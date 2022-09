Meilleurs claviers alternatifs pour Android : lequel installer ?

Les téléphones et les tablettes Android ont tous des claviers différents selon les versions du système et les surcouches des constructeurs. Mais l’une des forces de l’OS de Google est justement de pouvoir le changer à sa guise avec des claviers alternatifs . Pour vous aider à faire votre choix et profiter de la meilleure expérience de frappe possible, nous avons fait une sélection des meilleurs claviers alternatifs sur Android.

Gboard, le clavier Google

Nombreux sont les utilisateurs, même sur iOS, qui ne jurent que par le clavier de Google. En effet, celui-ci propose déjà pas mal de bonnes idées piquées chez la concurrence, on peut saisir du texte en glissant le doigt sur les touches du clavier virtuel ou encore par reconnaissance vocale. Les concurrents comme Samsung, LG, Asus… utilisent leur propre solution. Fidèle à son ADN, le géant de la recherche propose une alternative sobre et épurée sans fioriture.

Gboard permet de lancer des requêtes directement à travers le moteur de recherche, celles-ci s’affichent directement à la place du clavier virtuel. Une bonne idée afin de faire plusieurs choses en même temps sans avoir à quitter ce que l’on est en train de faire. Le partage des GIF est notamment au programme et permet de faire une recherche parmi ceux qui véhiculent le mieux l’émotion que l’on souhaite transmettre à un contact. Les emojis sont bien entendu également de la partie pour agrémenter les discussions par exemple.

Swiftkey

L’application est l’une des plus populaires au monde et ses nombreux atouts le classent un peu au-dessus de la mêlée. L’un de ces gros points forts étant d’être particulièrement doué dans la prédiction des mots, peu importe la situation que ce soit à travers vos mails, les réseaux sociaux ou même les SMS.

Avec l’appui du cloud, vous pouvez synchroniser votre propre style sur l’ensemble des périphériques que vous utilisez, smartphones, tablettes… On a vraiment le sentiment de ne plus être obligé d’écrire tant l’éditeur a travaillé sur l’aspect prédictif des mots. On peut écrire de manière classique ou encore par glissement de doigt, tandis qu’un grand nombre de langues sont supportés signale l’éditeur de l’application.

A.I. Type

Le clavier dispose de nombreux atouts indéniables comme sa grande personnalisation puisque des milliers de thèmes sont disponibles gratuitement. Les emojis sont auto-suggérés par le clavier virtuel, cela dépendra en principe du contexte et des mots employés lors d’une conversation. Une nouvelle interface déroulante pensée pour sélectionner facilement les emojis est entre autres de la partie.

La saisie par glissement est naturellement proposée, tandis que l’éditeur permet de redimensionner à souhait la taille du clavier. On imagine que cela permet de s’adapter facilement aux grands écrans comme ceux des phablettes ou encore les tablettes bien entendu.La vie privée est également au centre des préoccupations de ai.type puisque l’éditeur promet qu’aucune donnée collectée n’est communiquée et promet que les textes restent cryptés et privés. Une bonne chose si bien entendu la parole de l’éditeur est tenue. Notez qu’une version “Plus”, payante (3,19 euros) est également proposée sur le Play Store.

Chrooma Keyboard

Lancé en 2016, ce clavier alternatif se veut au moins aussi minimaliste que celui de Google avec Gboard, le redimensionnement du clavier est possible et la présence d’un mode nuit le rend très pratique à l’usage. Sa particularité est de pouvoir changer de couleur en fonction des applications dans lequel vous l’utilisez. Si l’interface de l’application est bleue (comme Facebook), le clavier prendra une teinte proche.

Les GIF, les emojis et la saisie par glissement sont naturellement au programme. De même pour le mode pour l’utilisation à une main et la prise en charge multilingue. Bien que sobre et épuré, l’éditeur offre néanmoins la possibilité de le modifier via des options de personnalisations qui sont présentes au sein du clavier virtuel. Attention, pour pouvoir l’utiliser pleinement, il faudra passer à la caisse puisque des achats in app sont prévus au programme.

Facemoji Keyboard

Facemoji Keyboard se veut être un clavier fun. Rien que sa petite vidéo de présentation (voir ci-dessus) met l’accent sur la convivialité et la légèreté avec des services plutôt centrés sur la communication “au-delà des mots” : boutique de stickers (parce que les emojis, y en a jamais assez), des GIFs comme s’il en pleuvait et bien sûr des emojis, des centaines voire des milliers d’emojis.

Les emojis sont d’ailleurs au centre de ce clavier, puisqu’il est équipé d’un moteur de suggestion qui vous propose des combinaisons d’emojis à insérer en un clic dans votre texte en fonction du contenu (ce n’est pas pour remplacer le texte, mais plutôt pour l’illustrer. Heureusement, pour écrire votre texte, vous avez le clavier (avec correction automatique en plusieurs langues), la saisie en glissant ou la dictée vocale.

Facemoji, c’est aussi une interface personnalisable. Non seulement l’application intègre une boutique communautaire de thèmes (avec plusieurs milliers de thèmes disponibles), mais vous pouvez aussi agrémenter votre expérience avec vos propres contenus, comme une photo qui se place en transparence derrière les touches.

Fleksy

L’éditeur de l’application définit son clavier virtuel comme étant le plus amusant, le plus personnalisable et le plus rapide au monde. Nous l’avons d’ailleurs relevé précédemment puisque Fleksy a battu un record du monde de vitesse.

Le clavier virtuel supporte les GIF, plus de 800 emojis et un certain nombre de thèmes. L’éditeur en profite pour souligner que sa solution est la seule à proposer un tel niveau de personnalisation, des extensions personnalisables à souhait. Visiblement, les utilisateurs semblent particulièrement contents de l’application.

Ginger

Capable d’apprendre en fonction de vos habitudes, Ginger est un clavier efficace, pratique et très intuitif. Pour ponctuer et donner de la vie à vos messages, le clavier propose des centaines d’emoji et de GIFs animés. De même, Ginger dispose de plusieurs thèmes colorés de styles différents et d’un service de traduction intégré. Son atout principal ? Si vous vous ennuyez, le clavier intègre une série de mini-jeux, destinés à vous faire passer le temps.

Go Clavier

Go Clavier se démarque principalement par la très grande personnalisation qu’il permet. C’est sans doute une des meilleures alternatives si vous n’avez pas peur du kitsch, son large choix de thèmes (plus de 10 000) proposant des designs souvent très colorés et originaux. Pour se démarquer et viser du tape-à-l’œil, c’est certainement l’application qu’il vous faut.

On retrouve également la personnalisation des polices de caractère, des centaines d’emojis, des plug-ins et d’autres fonctionnalités qui sont présentes sur la plupart des claviers Android dont le correcteur d’orthographe. Par contre, on n’est clairement pas au niveau d’une appli comme Swiftkey en ce qui concerne la prédiction des mots. Go Clavier se distingue pour ses thèmes extravagants et ses possibilités de personnalisation plus que pour ses performances.

Grammarly Keyboard

Grammarly Keyboard est un clavier virtuel qui s’adresse plutôt aux anglophones et aux personnes qui utilisent l’anglais de façon régulière (ou quotidienne). La particularité de Grammarly est d’offrir des suggestions grammaticales et syntaxiques en plus des éventuelles corrections orthographiques. Et il affiche une explication lexicale de la correction à apporter, pour que vous puissiez vous améliorer. Il est compatible avec plusieurs variantes de l’anglais (américain, britannique, canadien et australien), mais avec aucune autre langue malheureusement.

Comme tous les autres claviers virtuels du Play Store, Grammarly intègre une barre de suggestion au-dessus des touches du clavier complet. Parmi ces suggestions, vous retrouvez bien sûr les fautes d’orthographe, mais aussi les erreurs de style et de grammaire. Il propose ainsi d’ajouter un article quand il en manque un, supprimer un mot en trop et même de modifier une tournure qu’un anglophone natif n’utiliserait pas.

Le moteur peut également suggérer des synonymes pour enrichir le texte et rajouter de la ponctuation quand il en manque (ou en retirer dans le cas contraire). Enfin, il propose un dictionnaire personnalisé pour ajouter des noms propres ou des néologismes. Grammarly n’intègre pas tous les services fun et colorés de la concurrence, comme les GIF, les emojis et autres. Ce clavier n’améliorera donc pas l’esthétique de vos messages. Mais il s’attachera à en améliorer le contenu.

Kika Emoji Keyboard

Encore un clavier qui choisit de tout miser sur les emojis, les GIF et autres stickers en vue de donner du peps à nos conversations. L’ergonomie semble être un gros atout de Kika Emoji Keyboard puisque l’éditeur souhaite faciliter au maximum la saisie d’une seule main. Le clavier virtuel se place sur le côté de son choix afin de correspondre au mieux à son utilisateur. La fluidité est au rendez-vous pour une saisie rapide.

Openboard

OpenBoard est un clavier qui, en apparence, vous semblera ordinaire. Et, a priori, vous n’auriez pas tort. Ce clavier propose de nombreux services que vous retrouvez par ailleurs chez d’autres, comme les suggestions prédictives, la correction orthographique, les emojis, le déplacement du curseur en navigant sur la barre espace, la prise en charge multilingue, etc. L’application est visuellement personnalisable grâce à des thèmes. Bref, c’est basic, mais l’essentiel est là (sauf peut-être la saisie en glissant façon “Swype”).

Pourquoi avoir placé OpenBoard dans ce dossier si rien ne le distingue des autres ? Parce qu’il s’agit d’un projet open source qui n’espionne pas et dont vous pouvez retrouver toutes les ressources sur Github. C’est un projet communautaire à but non lucratif qui ne dépend d’aucune librairie de Google pour fonctionner. Il s’agit d’une initiative qui plaira non seulement à tous ceux qui ont peur de voir leur clavier abandonné avec le temps (comme Swype que Nuance a abandonné), mais aussi à ceux qui ont peur que les données de saisie du clavier soient enregistrées sans qu’ils ne le sachent (pour des études marketing par exemple).

