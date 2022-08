Apple MacBook Air (2022), análisis: el mayor rediseño en años no es la única sorpresa del nuevo Air

Tenemos nuevos MacBook . Pero nuevos de verdad. Tras el lanzamiento de los modelos basados en el chip M1 en noviembre de 2020, la firma ha querido dar un nuevo y aún más potente puñetazo en la mesa con los MacBook Air M2 (2022).

La pregunta, claro, es si lo consigue. Las intenciones aquí son buenas e incluso valientes: Apple renuncia al diseño cuña y convierte este Macbook Air casi en un MacBook Pro ‘Lite’ en el que la delgadez es —junto a un chip M2 con luces y sombras— protagonista. El problema es que aunque lo es en el buen sentido, también lo es en el malo. Veamos por qué.

En noviembre de 2020 Apple planteaba su particular revolución en el mundo de los microprocesadores. Presentaba su familia de chips Apple Silicon y su primer integrante, el Apple M1.

Aquel chip debutó en los MacBook Air M1 y los Mac mini M1, pero al hacerlo Apple tomó una decisión singular: los diseños de esas máquinas eran prácticamente idénticos a los que tenían las versiones anteriores basadas en chips de Intel. Los cambios en el diseño externo tendrían que esperar.

Esos cambios llegan ahora. Lo hacen en primer lugar con este MacBook Air M2 que desde luego plantea un cambio importante respecto a un diseño que llevaba con nosotros más de una década.

El formato cuña —que luego vimos cómo otros fabricantes también usaban en sus modelos— desaparece definitivamente y los nuevos MacBook Air tienen un diseño mucho más homogéneo en grosor, quizás menos reconocible.

Eso choca, porque uno podría confundir estos equipos con los MacBook Pro. Estos últimos son más gruesos y desde luego algo más grandes por sus diagonales, pero uno podría pensar tranquilamente que estos MacBook Air M2 son en realidad algo así como unos MacBook Pro ‘Lite’.

Eso es especialmente cierto con el MacBook Pro de 14″ (2021), que si uno observa de frente y cerrado es prácticamente idéntico a este nuevo MacBook Air M2 (2022). Es cuando uno empieza a mirar sus laterales cuando las cosas cambian: mientras que el modelo Pro ofrece una amplia variedad de puertos, el MacBook Air se queda —como antaño— algo corto.

Así, en estos modelos Apple vuelve a centrarse en la conectividad USB-C con dos puertos con interfaz Thunderbolt/USB 4 en el lateral izquierdo y un puerto de auriculares —con soporte de cascos de alta impedancia— en el lateral derecho. Aquí nos hubiera gustado ver al menos un puerto USB-C en cada lateral (o un tercer puerto en el lateral derecho), pero Apple no da opciones aquí. Como siempre, son lentejas.

La buena noticia nos la da el retorno del conector MagSafe, una tecnología que jamás debería haber dejado de estar ahí y que desde luego aporta mucha comodidad y tranquilidad a la hora de cargar el portátil. Esa forma casi mágica en la que el conector se acopla al puerto sigue maravillando como el primer día, y es una gran noticia que Apple nos haya devuelto esta opción.

La mala es que solo tenemos esos puertos. La alegría que nos llevábamos con la vuelta de un buen conjunto de puertos en los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas desaparece aquí, y por no tener no tenemos ni la útil —para muchos— ranura para el lector de tarjetas SD y micro SD.

Una vez abrimos el portátil —la bisagra sigue siendo igual de efectiva que siempre y permite abrir la tapa hasta unos 130º con un solo dedo— nos encontramos con esa nueva pantalla Liquid Retina —hablamos de ella más adelante— y también un teclado de tamaño completo que parece exactamente el mismo que el del MacBook Pro de 14 pulgadas.

Hay una pequeña diferencia, no osbtante: entre las teclas el color no es negro, sino es el color del chasis elegido por el usuario. La retroiluminación sigue siendo —como era ya la norma en anteriores MacBook— excelente, y el sensor que determina la intensidad de ese apartado se comporta a la perfección.

Atrás quedaron afortunadamente los problemáticos teclados de mariposa, y aquí estamos ante un teclado funcional y con una respuesta estupenda. Las teclas son generosas incluso en la fila superior de teclas de función, y destaca también esa tecla de encendido que dobla su función para convertirse también en un versátil lector de huella dactilar con tecnología Touch ID.

En trackpads hay pocas sorpresas: Apple lleva tiempo siendo referente en este apartado y el del MacBook Air M2 no es una excepción. El tamaño es estupendo, pero también lo son el tacto y respuesta, y aquí la empresa no necesita hacer florituras. Si funciona, ya se sabe, no lo toques.

Además de los dos colores ya tradicionales —plata y gris espacial— es posible encontrar el macBook Air en color medianoche y “blanco estrella”. Este último es el que hemos probado nosotros, y la verdad, tiene poco de blanco y mucho más de color dorado o champán pálido. Esconde bien las huellas y probablemente también los potenciales arañazos al ser un color claro, pero resulta —a nuestro parecer— menos vistoso que el resto de opciones.

En las dimensiones Apple ha logrado hacer una compactación destacable: es algo un poco más profundo que sus predecesores, pero aquí a Apple parecía interesarle especialmente hacerlo más delgado y ligero.

Los 11,3 mm de grosor hablan por sí solos: este MacBook Air es desde luego más grueso que un iPad Pro (el de 12,9 tiene un grosor de 6,4 mm), pero recuerda un poco a él y la impresión es realmente la de que estamos ante un prodigio de la delgadez.

También estamos ante un equipo que sobre el papel es más ligero que su predecesor: pasamos de 1,29 a 1,24 kg. La reducción es mínima, y lo cierto es que el dato engaña, porque esa compactación extrema del MacBook Air M2 hace que estemos ante un equipo… denso.

Puede ser delgado, sí, pero está claro que el interior está muy aprovechado y al cogerlo puede sorprender que sin ser desde luego muy pesado estemos ante un equipo más contundente de lo que podría parecer.

No soy precisamente fan de esa obsesión por la delgadez que durante tuviéramos móviles demasiado finos: eso perjudicaba especialmente a las baterías que podían integrar los fabricantes.

En portátiles hay además otra cuestión: esa delgadez puede comprometer la presencia de puertos adicionales, como así ha sido en este MacBook Air M2. Lo de la batería, como veremos más adelante, no es afortunadamente ningún problema.

A muchos la aparición de la muesca o el ‘notch’ en aquel iPhone X nos pareció horrenda, pero lo cierto es que con el tiempo se convirtió en una buena solución de compromiso para este smartphone y sus sucesores: no solo estaba ahí para la cámara frontal, sino (sobre todo) para reservar sitio para los sensores implicados en ofrecer la tecnología Face ID.

La idea de Apple acabó contagiando al mercado y otros muchos móviles acabaron adaptándola rápidamente. Lo hacían por las razones equivocadas y afortunadamente acabaron dejando atrás aquella tendencia, pero en Apple no solo acabaron manteniendo esa muesca en sus móviles: la “exportaron” a otros productos.

Así, vimos el notch en los los MacBook Pro (2021) y ahora, cómo no, en los nuevos MacBook Air. Tanto en los unos como en este otro existe un problema: el notch no resuelve ningún problema en especial. Solo alberga la webcam, lo que hace que su tamaño resulte desproporcionado para cumplir esa misión. No hacía falta tanto.

Pero Apple parece tener claro que esta es la característica definitoria de sus nuevos equipos. Está por ver si se trata de algo transitorio o no —se habla de un hipotético iPhone 14 Pro sin notch— pero lo cierto es que el MacBook Air no necesitaba esta muesca. Afortunadamente la tendencia no ha acabado contagiando a otros fabricantes de portátiles. Al menos, por ahora.

El marco superior —sin contar ese notch— es reducido pero da la impresión que esa webcam bien podría haberse integrado en él, aunque quizás habría sido necesario ampliarlo ligeramente. Sea como fuere este MacBook Air se diferencia también de sus antecesores por ese elemento, y la pregunta, claro, es si molesta o no tenerlo.

Lo cierto es que no lo hace, o al menos no nos hemos encontrado con situaciones en que lo haga. Puede chocar ver cómo el menú de las aplicaciones a menudo “se frena” y llega justo hasta ese punto, pero no es algo grave.

Aquí Apple tiene la ventaja de que en macOS el menú de las aplicaciones no forma parte de la ventana de la aplicación, sino que siempre está integrado en esa eterna barra superior del sistema.

Eso hace que el notch quede en muchas situaciones disimulado, y es algo así como esa vieja cicatriz que tienes en tu cuerpo: no molesta, pero siempre está ahí, rompiendo una estética que de otro modo hubiera sido más uniforme.

Lo que sí es cierto es que Apple aquí ha dado un salto de calidad interesante en cuanto al sensor utilizado para la webcam. Estamos por primera vez ante un MacBook Air con una cámara capaz de grabar a 1080p, lo que hace que junto al procesado de

— SkyJuice (@SkyJuice60) July 25, 2022

Aquí hay una curiosidad: estamos ante el primer Mac en años que dice adiós a cualquier chip de Intel. No hablamos de los procesadores: ese gigante aún proporcionaba por ejemplo unos controladores para la conectividad Thunderbolt 3 y USB4, pero ahora esos chips han sido sustituidos por alternativas diseñadas y fabricadas por Apple, que rompe así de forma total con su dependencia de Intel.

No es la única limitación curiosa del equipo: los equipos con los chips Apple M1 y M2 —este último incluido— solo ofrecen soporte para un único monitor externo. Uno podría esperar de nuevo que con el nuevo chip y este precio Apple mejorara ese apartado en el MacBook Air M2, pero no ha sido así.

“Why does the M1/M2 only support one external display?!”

Because Apple’s display controllers are so fancypants that the M1 Max has more silicon dedicated to display controllers than CPU cores.

They can’t fit more into the cheap chips.https://t.co/aUioVIIK5J

— Hector Martin (@marcan42) July 20, 2022