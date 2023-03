Les meilleurs émulateurs de consoles de jeux sur Android

Android regorge d’émulateurs de consoles pour redécouvrir les meilleurs jeux de votre enfance. Si vous ne savez pas vers quelles applications vous tourner en fonction des consoles, on a sélectionné pour vous les meilleurs émulateurs Android pour le plaisir du retrogaming.

Les émulateurs de consoles sur smartphone présentent plusieurs avantages dont celui d’avoir des jeux issus de différentes plateformes sur un seul et même appareil. Ils sont en plus gratuits pour la plupart. C’est donc une excellente alternative aux consoles de retrogaming si vous ne souhaitez pas en collectionner.

Vous profitez aussi d’une totale liberté de mouvement, même pour des jeux conçus à l’origine pour des consoles de salon. Voici notre sélection des meilleurs émulateurs de consoles de jeux disponibles sur Android.

AetherSX2 : le meilleur émulateur PS2 sur Android

Si vous recherchez un émulateur PS2 stable sur Android, AetherSX2 est le meilleur de la catégorie. C’est un portage du logiciel open source PCSX2. Le principe de fonctionnement est donc similaire pour ceux qui connaissent déjà PCSX2 sur PC. AetherSX2 est compatible avec la quasi-totalité (plus de 98%) des jeux de la PlayStation 2.

Sa configuration est par ailleurs très simple, mais il est indispensable de disposer d’une ROM de vos titres préférés ainsi qu’un fichier Bios valide. En effet, pour des raisons légales, ils ne sont pas disponibles par défaut sur cet émulateur. Le but de cet article n’est pas de dire où en trouver. C’est pareil pour tous les autres émulateurs de notre sélection.

Enfin, l’application est compatible avec les contrôles tactiles qui sont de surcroit personnalisables. Mais pour une expérience plus confortable, il est tout à fait possible de jouer avec une manette sans fil ou filaire.

On a gardé la mauvaise nouvelle pour la fin : début 2023, le développeur d’AetherSX2 a annoncé que l’application ne sera plus mise à jour, mais elle reste entièrement fonctionnelle. Raison pour laquelle AetherSX2 fait partie de notre sélection, car il reste l’émulateur PS2 pour Android le plus abouti.

AetherSX2

DuckStation sur Android : un excellent émulateur PS1

Taken 3, Final Fantasy 7, Tomb Raider ou encore Gran Turismo, pour ne citer qu’eux… La PlayStation originelle a connu plusieurs classiques. Si vous souhaitez revivre ces jeux vidéo mythiques ou simplement les découvrir parce qu’ils ne sont pas de votre génération, DuckStation est l’un des meilleurs émulateurs de la PS1 sur Android, si ce n’est le meilleur. Il est également disponible sur d’autres plateformes comme Windows, macOS, Linux et il existe désormais une version de DuckStation pour Xbox.

Son développeur a fait des efforts louables pour parvenir à une plateforme fluide et compatible avec la grande majorité des jeux de la console. La configuration de l’émulateur n’est pas très compliquée. Avec cette application, les jeux ne sont pas pré-installés. Vous aurez donc besoin de charger des ROMs dont vous avez copie. Il est possible de jouer avec une manette ou d’utiliser les contrôles tactiles.

ePSXe, l’émulateur PS1 bien connu sur PC dispose également d’une version Android si vous cherchez une alternative. Cette application marche bien, mais nous trouvons DuckStation plus fluide et plus stable.

DuckStation

MelonDS et Drastic DS : les meilleurs émulateurs Nintendo DS sur Android

Plusieurs émulateurs de la Nintendo DS méritent d’être mentionnés ici, mais MelonDS est l’application qui monte en puissance en ce moment sur Android. Relativement récent, c’est un portage de la version éponyme pour PC. Il marche bien sur smartphone tout en étant régulièrement mis à jour.

En alternative, il est impossible pour nous de ne pas mentionner Drastic DS qui est un excellent choix. Mais contrairement à MelonDS, il est payant. Si vous être prêt à y mettre 4,49 €, c’est le meilleur émulateur pour la plateforme Nintendo DS sur Android et il marche mieux sur les appareils moins puissants.

Si vous choisissez MelonDS, il vaudrait mieux avoir un smartphone haut de gamme de ces 2 ou trois dernières années. Sur les modèles milieu de gamme ou sur les haut de gamme plus anciens, vous pourriez expérimenter des chutes de performances sur certains jeux, mais l’émulateur s’améliore au fil des mois.

melonDS

Avec cet émulateur DS, vous pouvez sauvegarder votre progression à n’importe quel moment, configurer les commandes tactiles ou encore connecter une manette filaire ou sans fil. Enfin, comme les applications de notre sélection, vous aurez besoin de charger les ROMs de vos jeux préférés.

DraStic DS Emulator

Citra : la Nintendo 3DS dans votre smartphone

C’est un émulateur 3DS bien connu sur PC et Citra dispose depuis peu d’une version Android. Cette application est toujours disponible en accès anticipé depuis son lancement en 2020, mais l’émulation fonctionne bien et vous pouvez faire tourner des centaines de jeux 3DS en chargeant une ROM.

L’effet 3D de la console n’est certes pas disponible en émulation, mais tout fonctionne normalement et vous ne manquerez rien de l’expérience ludique des meilleurs jeux de la 3DS en retrogaming. De plus, Citra offre des graphiques améliorés avec une meilleure résolution et une optimisation des textures. L’émulateur n’a pas été mis à jour depuis deux ans, mais officiellement le support n’a pas été abandonné.

Citra Emulator

Dolphin Emulator : la référence des émulateurs Nintendo Wii et GameCube

L’émulateur Dolphin a fait ses débuts en 2003 sur PC en tant qu’émulateur de la console GameCube avant de s’étendre aux jeux de la Wii. Il bénéficiait déjà d’une solide réputation avant son portage sur Android en 2013. Dolphin permet de jouer à n’importe quel jeu de la GameCube ou de la Wii sur smartphone pour peu que vous disposiez d’une copie des jeux en question. On pense notamment à quelques classiques comme Mario Kart Wii, Xenoblade Chronicles, The Legend of Zelda : The Wind Waker ou encore Super Smash Bros Brawl.

Pour le faire fonctionner confortablement, vous aurez besoin d’un smartphone puissant. N’importe quel flagship de ces dernières années devrait convenir. L’application propose des contrôles tactiles virtuels, mais reste compatible avec les manettes externes (avec ou sans fil) pour plus de maniabilité. L’autre point fort de cet émulateur Wii et GameCube c’est qu’il est bénéficie d’un support très actif avec des mises à jour régulières.

Dolphin Emulator

Meilleur émulateur Nintendo Switch : Skyline

Sur PC comme sur Android, l’émulation de la Switch est encore loin d’être parfaite. Toutefois, certains émulateurs s’en sortent mieux que d’autres. Sur ordinateur, Yuzu est sans doute le meilleur émulateur de la Switch. Le plus proche équivalent sur Android s’appelle Skyline et il a été créé avec la bénédiction des développeurs dernière Yuzu. Les deux applications reposent notamment sur le même code (Open-Source).

Skyline n’est malheureusement pas compatible avec tous les jeux de la Switch, mais l’équipe de développement est totalement transparente à ce sujet et propose d’ailleurs une lise des jeux qui fonctionnent sans problème majeur. À l’heure où ces lignes sont écrites, 30 jeux fonctionnent normalement, dont Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Celeste, Bayonetta 2, Diablo III : Eternal Collection, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.

Plus de 700 jeux tournent également dans l’émulateur, mais sont susceptibles de rencontrer des bugs mineurs à majeurs. Enfin, plus de 500 jeux de la Nintendo Switch ne peuvent pas encore être émulés. La liste complète des jeux compatibles est disponible à cette adresse. Notez enfin qu’il vous faudra dumper vos propres cartouches de jeux pour les installer dans l’émulateur si vous souhaitez rester dans la légalité. L’APK de Skyline est disponible en téléchargement sur le site du projet. L’application est mise à jour régulièrement.

Retroarch : NES, Nintendo 64, Sega Mega Drive, Game Boy… émulez n’importe quelle console

Si vous recherchez l’émulateur d’une console spécifique, vous avez le choix entre installer une application dédiée (standalone) ou jeter votre dévolu sur une super-application permettant d’émuler de nombreuses consoles à la fois. C’est la finalité de RetroArch. Ce n’est pas un émulateur à proprement parler, mais une sorte d’agrégateur permettant d’installer plusieurs émulateurs sous forme de plugins (ici baptisés « cœurs » ou « Cores » en anglais).

La plupart des émulateurs que l’on retrouve dans RetroArch sont Open Source (licence GPL, MPL, etc.). La configuration de l’application n’est pas très compliquée. Il suffit de rechercher et d’installer un émulateur (cœur) puis de charger des ROMs pour profiter de vos jeux. L’interface de RetroArch est très rudimentaire, mais il est possible d’organiser votre catalogue en utilisant une application comme DIG qui permet de classer vos ROMs de retrogaming de manière beaucoup plus agréable visuellement. DIG est entièrement compatible avec RetroArch.

Enfin, l’une des soucis lorsqu’on utilise ce genre d’agrégateur est de savoir quel émulateur choisir pour quelle console. La plupart des émulateurs Open Source listés dans cet article sont disponibles en tant que cœurs dans RetroArch. Pour le reste, il existe des équivalents. Vous pouvez par exemple utiliser PCSX-ReARMed à la place de DuckStation.

Mais rien ne vous empêche d’utiliser un émulateur standalone si l’alternative dans RetroArch n’est pas disponible ou fonctionne moins bien (c’est le cas des émulateurs pour Dreamcast, Wii, GameCube ou encore PS2). Voici donc une liste non exhaustive des meilleurs cœurs RetroArch pour chaque console.

Game Boy Advance : mGBA

: mGBA Game Boy et Game Boy Color : Gambatte

et : Gambatte Nintendo NES : Nestopia

: Nestopia Nintendo 64 : Mupen64Plus

: Mupen64Plus PlayStation (PS1) : PCSX-ReARMed

: PCSX-ReARMed Sega Mega Drive, Game Gear : Genesis Plus GX

: Genesis Plus GX Sega Saturn : Yabause

: Yabause Super Nintendo (SNES) : Snes9X

: Snes9X Atari 2600 : Stella

: Stella PlayStation Portable (PSP) : PPSSPP (fonctionne beaucoup mieux en standalone)

RetroArch

L’émulation de consoles de jeux est-elle légale ?

La légalité de l’émulation revient très souvent et se pose naturellement quand on souhaite en faire l’expérience. D’aucuns la trouvent tout à fait légale, mais la réponse est en fait à nuancer, car il faut séparer l’émulation en elle-même et l’utilisation des ROMs/ISOs des jeux.

L’émulation étant une reproduction du comportement d’une console sans la copier, la pratique est légale. Mais le but de l’émulation est de faire tourner des jeux qui sont protégés par le droit d’auteur. Et c’est ici que les choses se compliquent.

Il est illégal de télécharger des ROMs et ISOs de jeux sur Internet, tout comme il est illégal de récupérer une copie d’un album ou d’un film sur les réseaux P2P. La loi prévoit toutefois une exception (confère les articles L122-5 et L122-6-1 du code de la propriété intellectuelle).

En résumé, rien ne vous empêche de réaliser une copie de sauvegarde d’un jeu que vous vous êtes procuré légalement pour peu que l’usage reste strictement privé et que le but est de préserver son utilisation.

Ces mêmes articles s’appliquent au Bios de la console émulée quand cela est nécessaire. Vous n’avez donc pas le droit de télécharger un fichier Bios sur Internet quand il est indispensable pour émuler une console.