namorados está chegando oficialmente e, quanto mais o tempo diminui, mais importante é ter as informações corretas e arrumadas para escolher o presente ideal para fazer aquela média bacana com a pessoa que divide os bons momentos com você. Sabendo disso (e também da dificuldade que é escolher entre tantas opções), resolvemos compilar aqui uma lista com algumas opções que podem ser uma boa nos mais variados cortes de preço, ajustando assim ao seu orçamento e ao que você procura.

Para facilitar a organização, separamos esse guia em faixas de preço e cada uma delas pode ser acessada através dos links abaixo. Já na sessão, os preços são crescentes, ou seja, começamos falando dos mais em conta e gradativamente, aumenta-se o preço.

Até R$ 1500

Até R$ 2000

Até R$ 2500

Acima de R$ 2500

Até R$ 1000

Motorola Moto E13

Para começar a nossa lista de opções para presente do dia dos namorados, temos o básico Motorola Moto E13, que pode ser uma boa para quem quer dar um smartphone simples gastando pouco. No resumo do que pode ser destacado dele, temos que ele já traz embarcado o Android 13 Go Edition com poucas customizações (algo normal na Motorola), plataforma Unisoc e opções com 2/32GB ou 4/64GB, sendo obviamente mais em conta a versão mais simples.

Samsung Galaxy A04e

Topa pagar um pouco mais? Então o presente pode ser o Samsung Galaxy A04e que oferece como destaques o desempenho multitarefas acima dos rivais e boa bateria, agradando em especial quem quer um aparelho mais simples que não deixe na mão no uso diário. Para garantir esse bom desempenho, a aposta da sul-coreana foi trazer embarcada One UI Core que é mais simples e leve que a versão completa visto nos aparelhos mais avançados, extraindo melhores resultados do conjunto que inclui a plataforma MediaTek Helio G35 e armazenamento de até 64 GB.

Análise completa do Samsung Galaxy A04e

Redmi 12C

Se você namora com alguém que curte aparelho da Xiaomi, uma opção que vale a pena pensar nessa faixa de preço é o Redmi 12C que traz o interessante MediaTek Helio G85, armazenamento de pelo menos 64 GB e uma bateria de 5000 mAh, o que possivelmente significará desempenho interessante e bateria para o dia todo. Complementando esse conjunto, temos uma tela HD+ de 6,71″ e uma câmera principal de 50 MP na traseira para não perder o registro de momentos importantes.

realme C33

Outra boa opção do pelotão chinês para o dia dos namorados é o realme C33, que chama a atenção por oferecer design diferenciado, sem abrir mão do bom desempenho, da bateria dura o dia todo e do software com boa fluidez. Vale a pena também observar que, nessa faixa de preço, é possível achar em algumas lojas a versão com 128 GB de armazenamento interno, obviamente, pagando um pouco mais acima do valor mínimo que é normalmente visto na versão com a metade do espaço.

Análise completa do realme C33

Motorola Moto G32

Outra opção da Motorola quando falamos de aparelhos abaixo dos R$ 1000 para dar de dia dos namorados é o Moto G32, que vai bem em desempenho, traz som estéreo imersivo, entrega boa autonomia de bateria e, não menos importante, boas câmeras. Para impulsionar o desempenho, a aposta nele é do Qualcomm Snapdragon 680 combinado com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, bateria de 5000 mAh e uma tela Full HD+ de 6,5″ com taxa de atualização de 90Hz para maior fluidez no uso.

Análise completa do Motorola Moto G32

Samsung Galaxy A14 5G

Para fechar a nossa lista de aparelhos até R$ 1000 para o presente de dia dos namorados temos o Samsung Galaxy A14 que ganha uns pontos a mais por ser um dos raros modelos nessa faixa de preço com o suporte a conectividade 5G, ou seja, é um aparelho que promete durar e entregar melhor suporte ao uso em deslocamentos. Para além da conectividade avançada, o Samsung Galaxy A14 5G também agrada por entregar bom desempenho em jogos, autonomia de bateria e boas câmeras.

Análise completa do Samsung Galaxy A14 5G

Até R$ 1500

realme C55

Para começar a nossa lista de aparelhos entre R$ 1000 e R$ 1500 para o dia dos namorados, temos um aparelho que agrada aos olhos e ao bolso. O realme C55 foi o primeiro a apostar na chamada ilha dinâmica como parte da interface dentre os aparelhos com Android e se destaca por trazer desempenho acima da média, bateria dura bem, recarga rápida para o segmento e boas câmeras. O conjunto visto nele inclui a plataforma MediaTek Helio G88, 6 ou 8 GB de RAM e armazenamento interno de 128 ou 256 GB, além de integrar uma bateria de 5000 mAh com carregamento rápido de 33W e tela Full HD+ de 6,72″ com taxa de atualização de 90Hz.

Análise completa do realme C55

Motorola Moto G23

Parte da linha de 2023 da Motorola, o Moto G23 também é uma opção interessante para presente do dia dos namorados e foi bem em nossa análise por trazer design moderno, tela de 90 Hz, som estéreo e boa autonomia de bateria. Um bom aspecto nele é que faz parte da geração que já traz embarcado o Android 13 como versão oficial do sistema, além de oferecer poucas customizações, o que significa dizer que ele conta com interface mais próxima da experiência proposta pelo Google.

Análise completa do Motorola Moto G23

Redmi Note 12 4G

Outra opção com dedo da Xiaomi nessa seleção é o Redmi Note 12 4G, que integra a plataforma Snapdragon 685, 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, tela AMOLED Full HD+ de 6,67″ com taxa de atualização de 120Hz e bateria de 5000 mAh. Com esse conjunto, a expectativa é que se tenha bom desempenho, uma tela que agrade no consumo de multimídia e câmeras que vão bem nas fotos tanto com o sensor principal de 50 MP quanto para selfies, com os 13 MP oferecidos.

Samsung Galaxy A23 5G

Querendo um Samsung gastando pouco nessa faixa? Olho no Samsung Galaxy A23 que também traz conectividade 5G sem mandar pro espaço o orçamento, além de trazer bons diferenciais como uma tela de 120 Hz, bom desempenho em jogos, bateria para o dia todo e, surpreendentemente, câmera com estabilização óptica.

Motorola Moto G53

A gente já falou aqui de alguns aparelhos da linha de 2023 da Motorola e obviamente, não poderíamos deixar de fora o Motorola Moto G53 que rivaliza com o Samsung Galaxy A23 quando se fala em ser opção com 5G. Entre os pontos fortes que valem destaque no Motorola Moto G53, temos que ele traz tela HD+ de 120 Hz, som estéreo imersivo e boas câmeras.

Análise completa do Motorola Moto G53

Samsung Galaxy A34

Para fechar nossa seleção de aparelhos até R$ 1.500 temos o novíssimo Samsung Galaxy A34 que é posicionado como um dos aparelhos com melhor custo-benefício da geração de 2023 na linha Galaxy A, garantindo assim todas as vantagens de estar na linha intermediária premium da marca, incluindo atualizações de longa duração. O conjunto visto no Samsung Galaxy A34 inclui a plataforma MediaTek Dimensity 1080, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno, suporte a cartões microSD, tela Super AMOLED Full HD+ de 6,6″ com taxa de atualização de 120 Hz e bateria de 5000 mAh.

Até R$ 2000

POCO X5

Buscando um aparelho que entrega desempenho ágil, roda bem jogos, bateria que dura muito e recarga rápida pra dar de presente? Foca no POCO X5 que é certeza de sucesso pra ganhar pontos no dia dos namorados. Para garantir isso tudo, a aposta nele é de integrar o Snapdragon 695 com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, além de uma bateria com 5000 mAh de capacidade.

Análise completa do POCO X5

Motorola Moto G73

Com tela de 120 Hz, desempenho multitarefas na média e boas câmeras, o Motorola Moto G73 é mais uma das opções lançadas nesse ano pela marca no Brasil que valem a pena pensar com carinho se o foco é presentear no próximo dia 12. Assim como outros aparelhos nesse corte de preço, ele também conta com suporte à conexão 5G, traz visual moderno e, seguindo o padrão Motorola, sistema operacional com poucas customizações na interface.

Análise completa do Motorola Moto G73

Samsung Galaxy A54

Concorrente direto do Motorola Moto G73, o Samsung Galaxy A54 passa na frente em especial por trazer o diferencial de contar com certificação IP67, o que garante a ele proteção contra acidentes de percurso seja evitando o ingresso de água ou de poeira. Além disso, ele vai bem por trazer uma bela tela AMOLED com brilho alto e 120 Hz, som estéreo de qualidade, bom desempenho geral e com jogos, ótima duração de bateria e boas câmeras.

Análise completa do Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy M54

Parente próximo do Galaxy A54, o Samsung Galaxy M54 se diferencia por trazer mais bateria embarcada, o que significa dizer que temos um aparelho que entrega boa autonomia de bateria, graças aos generosos 6000 mAh encontrados nele. Além da bateria, o Samsung Galaxy M54 inclui uma bela tela AMOLED de 120 Hz, bom desempenho em jogos e câmera registra boas fotos.

Análise completa do Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy S21 FE

Versão simplificada da linha principal, o Samsung Galaxy S21 FE é uma opção interessante para quem busca um presente que sobe um pouco a régua dentro do catálogo da marca e entrega tela com brilho forte, som estéreo equilibrado, boa autonomia de bateria e boas câmeras. Ao contrário da geração anterior, o Galaxy S21 FE traz Exynos 2100 como plataforma, combinado com 6 GB de RAM e armazenamento interno de 128 GB.

Análise completa do Samsung Galaxy S21 FE

Motorola Edge 30 Neo

Cores que foram escolhidas em parceria com a Pantone que agradam os mais modernos, corpo compacto e conjunto intermediário: esse é o resumo básico do Motorola Edge 30 Neo que integra tela com brilho forte, som estéreo de qualidade, bom desempenho e boa autonomia de bateria. O que temos em hardware no Motorola Edge 30 Neo? A plataforma Snapdragon 695, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, bateria de 4.020 mAh com carregamento rápido de 68W e uma tela pOLED Full HD+ de 6,3″.

Análise completa do Motorola Edge 30 Neo

POCO X5 Pro

A gente já falou aqui do POCO X5 e não faria sentido deixar de fora a versão mais avançada da família, chamada de POCO X5 Pro e que se diferencia por trazer uma plataforma mais robusta (no caso, o Snapdragon 778G), câmera de 108 MP, tela AMOLED com taxa de atualização de 120Hz com brilho forte e Dolby Vision. Além disso, ele entrega som estéreo potente, boa autonomia de bateria e baixo tempo de recarga, mostrando assim um conjunto bem balanceado.

Análise completa do POCO X5 Pro

Até R$ 2500

Xiaomi 12 Lite

Intermediário premium, o Xiaomi 12 Lite oferece uma tela de 120 Hz com brilho forte, som estéreo potente, bom desempenho, ótimas câmeras e bateria dura muito, além de uma identidade visual que agrada aos mais exigentes. Por dentro, o conjunto também agrada, sendo visto nele a plataforma Snapdragon 778G, 6 ou 8 GB de RAM e armazenamento de 128 ou 256 GB.

Análise completa do Xiaomi 12 Lite

Samsung Galaxy A53

Substituído recentemente pelo Galaxy A54, o Samsung Galaxy A53 foi apresentado no ano passado oferecendo uma tela AMOLED com brilho alto e 120 Hz, som estéreo potente, bom desempenho geral e com jogos, boa duração de bateria e boas câmeras. O conjunto embarcado nele inclui a plataforma Exynos 1280, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno e câmeras que incluem um sensor para selfie de 32 MP e 64 MP como principal na traseira.

Análise completa do Samsung Galaxy A53

Apple iPhone 11

Se você busca um aparelho com iOS, identidade visual atualizado e preço mais amigável, o iPhone 11 é certamente uma das melhores opções disponíveis no mercado atualmente. Apesar de ser um projeto um pouco mais antigo, o iPhone 11 entrega boa qualidade sonora, desempenho acima de qualquer Android, fluidez impecável em jogos e câmera registra ótimas fotos e vídeos.

Análise completa do Apple iPhone 11

Motorola Edge 30

Considerado um dos aparelhos mais finos do mercado, o Motorola Edge 30 integra a linha principal de aparelhos da marca e é mais um intermediário premium que integra a plataforma Snapdragon 778G. Além do bom design fino, ele traz uma bela tela de 144 Hz, som estéreo de qualidade e bom desempenho, sem abrir mão do bom espaço de armazenamento disponível.

Análise completa do Motorola Edge 30

realme 10 Pro Plus

Para fechar nossa lista de aparelhos até R$ 2500 para presentear no dia dos namorados, temos o elegante realme 10 Pro Plus que chegou atualizando a geração anterior esteticamente, o que incluiu a oferta de uma tela curva em substituição a plana vista no antecessor. Como benefícios, temos no realme 10 Pro Plus um aparelho com boa tela AMOLED com brilho forte, som estéreo potente, desempenho acima do segmento, recargas curtas muito rápidas e boas câmeras.

Análise completa do realme 10 Pro Plus

Acima de R$ 2500

Samsung Galaxy S22

A gente já falou aqui do Galaxy S21 FE como opção caso você queira dar um aparelho com nome da linha principal pagando menos mas uma opção também interessante, especialmente por termos embarcada a plataforma Snapdragon 8 Gen 1. Não menos importante, ele traz tela com brilho forte, som estéreo equilibrado e boas câmeras, além de ser o mais compacto da linha de 2022 da Samsung.

Análise completa do Samsung Galaxy S22

ASUS Zenfone 9

Por falar em compacto com hardware avançado, o ASUS Zenfone 9 acerta por oferecer uma boa tela AMOLED com brilho forte, som estéreo de qualidade, desempenho acima de alguns rivais graças ao Snapdragon 8 Plus Gen 1 e boa autonomia de bateria. Um outro destaque interessante é a câmera de 50 MP que conta com um sistema de estabilização avançado de seis eixos, que ajuda em especial na captura de fotos e vídeos em movimento.

Análise completa do ASUS Zenfone 9

Motorola Edge 30 Ultra

Mais avançado da Motorola no Brasil, o Edge 30 Ultra é o aparelho com maior longevidade quando falamos de política de atualizações da marca e conjunto que centraliza seu poder na plataforma Snapdragon 8 Plus Gen 1. No resumo, esse potencial presente de dia dos namorados traz uma tela de 144 Hz com brilho forte, excelente desempenho, bateria dura bem, rápido tempo de recarga e boas câmeras.

Análise completa do Motorola Edge 30 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip 4

Querendo um dobrável com pegada de smart tradicional? Então vale olhar o Samsung Galaxy Z Flip 4, que ainda embarca uma boa tela com brilho forte, desempenho na média, boa autonomia de bateria e ótimas câmeras. Assim como alguns anteriores, o Samsung Galaxy Z Flip 4 também integra o Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 GB de RAM e armazenamento interno de 128 ou 256 GB, além de duas telas integradas sendo uma externa Super AMOLED de 1,9″ para usar fechado e outra Dynamic AMOLED 2X Full HD+ 6,7″.

Análise completa do Samsung Galaxy Z Flip 4

Apple iPhone 13 Mini

Se você busca um aparelho com iOS embarcado mas precisa de algo atual e compacto, a pedida que melhor vai atender na sua busca é o iPhone 13 Mini, aparelho que foi lançado no final de 2021 como a última tentativa da Apple (ao menos por enquanto) de trazer um corpo menor ao mercado. Apesar de ser pequeno, o iPhone 13 Mini não deixa a desejar quando comparado com seus irmãos maiores, entregando contrução robusta, ótima experiência multimídia, desempenho ágil, boa autonomia de bateria e boas câmeras.

Análise completa do Apple iPhone 13 Mini

Samsung Galaxy S23 Ultra

Considerado um dos aparelhos mais avançados quando falamos de Android, o Samsung Galaxy S23 Ultra é uma opção boa para quem quer presentear alguém exigente e que valoriza a produtividade e versatilidade em um aparelho. No resumo do que temos nele, vale destaque a tela com brilho forte e som potente, o desempenho ágil graças ao Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, a excelente autonomia de bateria, o ótimo conjunto fotográfico e, obviamente, a S Pen traz bons recursos extras.

Análise completa do Samsung Galaxy S23 Ultra

Apple iPhone 14 Pro Max

Mais avançado da geração atual, o iPhone 14 Pro Max é aquele aparelho que faz bonito e entrega experiência multimídia exemplar, desempenho bastante ágil, boa duração de bateria e ótimas câmeras, algo que já é rotina em aparelhos da marca. Por ser o aparelho mais avançado da linha, ele traz a plataforma mais recente embarcada, além da identidade visual mais atual, abandonando assim o tradicional notch dente para investir na interface de pílula.

Análise completa do Apple iPhone 14 Pro Max

Samsung Galaxy Z Fold 4

Para fechar nossa lista de aparelhos que podem fazer bonito no dia dos namorados, temos o Samsung Galaxy Z Fold 4 que é inegavelmente um dos aparelhos mais versáteis do mercado brasileiro, graças ao seu conceito dobrável que permite o uso tanto fechado (dando assim experiência de um smartphone) como aberto, virando praticamente um tablet de bolso. Como esperado desse segmento, o Samsung Galaxy Z Fold 4 oferece desempenho ágil, qualidade sonora, boa bateria e barra de tarefas aprimora experiência de uso.

Análise completa do Samsung Galaxy Z Fold 4