Gamedec Recensione: un gioco di ruolo Cyberpunk poco efficace

Giochi di ruolo e libertà sono due termini che amano stare in coppia. Prerogativa di un gioco di ruolo è infatti dare la possibilità al giocatore di interpretare una parte, e quindi concedergli una serie di strumenti per caratterizzare il suo personaggio: che sia una caratterizzazione marziale, morale o ideologica poco importa. Libertà fa rima con possibilità, ma rima ancor meglio – certo, non letteralmente… – con conseguenze: sono le conseguenze a concretizzare le possibilità ed è attraverso le stesse che si risolve la caratterizzazione del personaggio. Avere migliaia di possibilità senza conseguenze di rilievo, insomma, non è interessante.

Ma creare conseguenze credibili e significative nei videogiochi non è facile, perché è impossibile prevedere i comportamenti di tutti, impossibile valutare ogni esigenza. Giocare di ruolo dal vivo vuol dire dialogare con un dungeon master in carne e ossa che ha le possibilità e l’intelligenza di reagire in maniera pronta a qualsiasi stimolo. Nei giochi di ruolo virtuali, dove la parte del master è svolta dal computer, questo dialogo non è possibile: la macchina farà sempre e solamente quello che ha scritto nel codice. Probabile che chi è abituato a giocare dal vivo ritenga gli RPG virtuali frustranti proprio per questa ragione. È però un baratto, meno interazioni in favore di meno astrazioni: l’RPG virtuale è più concreto, e per questo può risultare più coinvolgente, ma è anche estremamente più rigido.

Giochi di ruolo virtuali

I giochi di ruolo virtuali tendono naturalmente verso quelli sociali, perché da lì sono nati e ne sono un surrogato. In questi ultimi tempi c’è una riviviscenza di titoli dichiaratamente ispirati alle loro controparti da tavolo oppure ai classici dei primordi, che spesso con gli RPG cartacei condividevano pure il regolamento. L’introduzione serve a presentarne proprio uno: si chiama Gamedec, è sviluppato da un gruppo di autori polacchi denominato Anshar Studios e, oltre a ispirarsi dichiaratamente ai giochi da tavolo, prende in prestito l’universo narrativo ideato dallo scrittore polacco Marcin Przybytek.

Si è parlato di libertà e conseguenze perché è su questi aspetti che gli sviluppatori polacchi si sono voluti concentrare: nelle intenzioni Gamedec vuole affrontare alcune delle rigidità dei giochi di ruolo virtuali e riproporre un approccio più vicino a quelli cartacei, in particolar modo riguardo al rapporto che c’è tra le scelte e le conseguenze. Per gli sviluppatori libertà vuol dire anche negare la libertà, quando opportuno. A seguito di una decisione importante, per esempio, o al culmine di un percorso, per evidenziare al meglio le scelte di caratterizzazione del personaggio. Le idee più valide dell’approccio di Anshar riguardano principalmente la struttura: Gamedec è un gioco asciutto, che si sviluppa verticalmente; è cioè molto più corto e lineare – in termini d’esplorazione – ed è pensato per essere completato più volte così da poterne saggiare tutte le possibilità e le variazioni del racconto. Il gruppo polacco ha preso un verbo che quasi sempre ha una connotazione negativa, limitare, e l’ha applicato alla sua filosofia creativa. Gamedec è un gioco molto limitato, nel senso che ha molti limiti imposti per valorizzare le sue caratteristiche di spicco.

Ed è un approccio che negli RPG – e forse sarebbe bene estendere la considerazione all’interezza dei videogiochi – paga spesso, ma non garantisce automaticamente la buona riuscita di un progetto: per quello serve anche molto altro. Ecco che si tocca il punto dolente, perché nonostante si sia parlato delle intenzioni di Anshar e della sua filosofia con note positive, il risultato non rispetta le premesse. Non lo fa per diversi motivi che verranno discussi nella recensione, prima di iniziare è però interessante constatare che avere idee chiare o conoscere distintamente i problemi che si vogliono affrontare non implica che si sappia risolverli. Ma è sicuramente almeno un primo passo essenziale.

Ambientazione e storia

L’universo di Gamedec recupera le suggestioni del cyberpunk classico e le affianca alla fantascienza distopica di Ready Player One. L’umanità è segregata in immense megalopoli circondate da una natura aggressiva e letale: lì vive un’esistenza divisa tra realtà e “virtualia”, mondi digitali estremamente realistici a cui si accede con un visore e una poltrona. La suddivisione tra realtà e finzione non ha più senso e anzi sono i mondi virtuali quelli a cui le persone dedicano più tempo.

Gamedec immagina un’evoluzione tecnologica che ha permesso ai videogiochi di svolgere il ruolo di strumenti per l’escapismo in maniera pressoché perfetta. Non si è più costretti a pensare ai bisogni fisici, perché poltrone e tute avanzatissime si premureranno di mantenere il corpo in uno stato sempre ottimale: rimosse le impellenze relative alla sopravvivenza è possibile restare connessi ai virtualia per settimane. Alcune persone, per giunta, hanno perso l’utilizzo del corpo fisico e la loro coscienza esiste esclusivamente in questi universi.

Nell’immaginario di Przybytek si ritrovano alcuni di quegli elementi che già da ora sono un motivo per cui videogiocare. Più di tutti l’escapismo, per l’appunto, la fuga da un mondo che è infelice soprattutto per chi vive negli slum delle città basse; la fuga dalle delusioni e dalla depressione attraverso l’impersonificazione di avatar idealizzati: belli, abili, carismatici.

Poiché il virtuale è così importante, spesso ragione di vita, la richiesta di qualcuno che lo conosca a fondo e abbia gli strumenti per manipolarlo si è fatta sempre più alta. Nascono così i gamedec, i detective dei virtualia incaricati di risolverne i problemi: non vanno immaginati come risolutori di casi d’omicidio (anche se gli omicidi possono essere parte del loro lavoro), ma più che altro come persone versate nelle arti più disparate, dalla bravura con gli enigmi alla capacità di estrarre informazioni attraverso il dialogo. Chi chiama un gamedec lo fa perché ha problemi con bug o situazioni impreviste, perché vuole capire se quell’utente è un cheater oppure no: sono di fatto investigatori privati ai quali vengono assegnati anche casi estremamente triviali.

Il mondo non manca di fascino, ma è raccontato maldestramente. Il gioco fa largo uso di pagine enciclopediche e frammenti di dialogo estrapolati da documenti più lunghi o programmi televisivi: li elargisce con costanza e senza parsimonia, costringendo, qualora si volesse approfondire il background, a passare con frequenza tra i menù. I dialoghi rimangono invece molto stringati e spesso formali: la protagonista (o il protagonista) è una gamedec che conosce il mondo e non soffre d’amnesia, dunque ha senso che si limiti a chiedere informazioni pertinenti al caso e poco altro.

Il problema è che i testi del codex sono tantissimi, a volte molto corposi, e parlano di fatti spesso irrelati alla storia: è possibile che dopo averli letti si dimentichino completamente le informazioni contenute al loro interno. Non importa quanto giustificati dal contesto, i cosiddetti “lore dump” non sono un buon modo di raccontare e andrebbero per quanto possibile evitati.

La protagonista, si diceva, è una gamedec disoccupata che una mattina riceve una chiamata da un ricco imprenditore il cui figlio è rimasto intrappolato in un videogioco. Un caso all’apparenza semplice che però fa da pilota a una serie di indagini, tra loro interconnesse, sempre più intricate e quasi tutte ambientate in mondi virtuali diversi. Tuttavia il racconto non è né interessante né coinvolgente: malgrado le basi su cui poggia abbiano grosse potenzialità, i dialoghi stringati, spesso velati da una comicità forzata, sono inadatti ad approfondire la personalità dei comprimari e non indagano i temi con la giusta profondità.

Le scelte ci sono e molte hanno un impatto abbastanza importante, tanto da permettere di saltare completamente intere sezioni della storia. Ma se la materia suscita più noia che interesse allora questa libertà diventa irrilevante. Gamedec ha le giuste intuizioni, ma purtroppo si dimentica dell’importanza dei temi e dei contenuti: essere strutturalmente perfetti (e Gamedec non lo è, si dirà dopo il perché) non serve a niente se il gioco è privo di sostanza.

Abilità e indagini

Gamedec è un gioco di ruolo investigativo nel quale non si combatte praticamente mai. Può capitare che la protagonista sia coinvolta in uno scontro a fuoco, ma è possibile assistervi solo passivamente. La gran parte del tempo la si impiega in dialoghi alla scoperta di informazioni utili a risolvere i casi.

La capacità di raccogliere indizi dipende soprattutto dalle abilità sviluppate dal personaggio principale (il gioco non contempla la presenza di un party, anche se può capitare che qualche altra persona si unisca alle indagini). Si suddividono in quattro rami, ognuno contenente quattro talenti: ci sono abilità legate alla medicina, al carisma, alla forza bruta e alla tecnologia. Non ce ne sono alcune più utili di altre, poiché in ogni indagine c’è un assortimento vario di check abilità in modo da dare a ogni personaggio possibilità simili. È possibile anche raggiungere obiettivi identici ma con modalità diverse: se l’approccio diplomatico non è nelle corde del personaggio si può sempre provare con la violenza. Il gioco si astiene dal valutare moralmente l’operato del giocatore e non indica con chiarezza quale sia la maniera migliore di procedere. A volte alcuni dettagli possono essere scoperti solo in modi non convenzionali e quindi è bene non restare troppo ancorati al manuale del buon detective. In realtà qualche elemento giudicante c’è, anche se indiretto e sibillino. Per esempio, durante gli interrogatori un dettaglio dell’interfaccia segnala quante informazioni si è riusciti a ottenere e quante è possibile ottenerne. Far sentire il giocatore inadeguato perché non ha raccolto tutti gli indizi lo spinge a ricaricare la partita e riprovarci.

Questo è un comportamento che non di rado si vede nei giochi di ruolo, ma che per quanto possibile si dovrebbe scongiurare.Un ragionamento simile si può applicare ai check abilità visualizzati in grigio quando non si possiede un talento specifico: anche quelli, specialmente se sembrano nascondere informazioni importanti, possono produrre delle forzature interpretative mirate a esaurire qualsiasi opzione pur di guadagnare indizi.

Il sistema di Gamedec si presta particolarmente bene a questo tipo d’approccio perché quasi nulla è deciso in sede di creazione del personaggio: le caratteristiche vengono tutte selezionate man mano e possono anche essere acquistate durante un dialogo. (La “moneta” non è l’esperienza, ma dei punti, suddivisi in quattro categorie, che si ottengono in base al tipo di risposta data: per esempio, rispondendo in modo empatico si ottiene un punto nella categoria verde contrassegnata da un cuoricino; rispondendo con arroganza i punti vanno nella categoria rossa contrassegnata da una fiamma.)

Nell’intento di abbattere il monolitico sistema di classi si arriva a crearne uno in cui si può sbloccare quasi tutto, in particolar modo se ci si prende del tempo per dialogare e ispezionare l’ambiente. Difficile che ciò fosse contemplato nei piani iniziali, che prevedevano un set di talenti molto più ampio e approfondito, come testimoniato dalle informazioni sulla pagina Kickstarter (il gioco è stato finanziato con successo nel 2020). Le abilità sono troppo poche anche per una durata tutto sommato contenuta – circa una quindicina d’ore: è certo che gli sviluppatori abbiano dovuto rivedere e tagliare un gran numero di caratteristiche prima della pubblicazione

Da un sistema troppo fluido si passa a uno rigidissimo e implementato in maniera discutibile. Tutto ruota attorno alle deduzioni, materia prima per il detective e anche strumento necessario per progredire con il gioco. Le deduzioni si sbloccano dialogando e ispezionando l’ambiente, e spetta al giocatore interpretare gli indizi ottenuti, in una meccanica che sembra più affine a un gioco ad enigmi piuttosto che a un gioco di ruolo.

Una volta dedotto qualcosa non si può tornare indietro, anche se si scopre che quell’indizio era stato male interpretato o che qualcosa era sfuggito all’attenzione. Chiamarle deduzioni non è stata probabilmente una buona idea: il loro funzionamento è infatti simile a quello di decisioni definitive, di accuse; non danno per nulla l’idea di rappresentare i processi mutabili e quasi sempre caotici che avvengono nelle menti degli individui. Le deduzioni, inoltre, condizionano forzosamente il sistema di dialogo: dedurre qualcosa vuol dire essere costretti ad ammetterlo a qualsiasi persona lo chieda (sempre che si voglia procedere o sbloccare informazioni chiave). Non si può dire nulla di diverso da ciò che è stato dedotto e quindi in queste situazioni è impossibile mentire.