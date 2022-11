Google Maps : les fonctionnalités à connaître (itinéraire, GPS, Street view)

Vous utilisez sûrement Google Maps. C’est bien, mais on parie que vous n’en connaissez pas tous les trucs cachés ! Voici notre sélection des meilleures astuces pour mieux profiter du service de cartographie de Google. Suivez le guide pour en tirer le meilleur, ne plus jamais vous perdre, mais aussi découvrir de nouvelles choses !

Google Maps est l’outil de cartographie par excellence. Il est disponible par défaut sur les smartphones et tablettes Android, sur le web et même dans l’App Store d’Apple par le biais d’une application pour l’iPhone et l’iPad (depuis l’arrivée d’Apple Maps). Mais connaissez-vous vraiment toutes ses subtilités ? Voici quelques astuces pour mieux l’utiliser.

Passer Google Maps au mode sombre

Le mode sombre est enfin disponible dans Google Maps. Ce mode est une sorte de skin plus doux pour les yeux et l’autonomie (en tout cas sur les smartphones dotés d’un écran OLED). Pour l’activer :

Ouvrez l’application Google Maps

Cliquez sur l’icône de votre profil Google (en haut à droite à côté de la barre de recherche)

Allez dans Paramètres

Rendez-vous dans Thème

Appuyez sur Thème toujours sombre

Afficher le nombre de cas COVID-19 / l’emplacement des centres de vaccination

Google est en train d’ajouter des fonctionnalités qui aident à lutter contre le COVID-19. Il devient ainsi très facile de trouver un centre de vaccination dans Google Maps. Pour cela il suffit de chercher les mots vaccin COVID dans l’application.

Notez par ailleurs que le nombre de cas COVID-19 peut désormais s’afficher sur la carte. Pour activer l’option, il faut se rendre dans le coin supérieur droit de l’écran de votre smartphone et simplement toucher l’option “COVID-19 info”. En outre, sachez que Google teste actuellement l’affichage de l’affluence de population dans les rues. Pour l’heure, cette fonctionnalité est disponible uniquement à New York et à Sidney, mais l’entreprise américaine compte la déployer dans d’autres villes du monde prochainement, et notamment à Paris.

Trouver le prix de l’essence en fonction des stations-service

L’affichage du prix du carburant se déploie progressivement dans Google Maps. Il suffit ainsi de rechercher le mot-clé “station-service” pour afficher la liste des stations à proximité avec le prix du carburant. Utile pour trouver l’essence la moins chère !

Chercher les itinéraires accessibles en fauteuil roulant

Google Maps permet de dénicher les itinéraires facilement accessibles aux personnes en fauteuil roulant. L’application va afficher sur chaque itinéraire s’il existe un accès aisé pour les personnes à mobilité réduite, comme des stations de métro avec des rampes par exemple. Voici comment faire :

Recherchez l’itinéraire souhaité

Choisissez l’option “Transports en commun” (icône d’un tram)

Appuyez sur Options

Cochez Accessible en fauteuil roulant

Retournez en arrière

Les itinéraires listés sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant

Sélectionnez l’itinéraire qui vous convient le mieux

Consultez les horaires d’affluence d’un restaurant, d’un magasin ou d’un bar

Avant de vous rendre dans un bar, un restaurant ou dans votre magasin de jeux vidéo préféré, vous vous demandez souvent si le lieu est noir de monde ? Google Maps peut répondre à cette question ! Pour éviter de faire la file avant d’entrer dans une brasserie ou un café branché, il vous suffit de vérifier les horaires d’affluence directement dans l’application. Maps vous fournira alors un aperçu de la fréquentions moyenne d’un lieu public à l’heure de votre choix. On vous explique comment faire :

Tapez le nom de votre destination dans la barre de recherche

Cliquez sur la fiche du lieu

Allez dans Horaires d’affluence

Choisissez un jour de la semaine et une heure précise

Notez d’ailleurs que Google compte déployer prochainement de nouvelles options de notation pour les restaurants. Les utilisateurs pourront par exemple mentionner le prix des menu, la vitesse du service, si l’établissement propose de la vente à emporter ou non. Disponibles pour l’instant aux États-Unis, ces nouvelles options devraient arriver prochainement dans d’autres régions du monde, y compris la France.

Affichez le compteur de vitesse dans Google Maps

Google Maps permet de surveiller la vitesse à laquelle vous roulez grâce à un compteur de vitesse. Évidemment, ce compteur n’est destiné qu’au mode voiture. On vous explique comment activer le compteur de vitesse de Google Maps :

Allez dans le menu ≡ en haut à gauche

en haut à gauche Allez dans Paramètres > Paramètres de navigation

Activez Compteur de vitesse dans la section Options d’itinéraire en voiture

Google Maps vous prévient quand vous devez descendre du bus ou du train

Google Maps peut vous avertir quand vous devez descendre d’un bus ou d’un train, l’option, accessible directement depuis les notifications de votre smartphone, vous indique un peu avant le moment où vous devez sortir du bus ou du train, en fonction de votre destination.

Pour cela :

Lancez simplement un itinéraire en transports en commun et touchez Démarrer

Écoutez de la musique directement dans Google Maps

Google Maps vous permet de lire des musiques sur Spotify, Apple Music et YouTube Music directement dans l’interface de l’application. C’est notamment très pratique lors des trajets en voiture : vous n’avez ainsi plus besoin de passer d’une application à autre.

On vous explique comment activer le lecteur audio :

Lancez un itinéraire en voiture en appuyant sur Démarrer

Allez dans les Paramètres (en bas de l’interface)

(en bas de l’interface) Rendez-vous dans Commandes de lecture audio

Choisissez votre service de streaming musical

Un lecteur audio apparaît désormais juste en dessous des informations de votre itinéraire

Découvrez l’emplacement des stations de vélos en libre-service

Google Maps indique les stations de vélos en libre-service disponibles à proximité dans 24 villes, dont Lyon et Bruxelles. L’application indique aussi en temps réel combien de vélos sont encore libres dans chaque station.

Pour apercevoir les vélos sur la carte, il vous suffit d’être localisé dans une ville éligible.

Partager votre localisation avec vos amis

Partager votre localisation, avouez que c’est tout de même bien pratique lorsque vos amis doivent vous rejoindre. Vous leur envoyez les données du GPS par messages et ils n’ont ensuite plus qu’à utiliser Google Maps pour savoir quel itinéraire emprunter pour vous rejoindre. Dans la foulée, Google Maps fournit aussi en temps réel le pourcentage de batterie restant sur votre smartphone.

Voici comment procéder :

Ouvrez l’application Google Maps

Allez dans le menu latéral

Sélectionner Partage de position



Cliquer sur Commencer



Sélectionnez la durée pour laquelle vous souhaitez partager votre position

pour laquelle vous souhaitez partager votre position Choisissez ensuite la personne avec qui vous souhaitez partager votre localisation

Cliquez sur Partager



L’indicateur de batterie s’affichera chez votre contact en même temps que votre position

Télécharger des cartes pour les consulter hors-ligne

Google Maps intègre la navigation hors ligne, il est ainsi possible de télécharger des zones pour ensuite les consulter plus tard. Bien pratique quand le réseau mobile vient à manquer !

Pour cela, il vous suffit de :

Ouvrir le menu latéral de Google Maps

Appuyez sur l’option Plans hors connexion

Appuyez sur Sélectionner votre propre plan

Faites glisser le cadre de l’écran sur la zone que vous souhaitez télécharger

Appuyez sur le bouton Télécharger en bas, à droite

À découvrir : notre top des meilleurs GPS Android hors ligne

Utiliser la navigation vocale

Google Maps permet de transformer votre smartphone Android en véritable GPS de voiture. Il vous suffit de sélectionner un itinéraire et vous êtes ensuite guidé vocalement avec un plan et un repère qui suit votre trajet. C’est redoutablement pratique pour les automobilistes. Voici comment faire :

Cliquez sur le micro en haut à droite puis entrez une adresse vocalement

Cliquez sur le bouton en bas à droite pour sélectionner votre itinéraire. Vérifier que la voiture est bien sélectionnée comme mode de transport s’il s’agit d’un trajet en voiture.

Cliquez sur la flèche en bas à droite pour démarrer la navigation

Laissez-vous guider

À noter que si la voiture est déjà sélectionnée comme mode de transport, il vous suffit d’effectuer un appui long sur l’icône représentant le mode de transport pour accéder directement à la navigation.

À découvrir : notre sélection des meilleurs GPS pour Android

Naviguer en mains-libres

Lorsque vous êtes au volant, il sera particulièrement intéressant de pouvoir lancer Google Maps sans toucher votre téléphone pour pouvoir ensuite naviguer en mains libres. Et c’est tout à fait possible, il suffit que votre smartphone permette d’activer la commande vocale à partir de tous les écrans. Si c’est un smartphone récent, il ne devrait pas y avoir de problème. Voici comment faire :

Activer OK Google à partir de l’écran de verrouillage

Lancez l’application Google

Cliquez sur le bouton Plus en bas, à droite

en bas, à droite Sélectionnez l’option Paramètres puis Voix

puis Cochez les cases Depuis n’importe quel écran et Résultats personnalisés

Utiliser la commande OK Google pour naviguer dans Google Maps

Une fois que la fonction « OK Google » est activée, vous allez pouvoir lancer Google Maps sans toucher votre téléphone, même si celui-ci est verrouillé. Il vous suffit pour cela d’énoncer la commande vocale suivante :

« OK Google, lance Google Maps »

L’application s’ouvre alors sur votre smartphone. Malheureusement, la commande vocale du service a encore ses limites et une fois sur Maps, il faudra appuyer sur l’icône micro pour pouvoir énoncer un lieu ou une adresse vocalement. De la même façon, si vous prononcez la phrase « emmène-moi à telle adresse » à partir de la commande vocale OK Google, vous devrez tout de même cliquer sur le bouton “Démarrer” à partir des résultats de recherche pour démarrer la navigation.

À découvrir : comment utiliser Google Maps en GPS comme un pro

Explorer les alentours d’un lieu

Lorsque vous êtes en vacances ou en déplacement dans une ville que vous ne connaissez pas, il est possible d’obtenir la liste des lieux stratégiques autour de celui dans lequel vous vous trouvez, comme les restaurants, les magasins ou encore les cinémas. Pour cela, il vous suffit de :

Cliquez dans la barre de recherche pour ouvrir le menu

Sélectionner l’option Explorer les environs

En dessous, vous trouverez également une liste de lieux stratégiques

Par ailleurs une nouvelle mise à jour de l’application tire parti des capacités en réalité augmentée des smartphones les plus récents. La fonction Search with Live View permet d’explorer les environs à travers l’objectif de la caméra du smartphone. Il suffit pour cela d’avoir un smartphone compatible ARCore ou ARKit, et d’appuyer sur le bouton Caméra dans l’application.

Savoir quel est le quartier le plus touristique près de vous

Google Maps permet de vous orienter vers le quartier le plus touristique des alentours : l’application propose une courte description des quartiers qui vous entourent lorsque vous êtes en ville. Pour avoir accès à ces quelques conseils touristiques, il suffit de :

Vous rendre dans le menu Découvrir

Cliquez sur la petite flèche grise à droite du nom de la zone

Connaitre les zones à faibles émissions carbone et leurs particularités

Depuis 2020, certaines métropoles françaises, dont le Grand Paris, sont devenues des zones à faibles émissions carbone. Trois ont été créées en 2020 (Paris, Lyon et Grenoble) et sept autres (Aix-Marseille, Nice, Toulon, Toulouse, Montpellier, Strasbourg et Rouen) devraient les rejoindre avant la fin 2021. Cela veut dire que certains véhicules ne peuvent plus y circuler sur certains jours ou certaines heures.

Une mise à jour de Google Maps, poussée en juillet 2021, permet de prendre en compte les zones à faibles émissions carbone dans le calcul d’un itinéraire. Quand un itinéraire traverse une de ces zones, la prévisualisation du trajet alerte l’utilisateur et affiche la zone. Ses alertes sont contextuelles. Elles tiennent compte de la nature de la zone (numéros de vignette Crit’Air autorisés, jour et heure de circulation restreinte) et le modèle du véhicule du conducteur (si l’utilisateur a renseigné l’information).

En cas de restriction, si le trajet traverse la zone, mais ne s’y termine pas, l’application peut proposer un trajet alternatif. Si le trajet est entièrement dans la zone ou si sa destination y est située, Google Maps est désormais capable de proposer une alternative à la voiture (transport en commun, VTC, solution de mobilité urbaine). En juillet 2021, seule la zone parisienne était prise en charge en France (et quatre autres en Europe).

Sauvegarder vos lieux préférés

Imaginez par exemple que vous vous rendez dans un endroit dans lequel vous souhaiterez retourner, mais que vous n’êtes pas sûr de retrouver l’adresse. Pour cela, il vous suffit de le sauvegarder au sein de l’application en procédant de la manière suivante :

Cliquer sur l’adresse en bas

Cliquez sur l’étoile « Enregistrer »

Une fois le lieu sauvegardé, l’étoile bleue deviendra jaune et l’application vous indique que le lieu a été enregistré dans vos adresses

Donner des noms personnalisés à vos lieux préférés

Votre domicile et votre lieu de travail sont les deux lieux les plus importants à rentrer dans l’application, mais ils ne sont pas les seuls. Heureusement, il est totalement possible de personnaliser d’autres lieux dans lesquels vous vous rendez régulièrement, comme votre coiffeur ou l’adresse de vos amis. Pour cela, il vous suffit de :

Entrer une adresse dans la barre de recherche de l’application ou épingler un lieu à l’aide du point bleu

Toucher l’adresse

Cliquer sur le bouton « Trois points » en haut à droite pour ouvrir les paramètres

Sélectionner « Ajouter un libellé » et saisir le nom de votre choix

N’oubliez plus où vous avez garé votre voiture

Vous avez tendance à oublier où vous avez garé votre voiture, surtout lorsque vous voyagez dans une ville que nous connaissez pas ? Google Maps peut enregistrer l’emplacement exact où vous avez laissé votre véhicule. Pour ça, il vous suffit de :

Garer votre voiture quelque part

Cliquez sur le point bleu qui représente votre localisation sur la carte

Choisissez Définir comme lieu de stationnement

Un message Vous êtes garé près d’ici s’affiche alors à cet endroit

s’affiche alors à cet endroit Vous pouvez effacer l’emplacement en cliquant simplement dessus

Accéder à votre historique de localisation

C’est un fait, Google Maps mémorise tous les lieux dans lesquels vous vous rendez et tous vos trajets. C’est pratique pour ceux qui n’ont pas de mémoire, mais savez-vous comment accéder à l’historique de localisation ? C’est assez facile, suivez simplement ces étapes :

Ouvrez le menu de droite

Cliquez sur « Vos trajets »

Vous avez accès à tout votre historique, les lieux, les photos que vous avez prises et même le mode de transport (à pied, en voiture, transports en commun)

Accéder à Street View via le smartphone

Google Street View vous permet de visualiser les lieux comme si vous y étiez et cette option est également disponible sur mobile. Toutefois pour y accéder, ce n’est pas tout à fait pareil que sur PC. Voici comment faire :

Entrez une adresse dans la barre de recherche

Placez le doigt sur l’adresse en bas de l’écran et swipez vers le haut

Cliquez sur Street View

À lire : Google Street View a sa propre application

Placez un repère sur la carte

Si vous deviez être amené à visiter un lieu qui n’est pas référencé sur l’application, l’astuce qui vous permet de placer un repère vous sera bien utile pour pouvoir le retrouver ensuite. Pour cela, il vous suffit d’effectuer un appui long sur la zone pour laquelle vous souhaitez ajouter un repère. Vous pourrez ensuite ajouter un libellé comme expliqué dans le paragraphe.

On peut rajouter des étapes à son trajet sur Google Maps, bien pratique au moment de partir en vacances. Ainsi au moment de partir vous pouvez définir des arrêts dans des lieux que vous voulez visiter par exemple. L’avantage c’est que du coup Maps va estimer le temps d’arrivée au point final en comptant les détours. Voyons maintenant comment faire

Ouvrez Maps et définissez votre trajet initial

Appuyez sur les 3 petits points en haut à droite et faites Ajouter une étape

Rajoutez votre étape, vous pouvez en rajouter autant que vous le voulez

Vous pouvez aussi réorganiser les étapes comme vous le voulez. Sachez aussi que l’ajout d’étapes à votre itinéraire fonctionne aussi bien que vous soyez à pied en voiture, à vélo ou en transport en commun. Il suffit ensuite de se laisser guider comme vous avez l’habitude de le faire avec l’application.

Naviguez en réalité augmentée avec Google Maps

Google Maps est doté d’un mode navigation en réalité augmentée. Grâce à l’intelligence artificielle, l’application ajoute des éléments destinés à vous guider sur la vue issue du capteur photo principal. Pour cela, il suffira d’être en possession d’un smartphone compatible ARCore et ARKit. De nombreux modèles qui sont au moins sous Android 7.0 Nougat supportent ces technologies, mais d’autres nécessitent la présence d’Android 8.0 Oreo. Attention, le mode est encore en cours de déploiement. On vous explique comment lancer le mode :

Lancez un itinéraire sur Google Maps

Sélectionner Affichez l’itinéraire

Voilà, avec toutes ces astuces vous êtes sûr de plus vous perdre avec Google Maps et surtout vous êtes prêts pour vos futures vacances et week-end ! Si vous connaissez d’autres astuces n’hésitez pas à nous les donner dans les commentaires, on sera ravi de les rajouter à ce guide.

Google Maps peut enregistrer votre domicile et votre lieu de travail

Pourquoi enregistrer votre domicile et votre lieu de travail ? Tout simplement parce que c’est la base pour pouvoir ensuite trouver des lieux stratégiques à proximité de chez vous ou de votre bureau, comme des restaurants ou des boutiques. Pour cela, voici la manipulation à faire :