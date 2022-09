Apple, è il giorno di iOS 16 e watchOS 9: ecco tutte le novità in arrivo

Dopo la presentazione avvenuta lo scorso giugno, in occasione della WWDC, e dopo un periodo di test che ha visto il rilascio di otto versioni beta, iOS 16 e watchOS 9 verranno rilasciate oggi a partire dalle 19:00. Per iPadOS 16 e macOS Ventura bisognerà attendere ancora qualche settimana. ha definito questa versione di iOS come “il più grande aggiornamento di sempre della schermata di blocco” che “trasformerà il modo in cui usiamo iPhone”. Con iOS 16 arrivano anche la Libreria foto condivisa di iCloud, tante novità in Messaggi e Mail e ulteriori funzionalità per “Testo attivo” e “Ricerca visiva”. A tutte queste vanno anche aggiunte quelle specifiche per iPhone 14 Pro e 14 Pro Max tra cui la Dynamic Island e la comunicazione satellitare di emergenza. DISPONIBILITÀ, PREPARAZIONE E AGGIORNAMENTO

iOS 16 sarà disponibile sia tramite aggiornamento OTA (Over The Air) da "Aggiornamento Software" in "Impostazioni" su iPhone e iPad, che attraverso un download completo tramite iTunes. Come di consueto, ricordiamo che per il download è necessario essere connessi ad una rete Wi-Fi ed avere almeno il 50% di carica residua. In alternativa, basta avere il 20% di autonomia ma mantenere connesso alla rete elettrica il dispositivo durante l'update. Su iPhone con connettività 5G è anche possibile scaricare iOS 16 tramite rete cellulare dopo aver preventivamente attivato la funzione "Consenti più dati su rete 5G" nelle impostazioni di rete. L'aggiornamento a watchOS 9 per Apple Watch richiede la connessione al caricabatteria ed un'autonomia di almeno il 50%. Per procedere con l'aggiornamento è necessario scaricarlo tramite la sezione "Aggiornamento Software" nel menù Generali dell'applicazione Watch. Se avete seguito il beta testing, sia sviluppatori che pubblico, non dovete far nulla dato che la versione rilasciata ha la stessa build della Release Randidate. Qualora vogliate uscire dal programma beta sarà necessario eliminare il profilo beta dalle impostazioni.





Onde evitare qualsiasi perdita accidentale di dati, prima di procedere con l'aggiornamento è consigliabile effettuare un backup completo tramite iTunes (selezionando crittografato per mantenere anche le password per evitare di doverle reinserire tutte successivamente), oppure tramite iCloud. Inoltre, prima di aggiornare, occorre assicurarsi di avere spazio libero sufficiente, circa 4GB. iOS ha comunque una funzione che consente di rimuovere temporaneamente alcune applicazioni e contenuti per poi ripristinarli alla fine del processo di aggiornamento. Per verificare lo spazio disponibile occorre andare in Impostazioni / Generali / Spazio. Nella pagina che verrà mostrata è possibile vedere la app che occupano più spazio ed attivare la funzione "Rimuovi app che non usi"

iOS 16 è compatibile con iPhone SE di seconda generazione, iPhone 8/Plus, iPhone X, XR, iPhone XS/Max, iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max, iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max con tutti gli iPhone 13 e, ovviamente, con i nuovi iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. watchOS 9 è compatibile con Apple Watch Series 4, Series 5, SE, Series 6, Series 7, Series 8 e Apple Watch Ultra.





SCHERMATA DI BLOCCO Con iOS 16, la schermata di blocco su iPhone può essere finalmente personalizzata con più informazioni (grazie a nuovi widget), colori e diversi caratteri per data e ora. Grazie a un nuovo effetto multilivello, inoltre, i soggetti nelle immagini scelte come wallpaper appariranno intorno all’ora creando un senso di profondità. L’impressione è quella che Apple abbia portato su iOS tutto il “know-how” acquisito su watchOS per la personalizzazione dei quadranti. L’esperienza è decisamente simile. Al momento, è possibile scegliere tra diversi widget che consentono di avere informazioni sui prossimi eventi di calendario, meteo, livello della batteria, sveglie, fusi orari e i progressi negli anelli Attività. Il quantitativo di widget è destinato sicuramente ad aumentare man mano che anche le app di terze parti verranno aggiornate.





Diversi anche gli sfondi precaricati che includono diverse raccolte Apple, tra cui Pride e Unity, sfondi Meteo che consentono di vedere come cambia il tempo nel corso della giornata, e Astronomia, con viste della Terra, della luna e del sistema solare. Inoltre, è possibile creare nuove schermate di blocco usando emoji o combinazioni di colori. Per passare da una schermata all'altra basta tenere premuto con il dito sulla lockscreen e scorrere a destra o sinistra.





Anche la visualizzazione delle notifiche è stata riprogettata in modo che appaiano dalla parte inferiore del display, lasciando libera la schermata di blocco personalizzata. Tramite le impostazioni è possibile scegliere se mostrare un elenco, raggruppare o visualizzare solo un numero che ne indica il quantitativo ricevuto. Tra le novità annunciate, ma che ancora non sono incluse in iOS 16, ci sono anche le notifiche chiamate “Attività in tempo reale” che consentiranno di rimanere aggiornati su eventi in diretta, partite, allenamenti, delivery di cibo, car sharing e tanto altro.

FULL IMMERSION Full Immersion, la funzione che consente di personalizzare il comportamento di iPhone in determinate circostanze, al fine di evitare distrazioni o altro, oltre ad essere stata ulteriormente potenziata con nuove impostazioni è stata resa anche più facile da configurare. Con iOS 16, inoltre, possiamo associare ad uno sfondo una specifica funzione di Full Immersion, attivandola rapidamente ed è possibile aggiungere una serie di filtri sia nelle app Calendario, Messaggi e Safari oltre che in quelle di terze parti.





LIBRERIA CONDIVISA Annunciata ma ancora non disponibile in iOS 16 (lo sarà nei prossimi mesi) anche la “Libreria foto condivisa di iCloud” che offrirà una nuova modalità di condivisione di una libreria specifica con un massimo di 6 persone. Chiunque abbia accesso alla Libreria foto condivisa potrà aggiungere, eliminare, modificare o contrassegnare come preferiti i video e gli scatti condivisi, che appariranno nelle sezioni “Ricordi” e “Foto in primo piano”. Ogni utente potrà scegliere di condividere tutte le foto presenti nella propria libreria personale, oppure solo quelle a partire da una data particolare o in cui appaiono persone specifiche.





Dopo aver impostato la Libreria condivisa, si potranno aggiungere le foto direttamente dall’app Fotocamera, e decidere se condividerle in automatico quando altri membri della Libreria condivisa sono nelle nostre vicinanze. I suggerimenti smart, inoltre, consiglieranno altri scatti che ritraggono membri del gruppo da aggiungere alla libreria.

MESSAGGI E MAIL Tante anche le novità per quanto riguarda la messaggistica su iOS 16, sia tramite l’app Messaggi che Mail. Nella prima, è ora è possibile modificare o eliminare i messaggi inviati di recente che potranno comunque essere recuperati entro un determinato lasso di tempo. Si possono ora anche contrassegnare le conversazioni come non lette, in modo da poterle rileggere successivamente. Durante una chat, inoltre, sarà possibile ascoltare musica, guardare un film e commentarlo in diretta con altri utenti, condividendo i controlli di riproduzione, tramite SharePlay.





In Mail sono arrivate delle funzioni tanto semplici quanto utili. L’utente, infatti, può ora programmare l’invio di email ad una determinata ore e può annullare l’invio entro un lasso di tempo prestabilito. Con la funzione “Ricordamelo” possiamo ora decidere che un’email ci venga mostrata nuovamente in una specifica data e a un’ora. Qualora un destinatario non abbia risposto ad una nostra mail, inoltre, la funzione “Follow Up” ci consiglierà automaticamente di inviarla nuovamente. In Mail è stata anche aggiornata la funzione di ricerca che offre ora dei risultati più pertinenti, accurati e completi mostrando suggerimenti ancora prima di iniziare a scrivere. NOTE Con iOS 16, Quick Note visto su iPad arriva anche su iPhone, con la possibilità di creare una Nota rapida in qualsiasi app dal menu di condivisione o dal Centro di controllo. Le note possono ora essere crittografate e condivise più facilmente tramite un link. Le cartelle smart avanzate consentono di organizzare automaticamente le note in base a nuovi filtri.

TESTO ATTIVO E RICERCA VISIVA “Testo attivo”, la funzione che consente il riconoscimento scritte nelle immagini arrivata con iOS 15, ora funziona anche con i video una volta messi in pausa su un determinato fotogramma. Oltre al riconoscimento del testo, è anche possibile effettuare la conversone di valuta, la traduzione o creare eventi e appuntamenti. Il tutto sfruttando l’intelligenza “on-device” per il riconoscimento del testo. La funzione può essere usata anche per tradurre il testo contenuto nelle immagini sulle pagine web.





Molto utile anche la funzione di “Ricerca visiva” che, oltre al riconoscimento anche di animali, insetti e statue consente ora anche di separare un soggetto dallo sfondo tenendoci semplicemente premuto sopra il dito. L’immagine potrà essere quindi condivisa o inserita in altre app di messaggistica o social.

Oltre a quelle che possiamo definire le novità "principali", con iOS 16 sono arrivate anche altri funzioni che vanno a migliorare ulteriormente l'esperienza d'uso, la privacy e la sicurezza. SAFARI Nel browser Safari sono stati introdotti dei gruppi di pannelli condivisi a cui altre persone possono eventualmente partecipare. A partire dal 2023 saranno finalmente disponibili anche le notifiche push. Grazie alle passkey, chiavi digitali univoche da utilizzare al posto delle classiche password, che non vengono mai archiviate sui server web ma rimangono sul dispositivo. Le passkey usano Touch ID o Face ID per l'autenticazione biometrica e tramite Portachiavi iCloud si con gli altri dispositivi Apple utilizzando crittografia end-to-end. Le passkey funzionano anche nelle app e sul web. Le passkey possono essere utilizzate anche su altri dispositivi non Apple scansionando il codice QR con il proprio iPhone o iPad autenticandosi con Face ID o Touch ID. MAPPE Nell'app Mappe di Apple sono arrivate le tappe intermedie negli itinerari, fino a 15. Mappe include anche una serie di aggiornamenti che consentono di vedere il costo di un biglietto per un dato percorso sui mezzi pubblici e aggiungere e ricaricare le tessere dei mezzi di trasporto in Wallet.





IN FAMIGLIA Con In famiglia si può ora creare un account per i bambini impostando da subito i controlli parentali per autorizzare i contenuti adatti alla loro età. Con la funzione “Inizia subito”, inoltre, si può configurare un nuovo dispositivo iOS o iPadOS con i controlli parentali già attivi. Una checklist, infine, offre suggerimenti utili che ricordano, per esempio, di aggiornare le impostazioni man mano che i bambini crescono. DETTATURA Novità per la funzione Dettatura che consente su iOS 16 di passare rapidamente, senza mettere in pausa, dalla voce alla digitazione che ora offre anche un feedback aptico. La dettatura inserisce anche virgole, punti e punti interrogativi oltre alle emoji.





CASA Completamente rinnovata anche l’app Casa che su iOS 16 ha ora un nuovo design che consente di sfruttare al meglio tutti gli accessori connessi. Il pannello principale mostra anche le stanze e gli accessori preferiti oltre alle varie categorie – acqua, illuminazione, climatizzazione, sicurezza, altoparlanti e televisori – che offrono informazioni dettagliate sul loro stato. Nel pannello principale sono anche visibili sempre le videocamere di sicurezza, fino a quattro contemporaneamente. Entro la fine dell’anno, arriverà anche il supporto a Matter, il nuovo standard di connettività per la domotica che consente agli accessori compatibili di funzionare insieme su piattaforme diverse.

FITNESS Con l’app Fitness è possibile tenere d’occhio la propria attività fisica su iPhone, anche senza avere un Apple Watch. I sensori di movimento di iPhone possono rilevare passi, distanza e piani saliti, ma anche gli allenamenti con app di terze parti, convertendo i dati in calorie attive stimate per aiutare l’utente a raggiungere il suo obiettivo Movimento giornaliero.





SALUTE Nell’app Salute è stata introdotta la voce “Farmaci” che permette all’utente di creare e gestire l’elenco dei propri medicinali, impostare programmi e promemoria, e tenere traccia dei farmaci, delle vitamine e degli integratori che vengono assunti.





CARPLAY Dalla fine del 2023 verranno annunciati i primi modelli di automobili compatibili con la nuova generazione di CarPlay che sarà in grado di gestisce tutti i display peresenti nel veicolo, creando un ecosistema unico e coerente. La nuova versione di CarPlay si adatta a ciascun veicolo, tenendo conto di forme e layout, e offre una grande possibilità di personalizzazione, incluse quelle proposte dalla casa automobilistica. FREEFORM Entro la fine dell’ano arriverà anche la funzione Freeform che offre un’area di lavoro flessibile per pianificare progetti, raccogliere materiali importanti o fare un brainstorming. In pratica, Freeform è una grande lavagna su cui collaborare in tempo reale aggiungendo immagini, video, audio, PDF, documenti e link.





ACCESSIBILITÀ Tanti anche gli aggiornamenti relativi alle funzioni di accessibilità che includono ora il Rilevamento porte tramite iPhone, con possibilità di leggere cartelli e scritte, la duplicazione dello schermo di Apple Watch, le “Trascrizioni live” di telefonate, chiamate FaceTime, contenuti multimediali o di un dialogo con qualcuno accanto. Grazie alle nuove opzioni di personalizzazione per “Riconoscimento suoni” è possibile configurare il proprio iPhone per rilevare suoni specifici dell’ambiente in cui ci si trova, ad esempio, il suono del campanello di casa o il segnale acustico di un elettrodomestico in cucina.





Poche ma utili le novità presenti in watchOS 9 che si arricchisce di più quadranti personalizzabili, miglioramenti all’app Allenamento, analisi delle fasi del sonno, funzione “Cronologia fibrillazione atriale”, che fornisce informazioni ancora più dettagliate sulla salute cardiaca dell’utente, e l’app Farmaci per gestire, comprendere e monitorare l’assunzione di medicinali. Riprogettate anche le notifiche che sono ora meno invadenti.