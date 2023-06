Apple annuncia iOS e iPadOS 17, tutte le novità in arrivo: da oggi in beta developer

- Advertisement -

Come ampiamente anticipato, nel corso del keynote di apertura della WWDC 2023, la conferenza mondiale dedicata agli sviluppatori, Apple ha annunciato ufficialmente iOS e iPadOS 17, le nuove versioni dei sistemi operativi di iPhone e iPad che verranno rilasciate pubblicamente in autunno. Questo il commento di Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple: "Con iOS 17, abbiamo reso iPhone più personale e intuitivo rivedendo in profondità le funzioni che tutti usiamo ogni giorno. Telefono, FaceTime e Messaggi sono app fondamentali nel modo in cui comunichiamo, e questa release è piena di aggiornamenti che pensiamo saranno molto apprezzati dai nostri utenti. Abbiamo anche ripensato AirDrop aggiungendo nuove modalità di condivisione, la correzione automatica migliora ulteriormente, e stiamo introducendo nuovissime esperienze con Journal e StandBy, oltre a tante altre novità. Non vediamo l'ora che tutti lo possano provare." Nelle prossime ore, come di consueto, inizierà la fase di test con il rilascio della prima beta sviluppatori. Nelle prossime settimane, probabilmente da luglio, sarà possibile provare tutte le novità anche tramite il programma di beta testing pubblico.

IOS 17: LE NOVITA'





Anche se iOS 17 è incentrato sul miglioramento in termini di sicurezza e affidabilità, non mancano tante nuove funzionalità che vanno ulteriormente ad arricchire e facilitare l'esperienza d'uso. CONTACT POSTERS L'app Telefono è stata aggiornata con i Contact Posters, che offrono agli utenti un nuovo modo di esprimere la propria personalità. L'utente può personalizzare il modo in cui appare, rivoluzionando il look delle chiamate in arrivo, e scegliere tra bellissimi effetti per foto o Memoji, oltre a splendidi stili e colori di font. I Contact Posters saranno disponibili anche per le app per telefonare sviluppate da terzi.





Live Voicemail consente all'utente di vedere la trascrizione in tempo reale dei messaggi vocali mentre vengono lasciati in segreteria, offrendo la possibilità di rispondere durante la registrazione del messaggio. Le chiamate identificate come spam degli operatori non appariranno come Live Voicemail, ma saranno rifiutate all'istante. E grazie alla potenza del Neural Engine, le trascrizioni di Live Voicemail vengono gestite sul dispositivo e rimangono completamente private. FaceTime supporta i messaggi vocali e video, così quando l'utente chiama una persona che non è disponibile, può lasciare un messaggio da guardare o ascoltare in un secondo momento.

Le chiamate FaceTime diventano anche più espressive con Reactions, come cuori, palloncini, fuochi d’artificio, raggi laser, pioggia e tanto altro. I nuovi effetti possono essere attivati tramite semplici gesti, e sono disponibili anche per le app di videochiamata di terze parti.

MESSAGGI L'app Messaggi è stata aggiornata in modo sostanziale con iOS 17: tra le novità ci sono la nuova esperienza con gli adesivi per le emoji e la possibilità di creare Live Stickers a partire dalle proprie foto, sollevando i soggetti dallo sfondo. Si possono anche aggiungere degli effetti ai Live Stickers per animarli, e un nuovo cassetto della tastiera raggruppa tutti gli adesivi in un unico posto, per accedervi comodamente ovunque in iOS. Grazie al menu espandibile il look di Messaggi si alleggerisce. La ricerca diventa più potente e precisa grazie ai filtri di ricerca, che consentono agli utenti di avviare una ricerca e aggiungere ulteriori filtri per restringere i risultati e trovare esattamente ciò che stanno cercando. Una nuova freccia indica all'utente il punto in cui aveva lasciato la conversazione, e rispondere a un messaggio è semplicissimo: basta scorrere il dito sul fumetto di testo. Se l'utente condivide la propria posizione, questa si aggiornerà in tempo reale nella conversazione. E i messaggi audio vengono trascritti automaticamente durante l'invio, così l'utente può scegliere se leggere subito o ascoltare dopo.





Messaggi introduce anche Check In, un’importante funzione che permette di avvisare amici, amiche e parenti che si è giunti sani e salvi a destinazione. Dopo aver avviato un Check In, la persona prescelta riceverà in automatico una notifica non appena l’utente arriva. Se l’utente non procede verso la destinazione prevista, il contatto riceverà temporaneamente utili informazioni, come la posizione precisa del dispositivo, il livello di carica della batteria e lo stato del servizio cellulare. Tutte le informazioni condivise sono protette dalla crittografia end-to-end.





AIRDROP Apple ha ampliato le funzioni di AirDrop includendo anche NameDrop che consente di condividere le informazioni di contatto semplicemente avvicinando il proprio iPhone a quello dell’altra persona, o tra iPhone e Apple Watch. Con lo stesso gesto, l’utente può anche condividere contenuti o avviare SharePlay per ascoltare musica, guardare un film o giocare a un gioco con altri iPhone nelle vicinanze.





TASTIERA La funzione di correzione automatica è stata aggiornata con un modello linguistico trasformer, un modello di machine learning su dispositivo all'avanguardia per il completamento delle parole, migliorando così la precisione e l'esperienza di digitazione. Ha anche un design tutto nuovo per supportare meglio la scrittura, e la correzione automatica a livello di frase è in grado di riconoscere più tipologie di errori grammaticali. Ora l'utente riceverà suggerimenti di parole contestuali mentre digita e basterà premere la barra spaziatrice per aggiungere il termine proposto o completare la frase, rendendo l'inserimento di testo più rapido che mai. Inoltre Dettatura sfrutta un nuovo modello di riconoscimento del parlato per offrire una maggiore precisione.





JOURNAL Come anticipato, arriva Journal, un'app che consente di prendere nota di tutte le proprie attività quotidiane. Una sorta di diario personale utilizzabile con foto, video, musica, testo e altro. Usando il machine learning on-device, possono essere forniti dei suggerimenti personalizzati come spunti di scrittura per aiutare l'utente a trovare l'ispirazione.





I suggerimenti sono selezionati in modo intelligente in base all’attività recente, che può riguardare anche foto, persone e luoghi, così è più semplice iniziare a inserire un pensiero nel diario. Inoltre le notifiche programmate possono contribuire a creare una routine di scrittura giornaliera. Grazie alla possibilità di bloccare l’app, all’utilizzo dell’elaborazione on-device e alla crittografia end-to-end, Journal protegge la privacy dell’utente e garantisce che nessuno, inclusa Apple, possa accedere ai contenuti dell’utente. E con la nuova API Journaling Suggestions, i team di sviluppo possono aggiungere alle proprie app i suggerimenti di scrittura in Diario.

STANDBY Su iOS 17 arriva una funzione vista su Apple Watch, quella che viene chiamata "modalità comodino": la schermata di blocco, infatti, sarà utilizzabile come una sorta di display intelligente quando iPhone è bloccato e posizionato orizzontalmente. L'interfaccia, anche in modalità "always on", mostrerà una serie di widget con dati utili ed essenziali. Questa funzione potrà essere particolarmente utile quando iPhone è in carica su una scrivania o mentre dormiamo.





ALTRE FUNZIONALITA’ Safari introduce ulteriori misure di protezione per le sessioni di navigazione privata, sia contro i tracker durante la navigazione, sia contro chiunque possa avere accesso al dispositivo dell’utente. La protezione avanzata per tracciamento e fingerprinting è stata migliorata per contribuire a evitare che i siti web traccino o identifichino il dispositivo dell’utente. La navigazione privata viene ora bloccata se non in uso, consentendo all’utente di lasciare aperti i pannelli anche quando si allontana dal dispositivo. Per rendere più semplice e sicura la condivisione di password e passkey, è possibile condividerle con un gruppo di contatti fidati. Chiunque faccia parte del gruppo potrà aggiungere e modificare le password per tenerle aggiornate. Poiché la condivisione avviene tramite il Portachiavi iCloud, è protetta dalla crittografia en-to-end. L’app Salute offre nuove funzioni per il benessere mentale. L’utente può registrare i propri stati d’animo nel corso della giornata e le emozioni momentanee, vedere cosa potrebbe contribuire al suo stato mentale, e accedere facilmente a valutazioni relative a depressione e ansia spesso usate negli ospedali, oltre a risorse disponibili nella propria zona. Inoltre, se si aumenta la distanza dalla quale si guarda il telefono, si contribuisce a ridurre il rischio di miopia per bambini e bambine e si permette a chi è adulto di limitare la stanchezza visiva. Distanza dallo schermo in Tempo di utilizzo usa la fotocamera TrueDepth per incoraggiare l’utente ad allontanare ulteriormente il dispositivo quando viene tenuto a meno di 30 cm dal volto per un periodo prolungato. Mappe offre ora le mappe offline, così l’utente può scaricare quella di un’area specifica e accedere al navigatore, vedere il tempo di arrivo stimato, trovare luoghi nell’app e molto altro offline. Inoltre con Mappe è ancora più facile scoprire migliaia di sentieri nei parchi negli Stati Uniti, e chi usa l’auto elettrica può trovare informazioni in tempo reale sulla disponibilità dei punti di ricarica.

Ogni AirTag può essere condiviso con altre cinque persone, così anche parenti, amici e amiche possono localizzare gli oggetti in Dov'è. Chiunque faccia parte del gruppo potrà vedere dove si trova l'AirTag condiviso, riprodurre un suono e usare Posizione precisa per individuarne il punto esatto quando è nelle vicinanze. La condivisione funziona anche con tutti gli altri accessori della rete Dov'è. Apple Music introduce le Collaborative Playlists che semplificano al massimo l'ascolto di musica con amici e amiche, e SharePlay in auto permette a tutte le persone presenti nell'abitacolo di contribuire facilmente con i propri brani.3 Ognuno potrà controllare la musica dal proprio dispositivo, anche se non ha un abbonamento a Apple Music. L'app Casa offre la possibilità di visualizzare fino a 30 giorni di cronologia dell'attività relativa a serrature delle porte, serranda del garage, sistemi di allarme e sensori di contatto. Inoltre, due note funzioni di HomeKit, ovvero Tocca per sbloccare e i codici PIN, sono ora disponibili per le serrature compatibili con Matter, offrendo così ancora più modi di connettere la casa. La lista della spesa di Promemoria raggruppa automaticamente gli elementi in categorie per semplificarne l'acquisto. L'utente può cambiare la modalità di raggruppamento e l'elenco memorizza le sue preferenze. Ricerca visiva è ora disponibile nei fotogrammi video in pausa. Ora gli utenti possono identificare cibi, vetrine, insegne e simboli e sollevare singoli soggetti da foto e video. Siri si può attivare dicendo semplicemente "Siri". Dopodiché, l'utente potrà impartire vari comandi in successione senza dover riattivare l'assistente. In Foto, l'album Persone usa il machine learning on-device per riconoscere più foto dei soggetti preferiti dell'utente, inclusi cani e gatti. Gli aggiornamenti alle funzioni di Accessibilità includono Assistive Access, un'interfaccia personalizzabile che aiuta l'utente con disabilità cognitive a usare iPhone con maggiore semplicità e indipendenza; Live Speech, che permette a chi non può parlare di digitare e far pronunciare le proprie parole, sia in presenza che durante le telefonate e le chiamate FaceTime; Personal Voice, che offre all'utente che rischia di perdere la capacità di parlare l'opportunità di creare una voce simile alla sua; e Point and Speak, che aiuta le persone cieche e ipovedenti a leggere i testi presenti su oggetti fisici semplicemente puntandovi la fotocamera.

IPADOS 17: LE NOVITA'





LOCKSCREEN Su iPadOS 17 arriva la possibilità di personalizzazione della schermata di personalizzazione della schermata di blocco. In maniera simile ad iOS, sarà possibile scegliere foto e live foto.





Ora l'utente può sfruttare appieno il display di iPad e personalizzare la schermata di blocco per renderla più personale, utile e bella. Grazie a nuove funzioni per le foto, può visualizzare le sue immagini preferite sulla schermata di blocco e scegliere tra ancora più stili. Può selezionare una foto dalla libreria personale, un set dinamico di foto che si alternano in modo casuale durante la giornata, o una Live Photo che mostra un effetto slow-motion ogni volta che riattiva l'iPad.





Si può scegliere uno sfondo dalla galleria della schermata di blocco, selezionare stili e colori di font per personalizzare l’aspetto della data e dell’ora. E si possono anche aggiungere emoji e combinazioni di colori. La funzione Attività in tempo reale arriva in iPadOS per consentire di seguire sul momento le attività in corso, come partite, itinerari di viaggio o consegne, direttamente dalla schermata di blocco. WIDGET In iPadOS 17 i widget diventano interattivi permettendo di svolgere diverse attività: l’utente può accendere le luci, riprodurre un brano o segnare all’istante un promemoria come completato, direttamente dal widget. Grazie agli aggiornamenti a WidgetKit, gli sviluppatori potranno integrare aspetti di interattività nei propri widget.

SALUTE Con iPadOS 17 l’app Salute approda su iPad, offrendo all’utente la possibilità di vedere i suoi dati sanitari in modo ancora più dettagliato. I Preferiti hanno un look tutto nuovo con un design ottimizzato per iPad: l’utente riceve informazioni sulla sua salute con trend, dati in evidenza e grafici interattivi dettagliati. Ora, su iPad si potrà anche monitorare e gestire i farmaci da assumere, usare Monitoraggio ciclo, registrare emozioni momentanee e stati d’animo quotidiani, visualizzare le cartelle sanitarie di più istituti e molto altro, tutto in una posizione centrale sicura e riservata. PDF Grazie a un importante aggiornamento dell’app Note, ora sono disponibili modi completamente nuovi per organizzare, leggere, annotare e lavorare ai PDF insieme ad altre persone. In iPadOS 17, i file PDF appaiono a larghezza intera, così l’utente può scorrere velocemente le pagine, inserire annotazioni al volo e perfino disegnare con Apple Pencil. Inoltre, può visualizzare e annotare PDF e scansioni di documenti direttamente all’interno di una nota, e grazie alla collaborazione in tempo reale, gli aggiornamenti appaiono all’istante non appena la nota viene condivisa con altre persone.

ALTRE FUNZIONI In aggiunta ad altre novità viste su iOS 17, su iPadOS arrivano anche altre novità: Stage Manager offre ancora più flessibilità per gestire la posizione e le dimensioni delle finestre, così l’utente può controllare ancora meglio il suo spazio di lavoro. Inoltre, supporta l’uso delle fotocamere integrate sui monitor esterni. Freeform offre nuovi strumenti di disegno, supporto della funzione senza contatto, inclinazione e adattamento alla forma, così come la possibilità di aggiungere linee di collegamento e nuove forme a qualsiasi oggetto, e la funzione Follow Along per seguire facilmente il lavoro svolto alla lavagna. Spotlight permette di cercare informazioni e avviare azioni in modo ancora più rapido grazie a scorciatoie per le azioni successive, risultati visivi migliori e ricerca video.

DA OGGI DISPONIBILI LE BETA