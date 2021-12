366 ofertas de Google Play: aplicaciones y juegos gratis y con grandes descuentos para cada día de 2022

2021 está llegando a su fin y en esta época festiva, Google Play no quiere pasar la ocasión de celebrarlo con multitud de ofertas en aplicaciones, juegos y paquetes de iconos de pago. Tenemos en esta ocasión 366 ofertas, una para cada día del próximo 2022 y una extra que nunca está de más.

Comenzamos la lista como siempre con aplicaciones, juegos y paquetes de iconos de pago que puedes conseguir totalmente gratis de forma temporal y para siempre. Algunos títulos interesantes de la lista son Neo Monsters, Peppa Pig: La fiesta de Peppa y Last Day Survival.

Fast Video Splitter for Whatsapp status 0,69 euros gratis

TypIt Pro – Watermark, Logo & Text on Photos 1,19 euros gratis

Resize Me! Pro – Photo & Picture resizer 1,59 euros gratis

Gif Me! Camera Pro 1,59 euros gratis

Chess from Kindergarten to Grandmaster 2,49 euros gratis

My Winter Album 1,29 euros gratis

Lead the Way 0,99 euros gratis

League of Stickman – Best action game(Dreamsky) 0,59 euros gratis

Last Day Survival-Zombie Shooting 24H Dark Dungeon 0,59 euros gratis

Modern US Sniper Shooter 3D 1,19 euros gratis

Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival 0,99 euros gratis

The Dollar Game 0,99 euros gratis

Cyber Fighters: Legends of Stickman League RPG 1,09 euros gratis

Seguimos con un porrón de aplicaciones, juegos y paquetes de icono de pago que están muy rebajados. La lista tiene tantos juegos interesantes que no terminaríamos, desde casi todos los Final Fantasy hasta Nova Launcher, GRIS, Florence, Hundir la flota, Monopoly, Worms 2 y muchos más

Librera PRO: all book reader 3,19 euros 1,79 euros

Cluedo: The Official Edition 4,99 euros 2,79 euros

AntVentor: point and click puzzle adventure quest 1,99 euros 0,99 euros

Please, Don’t Touch Anything 3D 5,99 euros 3,19 euros

Heroes of Steel RPG Elite 3,99 euros 1,09 euros

Castles of Mad King Ludwig 8,49 euros 1,09 euros

Hidden Through Time 2,99 euros 1,49 euros

FootLOL: Crazy Soccer Premium 3,09 euros 1,59 euros

I.F.O 1,79 euros 0,89 euros

Ice Rage Premium 1,99 euros 1,09 euros

Imperial Settlers: Roll & Write 4,09 euros 1,99 euros

Kemono Mahjong 3,29 euros 2,29 euros

King of Dragon Pass: Text RPG 9,99 euros 5,49 euros

Majesty: The Fantasy Kingdom 1,99 euros 1,09 euros

Majesty-The Northern Expansion 3,09 euros 1,59 euros

MiniChess by Kasparov 4,29 euros 2,09 euros

MONOPOLY-Juego de mesa clásico 4,99 euros 2,79 euros

Treasures of Montezuma-Premium 2,09 euros 1,09 euros

Neuroshima Convoy card game 4,99 euros 1,29 euros

Quadropoly Pro 14,99 euros 6,99 euros

Radio Commander 6,99 euros 3,09 euros

RPG Knight Bewitched 1,99 euros 1,09 euros

RPG Knight Bewitched 2 3,99 euros 2,09 euros

S&T: Medieval Wars Premium 3,09 euros 1,59 euros

She Sees Red – Película de misterio interactiva 3,39 euros 0,99 euros

Sheltered 4,39 euros 1,09 euros

Space Marshals 4,59 euros 1,39 euros

Tempest: Pirate Action RPG Premium 14,99 euros 7,99 euros

The Enchanted Kingdom Premium 1,59 euros 1,09 euros

The Escapists: Fuga de la prisión 5,49 euros 1,39 euros

Escapists 2: Fuga de bolsillo 7,99 euros 1,99 euros

El Juego de Life 3,99 euros 2,39 euros

THE GAME OF LIFE 2 3,99 euros 2,39 euros

THE GAME OF LIFE Vacaciones 1,99 euros 1,29 euros

The House of Da Vinci 5,49 euros 2,69 euros

The House of Da Vinci 2 5,49 euros 3,39 euros

The Room: Old Sins 5,49 euros 2,99 euros

The Room Two 2,29 euros 1,19 euros

The Room Three 4,49 euros 2,29 euros

The Tiny Bang Story: Premium 2,49 euros 1,59 euros

Worms 2: Armageddon 4,39 euros 1,09 euros

Worms 3 4,39 euros 1,09 euros

Alien Shooter 5,49 euros 0,99 euros

Alien Shooter – Last Hope 4,99 euros 1,99 euros

Alien Shooter 2 – Reloaded 4,99 euros 0,99 euros

Despotism 3k (Despotismo 3k) 3,79 euros 1,39 euros

Forgotten Places: Regained Castle (Full) 4,99 euros 2,09 euros

Highway Game 1,99 euros 0,69 euros

ManHunter : Horror Game 2,09 euros 0,59 euros

Quest of Wizard 2,99 euros 0,59 euros

RedSun RTS 1,29 euros 0,69 euros

Runic Curse 1,99 euros 0,59 euros

Aftermath 5,99 euros 1,39 euros

Denki Blocks! Deluxe 4,29 euros 1,39 euros

Denki Blocks! Deluxe (Tablet) 4,29 euros 1,39 euros

Dungeon Village 5,99 euros 3,39 euros

ELOH 3,49 euros 0,99 euros

Forget-Me-Not 4,29 euros 1,39 euros

Game Dev Story 5,49 euros 2,39 euros

Ground Effect 5,99 euros 1,39 euros

Hollow Earth – Hardcore Arcade Space Shooter 1,99 euros 0,99 euros

Hot Springs Story 5,99 euros 3,39 euros

Juggle! 2,79 euros 0,69 euros

Kiwanuka 4,29 euros 1,39 euros

Magnetic Shaving Derby 4,29 euros 1,39 euros

Mixt 4,29 euros 0,69 euros

Old Man’s Journey 5,49 euros 0,99 euros

Quell Reflect+ 3,29 euros 1,79 euros

Spirit 4,29 euros 1,39 euros

Super Soccer Champs 5,99 euros 1,39 euros

Super Soccer Champs 2020 5,99 euros 1,39 euros

TileStorm 4,29 euros 1,39 euros

TileStorm: Eggbot’s Irish Adventure 4,29 euros 1,39 euros

TileStorm: Eggbot’s Polar Adventure 4,29 euros 1,39 euros

Venture Towns 5,99 euros 3,39 euros

Heal: Pocket Edition 5,49 euros 2,39 euros

Slayaway Camp 3,19 euros 1,69 euros

The Slaughter: Act One 4,59 euros 2,79 euros

Bathory – The Bloody Countess 2,99 euros 1,59 euros

Beholder 2 7,99 euros 4,29 euros

Casino Crime 1,99 euros 0,99 euros

Do Not Feed The Monkeys 6,49 euros 3,19 euros

Donut County 4,29 euros 2,09 euros

Dungeon Warfare 3,09 euros 0,99 euros

Dungeon Warfare 2 4,99 euros 1,29 euros

Fate of an Empire: 4x strategy 3,79 euros 2,39 euros

Full Pipe: Juego Premium 2,99 euros 1,79 euros

Galaxy Trader 2,49 euros 0,89 euros

Goat Simulator 6,99 euros 3,59 euros

Goat Simulator GoatZ 6,99 euros 3,59 euros

Goat Simulator MMO Simulator 6,99 euros 3,59 euros

Goat Simulator Payday 8,49 euros 4,09 euros

Goat Simulator Waste of Space 8,49 euros 4,09 euros

Dios Simulador. Religion inc. 1,79 euros 0,59 euros

Morgiana: Mysteries (Full) 2,99 euros 1,59 euros

Nanuleu 2,99 euros 1,09 euros

Please, Don’t Touch Anything: Classic 4,99 euros 2,69 euros

Reventure 2,99 euros 1,19 euros

Star Vikings Forever 5,49 euros 1,09 euros

This Is the Police 2 7,99 euros 3,49 euros

Trainz Simulator 3 7,99 euros 3,39 euros

Whispering Willows 5,49 euros 1,09 euros

Z.O.N.A Shadow of Limansk Redu 1,89 euros 0,59 euros

Agent A – un puzle disfrazado 4,99 euros 0,79 euros

Botanicula 4,99 euros 0,99 euros

CHUCHEL 4,99 euros 0,99 euros

Dungeon Maker 3,79 euros 2,29 euros

Forgotten Hill Disillusion 5,49 euros 2,69 euros

Heroes of Flatlandia 2,29 euros 1,19 euros

HexRoller 4,09 euros 2,69 euros

hocus 2 3,19 euros 0,59 euros

Human Resource Machine 4,49 euros 2,99 euros

Kenshō 4,19 euros 0,99 euros

Kings Hero 2: Turn Based RPG 1,99 euros 0,69 euros

Little Inferno 4,49 euros 2,99 euros

Machinarium 4,99 euros 0,99 euros

Minit 5,49 euros 1,09 euros

Noch mal! 4,09 euros 2,69 euros

PewDiePie: Legend of Brofist 5,49 euros 2,29 euros

Reigns 3,19 euros 1,09 euros

Reigns: Juego de Tronos 3,49 euros 1,09 euros

Reigns: Her Majesty 3,19 euros 1,09 euros

ReturnState 5,49 euros 2,09 euros

Samorost 3 4,99 euros 0,99 euros

SimplePlanes – Flight Simulator 5,99 euros 4,09 euros

SimpleRockets 3,09 euros 1,09 euros

SimpleRockets 2 6,99 euros 4,79 euros

The Talos Principle 5,49 euros 1,09 euros

Three Kingdoms The Last Warlord 12,99 euros 6,99 euros

Vochord 6,49 euros 3,19 euros

When Silence Fell – A Dark Interactive Story 2,29 euros 1,59 euros

Witcheye 3,19 euros 1,09 euros

ZYCA 7,49 euros 3,19 euros

Death Squared 4,49 euros 0,79 euros

Downwell 3,19 euros 1,09 euros

Leo’s Fortune 5,49 euros 2,09 euros

This War of Mine 11,99 euros 1,79 euros

Atom RPG 8,49 euros 5,90 euros

Homo Machina 3,49 euros 1,19 euros

Johnny Bonasera 1 2,39 euros 1,19 euros

Johnny Bonasera 2 2,39 euros 1,19 euros

Sudoku PRO 1,99 euros 0,89 euros

The Wanderer: Frankenstein’s Creature 4,49 euros 2,39 euros

Trials of H̶a̸r̶mo̷n̷y ~ A Lost Phone Visual Novel 3,79 euros 1,19 euros

Turn It On! 2,29 euros 0,99 euros

Vandals 4,49 euros 1,19 euros

Vectronom 4,49 euros 2,39 euros

ACE Academy 9,99 euros 2,09 euros

Baldur’s Gate Enhanced Edition 10,99 euros 2,09 euros

Carcassonne: El juego oficial -Losetas y táctica 4,99 euros 2,29 euros

Cat Lady 3,49 euros 2,09 euros

Cookies vs. Claus 3,19 euros 0,99 euros

Cottage Garden 4,99 euros 2,99 euros

Crystalline 9,99 euros 2,09 euros

Death Come True 17,99 euros 11,99 euros

Deathtrap Dungeon Trilogy 3,29 euros 1,39 euros

Un Imperio en 8 Minutos 5,49 euros 3,09 euros

Ethereal Enigma 9,99 euros 2,09 euros

Fighting Fantasy Legends 3,29 euros 1,39 euros

Fury of Dracula: Digital Edition 5,49 euros 3,49 euros

Gaia Project 9,99 euros 5,99 euros

Hidden Folks 4,99 euros 2,39 euros

Indian Summer 4,99 euros 2,99 euros

Isle of Skye: El Juego de Mesa Táctico 3,49 euros 0,99 euros

Istanbul: Digital Edition 7,49 euros 4,19 euros

Kaori After Story 5,49 euros 1,09 euros

Kitty Powers’ Love Life 5,99 euros 2,09 euros

Kitty Powers’ Matchmaker 3,09 euros 0,99 euros

Love Letter – Strategy Card Game 3,49 euros 1,49 euros

Mystic Vale 5,99 euros 3,49 euros

Punch Club 5,49 euros 1,09 euros

Scythe: Digital Edition 8,99 euros 5,99 euros

SmallWorld: Civilizaciones y conquistas 4,99 euros 2,29 euros

Stockpile 4,99 euros 2,99 euros

Talisman 2,29 euros 1,39 euros

Talisman: Origins 2,29 euros 1,39 euros

Terra Mystica 9,99 euros 5,99 euros

Los Castillos de Borgoña 9,99 euros 4,79 euros

Ticket to Ride 6,99 euros 2,79 euros

Viticulture 9,99 euros 5,99 euros

Zombicide: Estrategia y escopetas 4,99 euros 2,49 euros

Graveyard Keeper 10,99 euros 3,19 euros

LIMBO 4,89 euros 0,99 euros

Adventures of Mana 13,99 euros 6,99 euros

CHAOS RINGS III 18,99 euros 9,99 euros

CHRONO TRIGGER (Upgrade Ver. 10,99 euros 4,99 euros

DRAGON QUEST 6,99 euros 1,99 euros

DRAGON QUEST II 9,99 euros 2,99 euros

DRAGON QUEST III 17,99 euros 6,99 euros

DRAGON QUEST IV ?? euros 9,99 euros

DRAGON QUEST V ?? euros 9,99 euros

Dragon Quest VI ?? euros 9,99 euros

DRAGON QUEST VIII ?? euros 14,99 euros

FINAL FANTASY III (3D REMAKE) ?? euros 6,99 euros

FINAL FANTASY IV (3D REMAKE) ?? euros 6,99 euros

FINAL FANTASY IV: THE AFTER YEARS ?? euros 6,99 euros

FINAL FANTASY VII ?? euros 8,99 euros

FINAL FANTASY VIII Remastered ?? euros 10,99 euros

FINAL FANTASY DIMENSIONS ?? euros 6,99 euros

FINAL FANTASY TACTICS : WotL ?? euros 5,99 euros

Secret of Mana ?? euros 3,99 euros

THE LAST REMNANT Remastered ?? euros 14,99 euros

Trials of Mana ?? euros 17,99 euros