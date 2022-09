iPhone 14, análisis: el mejor iPhone 13 que Apple pudo hacer

En un contexto de móviles en gran parte grandes (a partir de pantallas de 6,4 pulgadas), las propuestas más compactas escasean y de hecho, en la nueva remesa de para este año, vemos que la marca ha matado el formato ‘mini’. Y en el del 14 vemos el que ahora queda como opción base, si bien no podemos hablar del más pequeño estrictamente.

Como dijimos ya en las primeras impresiones, el iPhone 14 es el hermano menor (en tamaño) del iPhone 14 Plus, manteniendo gran parte del hardware y el diseño. Dos móviles que se han desmarcado algo más del estamento Pro, habiéndolo comprobado tras probar a fondo el de menor tamaño.

Ficha técnica del Apple iPhone 14

iPhone 14 - Advertisement - Pantalla OLED Retina 6.1″



2.532 x 1.170 píxeles, Super Retina XDR, 19.5:9

460ppp



True-tone, 60 Hz How to activate YouTube’s picture-in-picture mode on iPhone Procesador Apple A15 - Advertisement - ALMACENAMIENTO 128 / 256 / 512 GB MEMORIA RAM - Advertisement - 6 GB Dimensiones y peso 146,7 mm x 71,5 mm x 7,6mm

173g Software iOS 16 The webcam that looks like a real eye, you can build it yourself with these plans Cámaras traseras Principal: 12MP, f/1.6, OIS, QuadLED flash



Secundaria gran angular: 12MP, f/2.4



Vídeo: 4K Dolby Vision, 1080p/240fps, HDR, modo cinemático Cámara frontal 12MP, f/1,9, TOF 3D, slow-motion, AF Batería Carga rápida 18W e inalámbrica MagSafe 15W

Conexión Lightning Otros WiFi 6, 5G, BT 5.2, NFC, GPS, dualSIM, eSIM, altavoces estéreo Dolby Atmos, reconocimiento facial, resistencia al agua IP68 Precio 1.009 euros

Diseño:cero novedades, cero disconformidades

El diseño de los iPhone de 2022 no ha experimentado cambios hablando de los no Pro, dado que se mantiene la estética de las esquinas a 90 grados, el módulo de cámaras cuadrado en una esquina y el notch que la compañía asentó desde el “revolucionario” iPhone X. También tenemos una trasera en brillo y el borde de aluminio en mate, siguiendo a la inversa en estos aspectos con relación a los Pro.

Se le dice adiós a la pantalla de 5,4 pulgadas y lo más pequeño de los iPhone de primera linea se queda en 6,1 pulgadas

Lo relativamente novedoso de este iPhone 14 con respecto a lo anterior es lo que hemos comentado en la introducción: acabada la estirpe ‘mini’ con el iPhone 13 mini, se le dice adiós a la pantalla de 5,4 pulgadas y lo más pequeño de los iPhone de primera línea se queda en 6,1 pulgadas, por lo que al final son unas dimensiones y un volumen resultante prácticamente equivalente all iPhone 13 y al iPhone 13 Pro, si bien éste último pesa más.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm²) Volumen (cm3) iPhone 14 146,7 71,5 7,8 172 6,1 3.279 104,89 81,81 iPhone 13 146,7 71,5 7,7 204 6,1 3.095 104,89 80,77 iPhone 13 Pro 146,7 71,5 7,6 173 6,1 3.240 104,89 79,72 Sony Xperia 10 IV 153 67 8,3 161 6 5.000 102,51 85,08 Samsung Galaxy S22 146 70,6 8,1 168 8,9 3.700 103,08 78,33 Xiaomi 12 152,7 69,9 8,16 208 6,28 4.500 106,73 87,1

Así, tenemos un clon del iPhone 13 que transmite exactamente las mismas sensaciones, ésas que conoceréis quienes tenéis un iPhone desde los iPhone 12: unas esquinas que nos hacen añorar las curvas del iPhone 11 Pro o anteriores, pero que tampoco son cortantes. Además, la funda las suaviza un poco y lo realmente bueno es que, pese a tener un acabado en brillo, ni resbala ni se llena de huellas (la trasera, la manzanita es otro cantar).

En común al resto de iPhone vemos el borde metalizado en el que se engarzan los botones físicos, el botón de silencio, la bandeja de la SIM y el puerto Lighting. El altavoz principal custodia al puerto en uno de los lados, figurando éste y las ranuras del micrófono a la misma altura que dicho puerto, sigue reinando la simetría.

En la parte superior, Face ID mantiene la muesca que sirve como diferencia sustancial entre los no Pro y los Pro de este año: como ya dijimos, nada de isla dinámica en este caso. Esto hace que observemos la simetría unilateral clásica de los iPhone (desde el X) y que el frontal no represente ningún cambio como en este caso, lo cual (anticipamos) no tiene por qué ser algo negativo.

iPhone 13 Pro (abajo, izquierda) y iPhone 14 (arriba, derecha).

Es cómodo al agarre en gran parte gracias a que se mantiene en casi 30 gramos por debajo de los 200 gramos; para quienes valoramos este aspecto y seguimos sin acostumbrarnos a los móviles más voluminosos y pesados, es algo que se nota. De hecho, lo notamos bastante entre un iPhone 13 Pro y éste.

Los acabados son de calidad, así como los materiales. La sensación es la de sostener un teléfono robusto, cuyo diseño del módulo no facilita que se acumule polvo como en otros casos. Eso sí, sin funda veremos que tiene el “efecto mecedora” si lo usamos apoyado sobre una superficie (y eso que las cámaras sobresalen bastante poco).

Pantalla: sin Pro no hay paraíso

Como hemos dicho, el tamaño mínimo de pantalla de un iPhone de nueva generación son las diagonales de 6,1 pulgadas. Si hablamos de la línea básica, este iPhone 14 integra un panel OLED Retina de 6,1 pulgadas con resolución de 2.532 x 1.170 píxeles, con lo que se cuenta una densidad de 460 píxeles por pulgada (ppp). La proporción es de 19.5:9, dispone de ajuste automático True Tone (para la temperatura de la pantalla) y la tasa de refresco máxima es de 60 Hz.

Con algunas excepciones, Apple (por fin) se asentó en densidades por encima de los 450 ppp desde el iPhone XS (2019), parámetro que nos da más definición. En este caso, tanto la resolución como la densidad se traducen a una buena experiencia en cuanto a nitidez, viendo los elementos bien definidos y leyéndose correctamente el texto.

La calibración de fábrica nos parece equilibrada, de manera que viene con unos blancos ligeramente fríos pero cercanos al punto medio. Además, True Tone funciona bien y sigue compensando tenerlo activado, ya que así la temperatura se va adaptando según el ambiente (y lo hace muy bien y rápido).

La calibración de fábrica nos parece equilibrada y sigue compensando tener TrueTone activado

El buen contraste es prácticamente inherente a un panel OLED, y ésta no es una excepción. La dosis de contraste es buena y el brillo máximo también (que se ha incrementado con respecto a su predecesor), estando equilibrada también a nivel de saturación, sin echar de menos ningún ajuste.

Porque, vaya, hablando de ajustes de pantalla la cosa se pone algo divertida en iOS 16, pero no precisamente más completa o más fácil. Hay que tener en cuenta, además, que en este iPhone no tenemos Always-On Display o pantalla ambiente. ¿Por qué? Porque patatas, probablemente.

Sin esta función extra, lo que vemos en el menú de configuración general son los siguientes apartados:

Pantalla y brillo : iOS 16 sigue dejando poco de la mano del usuario (para bien de unos y no de otros), disponiendo aquí la configuración del aspecto (claro u oscuro), la activación de modos automáticos (True Tone, Night Shift, etc.) y el zoom de la pantalla entre otros. Sin cambios en este caso.

: iOS 16 sigue dejando poco de la mano del usuario (para bien de unos y no de otros), disponiendo aquí la configuración del aspecto (claro u oscuro), la activación de modos automáticos (True Tone, Night Shift, etc.) y el zoom de la pantalla entre otros. Sin cambios en este caso. Pantalla de inicio : a lo previo se añade la opción de que aparezca “Buscar” en la pantalla de inicio, concretamente en la parte de abajo (sobre el dock)

: a lo previo se añade la opción de que aparezca “Buscar” en la pantalla de inicio, concretamente en la parte de abajo (sobre el dock) Fondo de pantalla: este apartado cambia para introducir las nuevas opciones de personalización tanto para el fondo de la pantalla de inicio como la nueva pantalla de bloqueo. También vemos la opción de “Añadir nuevo fondo de pantalla”, donde vemos varias clasificaciones y opciones como las de fotos aleatorias.

Secciones “Pantalla y brillo” y “Pantalla de inicio” en los ajustes de iOS 16 en el iPhone 14.

Eso sí, Apple ha dado su brazo a torcer en cuanto a “nuestra intrusión” a la hasta ahora inquebrantable pantalla de bloqueo, en la que más allá del aspecto podemos añadir widgets. iOS 16 ofrece también una nueva interfaz de las notificaciones de modo que se agrupan en la parte inferior, si bien nos parece más cómoda la disposición habitual. Al final, toda opción de libertad para el usuario se agradece, y en este caso se acaba la quizás aburrida hegemonía de tipografías y disposición en esta pantalla.

Opciones para personalizar la pantalla de bloqueo (I).

Opciones para personalizar la pantalla de bloqueo (II).

La interacción con el panel funciona correctamente, notando una buena sensibilidad táctil tanto al toque simple como al doble. Nada que objetar tampoco en cuanto a ángulos de visión, aunque lo forcemos de manera exagerada.

¿Y el notch? Ahí está. No deja de ser algo que salva bien la inclusión del Face ID y que separa de algún modo los tiradores implícitos de las dos cortinillas disponibles desde su incorporación (desde el hueco de la derecha, el Centro de control, desde el hueco de la izquierda, la pestaña de notificaciones).

En el iPhone 14 de la muesca mide unos 7 milímetros desde el borde físico de la pantalla, exactamente lo mismo que en el iPhone 13 Pro. Pero resulta que el marco negro de la pantalla, que bordea cada lado por dentro, mide un milímetro más en el iPhone 14 que en el 13 Pro.

Esto es una nimiedad; no pasa nada, cero dramas. Pero teniendo en cuenta que parte de las mejoras de los Pro del año pasado y parte de las de este año no se han puesto en éste sin que haya alguna limitación aparente por motivos de hardware, no deja de parecer una oportunidad perdida para aspectos como éste; qué menos que dejar el marco fino de los 13 Pro, Apple.

Encuentra las 7 diferencias. (iPhone 14 a la izquierda, iPhone 13 Pro a la derecha)

En todo caso, la experiencia con la pantalla es buena, en la línea de lo que el fabricante nos suele acostumbrar. Si no somos especialmente sensibles a la tasa de refresco y no envidiamos demasiado la isla dinámica (cuya disección vemos en el análisis del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max), es una pantalla totalmente solvente y válida, aunque no estrictamente al día.

Rendimiento: sacando brillo al A15 (sin capar)

Qué bonito fue el año pasado lo de que todos los iPhone 13 integrasen un mismo procesador, si bien la gráfica estaba limitada en los no Pro (GPU con cuatro núcleos versus a los cinco de los Pro). Esa limitación es la que este año se ha esfumado para este iPhone 14, que dispone de un Apple A15 Bionic a la altura de los 13 Pro, pero no del nuevo Apple A16 Bionic, por lo que en este caso no tenemos un chip fabricado en 4 nanómetros.

El A15 es igualmente un procesador potente que ya catamos y nos ha dado una buena experiencia. Apple, parca como ella sola, sigue sin decirnos la RAM, aunque según iFixit tiene 6 GB, como el 13 Pro y los Pro de este año y dos GB más que el iPhone 13. ¡Albricias!

Así vemos el ‘Genshin Impact’ a pantalla completa.

Así, hemos estado exprimiendo el iPhone 14 y su rendimiento ha estado a la altura de manera continua. El A15 demuestra su validez enfrentándose sin problemas a ‘Genshin Impact’, el ‘PUBG’ o ‘Asphalt 9’, si bien en la apertura de éste último el renderizado era menos fino que en el iPhone 13 Pro (mismo hardware, distinta versión del sistema operativo).

En cuanto al calentamiento, no hemos notado que el móvil se caliente de manera preocupante. El aumento de temperatura se da especialmente si estamos un rato jugando a un juego exigente o viendo un streaming.

Pese a que en iOS no están disponibles todas las pruebas de rendimiento que están en Android y viceversa, os mostramos como siempre los resultados de los benchmarks del iPhone 14 junto con algunos de sus rivales y antecesores.

iPhone 14 iPhone 13 Pro iPhone 13 Huawei Mate Xs 2 Google Pixel 6a Samsung Galaxy S22 Xiaomi 12 Asus Zenfone 9 PROCESADOR Apple A15 Bionic Apple A15 Bionic Apple A15 Bionic Snapdragon 888 Google Tensor Exynos 2200 Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 6 GB 6 GB 4 GB 8 GB 6 GB 8 GB 8 GB 8 GB GEEKBENCH 5 (SINGLE/MULTI) 1.728 / 4.469 1.736 / 4.518 1.705 / 4.606 892 / 3.143 – 1.165 / 3.543 1.120 / 3.531 1.317 / 3.944 3D MARK Wild Life Unlimited 11.283 – – 6.546 6.967 – – 9.526 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 11.409 / 8.458 – – 6.547 / 3.786 – – – 10.892 / 8.166 PCMARK WORK – – 10.456 9.739 12.425 13.097 16.243

Software: celebrando la llegada de parte de lo esperado

El software propio de Apple para sus móviles se renueva cada año y los 14 vienen de serie con dicha última versión. Se trata de iOS 16, aunque como ya hemos explicado hay algunas novedades que en este iPhone 14 no veremos.

Hilando con lo que ya vimos en la toma de contacto, nos parece que esta primera versión madura del nuevo sistema operativo es estable y fluida. No hay signos de inestabilidad ni nada que nos pueda sugerir que falte optimización hablando al menos de lo que son las funciones que de momento ya hemos podido probar.

Así viene de fábrica el iPhone 14.

Ajustes en iOS 16.

A grandes rasgos, en el iPhone 14 iOS 16 se fundamenta en dos pilares: la personalización y las nuevas funciones de apps propias. De lo primero ya hemos hablado: se ciñe a la pantalla de bloqueo y de inicio, sin que podamos cambiar mucho más (los elementos del centro de control, pero esto no es nuevo).

Hay parte de las novedades que aún no están disponibles, como la de las “actividades en directo” (que son notificaciones activas en la pantalla de bloqueo y pintó bien), y otras que ya están disponible no nos han parecido más que opciones que podrían echarse de menos por parte de los usuarios más fieles a las apps propias, pero que tampoco son un anzuelo si no las usamos. Por ejemplo, las de Mail: son interesantes y acercan la app a competir con otras muy completas, pero la actualización por push sigue siendo poco efectiva y es tremendamente engorroso que los ajustes sigan fuera de la app (como en cámara). Ya sabéis, un nuevo análisis de un iPhone, un nuevo recordatorio de esto.

Para cambiar cualquier cosa de la app Mail has de salirte de la misma y, quizás, navegar por cinco menús.

Algo más interesantes son las novedades en galería y captura de pantalla. Podemos cambiar el nombre de las capturas y tirar de selección inteligente de texto (por ejemplo, capturar un correo electrónico y escribir al mismo). Y además de poder seleccionar elementos de la foto para poderlos pegar a modo de sticker en otra app arrastrando de una a otra (ojo ahí, interacción entre apps en primero y segundo plano en iOS), también podemos copiar directamente una foto y pegarla a otra app.

Así creamos un sticker o compartimos una selección de la foto, un simple tap.

Notificaciones agrupadas en la base (izquierda), interfaz con Siri (centro) y pantalla de bloqueo personalizada con efecto de profundidad (derecha). Esto último depende de qué detecte el sistema en la fotografía, porque como podéis ver en el primer caso no ocurre en todas (aunque sean un retrato).

Con estas cosas iOS va siendo más versátil y cómodo, aunque siempre nos favorecerá usar las apps de Apple (por ejemplo, a la hora de poner widgets en la pantalla de bloqueo. Lo que más nos ha gustado ver es la estabilidad y la fluidez que se espera de un móvil de (casi) última generación con un sistema operativo acabado de estrenar.

También nos ha funcionado muy bien Face ID, el sistema de reconocimiento facial avanzado que integran los iPhone en la era del notch. Sigue siendo rápido y útil en ambientes de baja luz e incluso de oscuridad, aunque para activar el teclado cuando nos pueda convenir sigue existiendo el “truco” de tocar las letras de Face ID y no añaden algún botón (más visible y deductivo).

Fotografía: pasando sin mucha pena, deseando algo más de gloria

Este apartado suele ser uno de los más importantes en un móvil de alta gama y especialmente si hablamos de los de Apple, pero siguiendo con lo que decíamos antes, cada vez hay más distancia entre la línea base y la Pro. Lo que vemos en el iPhone 14 es una configuración cuya evolución depende de con qué antecesor lo comparemos, pero pese a haber mejora no estamos viendo nada estrictamente nuevo en un iPhone (sí en un no Pro).

Lo que vemos en el iPhone 14 en cámaras es lo siguiente: