Galaxy Z Fold 4 vs iPhone 13 Pro Max: dobrável da Samsung ou top da Apple? | Comparativo

Neste clássico do mundo dos smartphones entre os flagships da coreana e da norte-americana, qual deles entrega a melhor experiência ao usuário? Vamos saber a resposta agora, aqui no TechSmart.

Índice do

Design e conectividade

Samsung Galaxy Z Fold 4

Do outro lado, o Galaxy traz um formato mais moderno, que pode ter o layout de um smartphone quando dobrado, ou de um tablet quando aberto. Fora o entalhe em furo na tela externa, ou com a câmera frontal escondida sob o painel interno. O leitor biométrico fica na lateral do modelo flexível, enquanto o rival da “Maçã” ainda insiste em não adotar a solução.

No design, encontramos dois celulares bem diferentes aqui. O iPhone tem um formato mais convencional, com vários elementos conhecidos pelo público, como o bloco de câmeras com distribuição em diagonal e o notch no formato retangular mais tradicional.

Apple iPhone 13 Pro Max

Nenhum deles possui slot para cartão de memória. Ou seja, nada de expansão do armazenamento nestes dispositivos. Ambos suportam Wi-Fi de sexta geração e NFC, para pagamentos por aproximação. O Bluetooth 5.2 do Galaxy fica acima da versão 5.0 do iPhone.

Tanto o coreano quanto o americano contam com uma estrutura em alumínio e traseira feita de vidro. Aqui há proteção Gorilla Glass dos dois lados, com a versão Victus Plus mais resistente no Z Fold 4. Já o 13 Pro Max possui resistência contra poeira e água, pela certificação IP68, enquanto a IPx8 do dobrável apenas inclui a parte líquida na proteção.

Multimídia e recursos

Tela

O Z Fold 4 vem com duas telas Dynamic AMOLED 2X, contra uma OLED do 13 Pro Max. As do coreano se destacam pelo alto nível de brilho. Já a do norte-americano capricha mais na calibração de cores e no suporte a Dolby Vision. Pelo menos, o HDR10+ está garantido nos dois lados.

Ambos contam com uma taxa de atualização de 120 Hz, para dar ótima fluidez em jogos e nas animações do sistema. Só que o iPhone vem com a tecnologia LTPO, para ajuste automático da frequência na hora de economizar bateria. O Galaxy responde com um tamanho maior, um aproveitamento frontal superior e uma resolução Quad HD+ no display principal, para ter experiências diferenciadas sobre o rival.

Ao menos, os dois possuem proteção contra arranhões em seus painéis, seja pelo Gorilla Glass Victus Plus do dobrável, ou pelo Ceramic Shield do top convencional da “Maçã”.

Mais telas, tamanho maior, resolução e brilho superiores de um lado. Cores mais precisas, taxa de atualização dinâmica e Dolby Vision do outro. Damos um ponto para cada aqui.