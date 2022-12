Apple rilascia iOS e iPadOS 16.2, macOS 13.1, watchOS 9.2 e tvOS 16.2: le novità

Apple ha reso disponibili iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS Ventura 13.1, watchOS 9.2, tvOS 16.2 nella tarda serata di ieri, un giorno dopo il consueto rilascio del lunedì. Gli aggiornamenti dovrebbero già essere quindi disponibili al download per tutti, scopriamo come installarli e le novità introdotte da ciascuno dei nuovi firmware. COME INSTALLARE

IOS 16.2 Changelog

IPADOS 16.2 Changelog

MACOS 13.1 VENTURA Changelog

WATCHOS 9.2 Changelog

TVOS 16.2, IOS 15.7.2 E MACOS MONTEREY 12.6.2

COME INSTALLARE

iOS 16.2 e iPadOS 16.2 come sempre sono disponibili sia tramite aggiornamento OTA (Over The Air) da Aggiornamento Software in Impostazioni – Generali su iPhone e iPad, che tramite Finder su Mac e iTunes su PC. Per l’installazione, come sempre, è necessario essere connessi alla rete Wi-Fi e avere almeno il 50% di autonomia, altrimenti basta essere connessi al caricabatterie durante l’aggiornamento a patto che si abbia almeno il 20% di batteria residua. Sia su iPhone che su iPad con connettività dati è anche possibile scaricare iOS 16.2 e iPadOS 16.2 tramite rete cellulare dopo aver attivato la funzione Consenti più dati su rete 5G in Impostazioni – Cellulare – Opzioni dati cellulare – Consumo dati (su iPhone).





- Advertisement - macOS Ventura 13.2 può essere scaricato e installato dal menu Aggiornamento Software di Impostazioni di Sistema – Generali. Discorso analogo per tvOS 16.2. L’aggiornamento a watchOS 9.2 per Apple Watch, invece, richiede la connessione al caricabatterie e almeno il 50% di autonomia. Per procedere bisogna aprire l’app Watch da iPhone e andare su Aggiornamento Software nella sezione Generali. Se avete seguito il beta testing, sia sviluppatori che pubblico, consigliamo di rimuovere il profilo e installare la versione pubblica che ha una build successiva a quella della Release Candidate. Qualora voleste rientrare nel programma beta basta scaricare nuovamente il profilo beta.





Prima di procedere con l’aggiornamento è sempre consigliabile effettuare un backup completo tramite il Finder (selezionando crittografato per mantenere anche le password per evitare di doverle reinserire tutte successivamente), oppure tramite iCloud. Nel caso in cui lo spazio a disposizione sul proprio account iCloud non fosse necessario a contenere tutto il backup, Apple offre la possibilità di ottenere gratuitamente uno quantitativo di spazio sufficiente che verrà mantenuto per 21 giorni con eventuale possibilità di estensione. Una volta eseguita la configurazione e il ripristino del backup sul nuovo iPhone si potrà scegliere se aggiornare lo spazio iCloud per conservare tutti i dati o tornare al piano di archiviazione precedente.

LE NOVITÀ DI IOS 16.2

Con iOS 16.2 debutta Freeform, nuova (e potente, aggiunge Apple) app progettata per “il brainstorming e la collaborazione creativa”. Freeform aiuta le persone a organizzare e disporre visivamente i contenuti su un’area di lavoro flessibile con la possibilità di visualizzare, condividere e collaborare in un unico posto e senza preoccuparsi di layout o dimensioni delle pagine.





- Advertisement - C’è il supporto ad iCloud, dunque l’integrazione tra dispositivi diversi dello stesso ecosistema. Arriva anche Apple Music Sing, novità annunciata nei giorni scorsi che pare perfetta per le feste: banalmente dà la possibilità di ridurre (ma non annullare) la voce dell’artista per cantarci su, seguendo il testo della canzone. Non è disponibile però su tutti gli iPhone.

Ecco il changelog completo di iOS 16.2:

Freeform Freeform è una nuova app per lavorare in modo creativo con amici o colleghi sul Mac, su iPad e su iPhone.

L’area di lavoro si adatta alle tue esigenze, consentendoti di aggiungere file, immagini, memo e altro ancora.

Gli strumenti di disegno ti consentono di tracciare linee in qualsiasi punto della lavagna con un dito. Sing su Apple Music Un nuovo modo di cantare con milioni dei tuoi brani preferiti su Apple Music.

Le tracce vocali completamente regolabili ti consento di duettare con l’artista originale, di esibirti in un assolo oppure di combinare le opzioni disponibili.

I testi sincronizzati sono migliorati e rendono ancora più semplice seguire la musica. Schermata di blocco Le nuove impostazioni ti consentono di nascondere lo sfondo o le notifiche quando lo schermo sempre attivo è abilitato su iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max.

Il widget Sonno ti consente di vedere i dati più recenti sul tuo riposo.

Il widget Farmaci ti consente di visualizzare promemoria e accedere rapidamente al programma dei tuoi medicinali. Game Center Il supporto per SharePlay in Game Center per le partite multiplayer ti consente di giocare con gli altri partecipanti a una chiamata FaceTime.

Il widget Attività ti consente di visualizzare a cosa stanno giocando i tuoi amici e gli obiettivi che hanno raggiunto, direttamente sulla schermata Home. Casa È stata migliorata l’affidabilità e l’efficienza della comunicazione tra gli accessori smart dell’abitazione e i dispositivi Apple. L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi: La ricerca migliorata in Messaggi ti consente di trovare le foto in base al contenuto, ad esempio quelle che includono cani, auto, persone o testo.

L’impostazione “Sicurezza delle comunicazioni” per Messaggi consente ai genitori di abilitare avvisi per i minori quando ricevono oppure tentano di inviare foto che contengono immagini di nudo.

Gli avvisi di sicurezza in Messaggi contengono risorse utili per i minori quando ricevono foto che contengono immagini di nudo.

L’impostazione “Ricarica e mostra l’indirizzo IP” consente agli utenti del relay privato iCloud di disabilitare temporaneamente il servizio per un sito specifico in Safari.

I cursori dei partecipanti in Note mostrano indicatori in tempo reale mentre altre persone aggiornano una nota condivisa.

AirDrop adesso ripristina automaticamente l’opzione “Solo contatti” dopo 10 minuti per evitare richieste indesiderate di ricezione di contenuti.

Il rilevamento degli incidenti è ottimizzato sui modelli di iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

Risolto un problema che impediva la sincronizzazione su iCloud di alcune note quando venivano aggiornate.

LE NOVITÀ DI IPADOS 16.2

Freeform ed Apple Music Sing ce li si ritrova anche su iPadOS 16.2, insieme ad alcune novità specifiche per i tablet della Mela. Importanti per chi ne ha fatto uno strumento professionale il supporto ai monitor esterni con risoluzione fino a 6K per gli iPad che possono permetterselo in quanto a potenza di CPU e GPU, la possibilità di portar via file e finestre da un iPad a uno schermo semplicemente trascinandoli, e il supporto per utilizzare fino a 8 app combinando gli schermi del tablet ed esterno.

- Advertisement - Ecco il changelog completo di iPadOS 16.2:

Freeform Freeform è una nuova app per lavorare in modo creativo con amici o colleghi sul Mac, su iPad e su iPhone.

L’area di lavoro si adatta alle tue esigenze, consentendoti di aggiungere file, immagini, memo e altro ancora.

Gli strumenti di disegno ti consentono di tracciare linee in qualsiasi punto della lavagna con un dito o con Apple Pencil. Stage Manager Il supporto per monitor esterni con risoluzioni fino a 6K è disponibile su iPad Pro 12,9″ (5ª generazione e modelli successivi), iPad Pro 11″ (3ª generazione e modelli successivi) e iPad Air (5ª generazione).

Trascina e rilascia file e finestre da un dispositivo compatibile al monitor collegato e viceversa.

Include il supporto per utilizzare fino a quattro app sullo schermo di iPad e quattro sul monitor esterno. Sing su Apple Music Un nuovo modo di cantare con milioni dei tuoi brani preferiti su Apple Music.

Le tracce vocali completamente regolabili ti consento di duettare con l’artista originale, di esibirti in un assolo oppure di combinare le opzioni disponibili.

I testi sincronizzati sono migliorati e rendono ancora più semplice seguire la musica. Game Center Il supporto per SharePlay in Game Center per le partite multiplayer ti consente di giocare con gli altri partecipanti a una chiamata FaceTime.

Il widget Attività ti consente di visualizzare a cosa stanno giocando i tuoi amici e gli obiettivi che hanno raggiunto, direttamente sulla schermata Home. Casa È stata migliorata l’affidabilità e l’efficienza della comunicazione tra gli accessori smart dell’abitazione e i dispositivi Apple. L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi: La ricerca migliorata in Messaggi ti consente di trovare le foto in base al contenuto, ad esempio quelle che includono cani, auto, persone o testo.

L’impostazione “Sicurezza delle comunicazioni” per Messaggi consente ai genitori di abilitare avvisi per i minori quando ricevono oppure tentano di inviare foto che contengono immagini di nudo.

Gli avvisi di sicurezza in Messaggi contengono risorse utili per i minori quando ricevono foto che contengono immagini di nudo.

Le notifiche di tracciamento ti avvisano se nelle vicinanze c’è un AirTag che è stato allontanato dalla persona a cui appartiene e se il dispositivo di recente ha suonato per indicare che si sta spostando.

L’impostazione “Ricarica e mostra l’indirizzo IP” consente agli utenti del relay privato iCloud di disabilitare temporaneamente il servizio per un sito specifico in Safari.

I cursori dei partecipanti in Note mostrano indicatori in tempo reale mentre altre persone aggiornano una nota condivisa.

AirDrop adesso ripristina automaticamente l’opzione “Solo contatti” dopo 10 minuti per evitare richieste indesiderate di ricezione di contenuti.

Risolto un problema che impediva la sincronizzazione su iCloud di alcune note quando venivano aggiornate.

Risolto un problema per il quale i gesti Multi‑Touch smettevano di rispondere durante l’uso della funzionalità di accessibilità Zoom.

LE NOVITÀ DI MACOS VENTURA 13.1

La copertura di Freeform include anche macOS 13.1 (e del resto non poteva essere diversamente), ma non è l’unica novità dell’ultimo aggiornamento per il sistema operativo dei Mac. Tra quelle specifiche la principale riguarda la protezione dei dati su iCloud, che eleva a 23 il numero delle categorie di dati che possono essere protette dalla crittografia: dati normalmente illeggibili, per cui protetti anche nel caso infausto in cui qualche hacker riuscisse a “bucare” la nuvola di Apple.

Ecco il changelog completo di macOS Ventura 13.1:

Freeform Freeform è una nuova app per lavorare in modo creativo con amici o colleghi sul Mac, su iPad e su iPhone.

L’area di lavoro si adatta alle tue esigenze, consentendoti di aggiungere file, immagini, memo e altro ancora. Protezione avanzata dei dati per iCloud Nuove opzioni per incrementare a 23 il numero delle categorie di dati su iCloud che possono essere protette dalla crittografia end-to-end – inclusi iCloud Backup, Note e Foto – proteggendo le tue informazioni anche nel caso si verificasse una fuga di dati nel cloud L’aggiornamento include anche i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi: La ricerca migliorata in Messaggi ti consente di trovare le foto in base al contenuto, ad esempio quelle che includono cani, auto, persone o testo.

Partecipant Cursors in Note ti permette di visualizzare degli indicatori in tempo reale nel momento in cui altri aggiornano una nota condivisa.

Riproduci suono nell’app Dov’è adesso può aiutarti a individuare la posizione di AirTag, del case di AirPods Pro di seconda generazione e di accessori compatibili con Dov’è.

Risolto un problema che impediva la sincronizzazione su iCloud di alcune note quando venivano aggiornate.

Risolto un problema per il quale si poteva perdere la possibilità di comandare alcuni giochi e app con mouse e tastiera.

LE NOVITÀ DI WATCHOS 9.2

watchOS 9.2 merita un paragrafo a parte, visto il numero delle novità. Interessante per gli sportivi Sfida percorso: stimola la competizione con se stessi, consentendo all’utente di misurarsi con i tempi realizzati in precedenza di corsa, in bici o su una sedia a rotelle. Diverse le novità specifiche per Apple Watch Ultra, una segnalata da chi un semplice appassionato e non da Apple nel changelog. Ad esempio Jake Krol ha raccontato su Twitter che con la modalità di risparmio energetico più aggressiva l’orologio tocca le 17 ore di utilizzo anche con allenamenti in corso, abbastanza per una maratona o un triathlon.

Ecco il changelog completo di watchOS 9.2:

“Sfida percorso” ti consente di metterti alla prova per migliorare il tempo registrato in una sessione precedente di corsa, bici o allenamento su sedia a rotelle outdoor.

Un nuovo algoritmo personalizzato di kickboxing nell’app Allenamento offre metriche più precise.

L’app Rumore indica quando i livelli di rumore ambientale sono ridotti mentre utilizzi gli AirPods Pro (1ª generazione) e le AirPods Max con cancellazione del rumore attiva.

Puoi invitare gli utenti di “Configurazione famiglia” nell’app Casa per consentire loro di controllare gli altoparlanti HomePod e gli accessori smart dell’abitazione, oltre a sbloccare le porte con le chiavi di casa in Wallet.

È ora disponibile l’opzione di accessibilità per visualizzare quando la sirena è attiva su Apple Watch Ultra.

I tempi di risposta e la precisione dei controlli tramite gesti sono migliorati per AssistiveTouch e per le azioni rapide.

Il rilevamento degli incidenti è ottimizzato per Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 e Apple Watch SE (2ª generazione).

È stato risolto un errore che causava la visualizzazione di un orario errato sull’orologio subito dopo aver ignorato una sveglia durante la full immersion Sonno.

È stato risolto un errore che causava interruzioni durante le sessioni di Mindfulness.

LE NOVITÀ DI TVOS 16.2, IOS 15.7.2 E MACOS MONTEREY 12.6.2