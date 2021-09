Corsair Sabre RGB Pro Wireless, análisis: Midiendo victorias en milisegundos

El Corsair Sabre RGB Pro Wireless se presenta como una versión inalámbrica de uno de los mejores ratones profesionales que he podido probar hasta el momento, el Corsair Sabre RGB Pro, un modelo que analizamos el pasado mes de abril, y que destaca por su excelente ergonomía, su rendimiento, su calidad de construcción y su buen equilibrio en relación precio-prestaciones.

En términos de diseño, las diferencias que presenta frente al Corsair Sabre RGB Pro son mínimas, y en materia de ergonomía son prácticamente inexistentes ya que, como veremos, Corsair ha sido capaz de mantener totalmente bajo control el peso del Corsair Sabre RGB Pro Wireless, a pesar de los desafíos que suponía dar el salto a un diseño totalmente inalámbrico. Esto es muy importante ya que, como dije en el análisis del modelo cableado, su bajo peso era, precisamente, uno de sus mayores atractivos.

Como el anterior, el Corsair Sabre RGB Pro Wireless está diseñado para jugadores exigentes que quieran competir al más alto nivel en el mundo del deporte electrónico. No, este ratón no hará que te conviertas por arte de magia en un buen jugador, pero se convertirá en un importante aliado que te ayudará a desarrollar todo tu potencial, y a sacar lo mejor de ti en cada partida.

Gracias a Corsair España, hemos tenido la oportunidad de probar una unidad del Corsair Sabre RGB Pro Wireless, y hoy, coincidiendo con su lanzamiento, por fin podemos compartir con vosotros nuestras impresiones en este análisis. La verdad es que teníamos claro, desde el principio, que este ratón se iba a convertir en una de las mejores opciones dentro de su categoría, y como veréis en las próximas líneas, no estábamos equivocados.

Corsair Sabre RGB Pro Wireless: Análisis externo y primeras impresiones

El Corsair Sabre RGB Pro Wireless es un ratón inalámbrico muy ligero (pesa 79 gramos) que, a pesar de su bajo peso, ofrece una excelente solidez al tacto y tiene, además, un tamaño lo bastante bueno como para adaptarse sin problemas a un agarre de tipo palma que es, precisamente, el tipo de agarre que yo utilizo. Obviamente, también podemos utilizarlo sin problemas con un agarre de tipo dedos o de tipo garra.

La calidad de construcción que presenta el Corsair Sabre RGB Pro Wireless está al mismo nivel que la del Corsair Sabre RGB Pro, y esto es muy positivo. También nos encontramos con la misma línea y el mismo diseño en general, incluyendo el acabado en color negro con doble tono, uno mate que predomina por todo el ratón, y otro más brillante que aparece solo en zonas concretas, y que actúa como «embellecedor».

Sin embargo, a pesar de ese gran parecido, algo perfectamente comprensible ya que, como anticipamos, el Corsair Sabre RGB Pro Wireless es una versión inalámbrica del Corsair Sabre RGB Pro, el primero muestra pequeñas diferencias, entre las que debemos destacar la eliminación del indicador luminoso del lateral, que mostraba el perfil cargado, la supresión de la iluminación LED RGB de la rueda de scroll y la introducción de un pequeño LED justo debajo de esta, que muestra información útil, como por ejemplo el estado de la batería.

No tendremos que preocuparnos el gasto en pilas, ya que el Corsair Sabre RGB Pro Wireless viene con una batería integrada que, gracias a la tecnología SLIPSTREAM, es capaz de ofrecer una autonomía excelente incluso cuando lo utilizamos en la banda de 2,4 GHz. En dicho modo, puede alcanzar las 60 horas de autonomía (sin iluminación), mientras que con conectividad Bluetooth puede llegar a las 90 horas de uso (también sin iluminación).

Para realizar el proceso de carga, el Corsair Sabre RGB Pro Wireless viene con un cable mallado de 1,8 metros de longitud que, obviamente, nos permitirá utilizarlo de forma cableada si, por cualquier motivo, nos hemos quedado sin batería, hemos olvidado cargarlo y necesitamos usarlo urgentemente. La iluminación LED RGB personalizable a través de iCUE se limita al logotipo de Corsair.

Como hemos dicho, el Corsair Sabre RGB Pro Wireless prescinde del cable (salvo para las tareas de carga), pero mantiene la tecnología Corsair QuickStrike, que gracias a una serie de resortes especiales es capaz de reducir el espacio existente entre los botones primarios del ratón. Esto produce lo que se conoce como «espacio cero», y permite que nuestras acciones se ejecuten con mayor rapidez. Cuando la victoria se mide en milisegundos, esto puede marcar una diferencia muy importante.

Especificaciones clave del Corsair Sabre RGB Pro Wireless

Ye hemos terminado nuestro primer vistazo al Corsair Sabre RGB Pro Wireless, y las conclusiones que hemos podido sacar son muy positivas. Es un ratón que ha sido diseñado para ofrecer un alto nivel de rendimiento, pero sin descuidar el diseño, la ergonomía y la calidad de construcción, tres claves que se dejan notar desde el momento en el que le ponemos la mano encima.

Después de ver esa carta de presentación, estamos listos para profundizar en sus especificaciones:

Ratón para gaming de alto rendimiento, fabricado en policarbonato (base de teflón).

Medidas y peso: 129 mm (largo) x 70 mm (ancho) x 43 mm (alto), 79 gramos.

Conectividad inalámbrica ultra rápida gracias a la tecnología SLIPSTREAM, que le permite alcanzar velocidades de transferencia inferiores a 1 ms y dobla la velocidad de nuestros movimientos y clics, gracias a un «hiperpolling» (tasa de sondeo) de hasta 2.000 Hz.

Sensor óptico Corsair MARKSMAN de hasta 26.000 DPI, un sensor muy preciso que ofrece un seguimiento de 650 IPS, una aceleración de hasta 50G y que podemos personalizar en incrementos de 1 DPI. Esto nos permitirá encontrar el ajuste perfecto, el que mejor se adapte a nosotros.

Diseño ultraligero para conseguir movimientos muy rápidos con el mínimo esfuerzo.

Botones con tecnología Corsair QuickStrike, que consigue eliminar el espacio entre los botones principales del ratón y sus interruptores, lo que consigue que los clics se registren más rápido que nunca.

Podemos utilizarlo mediante la tecnología SLIPSTREAM Wireless en la banda de 2,4 GHz, o mediante Bluetooth 4.2 LE de baja latencia. Esto se traduce en una compatibilidad universal.

Interruptores OMRON de alta calidad en los botones de clic derecho e izquierdo, que ofrecen una vida útil garantizada de 50 millones de clics.

Batería recargable que ofrece una autonomía de hasta 60 horas en modo SLIPSTREAM Wireless, y de hasta 90 horas en modo Bluetooth.

Retroiluminación LED RGB de dos zonas, personalizable a través de iCUE.

Integración total con la plataforma iCUE.

Cinco preajustes integrados de DPI que podremos personalizar a nuestro gusto, y cambiar entre ellos con un botón dedicado.

Podemos guardar tres perfiles diferentes en el Corsair Sabre RGB Pro Wireless.

Seis botones programables.

Dos años de garantía.

Precio: 99,99 euros (IVA incluido).

Corsair Sabre RGB Pro Wireless: Experiencia de uso

No puedo mentir, el Corsair Sabre RGB Pro me gustó tanto que se convirtió, casi «de facto», en el ratón principal que utilizo junto a mi portátil. Es pequeño, muy cómodo, ofrece un rendimiento excelente y a pesar de que utiliza cable este tiene un acabado blando y suave, lo que se traduce en una alta durabilidad y en una baja resistencia al movimiento.

Dicho ratón también ha sido mi elección para todos los análisis de ordenadores portátiles y de cualquier tipo de PC que he analizado desde el pasado mes de abril, un dato que he querido compartir con vosotros para que os hagáis una idea del valor real que ofrece, y del nivel en el que se encuentra.

Con el Corsair Sabre RGB Pro Wireless he tenido un claro «Déjà vu», y es que el parecido en términos de diseño y de ergonomía que presenta con el modelo cableado es enorme. Obvia decir que esto es muy positivo, la comodidad que ofrece el Corsair Sabre RGB Pro Wireless es fantástica, tiene un deslizamiento perfecto y el tacto del ratón es sobresaliente. Nada que objetar en este sentido, muy buen trabajo por parte de Corsair.

Clic para ampliar





El proceso de instalación y de configuración no tiene ningún misterio. El Corsair Sabre RGB Pro Wireless viene cargado, así que podemos empezar a utilizarlo sin problemas, y sin esperas. Para poder sacarle el máximo partido debemos descargar la aplicación iCUE, que se encuentra disponible en la web oficial de Corsair y es totalmente gratuita. El proceso de instalación es autoguiado y está automatizado, así que es muy sencillo.

La interfaz de iCUE recibió recientemente una importante puesta al día, lo que se tradujo en una mejora notable de la experiencia de uso. En la sección dedicada al Corsair Sabre RGB Pro Wireless encontraremos diferentes subapartados que nos permitirán:

Cargar perfiles.

Asignar acciones a los botones programables. Podemos hacerlo a nivel de hardware, de manera que se guarden en el ratón.

Ajustar, y enlazar, la iluminación LED RGB. Podemos hacerlo a nivel de hardware, y también se guardará en el ratón.

También podemos ajustar la configuración DPI y hacer una calibración de superficie para mejorar la respuesta del ratón.

En la sección de ajustes del dispositivo podremos encontrar varias opciones e información del ratón, incluyendo la versión del firmware (podremos buscar actualizaciones), el nivel de batería, el brillo de la iluminación y otros.

Clic para ampliar





He probado el Corsair Sabre RGB Pro Wireless en sus dos configuraciones posibles, y la respuesta ha sido muy buena en ambos escenarios. No obstante, prefiero el modo SLIPSTREAM Wireless en la banda de 2,4 GHz, ya que ofrece una experiencia de uso simplemente perfecta tanto en términos de estabilidad como de velocidad de respuesta. El más mínimo movimiento del ratón se traslada inmediatamente a la pantalla, y no he experimentado ningún tipo de problema con la conexión, ni siquiera en el tramo final de la batería.

Para ver de qué es capaz el Corsair Sabre RGB Pro Wireless, lo he probado con varios juegos: League of Legends, DOOM Eternal, Destiny 2, Call of Duty Warzone y Guild Wars 2. Todos estos juegos tienen algo en común, y es que nuestra capacidad para tomar decisiones, unida a la velocidad de reacción y de respuesta, marcarán la diferencia entre la victoria y la derrota.

Puede que os parezca exagerado, pero cuando hablamos de juegos online competitivos al final todo influye, y la rápida respuesta del Corsair Sabre RGB Pro Wireless se dejó notar en varias ocasiones. Por ejemplo, en League of Legends forcé varias veces un enfrentamiento temprano en la calle superior, y en dos ocasiones logré la primera muerte «in extremis» gracias a esa respuesta instantánea y a la precisión que me ofreció el Corsair Sabre RGB Pro Wireless cuando lancé mi «E + Q» con Camille.

En Guild Wars 2 también tuve momentos extremos en «Mundo contra Mundo» cuando me aventuraba en solitario con mi ladrona a capturar campamentos, y la precisión y la respuesta instantánea del Corsair Sabre RGB Pro Wireless marcó una diferencia importante en los modos jugador contra jugador de Destiny 2, y en Call of Duty Warzone. Era curioso, ya que incluso en muchas situaciones yo empezaba a disparar antes, a pesar de que mi enemigo se había percatado primero de mi presencia. No es magia, es el tiempo de reacción de la persona, y el tiempo de respuesta del periférico, el ratón en este caso.

Vamos a contextualizar un poco mejor lo anterior. Imagina que ves a un enemigo pasar por delante de ti, se producirá un retraso entre que tu cerebro lo identifica y toma una decisión. No todos tenemos la misma velocidad de reacción, pero esta se mide siempre en milisegundos. A todo esto debes añadir todo lo que conlleva ejecutar la acción a través de un periférico, y que esta se transmita a la pantalla. Interesante, ¿verdad? Por eso hemos dicho que, al final, disparar primero, lanzar una habilidad primero o desplazarse ligeramente antes que el rival puede marcar la diferencia entre ganar o perder, y sí, nos movemos en acciones que se desarrollan en milisegundos.

El Corsair Sabre RGB Pro Wireless no obrará un milagro. Como anticipamos, este ratón no hará que pases de ser un novato a convertirte en un profesional, del mismo modo que unas zapatillas de correr tampoco harán que te conviertas mágicamente en un deportista de élite. Sin embargo, sí que tiene todo lo necesario para que puedas empezar a desarrollarte, a crecer y a mejorar como jugador. Si pudo hacerlo conmigo durante estas dos semanas, también puede hacerlo contigo.

No quiero terminar este apartado sin hablar de su rendimiento con tareas más mundanas, como navegación y ofimática. Gracias a su ligereza, a su soberbio deslizamiento y a la precisión con la que podemos configurar los DPI, el Corsair Sabre RGB Pro Wireless es capaz de ofrecer una experiencia sobresaliente realizando cualquier tarea, aunque eso sí, lo mejor es crear distintos perfiles y alternar entre ellos en función de lo que estemos haciendo. En mi caso tengo uno concreto para gaming, otro para navegación web y otro para teletrabajo.

Notas finales: Juega como un profesional, sin cables

El Corsair Sabre RGB Pro Wireless es un ratón ligero y compacto que adopta un acabado discreto y sobrio, de hecho su sistema de iluminación LED RGB es más sencillo que el que encontramos en el Corsair Sabre RGB Pro, pero en su interior se esconde un «alma gaming» de primera que lo convierte en una de las mejores opciones de su clase.

La ergonomía del Corsair Sabre RGB Pro Wireless es simplemente perfecta. He jugado con él durante horas, y la experiencia ha sido muy cómoda en todo momento. Lo mismo puedo decir del deslizamiento y de la respuesta del ratón, de las mejores que he disfrutado utilizando un ratón inalámbrico para gaming, y tengo muy claro que la tecnología Corsair QuickStrike puede, realmente, marcar una diferencia en juegos competitivos. Ya sabes, el que dispara primero, o el que impacta con una habilidad antes que el otro, tiene casi siempre más probabilidades de ganar.

Si eres de los que piensa que los ratones inalámbricos no son una buena opción para jugar al más alto nivel tenlo claro, el Corsair Sabre RGB Pro Wireless te hará cambiar por completo de idea, aunque debes tener presente que es un ratón muy ligero, y que si eres de los que prefiere los modelos más pesados quizá debas plantearte otras opciones, como el Corsair Dark Core RGB Pro, por ejemplo.

No importa si eres un jugador avanzado que aspira a estar siempre en lo más alto, o si eres un principiante que está empezando a hacer sus pinitos en el mundo del gaming competitivo, con el Corsair Sabre RGB Pro Wireless tendrás a tu lado a un importante aliado que te permitirá dar lo mejor de ti mismo en cada partida, y te dará ese impulso que necesitas para crecer, poco a poco, como jugador.

Ya lo hemos comentado antes, un ratón no hará que te conviertas, de la noche a la mañana, en un jugador profesional, pero se convertirá en ese aliado que necesitas para desarrollar todo tu potencial.

Valoración final





9.4

NOTA





NOS GUSTA

Rendimiento.

Diseño y construcción.

Corsair QuickStrike.

Ergonomía.

Autonomía.

A MEJORAR

Precio un poco alto.

RESUMEN

Ya lo hemos comentado antes, un ratón no hará que te conviertas, de la noche a la mañana, en un jugador profesional, pero se convertirá en ese aliado que necesitas para desarrollar todo tu potencial. No importa si eres un jugador avanzado que aspira a estar siempre en lo más alto, o si eres un principiante que está empezando a hacer sus pinitos en el mundo del gaming competitivo, con el Corsair Sabre RGB Pro Wireless tendrás a tu lado a un importante aliado que te permitirá dar lo mejor de ti mismo en cada partida, y te dará ese impulso que necesitas para crecer, poco a poco, como jugador.

Calidad de construcción9Rendimiento10Instalación y software10Calidad/Precio8.5