Galaxy S23 Ultra vs Edge 30 Ultra: qual top de linha Android leva a melhor? | Comparativo

Chegou a hora de um dos duelos mais esperados do ano: a batalha dos 200 MP. De um lado temos o Motorola Edge 30 Ultra que traz a primeira geração do sensor da Samsung com tamanha resolução e do outro há o Galaxy S23 Ultra que vem com a segunda geração desse monstruoso sensor. Será que há uma diferença muito grande? Qual dos dois vale mais a pena comprar? É isso que iremos descobrir nesse comparativo do TechSmart.

Índice do comparativo

Design e conectividade

Multimídia e software

Desempenho

Bateria

Câmeras

Preço

Conclusão

Design e conectividade

Samsung Galaxy S23 Ultra

Motorola Edge 30 Ultra

Começamos pelo design e aqui temos dois celulares que ostentam curvas para um visual mais elegante e premium. O Galaxy traz um estilo mais retangular, enquanto a curvatura do vidro é mais sutil. O da Motorola tem design mais convencional e similar a outros modelos da própria marca. O celular da Samsung é maior e mais pesado, mas vem com corpo feito de alumínio mais resistente a impactos e vidro da mais recente geração Gorilla Glass Victus 2, com a promessa de sobreviver a impactos mais bruscos. O modelo coreano ainda tem de vantagem a certificação IP68 que garante proteção contra água e poeira. - Advertisement - O Galaxy S23 Ultra é mais espesso por conta da S Pen e da bateria maior. A canetinha fica alocada na parte inferior do aparelho e está sempre à mão para quando o usuário precisar realizar uma edição mais apurada ou fazer uma nota rápida. Mesmo que o acessório não seja do seu interesse, ele não vai acabar atrapalhando.

Na traseira do Edge 30 Ultra temos o clássico bloco saltado que reúne as câmeras do aparelho. No Galaxy, cada sensor fica organizado individualmente, o que passa uma sensação de projeto mais moderno. Na parte frontal temos furo centralizado para a câmera de selfies, enquanto o leitor biométrico fica localizado sob a tela e funciona bem em ambos os aparelhos. Na parte de conectividade temos Wi-Fi de sexta geração nos dois, mas sendo de banda tripla no Galaxy para maior velocidade de conexão. O Bluetooth é mais atual no modelo coreano, enquanto os dois trazem NFC e conectividade 5G. A vantagem para o Motorola fica no suporte a carregamento sem fio mais ágil. Iniciamos com o primeiro ponto para o Galaxy S23 Ultra.

Melhor construção Galaxy S23 Ultra Visual mais moderno Galaxy S23 Ultra Slot é híbrido ou dedicado? Nenhum Melhor solução do notch Nenhum Melhor solução da biometria Nenhum Melhor certificação de resistência? Galaxy S23 Ultra Qual é mais compacto e leve? Edge 30 Ultra Tem NFC? Ambos

Multimídia e software

Tela





O Galaxy é que tem a maior tela dos dois, sendo 6,8 polegadas com resolução Quad HD e painel Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz. O da Motorola possui 6,67 polegadas com painel OLED de 144 Hz, o que garante maior fluidez para as animações do sistema e também alguns jogos rodando acima dos 120 fps. O painel adotado pela Motorola reproduz mais de 1 bilhão de tonalidades diferentes de cores, o que fica bem acima do rival da Samsung. Mas, por outro lado, o Galaxy apresenta brilho muito mais forte e traz a tecnologia Vision Booster que aprimora o contraste sob luz solar direta, o que faz dele o melhor para ser usado fora de casa. Ambos possuem suporte ao padrão HDR10+ com compatibilidade com o YouTube e serviços de streaming. Realmente temos uma boa disputa entre os dois, com cada um se destacando em pontos específicos. Com isso, daremos empate em tela. GETTR, the new political social network that has already been hacked

Melhor tecnologia de tela Ambos Melhor brilho de tela Galaxy S23 Ultra Cores mais precisas Edge 30 Ultra Melhor resolução de tela Galaxy S23 Ultra Tela maior Galaxy S23 Ultra Melhor proporção tela/corpo Galaxy S23 Ultra Tela de Hz elevada? Edge 30 Ultra Proteção contra arranhões? Ambos Qualidade geral da tela Ambos

Som





Temos solução estéreo nos dois modelos com o alto-falante de chamadas sendo usado como canal secundário. O Motorola é um pouco mais potente, mas temos essa sensação porque os agudos se destacam mais que as demais frequências, apesar de termos um bom equilíbrio no geral. O Galaxy S23 Ultra tem graves mais nítidos e isso fica mais perceptível em músicas. O modelo coreano passa uma sensação de que tem alto-falantes maiores com seu som mais encorpado. Ambos possuem suporte a Dolby Atmos com equalizador para configurar o áudio ao gosto de cada usuário. E como esperado de um celular top de linha recente, nenhum vem com entrada para fones de ouvido. Daremos um ponto a cada na parte sonora.

Som é estéreo? Ambos Possui entrada P2? Nenhum Maior equilíbrio de frequências Galaxy S23 Ultra Potência sonora Edge 30 Ultra Vem fones de ouvido na caixa? Nenhum

Software





O Edge 30 Ultra é o mais antigo dos dois e chegou ao mercado com Android 12 e a promessa de receber três atualizações do Android com quatro anos de updates de segurança. A Motorola não é das mais rápidas e nem sempre cumpre suas promessas, especialmente aqui no Brasil. O Galaxy S23 Ultra já sai da caixa com Android 13 e receberá quatro versões do robozinho com um ano a mais de atualizações de segurança. A Samsung pode não ser exemplar com relação a updates, mas vem fazendo um melhor trabalho que o da Motorola. Em termos de recursos e funcionalidades, o S23 Ultra é imbatível com sistema muito mais recheado de funções e a S Pen que traz alguns extras para produtividade. A Samsung investe no Dex e a Motorola no Ready For para uma experiência desktop com TVs e monitores. Por mais que cada um tenha seus destaques, o Galaxy leva a melhor em software.

Sistema bem atualizado? Galaxy S23 Ultra Sistema será atualizado futuramente? Galaxy S23 Ultra Qual sistema ou personalização tem mais e melhores recursos? Galaxy S23 Ultra Há rede móvel 5G? Ambos Software mais fluido Ambos

Desempenho

O Galaxy S23 Ultra vem com hardware mais atual por ser um lançamento mais recente. Nele temos o Snapdragon 8 Gen 2 turbinado pela Samsung acompanhado de 12 GB de RAM. O rival da Motorola traz o Snapdragon 8 Plus Gen 1 com a mesma quantidade de memória. Qual é mais rápido? O modelo coreano foi mais ágil em nosso teste de velocidade e segue atualmente no topo como o celular com Android mais rápido que testamos até agora. O top da Motorola não fica muito atrás e também entrega excelente desempenho e consegue manter todos os apps abertos em segundo plano. Em benchmarks temos melhores resultados no Galaxy S23 Ultra, como já era esperado. O Snapdragon 8 Gen 2 traz um bom salto em poder de processamento e também gráfico, tudo isso consumindo menos energia e esquentando menos. Os dois rodam bem todos os jogos disponíveis para Android e não sofrem de aquecimento exagerado em longas sessões de jogatina. Damos ponto ao Galaxy em desempenho.

Qual se sai melhor no teste de abertura? Galaxy S23 Ultra Qual leva a melhor nos jogos mais exigentes? Ambos Qual tem os melhores números de benchmark? Galaxy S23 Ultra Qual o processador mais atualizado? Galaxy S23 Ultra Qual tem melhor equilíbrio de RAM/processador? Galaxy S23 Ultra Qual tem mais armazenamento? Galaxy S23 Ultra

Bateria

O Galaxy tem a maior bateria dos dois: são 5.000 mAh contra 4.610 mAh. O hardware mais atual com a maior capacidade energética acabam garantindo ao modelo coreano a vitória em autonomia. Ele fica entre os melhores em duração de bateria considerando celulares top de linha que testamos. O Edge 30 Ultra não fica muito atrás e também entrega autonomia para o dia inteiro com folga. Porém, a vantagem do modelo da Motorola fica para o tempo de recarga. Ele passa bem menos tempo na tomada para ter sua bateria completamente cheia, o que acaba compensando a menor duração de bateria. Com isso, daremos um ponto a cada.

Qual tem mais bateria? Galaxy S23 Ultra Qual recarrega mais rápido? Edge 30 Ultra Qual dura mais de acordo com o teste de bateria do TC? Galaxy S23 Ultra Tem carregamento sem fio? Ambos

Câmeras

E então chegamos nas câmeras. Como dito inicialmente, temos sensor de 200 MP nos dois aparelhos. A diferença é que o Edge 30 Ultra vem com o sensor HP1 da Samsung, enquanto o Galaxy S23 Ultra traz o mais atual HP2 com a promessa de melhor desempenho em fotos noturnas. Há também melhorias no foco e outros aspectos. Mas como isso impacta na qualidade das imagens capturadas? O Galaxy S23 Ultra registra fotos mais nítidas, especialmente em locais com pouca luz. A Samsung implementou um novo modo noturno em seus celulares que usa IA para turbinar as cores e contraste, gerando imagens com visual mais vívido. O Edge 30 Ultra tem ultra-wide com sensor superior que captura mais detalhes, enquanto o S23 Ultra conta com duas câmeras teleobjetivas que resulta em zoom óptico superior e mesmo usando o zoom digital no máximo terá imagens mais nítidas no Galaxy. Ponto para o S23 Ultra em câmera.

Melhor conjunto de câmera traseira Galaxy S23 Ultra Melhores fotos de dia Galaxy S23 Ultra Melhores fotos noturnas Galaxy S23 Ultra Conjunto mais versátil Galaxy S23 Ultra Melhor ultra-wide Edge 30 Ultra Melhor teleobjetiva Galaxy S23 Ultra Melhor macro Ambos Melhor profundidade Ambos

Fotos capturadas com o Galaxy S23 Ultra

O Motorola Edge 30 Ultra tem câmera frontal com resolução superior, um sensor de 60 MP que realmente pode parecer impressionante no papel, especialmente contra o de apenas 12 MP do Galaxy S23 Ultra. Na prática, a diferença não é o que se espera. A câmera frontal do Galaxy registra ótimas selfies diurnas, ficando entre as melhores que já vimos. O da Motorola também não fica atrás e garante ótimas fotos em dias ensolarados. Os dois também registram boas selfies à noite, com o Galaxy apresentando suavidade de pele mais acentuada, mas em troca de fotos com menos ruídos. Daremos um ponto a cada em selfie.

Melhor conjunto de câmera frontal Ambos Câmera frontal grava em 4K? Ambos Melhor selfie Ambos

Fotos capturadas com o Motorola Edge 30 Ultra

Ambos filmam em 8K a 30 fps com a câmera traseira, enquanto com a frontal ficamos limitados a 4K com a vantagem para o Galaxy de gravar vídeos a 60 fps. Os dois apresentam sólido sistema de controle de tremidos, enquanto o Galaxy S23 Ultra tem melhor foco e captura som mais claro e limpo do que o rival. Nenhum impressiona em filmagens noturnas com a câmera frontal e ainda é comum ver aparelhos caros apresentando vídeos com muitos ruídos. Fechamos câmera com ponto para o S23 Ultra.

Possui estabilização óptica? Ambos Possui estabilização eletrônica? Ambos Foco mais ágil Galaxy S23 Ultra Grava em 4K a 60 fps? Galaxy S23 Ultra Grava em 8K a 30 fps Ambos Melhor captação de áudio Galaxy S23 Ultra Melhor qualidade de vídeo Ambos Melhores recursos de gravação Galaxy S23 Ultra

Preço

O Edge 30 Ultra chegou ao mercado nacional em setembro de 2022 por R$ 6.999. O Galaxy S23 Ultra foi lançado em fevereiro de 2023 por R$ 9.499 em sua versão mais básica com 256 GB de armazenamento. Atualmente, o top da Motorola está quase R$ 2 mil mais barato, o que faz com que seu custo-benefício seja mais interessante. E com isso fechamos o comparativo com o último ponto para a Motorola.

Qual teve melhor preço de lançamento no Brasil? Edge 30 Ultra Qual tem melhor custo-benefício atual? Edge 30 Ultra

Conclusão

O Galaxy S23 Ultra é o nosso campeão, não apenas por ter a melhor câmera de 200 MP dos dois, mas também por ter conjunto mais completo com S Pen, corpo resistente com proteção contra água, tela com brilho superior, som de melhor qualidade, desempenho mais ágil, bateria que dura mais e filmadora mais completa. Claro que para ter tudo isso será preciso pagar mais caro por ele. Para aqueles que buscam uma alternativa mais acessível terá o Edge 30 Ultra como ótima opção. Ele traz tela com taxa de atualização superior, som mais potente, menor tempo de recarga, ótimas câmeras e extras bacanas com o Ready For que compete bem com o Samsung Dex.

RESULTADO

Samsung Galaxy S23 Ultra: 9 PONTOS Corpo reforçado e resistência à água

Tela com brilho e resolução superiores

Som com graves mais nítidos

Software mais completo e suporte superior

Desempenho superior

Maior autonomia de bateria

Conjunto fotográfico superior

Ótimas selfies

Filmadora mais completa Motorola Edge 30 Ultra: 5 PONTOS Tela de 144 Hz com suporte a mais cores

Maior potência sonora

Menor tempo de recarga

Ótimas selfies

Menor preço de lançamento