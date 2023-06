Apple, cosa aspettarci alla WWDC 2023: non solo software ma anche hardware

La Worldwide Developers Conference, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, si preannuncia sicuramente una delle più ricche e interessanti degli ultimi anni. Oltre al solito, grande quantitativo di software, infatti, quest’anno ci dovrebbe essere anche un bel po’ di hardware. Qualora le tantissime indiscrezioni circolate in questi ultimi anni dovessero trovare riscontro (difficile ipotizzare ormai il contrario), sul palco del keynote di apertura della WWDC, infatti, Tim Cook dovrebbe annunciare il primo visore di realtà mista di Apple, il (presunto) “Reality Pro”. Probabile anche l’arrivo di novità in ambito Mac oltre all’annuncio delle prossime versioni dei sistemi operativi di iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e Mac, oltre alle prime informazioni su xrOS, il sistema operativo del visore. COSA E’ LA WWDC

Anche se la maggior parte dei lettori che ci segue sa benissimo cosa è la Worldwide Developers Conference, è giusto comunque fare una piccola panoramica su questo evento annuale che Apple dedica in modo particolare agli sviluppatori ma che viene seguito ormai con molto interesse da tutti, curiosi di conoscere le novità a cui ha lavorato o sta lavorando la società di Cupertino Apple reiterates that it has no plans to merge iPad and Mac

La prima WWDC si è tenuta nel 1983 a Monterey, in California. All’epoca si chiamava “Apple Independent Software Developers Conference” e in quell’occasione fu annunciato Apple Basic. Inizialmente, si parlava solo ed esclusivamente di software tuttavia, a partire dal 2002, Apple iniziò a utilizzare la conferenza anche come palcoscenico per il lancio di nuovi prodotti. Nel 1987, la “DevCon” si è tenuta a Santa Clara per poi trasferirsi dopo un anno nella vicina San Jose, al Convention Center, dove inizia ad essere chiamata WWDC dal 1990.

Dal 2003, la WWDC si sposta a San Francisco, al centro congressi Moscone West dove si terranno tutte le successive edizioni, fino al 2016, anno in cui viene scelto l’Auditorium Bill Graham. Dal 2017 al 2019 si torna nuovamente al Centro congressi di San Jose.

Con l’inizio della pandemia, sia nel 2020 che nel 2021, la WWDC si tiene solo in forma virtuale consentendo ad Apple di sperimentare anche un nuovo format di presentazione che ha continuato a tenere anche nel 2022, quando l’evento è tornato in presenza all’Apple Park di Cupertino dove gli inviati hanno potuto assistere ad un evento pre-registrato. Questa formula, probabilmente, verrà utilizzata anche per la WWDC23 che si svolgerà dal 5 al 9 giugno, sempre all’Apple Park.

Il keynote di apertura si terrà il 5 giugno, alle 19:00 (ora italiana), e offrirà una panoramica su tutte le novità software e hardware in arrivo. Il keynote di apertura potrà essere seguito su apple.com, sull’app Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube. Al termine dello streaming, sarà disponibile anche on‑demand.

Sempre il 5 giugno, alle 22:30 (ora italiana), ci sarà il Platforms State of the Union che consentirà agli sviluppatori di avere approfondimenti sulla nuova gamma di strumenti e tecnologie in arrivo su tutte le piattaforme Apple. Il Platforms State of the Union verrà trasmesso in streaming sull’app e sul sito web Apple Developer. Will iOS 14 make iPhones faster? Here is the video comparison with iOS 13 Alle 3:30 (ora italiana) del 6 giugno ci sarà l’Apple Design Awards che premierà le migliori app realizzate per le piattaforme Apple. I vincitori verranno annunciati tramite l’app e il sito web Apple Developer.

IL VISORE DI REALTA’ MISTA Il visore di realtà mista di Apple è probabilmente uno dei prodotti più attesi. Anche se finora Apple non ha mai minimamente confermato la sua esistenza, le tantissime indiscrezioni indicano che sarà in grado di offrire agli utenti sia esperienze di realtà virtuale (VR) che di realtà aumentata (AR). Di questo visore se ne sta parlando da anni. Apple avrebbe iniziato a svilupparlo circa 8 anni fa, nel 2015, spinta dalla convinzione che la realtà aumentata avrebbe avuto un ruolo sempre più importante nella vita delle persone nel prossimo futuro. Le informazioni su questo visore di Apple, tuttavia, sono state sempre molto frammentate, contrastanti a volte, probabilmente anche a causa dei cambiamenti progettuali che ci sarebbero stati in questi anni.

Nella prima bozza di progetto, infatti, secondo quanto affermato da Mark Gurman, autorevole giornalista di Bloomberg, Tim Cook aveva non aveva pensato ad un “visore” ma a degli “occhiali” di realtà aumentata simili a quelli che si indossano quotidianamente, sottili e leggeri. Da quell’idea di occhiali sottili, tutto si sarebbe gradualmente spostato verso qualcosa di più simile a quello che attualmente già troviamo sul mercato ma caratterizzato da un hardware probabilmente unico nel suo genere. Secondo indiscrezioni, Apple avrebbe integrato nel suo visore due display micro OLED 4K, ognuno con una diagonale da 1,41 pollici, una densità di oltre 4.000 pixel per pollice e una luminosità di picco da ben 5.000 nit in HDR. Questa luminosità così elevata sarebbe necessaria in quanto, facendo comunque entrare luce dall’esterno, il visore avrà bisogno di compensare la luce del sole e di altre fonti luminose per far apparire nitidi e ben definiti tutti i contenuti AR che verranno sovrapposti alla visione reale.

Questo nuovo dispositivo si dovrebbe chiamare Reality Pro e avrà (probabilmente) un costo di circa 3000 dollari. Il compito sul palco di Tim Cook, qualora effettivamente venisse annunciato questo visore, sarà anche quello di cercare di far capire agli utenti perché si potrebbe avere bisogno di un visore e come usarlo al meglio. Gli sviluppatori, invece, saranno invitati a realizzare le applicazioni che consentiranno di sfruttarlo al meglio. Questo visore dovrebbe essere basato su xrOS, una versione di iOS appositamente modificata, che consentirà anche di avere la massima compatibilità con tutte le app già disponibili per iPad che dovranno essere solo leggermente modificate. Apple avrebbe già adattato e ottimizzato tutte le sue app native. Per la navigazione all’interno dell’interfaccia si dovrebbero utilizzare gesti delle mani e degli occhi, in modo molto naturale. Non dovrebbe mancare l’assistente vocale Siri e ci dovrebbe essere anche un Centro di Controllo per accedere alle impostazioni e un sistema biometrico per sbloccarlo, probabilmente riconoscendo l’iride.

MACBOOK AIR 15 Secondo indiscrezioni, dal palco della WWDC potrebbe arrivare anche l’annuncio di una versione da 15 pollici del MacBook Air, probabilmente ancora basato sul processore M2 di Apple e con una risoluzione di 3024 x 1964 pixel, la stessa del MacBook Pro da 14 pollici.

Il MacBook Air da 15″ dovrebbe arrivare in due configurazioni: una con GPU a 8 core, una con 10 core. Dimensioni a parte, non ci dovrebbero essere altre sostanziali differenze con l’attuale versione da 13 pollici che vede l’adozione di una “tacca” sulla parte superiore del display per integrare la webcam 1080p, una porta di ricarica MagSafe 3, due USB-C/Thunderbolt 3, un jack audio da 3,5 mm, tastiera a forbice con Touch ID e Trackpad Force Touch. MacBook Air 13 è realizzato in quattro varianti di colore – Mezzanotte, Galassia, Argento e Grigio siderale – e in Italia viene venduto a prezzi compresi tra 1.529 euro e 1.879 euro che possono arrivare anche a oltre 3.000 euro scegliendo, in opzione, fino a 24GB di memoria unificata e un’unità di archiviazione SSD da 2TB. I prezzi per la versione da 15 pollici potrebbero essere di circa 150/200 euro in più. Apple foldable: now there is talk of a 20.5″ notebook, arriving in 2025

A parte questo MacBook, non dovrebbero essere altri Mac alla WWDC ma sappiamo comunque che Apple ci starebbe lavorando. Tra la fine del 2023 e l’inizio del prossimo anno, infatti, dovrebbero arrivare aggiornamenti per MacBook Air da 13 pollici, per il MacBook Pro da 13 pollici “entry-level” e per gli iMac da 24 pollici. Per tutti questi sarebbero previsti processori M3. In arrivo ci sarebbero anche il primo Mac Pro con processori Apple Silicon e i MacBook Pro da 14 e 16 pollici con nuovi processori. In futuro dovrebbero anche arrivare due nuove versioni del Mac Studio anche se mancano informazioni più precise.

IOS E IPADOS 17 La WWDC è da sempre l’evento dedicato agli sviluppatori. Di conseguenza, si parlerà sicuramente delle nuove versioni di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS. Per tutti i sistemi operativi sono stati previsti ulteriori miglioramenti in termini di sicurezza e affidabilità ma non dovrebbero mancare anche tante nuove funzionalità. Per iOS 17, si dice che Apple abbia pensato ad una nuova interfaccia informativa che mostri nella lockscreen di iPhone informazioni su appuntamenti, meteo, notifiche e collegamenti ad accessori, il tutto in stile display di un controller per la smart-home. Questa nuova interfaccia si dovrebbe basare principalmente sulle opzioni offerte dai widget, aggiunti alla schermata di blocco a partire da iOS 16, che consentono la visualizzazioni di informazioni essenziali estratte da app native o di terze parti.

La schermata dovrebbe essere realizzata con uno sfondo scuro, probabilmente anche con supporto AOD, con testo più luminoso per facilitarne la lettura. Apple starebbe sviluppando una nuova interfaccia orizzontale anche per iPad ma potrebbe non essere pronta per il lancio di iPadOS 17. D’altronde, su iPad ancora non sono arrivati i widget nella lockscreen mentre quelli delle homescreen sono arrivate con iPadOS 15, un anno dopo il debutto su iOS 14.

Tra le altre novità attese in iOS 17, Apple avrebbe anche pensato a delle significative modifiche all’app Wallet dell’iPhone e all’implementazione di una nuova app di journaling, in stile Day One, progettata per tenere traccia delle attività quotidiane, dei pensieri ed offrire una maggiore componente social al device. Novità sarebbero previste anche per l’app Salute, SharePlay, per la funzionalità collaborativa di FaceTime, per AirPlay, per Dov’è e per la Dynamic Island che pare sarà presente su tutti i prossimi iPhone 15

Con iOS 17, infine, sappiamo per certo che Apple introdurrà anche tante novità per quanto riguarda l’accessibilità al fine di promuovere una maggiore inclusione digitale e di abbattere le barriere che possono ostacolare l’accesso alle tecnologie per le persone con disabilità.

MACOS 14 E WATCHOS 10 Non si sa molto su ciò che è in serbo Apple per macOS 14 (da scoprire anche in nome) e tvOS 17. Per quanto riguarda watchOS 10, invece, ci sono indiscrezioni in merito ad un corposo aggiornamento, uno dei più importanti dal debutto a oggi. Apple, infatti, pare che renderà l’interfaccia utente molto più “widget centrica” in modo da offrire agli utenti una maggiore praticità nell’accesso alle tante informazioni che ormai fornisce un Apple Watch.

La nuova UI di watchOS, in pratica, dovrebbe essere una combinazione del primo sistema di utilizzo dei widget presente su watchOS, i Glances, e i widget che sono stati introdotti su iPhone a partire da iOS 14. Widget a tutto schermo, quindi, che gli utenti dovrebbero poter scorrere tramite la Digital Crown che attualmente non ha quasi nessuna funzionalità quando ci si trova sulla schermata principale. L’obiettivo di Apple sarebbe quello di rendere tutta l’esperienza d’uso di Apple Watch ancora più immediata e snella, soprattutto considerando il fatto che le app specifiche per Apple Watch non hanno ancora avuto un grande successo.

UNA MAGGIORE APERTURA DELL’ECOSISTEMA

Oltre a queste novità, iOS e iPadOS 17 dovrebbero anche consentire ad Apple di “mettersi in regola” con il “Digital Markets Act” (DMA), un insieme di obblighi e restrizioni finalizzati alla promozione della concorrenza equa e aperta nel mercato digitale dell’UE, che prevede il divieto alle società di favorire i propri servizi o limitare la scelta dei consumatori. Una delle richieste del DMA è quella di consentire l’installazione di app su iPhone e iPad anche senza passare attraverso i canali ufficiali di distribuzione. In pratica, dovrà essere possibile installare app anche tramite store di applicazioni di terze parti oppure manualmente, utilizzando direttamente un file di installazione.