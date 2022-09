Galaxy A33 vs realme 9: qual celular intermediário oferece o melhor custo-benefício? | Comparativo

Está mesmo na hora de investir em 5G ou ainda vale a pena pegar um bom modelo 4G? Se você está em busca de um novo telefone e preza pelo bom -benefício deve ter ficado em dúvida entre tantas opções em nosso mercado e duas que são bastante populares atualmente são o A33 e o realme 9. O TechSmart preparou este comparativo para destrinchar todas as vantagens de cada modelo para que você saiba qual o ideal para comprar.

Índice do comparativo

Design e conectividade

Multimídia e software

Desempenho

Bateria

Câmeras

Preço

Conclusão

Design e conectividade

Samsung Galaxy A33

Realme 9

Começamos pelo design e aqui já temos aparelhos para públicos diferentes. O Galaxy A33 possui entalhe clássico em gota na sua parte frontal, enquanto a traseira tem pintura fosca em opções mais claras e discretas. O realme traz furo para a câmera de selfies, ficando localizado à esquerda, enquanto a traseira tem pintura com efeito furta-cor. Se está preocupado com o tamanho e peso, então não há muito o que escolher. O realme 9 é até um pouco mais leve, porém tem medidas similares ao rival coreano. Também não fará sua escolha baseado no acabamento, já que ambos são feitos de plástico nas laterais e traseira. A qualidade de construção é similar e nenhum passa a sensação de celular premium.

Um diferencial bacana para o Galaxy A33 é sua certificação IP67, algo muito raro de se ver em intermediários. Isso garante proteção contra água por no máximo 1 metro de profundidade por 30 minutos, além de maior resistência à poeira. Além disso, os dois possuem proteção Gorilla Glass 5 para o vidro frontal, o que garante maior durabilidade contra quedas e riscos.

Um ponto que pode incomodar alguns é a falta de entrada para fones de ouvido no Galaxy A33. A Samsung vem tirando este tipo de conexão em seus aparelhos para forçar os consumidores a migrarem para fones de ouvido sem fio. Outra desvantagem do modelo coreano é que sua gaveta é híbrida, então você precisa escolher usar dois chips ou apenas um e mais um cartão de memória. No realme 9 há três slots para permitir ter duas linhas e ainda expandir o armazenamento.

Já em conectividade é o Galaxy A33 que fica em vantagem por ser um celular com suporte a 5G e NFC. O da realme vem com as mesmas versões do Wi-Fi e Bluetooth do rival coreano. Começamos o comparativo com ponto para o Galaxy A33.

Melhor construção Ambos Visual mais moderno Realme 9 Slot é híbrido ou dedicado? Galaxy A33 Melhor solução do notch Realme 9 Melhor solução da biometria Ambos Melhor certificação de resistência? Galaxy A33 Qual é mais compacto e leve? Realme 9 Tem NFC? Galaxy A33

Multimídia e software

Tela

O Galaxy A33 e realme 9 têm muitos pontos em comum na parte de tela. Ambos possuem painel AMOLED de 6,4 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 90 Hz. Devido à tecnologia adotada por ambas as empresas, temos alto nível de contraste para preto perfeito e amplo ângulo de visão. O Galaxy A33 vence em brilho de tela, tanto no modo manual quanto no automático. Essa diferença faz com que o modelo coreano apresente melhor visibilidade do conteúdo da tela em locais abertos ou muito iluminados. Nenhum possui suporte a HDR, então não espere por experiência superior com serviços de streaming. Outro ponto que o intermediário da Samsung leva vantagem é na calibração de cores. O modo padrão tende a saturar bem, mas não a ponto de deixar o branco com tom azulado como na tela do realme 9. Além disso, o modo Natural também traz cores mais próximas da realidade comparado ao celular chinês. O Galaxy A33 possui dois modos de velocidade do display e você deve escolher entre maior fluidez a 90 Hz ou maior economia de bateria a 60 Hz. No realme 9, o sistema ajusta a velocidade a depender da demanda, o que apresenta o melhor dos dois lados. Intel NUC 11 Extreme: with Tiger Lake-H and support for full-size graphics Ainda assim, o Galaxy A33 leva a melhor em tela.

Melhor tecnologia de tela Ambos Melhor brilho de tela Galaxy A33 Cores mais precisas Galaxy A33 Melhor resolução de tela Ambos Tela maior Ambos Melhor proporção tela/corpo Ambos Tela de Hz elevada? Ambos Proteção Gorilla Glass? Ambos Qualidade geral da tela Ambos

Som





O realme 9 peca por ter apenas um alto-falante na parte inferior, o que limita a experiência multimídia a som mono. A potência não impressiona e a qualidade sonora peca pela ausência de graves e médios apagados. O Galaxy A33 leva a melhor neste ponto. Ele usa o alto-falante de chamadas como canal secundário para entregar som estéreo. A potência é boa e a qualidade sonora agrada tanto para filmes quanto para músicas. A falta de entrada padrão para fones de ouvido pode ser um contra, mas se busca a melhor experiência multimídia, é o Galaxy que deve escolher. Assim, damos mais um ponto para o A33.

Som é estéreo? Galaxy A33 Possui entrada P2? Realme 9 Maior equilíbrio de frequências Galaxy A33 Potência sonora Galaxy A33 Vem fones de ouvido na caixa? Nenhum

Software





Em software temos o Android 12 rodando em ambos os modelos; a diferença fica por conta da interface que vem por cima, sendo a One UI 4.1 no Galaxy e a Realme UI 3.0 no rival. Ambos os sistemas flui bem e trazem vários recursos para uma experiência rica e completa. No realme 9 temos de diferencial o sensor de batimentos cardíacos integrado ao leitor de digitais na tela. Enquanto há recursos similares ao do rival, como um menu lateral que dá acesso aos apps favoritos de qualquer tela. A vantagem para o intermediário da Samsung fica para o suporte a atualizações. A coreana garante quatro updates do Android e cinco anos de patches de segurança do sistema, enquanto a rival não garante uma longevidade tão grande. Assim, daremos um ponto a cada.

Sistema bem atualizado? Ambos Sistema será atualizado futuramente? Ambos Qual sistema ou personalização tem mais e melhores recursos? Ambos Faltam conexões? Sobram? Nenhum Software mais fluido Ambos

Desempenho

O realme 9 vem equipado com Snapdragon 680 e 8 GB de RAM, enquanto o Galaxy A33 traz o Exynos 1280 e 6 GB de RAM. Qual é mais potente? Em nosso teste de velocidade vimos o modelo chinês superar o rival coreano no multitarefas e o fato de ter mais RAM pode ter ajudado na vitória. Em termos de potência bruta é o Galaxy que sai na frente em pontuações de benchmarks. No AnTuTu tivemos uma diferença de mais de 100 mil pontos, enquanto em ferramentas gráficas vemos que a GPU Mali-G68 consegue até o dobro de pontos da Adreno 610 do Snapdragon 680. E como isso se traduz em jogos? Nenhum é capaz de rodar games mais exigentes como Call of Duty ou PUBG na qualidade gráfica máxima ou com todos os filtros extras ativados, mas o Galaxy A33 tende a alcançar maior estabilidade no geral. Assim, damos um ponto a cada em desempenho.

Quem se sai melhor no teste de abertura? Realme 9 Quem leva a melhor nos jogos mais exigentes? Galaxy A33 Quem tem os melhores números de benchmark? Galaxy A33 Qual o processador mais atualizado? Ambos Qual tem melhor equilíbrio de RAM/processador? Realme 9 Qual tem mais armazenamento? Ambos

Bateria

Tanto o intermediário da Samsung quanto o da realme trazem bateria de 5.000 mAh, um tamanho bastante convencional para o segmento, mas isso não quer dizer que os dois entreguem a mesma autonomia. Em nosso teste padronizado, o realme 9 rendeu 30% a mais, o que mostra que a boa otimização de software conseguiu extrair o máximo de sua capacidade sem comprometer o desempenho e assim temos bateria para dois dias tranquilamente. Outra vantagem para o realme está no carregador de 33W que vem na caixa, sendo muito mais potente que o de 15W que a Samsung manda com o Galaxy A33. Com isso, você terá que esperar menos tempo para ver o modelo chinês com a bateria cheia, além de ter metade da bateria recuperada em meia hora, enquanto o A33 recupera apenas 30% neste tempo. Ponto para o realme 9 em bateria.

Qual tem mais bateria? Ambos Qual recarrega mais rápido? Realme 9 Qual dura mais de acordo com o teste de bateria do TC? Realme 9 Tem carregamento sem fio? Nenhum

Câmeras

O Galaxy A33 possui conjunto fotográfico com quatro câmeras, contra apenas três do realme 9. Porém, o modelo chinês traz sensor mais potente com 108 MP contra apenas 48 MP do rival. Será que ter mais pixels garante melhores fotos? Nem sempre isso é verdade, mas no caso do realme 9 temos maior potencial fotográfico com imagens mais nítidas e ricas em detalhes, onde até mesmo consegue manter uma qualidade notável para o segmento ao fotografar à noite. O Galaxy A33 está longe de decepcionar em câmera, mas deixa claro os limites do seu sensor mais simples e perde bastante nitidez ao fotografar à noite. O intermediário da Samsung leva a melhor em macros, enquanto o da realme ganha na ultra-wide. E por mais que o realme 9 não tenha uma câmera dedicada para desfoque de cenários, ele faz um efeito tão bom quanto o A33. Assim, damos vitória ao realme 9.

Melhor conjunto de câmera traseira Realme 9 Melhores fotos de dia Realme 9 Melhores fotos noturnas Realme 9 Conjunto mais versátil Ambos Melhor ultra-wide Realme 9 Melhor teleobjetiva Nenhum Melhor macro Galaxy A33 Melhor profundidade Ambos

Fotos capturadas com o Galaxy A33

Na parte frontal temos a mesma situação, o realme 9 traz sensor com resolução superior, sendo 16 MP contra 13 MP do rival. Aqui não temos uma diferença tão nítida como acontece com o sensor principal na traseira e ambos capturam selfies com qualidade bastante similar em locais bem iluminados. A câmera frontal do realme 9 se destaca em locais mais escuros, por mais que tenha lente com menor abertura focal, ainda consegue capturar selfies mais claras, com menos ruídos e melhores cores que o rival coreano. Também daremos vitória para o realme 9.

Melhor conjunto de câmera frontal Realme 9 Câmera frontal grava em 4K? Galaxy A33 Melhor selfie Realme 9

Fotos capturadas com o realme 9

Se o realme 9 leva a melhor em fotos, é o Galaxy A33 que ganha nas filmagens. O modelo coreano consegue gravar vídeos em 4K com a traseira e frontal, enquanto o rival chinês só grava em Full HD. As filmagens do intermediário da Samsung apresentam nitidez superior, menos ruídos e cores mais reais. Há estabilização óptica no Galaxy A33, o que ajuda a lidar melhor com tremidos comparado à estabilização apenas digital do realme 9. Em foco, os dois apresentam bons resultados, assim como na captura de áudio, mas o A33 é um pouco mais eficiente ao lidar com os ruídos de vento. Fechamos câmera com ponto para o Galaxy.

Possui estabilização óptica? Galaxy A33 Melhor estabilização eletrônica? Ambos Foco mais ágil Ambos Grava em 4K a 30 fps? Galaxy A33 Melhor captação de áudio Galaxy A33 Melhor qualidade de vídeo Galaxy A33

Preço

O Galaxy A33 foi lançado no Brasil em abril de 2022 por R$ 2,7 mil, enquanto o realme 9 chegou três meses depois por R$ 3 mil. A fabricante chinesa decidiu apostar mais alto e cobra mais que a Samsung por investir na parte fotográfica que realmente chega a ser um destaque para o segmento. Atualmente, os dois seguem com preços bastante próximos. Então se para você importa apenas o preço, pode comprar o que estiver mais barato. Mas se formos levar em consideração que celulares da Samsung tendem a aparecer em melhores ofertas e o fato de ter um aparelho mais completo, faz com que seu custo-benefício seja mais interessante. Encerramos o comparativo com o último ponto para o A33.

Qual teve melhor preço de lançamento? Galaxy A33 Qual tem melhor custo-benefício atual? Galaxy A33

Conclusão

O Galaxy A33 mostrou ser a melhor escolha. Ele é mais completo por já vir preparado para redes 5G, tem NFC e certificação IP67 para resistência à água. Na parte multimídia também se destaca por contar com tela com brilho superior e som estéreo de melhor qualidade. O processador é potente e consegue números maiores em benchmarks e se sai melhor em alguns jogos. A filmadora se destaca perante o rival em resolução e qualidade, enquanto o software tem suporte para atualizações por vários anos. O realme 9 também é um ótimo intermediário e vai agradar quem se preocupa mais com câmera e quer um celular com bateria que dure muito e não demore tanto para recarregar. Se você é do tipo que usa vários apps ao mesmo tempo, também vai preferir o modelo chinês por ter mais RAM e entregar melhor experiência multitarefas.

RESULTADO Samsung Galaxy A33: 7 PONTOS Resistência à água e NFC são extras bacanas

Tela com brilho mais forte e melhores cores

Som estéreo e mais potente

Maior longevidade no suporte a atualizações

Desempenho superior em benchmarks e jogos

Filmadora superior

Melhor custo-benefício Realme 9: 5 PONTOS Software polido e extras interessantes

Melhor experiência multitarefas

Maior autonomia de bateria e menor tempo de recarga

Melhor desempenho fotográfico

Melhores selfies noturnas