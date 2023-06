Apple Vision Pro : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir sur le casque AR de Cupertino

- Advertisement -

Apple a enfin officialisé le Vision Pro, un casque de réalité mixte qui se contrôle avec les yeux, les mains, et la voix. L’accessoire est le premier jalon posé par Apple dans la réalité virtuelle et augmentée. Avec ce nouvel appareil, la firme de Cupertino a la ferme intention de révolutionner notre quotidien. Faisons le point sur les entrailles et le fonctionnement de la nouvelle vitrine technologique d’Apple, le Vision Pro.

On le sait, Apple est passé maître dans l’art de recycler les inventions des autres pour en faire des produits encore plus qualitatifs et luxueux dont les gens raffolent. Cette recette, la firme de Cupertino l’a appliquée avec son iPod qui a dominé le marché des lecteurs MP3, avec l’iPhone, le smartphone le plus rentable au monde, et même avec les montres connectées, avec une Apple Watch qui écrase littéralement la concurrence. Lorsqu’Apple investit un nouvelle catégorie de produits, la demande pour ces derniers connait généralement une forte croissance.

Avec le Vision Pro, Apple a pour ambition de révolutionner notre quotidien. Une tâche toujours plus ardue sur laquelle d’autres géants de la technologie se sont déjà cassé les dents. Google peut en attester. Avec les Google Glass lancées en 2012, la firme était précurseur dans ce domaine. Les lunettes AR furent un véritable bide, et furent retirées des étals trois ans après leur lancement.

Maintenant que le Vision Pro est officiel, Apple va s’attacher à faire en sorte que le grand public adopte sa technologie. Quand sera-t-il disponible ? Quel est son prix ? Quels sont ses composants ? Quel est son système d’exploitation ? Quelles applications propose-t-il ? Autant de question auxquelles nous apporterons une réponse dans la suite de ce dossier sur Vision Pro, le casque AR d’Apple.

Dernières actualités sur l'Apple Vision Pro

En mai 2022, le Vision Pro est apparu sur nos radars. C’est en effet à cette période que les ingénieurs ont présenté un prototype avancé du casque AR au conseil d’administration d’Apple. Un an après, le casque AR/VR de la compagnie fait ses débuts publics lors de la WWDC 2023 qui s’est tenue début juin à l’Apple Park. Pour mettre la main dessus, il faudra cependant s’armer de patience, le site américain de la compagnie mentionnant que le Vision Pro devrait être disponible « au début de l’année prochaine ». Et seulement aux Etats-Unis dans un premier temps. Personne n’aura de casque AR siglé Apple pour Noël en 2023…

💸 Quel prix pour l’Apple Vision Pro ?

Le Vision Pro d’Apple coutera 3499 $ aux Etats-Unis dans sa configuration de base. Quel tarif sera appliqué aux clients français une fois le casque d’Apple disponible dans l’Hexagone ? Nul ne le sait encore, mais si l’on tient compte des taxes spécifiques au Vieux Continent et à la France, on peut s’attendre à ce que le Vision Pro coûte aux alentours de 4000 € dans nos contrées. En outre, le casque coûtera encore plus cher si vous portez des lunettes. Il se murmure en effet que le prix d’une paire de lentilles pourrait largement dépasser les 300 $.

⚙️ Quelle est la fiche technique du Vision Pro d’Apple ?

Deux grosses puces

Le fonctionnement du Vision Pro s’appuie sur une architecture à deux puces : l’Apple Silicon M2, tout d’abord. Performante et peu gourmande en énergie, c’est elle qui propulse certains MacBook (Air et Pro), le Mac mini et quelques iPad Pro. On note surtout l’arrivée de la puce R1, spécialement conçue pour la réalité augmentée. Quand le M2 s’occupe des « affaires courantes », la puce R1 traite les informations en provenance des capteurs situés sur la façade et le pourtour du Vision Pro. Son but : « transmettre les images aux écrans en moins de 12 millisecondes ». Une rapidité de traitement qui offre donc une « vision du monde en temps réel et pratiquement sans décalage ».

Trois écrans

En parlant d’écrans, penchons-nous sur l’affichage du Vision Pro. Contrairement aux apparences, le nouveau casque d’Apple intègre trois écrans. À l’intérieur, « des écrans de la taille d’un timbre-poste fournissent à chaque œil plus de pixels qu’un téléviseur 4K ». Enfiler le Vision Pro équivaudrait à plonger chacune de nos pupilles dans un bain de 23 millions de pixels. Concernant leur résolution, il nous faudra croire en la rumeur qui affirme qu’elle avoisine les 3400 pixels par pouce. Un chiffre très impressionnant à tempérer par le fait que ces surfaces d’affichage sont quasiment collées à l’œil, d’où la nécessité de concentrer le plus de pixels possibles dans une surface réduite. Le taux de rafraichissement est de 90 Hz, avec la possibilité de grimper à 96 Hz pour les vidéos en 24 images/s.

À l’extérieur, un troisième écran fait face au monde. En effet, le Vision Pro n’est pas transparent, ni même opaque. Si les gens peuvent voir vos yeux, c’est grâce à la technologie EyeSight qui « permet à ceux qui se trouvent à proximité de savoir si vous utilisez des applications ou si vous êtes totalement immergé dans une expérience. Lorsque quelqu’un s’approche, Vision Pro vous permet simultanément de voir la personne et de lui révéler vos yeux ». Ces derniers sont en fait recrées par la machine. Réalistes, mais visiblement synthétiques, ils peuvent troubler certains observateurs.

Les capteurs

Autour de cet écran, on dénombre pas moins de 12 capteurs et caméras, sans même compter ceux situés à l’intérieur, et les six microphones disposés dans la structure de l’appareil.

La face visible dispose de quatre caméras. Deux d’entre elles pointent vers l’avant pour capter le monde extérieur, et les deux autres pointent vers le bas, pour filmer nos mains et retranscrire leurs mouvements en commandes. Le Vision Pro est doté d’un scanner LiDAR pour mesurer précisément les distances, mais aussi d’une caméra TrueDepth, qui permet de prendre des photos ou des vidéos en 3D.

À l’intérieur, un ensemble de LED et de caméras infrarouges captent le mouvement de vos yeux en projetant « des motifs lumineux invisibles sur chaque œil ». C’est grâce à ce système que le Vision Pro sait précisément dans quelle direction et quel objet vous regardez.

Un haut-parleur est disposé dans le bandeau latéral au niveau de chaque oreille. Selon Apple, ces enceintes sont elles aussi un véritable concentré de technologie. Elles émettent un son personnalisé selon votre environnement, prenant même en compte les matériaux qui vous entourent, tout en vous laissant entendre ce qu’il se passe à proximité.

Côté énergie, Apple a fait le choix d’une batterie déportée pour le Vision Pro. Le porteur du casque sera donc toujours relié à celle-ci, mais sa tête n’aura pas à en supporter le poids. Un bon point, car la lourdeur des casques VR est un frein à leur adoption. L’autonomie annoncée n’est que de deux heures, mais il sera possible d’utiliser le casque tout en étant branché sur le secteur. Notons que jusqu’à maintenant, les divers exemples mis en avant par Apple confirment que le Vision Pro s’utilise plutôt comme un casque VR classique que comme une vraie paire de lunettes de réalité augmentée.

Les éléments de cette longue fiche technique ne serviraient à rien sans système d’exploitation. Apple en a conçu un tout exprès : visionOS.

🕶 visionOS : un nouvel OS dans l’écosystème d’Apple

visionOS est conçu pour proposer une interface utilisateur interactive familière aux utilisateurs de produits Apple, mais en 3D. Il reprend donc de nombreux éléments de design, mais aussi des fonctionnalités de ses glorieux aînés, iOS, iPadOS et macOS.

Navigation gestuelle et spatiale

Pour faire apparaître le menu en superposition dans l’espace environnant, il suffit d’appuyer sur un bouton physique situé sur l’armature du Vision Pro. Partant de là, toute la navigation se fait avec les yeux, par commande vocale ou avec les mains. Pour exécuter une app, il suffit de regarder son icône, et de faire un mouvement de pincement de doigt avec le pouce et l’index, un geste qui correspond à un clic donc. Il permet également de dicter un message ou de saisir son texte dans les airs, sur un clavier virtuel. Apple ne s’en cache pas, l’objectif est de proposer un « ordinateur spatial ».

Encore peu d’applications…

Sans surprise, le Vision Pro permettra d’utiliser les applications essentielles que l’on retrouve à travers l’écosystème Apple. L’écran principal de visionOS affiche les « classiques » Safari, Mail, Messages ou encore Photos. Apple TV et Music sont évidemment de la partie, tant Apple met l’accent sur l’expérience audiovisuelle inédite proposée avec son casque. Écouter de la musique, regarder des photos et des vidéos sur un écran virtuel gigantesque ou très petit, tout ça, le Vision Pro permet de le faire, et bien, à en croire les premiers retours.

Jouer ? Aussi, mais un peu. Apple a annoncé que dès sa commercialisation, le Vision Pro sera compatible avec plus de cent titres d’Apple Arcade tels que Candy Crush, ou encore NBA 2K23. Le Vision Pro pourra faire tourner les centaines de milliers d’applications pour iPhone et iPad, mais l’expérience ne sera pas optimisée pour la VR. Il sera possible d’utiliser le casque avec une manette, en Bluetooth. On annonce ainsi la compatibilité avec la DualSense de la PS5.

De l’App Store, il est en réalité peu fait mention. Par manque d’applications tierces probablement. La présence de Mindfulness n’en est donc que plus remarquable. L’application de santé et de bien-être d’Apple, en plus des fonctionnalités offertes dans Mindfulness sur watchOS 10, permet avec le Vision Pro de créer des espaces virtuels calmes et privés, et d’y méditer, par exemple.

Le visionOS n’en est qu’à ses balbutiements. En toute logique, les applications natives d’Apple sont les plus mises en avant pour le moment. Gageons que la communauté des développeurs fournira rapidement l’App Store en applications.

Sécurité : traitement en local et Optic ID

Apple a déjà été pris en flagrant délit d’espionnage de ses utilisateurs sur l’App Store, mais c’est promis, on ne l’y reprendra plus. À en croire les dirigeants de la compagnie, la protection de la vie privée des utilisateurs était au cœur des préoccupations des concepteurs du Vision Pro. La firme de Cupertino ne veut pas commettre les mêmes erreurs que Google avec les Google Glass en 2012. Les reproches faits aux lunettes connectées de Mountain View concernaient la mauvaise protection des données des utilisateurs de l’accessoire, mais aussi la vie privée des gens alentour.

Les ingénieurs d’Apple ont créé un nouveau système d’authentification sécurisée appelé Optic ID. Ce dernier met à profit « le caractère unique de votre iris » pour autoriser des achats ou déverrouiller des mots de passe.

En théorie donc, ni les développeurs d’applications ni les hackers ne pourront intercepter les données provenant des caméras et des capteurs. Elles seront traitées directement par le système et les applications n’auront pas besoin d’y accéder pour créer des « expériences spatiales ».

Les mouvements de vos yeux — vos sessions de navigation « visuelle » — ne seront partagés ni avec la compagnie, ni avec ses partenaires ou des applications tierces. « Seules vos sélections finales sont transmises lorsque vous touchez vos doigts l’un contre l’autre ».

visionOS dans l’écosystème Apple

Apple maîtrise son écosystème sur le bout des doigts, ce qui lui permet de proposer une expérience maîtrisée sur l’ensemble de ses appareils. Cette ergonomie est l’une des raisons pour lesquelles Apple séduit toujours plus d’utilisateurs d’Android.

En plus de bénéficier des applications pour iOS, iPadOS et macOS, le Vision Pro peut devenir une extension des autres accessoires. D’un MacBook tout du moins. Selon Apple, le porteur d’un Vision Pro n’aura qu’à regarder l’écran de son MacBook pour que celui s’affiche dans l’espace. Pourra-t-on dans un avenir proche utiliser un Vision Pro en combinaison avec un Mac Studio M2 Max et se passer d’écran ? Impossible de s’avancer pour le moment, mais cette technologie et la force de l’écosystème d’Apple ouvrent indubitablement de nombreuses perspectives.