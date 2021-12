Genesis Holm 510 RGB, análisis: Mucho más que una simple mesa

La pasión por el gaming ha derrumbado barreras que parecían imposibles, y se ha extendido a sectores y niveles que, antaño, nos habrían parecido una locura. En este sentido, no hay duda de que la Genesis Holm 510 RGB es uno de los mejores ejemplos, ya que se trata de una mesa que no se conforma con limitarse a ser un mueble más, sino que aspira a convertirse en todo un referente dentro del sector de las mesas para gaming.

Sé lo que estáis pensando, que al final una mesa es una mesa. Si lo enfocamos desde una perspectiva general, sí, una mesa es una mesa, igual que una silla es una silla, y un PC es un PC, pero si nos ponemos estrictos, la verdad es que en muchos casos el distintivo gaming acaba marcando una diferencia tan grande que no es justo meterlos a todos en el mismo saco. No es difícil de entender, piensa, por ejemplo, en las diferencias que hay entre un PC de oficina y un PC para gaming, o en la distancia que separa a una silla normal de una silla para gaming.

Con las mesas para gaming ocurre exactamente lo mismo, aunque no todas se atreven a realizar una apuesta tan ambiciosa, y tan interesante, como la Genesis Holm 510 RGB, un modelo que he tenido la suerte de probar durante varias semanas y que, francamente, me ha dejado gratamente sorprendido. Quiero hacer hincapié en esto porque el mobiliario gaming nunca me ha llamado especialmente la atención, de hecho el escritorio principal donde trabajo a diario, y donde se asientan dos PCs, es de lo más tradicional.

La Genesis Holm 510 RGB ha cambiado mi punto de vista porque, como os voy a contar en este análisis, combina lo mejor de un mueble tradicional con los últimos avances del sector tecnológico. Esto le permite marcar una gran diferencia y ofrecer, al mismo tiempo, un valor diferencial muy interesante frente a una mesa clásica. No quiero adelantar nada en concreto, así que vamos a entrar en materia directamente. Poneros cómodos, que empezamos.

Genesis Holm 510 RGB: Primer contacto y especificaciones

La Genesis Holm 510 RGB es, como anticipamos, una mesa para gaming. Viene perfectamente embalada y protegida, tanto a nivel general, con acolchados y empaquetados separados de las piezas más pequeñas que evitan posibles roces y daños por golpes, como en las esquinas del tablero. Esto último es muy importante, ya que evita que se produzcan daños en las zonas más vulnerables del mismo.

Gracias a ese buen embalaje, y a las protecciones que utilizó la compañía polaca, recibí la Genesis Holm 510 RGB con marcas considerables en la caja, pero sin ningún tipo de daño interno. Conforme fui sacando las diferentes partes de la Genesis Holm 510 RGB aproveché para ir comprobando el estado en el que se encontraban, y también para tener ese primer contacto con ellos. Las primeras sensaciones que me transmitieron fueron muy buenas, y la solidez del tablero es digna de mención.

En la imagen adjunta podéis ver casi todos los materiales que necesitaremos para montar la Genesis Holm 510 RGB. En la bolsa que está situada justo delante del tablero vienen todos los tornillos perfectamente separados y ordenados por letras, un detalle importante ya que, en el manual de instrucciones, se diferencian el tipo de tornillos que tenemos utilizar en cada parte aludiendo directamente a la letra con la que se identifica. Esto facilita, y agiliza, enormemente el proceso de montaje.

Para montar la Genesis Holm 510 RGB no necesitamos nada más de lo que viene en la caja. Toda la tornillería se aprieta con la llave Allen incluida, así que no tenemos que recurrir a ninguna otra herramienta, a lo sumo unas tijeras para abrir con cuidado las secciones que separan a cada grupo de tornillos, pero tampoco es imprescindible.

En cuanto a los materiales, la Genesis Holm 510 RGB utiliza un tablero de madera de aglomerado, un material que se caracteriza por ofrecer un buen valor en relación calidad-precio, ya que es mucho más económico que los tableros macizos, pero mantiene una solidez excelente y ofrece una alta resistencia. Está recubierto por una terminación similar a la fibra de carbono que le da un toque realmente atractivo. Por su parte, las patas están fabricadas en acero, y en la pieza central que forma parte de la estructura base nos encontramos con una tira con iluminación LED RGB.

Todos los agujeros están bien definidos, y la verdad es que incluso sin mirar el manual creo que cualquier usuario medio tendría bastante claro por dónde debe empezar a montar. En mi caso, que soy hijo de carpintero, debo reconocer que nada más verlo me pareció bastante sencillo, así que quise ver si también sería asequible para alguien con menos experiencia, y dejé que fuera mi pareja la que llevase el timón durante el montaje. Todo fue a la perfección, y muy divertido.

Tras este primer vistazo, estamos listos para entrar a ver las especificaciones clave de la Genesis Holm 510 RGB:

Mesa para gaming con estructura en acero y tablero de madera de aglomerado (densidad media) con un acabado tipo fibra de carbono.

Sistema de iluminación LED RGB con mando a distancia.

Medidas: 1,6 metros x 0,75 metros x 0,75 metros.

Peso: 25 kilogramos.

Incluye espacio dedicado para la gestión del cableado, así como soportes para auriculares, altavoces y bebida.

Integra un concentrador con tres puertos USB y base de carga inalámbrica.

Precio: 308,93 euros.

Genesis Holm 510 RGB: Montaje y experiencia de uso

Lo primero que os recomiendo, si vais a montar cualquier mueble, es que penséis en qué lugar vais a trabajar con mayor comodidad. Esto es importante porque, en algunos casos, es mejor utilizar una mesa, pero en otros no tenemos más opción que irnos al suelo. En ambos casos, es recomendable, si vamos a trabajar con materiales sensibles, colocar algo que amortigüe y que evite que se produzcan roces entre lo que vamos a montar y la superficie donde vamos a hacerlo.

En mi caso, para terminar de montar la Genesis Holm 510 RGB, utilicé la lámina de plástico que venía en la caja. Esto me permitió evitar que el tablero pudiera sufrir cualquier tipo de daño, por mínimo que fuera, durante la etapa final del montaje. Sin embargo, durante el proceso de montaje de la estructura metálica, esto no fue necesario porque mi suelo no es especialmente sensible, pero para los que tengáis suelo de madera sí sería recomendable.

El primer paso es colocar el soporte adicional para las patas en la estructura metálica central. No tiene misterio, y los tornillos vienen perfectamente identificados, así que es imposible que nos equivoquemos. Os aconsejo que no apretéis del todo un tornillo y después el otro, es mejor apretar ambos a un punto intermedio para que puedan terminar de encajar perfectamente, y luego aplicar un poco más de fuerza para reforzar la sujeción.

Ya tenemos esto paso completado, así que estamos listos para colocar las patas. Estas tienen que ir sujetas por varios puntos, no es complicado, pero si tenéis dudas mirad bien el manual. De nuevo, os aconsejo que coloquéis todos los tornillos haciendo ejerciendo una fuerza moderada, y que una vez que los tengáis listos, terminéis de aplicar la fuerza necesaria para que las patas queden bien sujetas. Las patas deben quedar como veis en la imagen adjunta.

Con las patas montadas, estamos listos para colocar las bases de apoyo (dos en cada pata). Solo tenemos que enroscarlas con la mano, así que es muy sencillo. Una vez que hemos terminado, el siguiente paso es atornillar la estructura de acero al tablero. Para ello, colocamos el tablero boca abajo, como vemos en la imagen, y situamos la estructura metálica con cuidado sobre él. Aseguraos de que coinciden todos los agujeros, y de que la orientación es correcta. Por si os surgen dudas os dejo un «truco», el lado del tablero donde hay una muesca va detrás, y la tira de luces LED RGB también.

Colocamos todos los tornillos en sus agujeros correspondientes y atornillamos un poco. Si todos encajan bien, sin forzar, podemos empezar a apretarlos con cuidado. Cuando hayamos terminado, pasamos a atornillar también el soporte para la bebida, el soporte para auriculares y la cestilla. Una vez que hayamos terminado, estamos listos para darle la vuelta a la mesa. Este proceso lo puede hacer una persona sola sin problema, ya que la no es especialmente pesada, pero es mucho más cómodo si alguien nos echa una mano. El último paso que nos queda es muy sencillo, colocar los soportes para los auriculares.

Todo el sistema de iluminación LED RGB, y la base de carga, funcionan a través de conectores USB, así que si no tenemos un enchufe cerca no tendremos nada de lo que preocuparnos. El concentrador con tres puertos USB 3.0 que incluye la Genesis Holm 510 RGB juega un papel muy importante, ya que hace que los conectores USB que trae no nos supongan una carga.

Ya hemos terminado, ahora toca empezar a disfrutar de la Genesis Holm 510 RGB. Lo primero que me llamó la atención fue la amplitud y la calidad de los acabados del tablero. Esa textura que imita la fibra de carbono queda muy bien, le da un toque de calidad indiscutible, y transmite unas sensaciones fantásticas al tacto. Volviendo a esa amplitud de la que hace gala la Genesis Holm 510 RGB, tenemos espacio de sobra para colocar casi cualquier tipo de configuración que se nos ocurra, y caben perfectamente un portátil y otros accesorios.

Sé que muchos colocáis el PC abajo, yo prefiero colocarlo encima de la mesa. Con la Genesis Holm 510 RGB podremos hacerlo sin problema, y también podemos cambiar de sitio los soportes para los altavoces y utilizarlos para colocar otras cosas encima. Esto es una ventaja importante, ya que se traduce en una mayor flexibilidad.

Si vamos a utilizar la carga inalámbrica, y para activar la iluminación LED RGB, tendremos que conectar los USB que trae la Genesis Holm 510 RGB. Dependiendo del tipo de equipo que vayáis a colocar, y de la distancia a la que se encuentre, podéis jugar con los conectores y el hub de la manera que mejor os venga. En cualquier caso, lo importante es que, gracias a ese concentrador con tres puertos USB, no tendremos que sacrificar ningún puerto USB para disfrutar de la Genesis Holm 510 RGB.

La calidad de la iluminación LED RGB que incorpora la Genesis Holm 510 RGB es buena, y contar con una base de carga inalámbrica representa un valor muy importante, ya que no tienes que preocuparte por conectar el smartphone al cargador. Puedes llegar, dejarlo encima de la base y cargarlo teniéndolo al lado mientras disfrutas de tus juegos favoritos. Ha sido un detalle que me ha gustado mucho, tanto que creo que debería venir por defecto en todas las mesas gaming del mercado.

En mi escritorio no tengo carga inalámbrica, y muchas veces me olvido de poner a cargar el smartphone, así que cuando me quiero dar cuenta lo tengo casi sin batería. No me queda otra que levantarme y ponerlo a cargar. Con la Genesis Holm 510 RGB, esto no me ha pasado, ya que al final coges la rutina de dejarlo encima de la base de carga. Resulta muy cómodo, y muy útil.

El smartphone en la base de carga.

Como se puede ver, la base de carga funciona a la perfección.

También me ha gustado la estabilidad que ofrece la Genesis Holm 510 RGB. Es cierto que, si hacemos algún movimiento muy brusco, puede llegar a moverse un poco, pero esto no es lo normal, así que no tendremos ningún tipo de problema. La he utilizado tanto para trabajar como para jugar, y la experiencia ha sido casi perfecta.

Como podéis ver en las imágenes adjuntas, he probado la Genesis Holm 510 RGB con dos portátiles encima, y me he sentado sobre una Genesis Nitro 890, una silla que también tuve la oportunidad de analizar en su momento. La altura a la que queda la Genesis Holm 510 RGB es perfecta, y permite utilizar cualquier tipo de equipo, PC o portátil, con total comodidad.

En cuanto a la iluminación LED RGB, esta presenta una calidad muy buena, tiene un brillo elevado, y es muy fácil de gestionar gracias al mando a distancia incluido. Podemos crear diferentes ambientes sin esfuerzo, y alternar entre diferentes colores, modos y efectos con solo pulsar un botón. Un detalle bien resuelto, ya que cumple con creces su objetivo, y al final nos evita tener que instalar software adicional.

Notas finales: Más allá del mueble

Para valorar correctamente a la Genesis Holm 510 RGB tenemos que partir de dos claves diferentes, su calidad como mueble, y el valor que aporta su lado tecnológico y «gaming». El primer punto ha quedado muy claro, esta mesa utiliza un tablero de aglomerado con una densidad media que ofrece una alta solidez y estabilidad, tiene un acabado que imita a la fibra de carbono que le da una estética muy bonita y atractiva, y se apoya en una sólida estructura de metal muy fiable.

El proceso de montaje es muy sencillo, y viene perfectamente explicado en el manual. La compañía polaca ha puesto especial cuidado para hacer que cualquiera pueda montar la Genesis Holm 510 RGB en unos minutos, sin demasiado esfuerzo, y sin tener que recurrir a ninguna herramienta adicional. Obviamente, esto es un punto importante a su favor. Una vez que la tenemos montada, nos damos cuenta de que, como mueble, la Genesis Holm 510 RGB tiene una calidad sobresaliente, un diseño elegante y una estética atractiva.

A nivel tecnológico y gaming, la Genesis Holm 510 RGB aporta dos grandes valores. Por un lado, cuenta con un sistema de iluminación LED RGB totalmente personalizable que podemos controlar con el mando a distancia. Esto nos permitirá crear diferentes ambientes y efectos en función de lo que vayamos a hacer, del tiempo que haga o incluso de nuestro estado de ánimo. La base de carga inalámbrica es un añadido muy importante, y muy interesante, ya que podemos utilizarla para cargar un smartphone o un ratón inalámbrico, por ejemplo.

La guinda al pastel la pone el concentrador de puertos USB, que como ya he dicho evita que los tres conectores USB que utiliza la Genesis Holm 510 RGB sean una carga, y también contamos con espacios para el cableado, para la bebida y para colgar los auriculares. En conjunto, la Genesis Holm 510 RGB es una mesa sobresaliente, tanto por el valor que tiene como mueble como por lo que ofrece desde el punto de vista tecnológico. Recomendable.

NOS GUSTA

Diseño.

Calidad de construcción.

Iluminación LED RGB.

Carga inalámbrica.

Fácil de montar.

Sólida, ligera y estable.

Acabado símil fibra de carbono.

A MEJORAR

Cable LED RGB un poco corto.

Precio.

RESUMEN

