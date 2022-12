Melhor celular intermediário para comprar no Natal 2022 | Guia do TudoCelular

O Natal está chegando e a busca por um novo celular é cada vez maior. Se você está procurando o modelo certo para você ou para dar de presente e que tenha um bom custo-benefício sem ser muito básico ou caro demais, iremos te ajudar com este guia com os melhores celulares intermediários para ficar de olho nas compras de fim de ano. O TechSmart também preparou guias com os melhores modelos de entrada e os top de linha para incluir todas as faixas de preço. Listaremos do mais barato para o mais caro apontando os pontos positivos e negativos de cada modelo para que você saiba qual o ideal para você ou para a pessoa que pretende presentear.

Índice do guia

Realme 9i

Samsung Galaxy M23

Poco M4 Pro

Motorola Moto G60

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy M62

Motorola Edge 30

Poco X4 GT

Samsung Galaxy A73

Realme 9i

Começamos a nossa lista com a realme, uma das mais recentes fabricantes chinesas a chegar ao nosso mercado e veio apostando em bons celulares com custo-benefício interessante. O realme 9i tem design bacana, apesar de ser todo feito de plástico. Sua tela grande de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ possui taxa de atualização de 90 Hz e brilho acima da média do segmento. A realme caprichou na parte sonora, não apenas por ter colocado duas saídas de som para áudio estéreo, mas por ter boa potência com som bem equilibrado entre graves, médios e agudos. O hardware traz a combinação de Snapdragon 680 com 6 GB de RAM, algo bem comum em celulares intermediários 4G. Ele entrega bom desempenho multitarefas e consegue rodar jogos mais pesados na qualidade média. A bateria rendeu 30 horas em nossos testes, ficando entre os melhores. O tempo de recarga fica pouco abaixo de 1 hora e meia. Suas câmeras capturam boas fotos, mesmo à noite. A realme sempre acerta neste ponto, mas poderia ter caprichado mais na filmadora. Ainda assim, é um bom conjunto por um valor justo de R$ 1.300 encontrado agora perto do Natal de 2022.

Análise do realme 9i

Samsung Galaxy M23

Apesar do realme 9i ser um ótimo intermediário de baixo custo, ele não traz conectividade 5G. Se isso for uma prioridade para você neste momento, então indicamos o Galaxy M23 como alternativa na mesma faixa de preço de R$ 1.300. O M23 possui mesmo tamanho de tela do rival da realme, assim como resolução Full HD+ e painel LCD. A diferença fica para a taxa de atualização superior, sendo 120 Hz no modelo coreano para maior fluidez, mas perde em brilho e reprodução de cores. Outro ponto que o realme 9i leva vantagem é no som; no M23 temos apenas áudio mono com potência mediana. Este intermediário da Samsung também entrega bom desempenho e sua bateria dura bastante, mas o tempo de recarga é demorado e chega a quase 2 horas para ter a bateria cheia. Ele possui boas câmeras que não fazem feio em locais escuros, além de permitir gravar na resolução 4K, enquanto muitos do segmento ficam limitados a Full HD.

Análise do Samsung Galaxy M23

Poco M4 Pro

A Xiaomi também vem investindo pesado em celulares intermediários de baixo custo com conectividade 5G. Um modelo interessante que vale a pena procurar nas ofertas de final de ano é o Poco M4 Pro. Este é mais um da nossa lista com tela de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ e painel LCD. Porém, sua taxa de atualização é de apenas 90 Hz como no realme, mas compensa com sensor de toque mais ágil que reduz a latência em jogos. Há três saídas de som para áudio estéreo potente que complementa a experiência multimídia. Enquanto os modelos citados trazem hardware da Qualcomm, o da Poco vem com MediaTek Dimensity 810. É um bom chip, mas a MIUI fica devendo em otimização de RAM e o aparelho tende a recarregar os apps com frequência. Pelo menos ele roda bem jogos e sua bateria dura bastante, demorando menos para recarregar que os outros citados. Nem todo intermediário da Xiaomi é bom de foto, mas aqui é um ponto em que o Poco M4 Pro se destaca e captura boas imagens diurnas, só devendo em cenários mais escuros. Qual o preço do intermediário chinês? Ele pode ser encontrado no varejo via marketplace por volta de R$ 1.500.

Análise do Poco M4 Pro

Motorola Moto G60

A Motorola lançou bons intermediários em 2022, mas um modelo do ano passado que ainda apresenta ótimo custo-benefício é o Moto G60. Ele não é um aparelho 5G, então será indicado apenas para quem busca um bom conjunto sem se preocupar com a internet de nova geração. A tela grande de 6,8 polegadas possui resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. O nível de brilho poderia ser melhor, mas aqui temos HDR10 para melhor reprodução de cores em vídeos compatíveis. Enquanto a linha 2022 da Motorola traz som estéreo, o G60 ainda é da época em que a empresa não se preocupava com este ponto. Pelo menos a potência sonora é alta e não distorce no máximo. O Moto G60 vem equipado com Snapdragon 732G e 4 GB de RAM. Esta combinação garantiu bom desempenho em nosso teste de velocidade focado no multitarefas e também não decepciona em jogos. A bateria dura muito com folga para o dia seguinte, enquanto o tempo de recarga é um dos mais lentos da nossa lista, passando das 2 horas. A câmera de 108 MP do G60 registra ótimas fotos em qualquer situação de luz, a ultra-wide faz boas macros e a frontal não decepciona em selfies em locais mais escuros. A filmadora grava em 4K com boa estabilização. Agora perto do Natal de 2022 é possível encontrar o Moto G60 por menos de R$ 1.600.

Análise do Motorola Moto G60

Samsung Galaxy M53

Ficou interessado na câmera de 108 MP, mas você ou a pessoa que vai presentear neste Natal prefere um celular 5G? Então há o Galaxy M53 que também é encontrado agora no final de 2022 na mesma faixa de preço de R$ 1.600. Enquanto os modelos citados na nossa lista trazem painel LCD, o Galaxy M53 se destaca por ter uma tela grande de 6,7 polegadas com tecnologia Super AMOLED com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. Há brilho forte, preto perfeito, amplo ângulo de visão com cores vibrantes. Não há som estéreo, mas a potência sonora é boa, assim como o equilíbrio entre graves, médios e agudos. O M53 vem equipado com o chip Dimensity 900 da MediaTek e 8 GB de RAM, o que garante desempenho ágil com muitos apps abertos ao mesmo tempo. Todos os jogos que testamos rodaram bem mesmo em configuração alta, enquanto a bateria dura o dia todo. Apenas o tempo de recarga de 2 horas que é demorado para a categoria. A câmera de 108 MP do Galaxy M53 captura fotos tão boas quanto o Moto G60. Apenas a câmera dedicada para macros que tem resolução baixa e peca por não ter foco automático. A frontal faz boas selfies e a filmadora também grava em 4K com boa qualidade.

Análise do Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy A53

Câmera com alta resolução não é tão importante? A Samsung também possui outro ótimo intermediário com preço próximo, o Galaxy A53. Ele pode ser encontrado por volta dos R$ 1.800 agora no final de 2022 e traz como diferencial certificação IP67 para resistência contra água. Ele também possui tela Super AMOLED, mas aqui é um painel menor com 6,5 polegadas. A resolução também é Full HD+ e possui taxa de atualização de 120 Hz com brilho forte, ótimo contraste e amplo ângulo de visão. Enquanto o M53 peca por não ter som estéreo, o Galaxy A53 vem com dupla saída de som com suporte a equalizador com Dolby Atmos. O A53 vem equipado com Exynos 1280 e 8 GB de RAM. Seu desempenho multitarefas é bom, apesar de não ser dos mais rápidos. Sua bateria também não impressiona, mas até que rende o dia todo se não jogar muito no aparelho. O tempo de recarga também poderia ser melhor e demora quase 2 horas para ter a bateria cheia. E temos o conjunto fotográfico que pode não registrar fotos com a mesma nitidez do M53 por conta do sensor de menor resolução, mas ainda temos imagens com cores vibrantes e contraste na medida. A filmadora grava em 4K com a traseira e frontal.

Análise do Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy M62

Você é do tipo de pessoa que prioriza muito a bateria ou a pessoa que vai presentear neste Natal não tem paciência de recarregar o celular todos os dias? Então indicamos o Galaxy M62. Ele é o melhor intermediário em termos de autonomia de bateria que testamos nos últimos anos e pode ser encontrado agora no final de 2022 por volta de R$ 1.900. Enquanto o Galaxy A53 rendeu pouco mais de 20 horas de uso moderado em nosso teste padronizado, o M62 chegou a marcar 40 horas. Ele fica muito acima de qualquer outro da nossa lista. O tempo de recarga também é demorado e leva 2 horas para ter a bateria cheia, mas como você não terá que recarregar todos os dias, não chega a ser tão ruim. O M62 tem tela grande de 6,7 polegadas com painel Super AMOLED Full HD+ com bom nível de brilho, porém peca por ter painel de apenas 60 Hz, enquanto há celulares por quase metade do preço com tela de 90 Hz. Também fica faltando som estéreo como temos no Galaxy A53. O hardware fica por conta do Exynos 9825 e 8 GB de RAM, mesma combinação presente no Galaxy Note 10 que já foi o celular mais potente da Samsung um dia. Ele consegue rodar de forma suave qualquer jogo para Android, mesmo na qualidade mais alta. Seu conjunto fotográfico não chega a ser o ponto forte do Galaxy M62, mas ainda temos boas fotos e vídeos.

Análise do Samsung Galaxy M62

Motorola Edge 30

O Galaxy M62 pode atrair muitos por conta da sua bateria duradoura, mas ele é um celular espesso e pesado. Se a pessoa que você vai presentear neste Natal se preocupa mais com design e prefere um celular que seja fino e elegante, então o Edge 30 da Motorola é a escolha certa e pode ser encontrado no final de 2022 por R$ 2.000. O Edge 30 não é apenas o celular mais fino da nossa lista, como é um dos mais finos lançados até hoje, especialmente entre os modelos com conectividade 5G. Se o M62 peca por ter tela de 60 Hz, neste da Motorola temos um painel de 144 Hz para fluidez muito superior. Além disso, há painel OLED com HDR10+ que entrega brilho forte e reproduz uma maior gama de cores. Há som estéreo com boa potência que está a par dos rivais, enquanto o som entrega bom equilíbrio sonoro entre graves, médios e agudos; apesar de distorcer um pouco no máximo. O Edge 30 vem com a recente plataforma Snapdragon 778G Plus da Qualcomm e se mostrou bastante ágil em nosso teste de velocidade, superando os demais citados. Ele também vai bem em jogos e roda tudo de forma suave. Claro que para deixar o aparelho fino a Motorola teve que sacrificar sua bateria. Ele entrega a menor autonomia dos modelos da nossa lista, então é preciso pegar leve para não ficar na mão antes do final do dia. Pelo menos ele demora apenas 1 hora para recarregar. Suas câmeras não decepcionam e também não impressionam nas fotos e vídeos.

Análise do Motorola Edge 30

Poco X4 GT

Nem só a Motorola investe em intermediários com tela de 144 Hz, a Xiaomi também possui modelos custando pouco mais de R$ 2.000 focados em entregar alta fluidez, como é o caso do Poco X4 GT. Este modelo da fabricante chinesa possui painel IPS LCD de 6,6 polegadas que pode não ter as cores vibrantes e o preto perfeito do AMOLED, mas traz brilho alto, suporte a HDR10 e Dolby Vision. O sensor de toque responde a 270 Hz para reduzir a latência em jogos, enquanto a parte sonora traz som estéreo bem equilibrado entre graves, médios e agudos. O hardware que equipa o X4 GT é o Dimensity 8100 da MediaTek aliado a 8 GB de RAM. Este intermediário da Xiaomi mostrou bom desempenho em nossos testes e não fica fechando os aplicativos como outros da marca que testamos. Ele traz um bom sistema de dissipação que evita que o celular esquente ao jogar por muito tempo. Sua bateria dura bastante e recarrega em menos de 50 minutos, o que é uma boa vantagem perante a maioria dos modelos da nossa lista que leva o dobro deste tempo. Suas câmeras capturam fotos condizentes com a categoria, mas a câmera frontal não filma em 4K como em intermediários da Samsung.

Análise do Poco X4 GT

Samsung Galaxy A73

Fechando a nossa lista de intermediários que recomendamos ficar de olho nas ofertas de final de ano temos o Galaxy A73. Ele traz a câmera de 108 MP do Galaxy M53 com a resistência à água do Galaxy A53. O que está tudo incluso em pacote com conectividade 5G por preço atual de R$ 2.300. O A73 possui tela de 6,7 polegadas com resolução Full HD+ com brilho forte e taxa de atualização de 120 Hz. O som estéreo tem boa potência, mas não é tão equilibrado quanto o do Poco X4 GT ou Edge 30. Ele traz o Snapdragon 778G e 8 GB de RAM para entregar bom desempenho com bateria que dura o dia todo. O tempo de recarga não é dos melhores, como é padrão da Samsung é preciso esperar 2 horas para ter a bateria devidamente recarregada. Já o conjunto fotográfico é o que mais se destaca da nossa lista com imagens nítidas e limpas mesmo ao fotografar em locais mais escuros.

Análise do Samsung Galaxy A73

Conclusão