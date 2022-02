Corsair K65 RGB Mini, análisis: Menos es más

El sector tecnológico lleva tiempo abrazando el minimalismo, y entonando aquello de que, en ocasiones, menos es más. Con el Corsair K65 RGB Mini, la compañía estadounidense ha sabido aplicar a la perfección esa idea, y ha demostrado que el tamaño no tiene porque ser una limitación, ni siquiera cuando hablamos de teclados.

Esto es importante porque, al final, el espacio determina aspectos como la cantidad de teclas que podrás incluir en un teclado, las dimensiones que tendrán estas y las funciones que podrá ofrecer. Un teclado compacto tendrá que reducir, por tanto la cantidad de teclas que presenta, y con ello sus funciones, ya que de lo contrario el tamaño de estas acabaría siendo demasiado pequeño, y la experiencia de uso sería pésima.

El Corsair K65 RGB Mini reduce en un 40% el tamaño frente a un teclado estándar. Esto lo convierte en una solución muy interesante para aquellos que tienen un espacio limitado en su escritorio, y también para los que, simplemente, gustan de su acabado minimalista y quieren tener más espacio libre en su mesa. Como hemos dicho en el párrafo anterior, podríamos pensar que, para conseguir esa reducción de tamaño, Corsair ha tenido que reducir su abanico de prestaciones, pero nada más lejos de la realidad.

No quiero adelantaros nada, así que sin más preámbulos vamos a empezar con nuestro habitual primer contacto con el Corsair K65 RGB Mini, y más adelante veremos todo lo que es capaz de ofrecer este teclado. Como siempre, agradecemos a Corsair España que nos haya enviado una unidad para probarlo, y os invitamos a poneros cómodos ya que, como siempre, hay mucho que leer.

Corsair K65 RGB Mini: Primer vistazo

Normalmente os cuento qué es lo primero que me llama la atención cuando saco un producto de la caja para probarlo, pero en esta ocasión tengo que decir que lo primero que me sorprendió fue, precisamente, el tamaño de la caja del Corsair K65 RGB Mini. Esto ya es un preludio de lo que estaba por venir.

Nada más sacar dicho teclado de la caja me llevé otra sorpresa al comprobar, en vivo, el tamaño real del Corsair K65 RGB Mini. Como se suele decir, no es lo mismo contarlo que vivirlo, eso fue lo que me ocurrió al coger este teclado, y para intentar transmitiros esa sensación lo he colocado en una foto junto al Corsair K100 RGB que analizamos también recientemente. Sí, el Corsair K65 RGB Mini es incluso más pequeño de lo que me imaginaba tras haber hecho la noticia de su presentación hace cosa de un año.

Sin embargo, a pesar de la importante reducción de tamaño que ha ejecutado Corsair, el K65 RGB Mini tiene un diseño excelente. La compañía estadounidense ha sabido perfilar la línea minimalista del Corsair K65 RGB Mini con detalles marcadamente angulosos, y la ha acompañado de una estética con matices llamativos que generan un contraste perfecto con la elegancia, y la sobriedad, de dicha línea. El resultado es un teclado que, desde luego, no te dejará indiferente, y no solo por su reducido tamaño, también por su estética.

El chasis del Corsair K65 RGB Mini está fabricado en plástico con un acabado en color negro mate, y las teclas están fabricadas en policarbonato. Cada tecla está perfectamente definida, tiene un tacto suave y un tamaño más que suficiente para garantizar una buena experiencia de uso, incluso tras largas sesiones de escritura. Y hablando de las teclas, como podemos ver en las imágenes adjuntas, el Corsair K65 RGB Mini prescinde, para reducir su tamaño, de las teclas de función, y también del pad numérico, de las flechas de dirección y del bloque de teclas dedicadas que normalmente van encima de estas.

Para superar las limitaciones que pueden llegar a suponer esa reducción de teclas, Corsair ha recurrido a un sistema de funciones secundarias integradas que hace que cada tecla pueda realizar diferentes acciones. Así, por ejemplo, las teclas de los números pueden trabajar con teclas de función (F1, F2, étc), mientras que otras pueden trabajar como teclas con funciones de control multimedia, y como flechas de dirección. En la imagen adjunta, podéis ver que cada tecla lleva indicada su función secundaria. Es muy fácil de utilizar, ya que solo tenemos que pulsar la tecla «FN» para activar esa segunda función.

El modelo que hemos recibido utiliza los interruptores mecánicos Cherry MX Red. Como sabrán nuestros lectores habituales, estos interruptores son mis favoritos, porque ofrecen un equilibrio casi perfecto a la hora de trabajar y de jugar, y transmiten unas sensaciones muy buenas con cada pulsación. Tienen una fuerza de actuación de 45g, una distancia de activación de 2 mm y un recorrido lineal y suave, con una distancia total de 4 mm. Está disponible también con los interruptores Cherry MX Speed, y ofrece una vida útil de 100 millones de pulsaciones.

El Corsair K65 RGB Mini viene acompañado de un cuidado sistema de iluminación LED RGB individualizado y personalizable por tecla. Podemos controlarlo a la perfección a través de iCUE, la conocida plataforma de Corsair, y a través de ella también accederemos a otras opciones de configuración interesantes, como por ejemplo la asignación de teclas, la tasa de sondeo y la creación de macros.

Como hemos podido ver, este teclado no se ha olvidado de nada. Y es que, a pesar de su pequeño tamaño, cuenta con todo lo que podamos llegar a necesitar, y sí, también viene con la tecnología Corsair AXON, lo que significa que podemos configurar la tasa de sondeo hasta un máximo de 8.000 Hz (0,125 ms), lo que significa que es capaz de reducir la latencia al mínimo.

Corsair K65 RGB Mini: Especificaciones

Teclado compacto con un factor de forma del 60% (es un 40% más pequeño que un teclado convencional.

Teclas de policarbonato con iluminación LED RGB individualizada y personalizable a través de iCUE, una plataforma que también nos permite crear macros y configurar otras claves del Corsair K65 RGB Mini.

Teclas con doble función para compensar la desaparición de teclas dedicadas debido a su pequeño tamaño.

Interruptores Cherry MX Red, con un recorrido lineal y suave, una distancia de activación de 2 mm, una fuerza de actuación de 45g y un recorrido total de 4 mm. Tienen una vida útil de 100 millones de pulsaciones.

Conexión USB 3.0 Type-A, con cable trenzado extraíble para facilitar el transporte del Corsair K65 RGB Mini.

8 MB de memoria integrada para guardar perfiles.

Tecnología Corsair AXON, que nos permite disfrutar de una tasa de sondeo de hasta 8.000 Hz (0,125 milisegundos).

100% anti-ghosting gracias al sistema N-Key Rollover (NKRO).

Medidas: 294 mm x 105 mm x 44 mm.

Peso: 580 gramos.

Compatible con Windows 10 y macOS 10.15 o superior.

Precio: 129,99 euros.

Corsair K65 RGB Mini: Experiencia de uso

Como viene siendo habitual en todos los teclados de Corsair, el proceso de instalación y de configuración es muy sencillo. Basta con conectar el cable USB al PC para que el teclado empiece a funcionar sin ningún problema, aunque si queremos profundizar en sus diferentes opciones de personalización, y aprovechar de verdad todo su potencial, necesitaremos el software iCUE. Es totalmente gratuito, y podemos descargarlo e instalarlo en un par de minutos.

Una vez que tenemos instalado iCUE podemos empezar a personalizar el Corsair K65 RGB Mini, y también a crear nuestros macros favoritos. La interfaz es intuitiva y fácil de utilizar, estas son las diferentes opciones que ofrece:

Asignación de teclas: nos permite atribuir funciones a teclas concretas, podemos hacerlo por software o por hardware. En este último caso, quedarán grabadas en la memoria del teclado.

nos permite atribuir funciones a teclas concretas, podemos hacerlo por software o por hardware. En este último caso, quedarán grabadas en la memoria del teclado. Efectos de iluminación: con esta opción podemos personalizar por completo la iluminación LED RGB. También podemos hacerlo por software o por hardware, y en este segundo caso quedarán memorizadas en el teclado.

con esta opción podemos personalizar por completo la iluminación LED RGB. También podemos hacerlo por software o por hardware, y en este segundo caso quedarán memorizadas en el teclado. Rendimiento: con esta opción tendremos la posibilidad de elegir la configuración de diferentes combinaciones de teclas, y deshabilitarlas.

con esta opción tendremos la posibilidad de elegir la configuración de diferentes combinaciones de teclas, y deshabilitarlas. Ajustes del dispositivo: es un menú que agrupa opciones importantes, incluyendo la distribución del idioma del teclado, las actualizaciones de firmware y la tasa de muestreo que estamos utilizando.

Clic para ampliar









El Corsair K65 RGB Mini puede generar una cantidad enorme de efectos de iluminación con ciclos y colores diferentes. Las posibilidades que tenemos son casi infinitas, aunque si no queremos invertir tiempo creado algo más personal podemos recurrir a los efectos predefinidos que incluye iCUE (mi favorito es el efecto de onda arcoiris). No hay duda de que la aplicación es una de las mejores de su clase, no solo por todas las posibilidades que ofrece, también por su bajo consumo de recursos y por lo fácil que resulta utilizarla.

Mi primera interacción con el Corsair K65 RGB Mini fue muy simple. Tras personalizarlo a mi gusto, me puse directamente a escribir. Creo que esta es la mejor manera de empezar la «relación» con un teclado ya que, al final, es la que más pulsaciones nos obliga a realizar, y la que mejor nos permite llegar a lo que podemos calificar como esa primera experiencia completa.

Dado que el Corsair K65 RGB Mini que he recibido utiliza unos interruptores Cherry MX Red, mis favoritos, como ya os he dicho anteriormente, tenía claro que la experiencia me iba a gustar, aunque tenía dudas sobre el tiempo de adaptación que iba a necesitar para acostumbrarme al formato que utiliza este teclado.

Fue muy curioso porque, al final, aunque el Corsair K65 RGB Mini es un 40% más pequeño que un teclado estándar, todo lo importante a la hora de escribir está en su sitio, y las teclas tienen un tamaño estándar, lo que significa que el periodo de adaptación fue, en realidad, nulo. En mi día a día utilizo un teclado Corsair K70 MK2 RGB con interruptores Cherry MX Red, así que analizar un teclado nuevo que utiliza esos mismos interruptores es como degustar tu cerveza favorita en una botella distinta. Al final, lo bueno no cambia.

El Corsair K65 RGB Mini raya a un gran nivel en tareas de escritura. La respuesta de las teclas es perfecta, y el equilibrio que ofrecen los interruptores Cherry MX Red se deja notar en todo momento. Por otro lado, el tamaño de las teclas, y el tacto de estas, redondean una experiencia sobresaliente. Comodidad y tamaño no están reñidas, eso queda claro.

La posibilidad de utilizar funciones secundarias con buena parte de las teclas del Corsair K65 RGB Mini es todo un acierto, y consigue su objetivo de compensar esa carencia que se crea automáticamente al eliminar numerosas teclas. Esto sí que requiere de un pequeño periodo de adaptación, pero no es un problema, ya que en cuanto memoricemos la ubicación de las que utilizamos con más frecuencia escribiremos con una fluidez total, y no echaremos de menos dichas teclas.

Pasamos ahora a hablar de juegos. He repetido los títulos que utilicé en el análisis del Corsair K100 RGB, es decir, Battlefield 2042, League of Legends, Guild Wars 2 y DOOM Eternal, y el Corsair K65 RGB Mini no me ha defraudado. Como dije al hablar de las pruebas de escritura, el factor clave es que, a pesar de su pequeño tamaño, este teclado mantiene todo lo importante en su sitio.

Me sentí como en casa al jugar con el Corsair K65 RGB Mini, y la tecnología Corsair AXON y los interruptores Cherry MX Red me permitieron dar lo mejor de mí en todos esos juegos. La experiencia fue fantástica, ya que las acciones se ejecutaban al instante en la pantalla, y no importaba cuantas teclas estuviese pulsando a la vez, estas siempre funcionaban. También quise probarlo con un juego que no es ideal para teclado, The King of Fighters XV, y la respuesta del teclado fue perfecta incluso mientras estaba enfrascado repitiendo combos en el modo práctica.

Notas finales: Pequeño en tamaño, grande en prestaciones

El Corsair K65 RGB Mini es un teclado que, de primeras, llama la atención por su pequeño tamaño y por su diseño, gracias a ese contraste entre minimalismo y estética gaming que ha sabido crear Corsair. También genera dudas, y es que resulta complicado imaginar que un teclado tan pequeño, y que renuncia a tantas teclas, pueda ser capaz de ofrecer una experiencia de uso tan buena, incluso en tareas de escritura intensiva.

Eso es posible gracias a los aciertos que se ha marcado Corsair tanto en calidad de construcción como en diseño y distribución. El Corsair K65 RGB Mini prescinde de muchas teclas, pero mantiene las que importan en su sitio, y esto hace que las interacciones con él sean totalmente naturales desde el primer momento. Crees que, por su tamaño, te vas a sentir fuera de lugar cuando empieces a utilizarlo, pero nada más lejos de la realidad.

Los interruptores Cherry MX Red representan, a mi juicio, todo un acierto, porque como os he comentado ofrecen un valor sobresaliente tanto en tareas de escritura como en juegos, y la tecnología Corsair AXON marca la diferencia en estos últimos. También tienen una vida útil muy larga (100 millones de pulsaciones), toda una garantía de que acabaremos cambiando de teclado mucho antes de que estos puedan empezar a darnos problemas.

El Corsair K65 RGB Mini hace honor a aquella expresión de «eres grande, pequeño», aunque es cierto que tiene pequeñas contrapartidas que debemos tener en cuenta. La primera es que requiere de un pequeño periodo de adaptación para hacernos con el sistema de teclas de doble función, aunque este es de memorización, más que otra cosa. La segunda, y última, es que su precio es algo elevado, aunque resulta acorde al valor que ofrece, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos ante un teclado con un formato poco habitual. Es una buena opción, sin duda.

Valoración final





8.9

NOTA





NOS GUSTA

Diseño.

Iluminación LED RGB.

Tamaño compacto.

Rendimiento.

Versátil.

A MEJORAR

Chasis en plástico.

Precio un poco alto.

RESUMEN

El Corsair K65 RGB Mini prescinde de muchas teclas, pero mantiene las que importan en su sitio, y esto hace que las interacciones con él sean totalmente naturales desde el primer momento. Crees que, por su tamaño, te vas a sentir fuera de lugar cuando empieces a utilizarlo, pero nada más lejos de la realidad.

Calidad de construcción8Experiencia de uso y software9Iluminación LED9.5Instalación y configuración10Calidad/Precio8